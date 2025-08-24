ETV Bharat / politics

नव्या सरकारमध्ये सहभागी करून न घेतल्यानं तानाजी सावंत नाराज होते. त्यांना अचानक बोलावून घेतल्यानं मंत्रिमंडळात उलटफेर होईल का, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तानाजी सावंत यांची भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : August 24, 2025 at 11:11 AM IST

मुंबई- महायुती सरकारमधील वादग्रस्त मंत्र्यांना लवकरच डच्चू मिळेल, असा दावा शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी केला असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मंत्री तानाजी सावंत यांना तातडीनं मुंबईत बोलावून घेतलं आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि माजी मंत्री सावंत यांच्यात शनिवारी रात्री तब्बल दोन तास बंद दाराआड चर्चा झाली. यानिमित्तानं मंत्रिमंडळात उलटफेर होईल का, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.


खासदार संजय राऊत यांनी मंत्रिमंडळातील फेरबदलाबाबत अलिकडेच भाष्य केलं होतं. "फडणवीस सरकारमधील चार मंत्र्यांना लवकरच नारळ दिला जाणार आहे. संजय शिरसाठ, योगेश कदम आणि संजय राठोड यांना जावं लागेल. महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाची सफाई करून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याविषयी दिल्लीत चर्चा आहे. भ्रष्टाचार, शेतकरी विरोधी वक्तव्यं, लेडीज बार, घोटाळे आणि पैशांच्या उघड्या बॅगा घेऊन बसणं यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. हे ओझं देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेपलीकडं गेलं आहे", असा दावा त्यांनी केला होता. महायुतीमधील नेत्यांनी या चर्चा नाकारल्या असल्या तरी अज्ञातवासात गेलेले तानाजी सावंत अचानक सक्रिय झाल्यानं पडद्यामागं काहीतरी सुरू आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

दोन तास चालली चर्चा - तानाजी सावंत- या भेटीविषयी माहिती देताना माजी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत म्हणाले, "शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मुंबईमध्ये तातडीनं भेटीसाठी या असा निरोप आला. या निरोपानिमित्त तात्काळ मुंबईला जाऊन त्यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत तब्बल 2 तास विविध राजकीय घडामोडी आणि राज्याच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली," अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.



दुसऱ्यांदा बंद दाराआड चर्चा- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार तानाजी सावंत यांच्यात बंद दाराआड झालेली ही महिनाभरातील दुसरी भेट आहे. कात्रजमध्ये अलीकडेच दोघांची भेट झाली होती. लोकमान्य टिळक यांचे पणतू दीपक टिळक यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी टिळक कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली होती. त्यानंतर रात्री उशिरा ते कात्रज येथील तानाजी सावंत यांच्या घरी पोहोचले. यावेळी त्यांच्यात जवळपास एक तासाहून अधिक काळ बंददाराआड चर्चा झाली. खोलीत ते दोघेच उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री शिंदेंसोबत पुणे दौऱ्यात असलेल्या आमदार विजय शिवतारे यांनादेखील वेटिंग रुममध्ये बसवावं लागल होतं. त्यामुळं माजी मंत्री तानाजी सावंत यांना 'वाइल्ड कार्ड'द्वारे मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळेल का, अशा चर्चा यानिमित्तानं सुरू झाल्या आहेत. याविषयी 'ईटीव्ही भारत'नं मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.



नऊ महिन्यांपासून अज्ञातवासात- एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना धाराशिवच्या भूम-परांडा मतदारसंघाचे आमदार तानाजी सावंत यांच्याकडं आरोग्य खात्याची धुरा देण्यात आली होती. नव्या सरकारमध्येही त्यांना पुन्हा संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. नागपूरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांनी तयारीदेखील केली होती. मात्र, त्यांच्यासह दीपक केसरकर यांना वगळण्यात आलं. त्यामुळं नाराज झालेल्या सावंतांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सहभागी न होता थेट पुणं गाठलं होतं. तेव्हापासून त्यांना एकाही शासकीय कार्यक्रमाला हजेरी लावली नव्हती. किंबहुना शपथविधीनंतर नागपूर आणि मुंबईत झालेल्या तीन अधिवेशनातही ते अनुपस्थित होते. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न झाले नव्हते. अशात ते अचानक सक्रिय झाल्यानं तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.



मोठ्या बंधूंची शिवसेनेला सोडचिठ्ठी- दरम्यान, तानाजी सावंत यांचे मोठे भाऊ शिवाजी सावंत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नुकतेच शिवसेनेचा राजीनामा देत अंतर्गत राजकारणावर टीका केली होती. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचे संकेत दिले होते. हे बंड शमवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तानाजी सावंत यांना तातडीनं बोलावून घेतलं असावं, अशी शक्यता शिवसेनेतील एका नेत्यानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना वर्तवली.

