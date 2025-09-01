नाशिक- राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार 14 आणि 15 सप्टेंबर रोजी नाशिक दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शरद पवार यांचा हा दौरा आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकसाठी महत्त्वाचा मानला जातं आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा दराचा प्रश्न, पीक विमा, कर्जमाफी, ऊस उत्पादकांचे प्रश्न, दुधाला भाव, अतिवृष्टी मदत आणि ओला दुष्काळ आदी प्रश्नांवर नाशिकमधून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीनं महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. 15 सप्टेंबर रोजी आयोजीत या महामोर्चाचं नियोजन पक्षाकडून करण्यात येत आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व स्वतः पक्षाध्यक्ष शरद पवार करणार आहेत. गेल्या महिन्यात नाशिक दौर्यावर आलेले राष्ट्रवादीचे ( शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत शरद पवारांच्या उपस्थितीत नाशिकमधून एल्गार पुकारण्याचे संकेत दिले होते. यासंदर्भात लवकरच तारीख जाहीर करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. त्यानुसार आता 14 आणि 15 सप्टेंबर रोजी शरद पवार नाशिक दौर्यावर येणार आहेत.
कार्यकर्त्यांना करणार मार्गदर्शन- शरद पवार हे 14 सप्टेंबर रोजी नाशिक शहरात पक्ष कार्यकर्ता शिबिराला उपस्थित राहणार आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची रणनीती आखणार आहेत. तसेच शिबिराच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणार आहेत. आडगाव नाका येथील स्वामी नारायण सभागृह येथे हे शिबिर आयोजित करण्याबाबत पक्षात विचारविनिमय करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भव्य मोर्चा- 15 सप्टेंबर रोजी भव्य शेतकरी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात स्वतः शरद पवार सहभागी होणार आहेत. कांदा दराचा प्रश्न, कर्जमाफी, पीक विमा, दुधाला भाव, अतिवृष्टी मदत आणि ऊस उत्पादकांचे प्रश्न आदी प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला जाणार आहे. सरकारनं जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने कांदा, तूर आणि मूग यांची खरेदी होत आहे. सरकारनं हमीभावानुसार तत्काळ खरेदी सुरू करावी, यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर पवारांचा नाशिक दौरा महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
