राजुरा मतदारसंघात मतचोरी झाल्यानं पोलिसांकडून गुन्हा दाखल झाल्याचा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा दावा; भाजपासह शिवसेनेनं काय दिलं प्रत्युत्तर?

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी मत चोरी प्रकरणावरुन देशभर रान उठवलं आहे. यावर राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST

मुंबई : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद उमटले आहेत. राज्याच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या आरोपाला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. राहुल गांधींना पक्षासह खड्ड्यात जायचं आहे, अशी खरमरीत टीका मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी केली.

"भाजपानं निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं मत चोरी करून सत्ता मिळवली, हे काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा पुराव्यासह उघड केलं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघात 6 हजार 850 मत चोरी झाल्याचं पुराव्यानं सिद्ध झालं. असे असून मतचोरी झाली नाही असं म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते डोळे उघडे करून पाहावं. फडणवीस यांच्याच पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआरही दाखल केला आहे. त्यामुळं मतचोरी करून सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा", अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

राजुरा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत घोटाळा : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले, "महाराष्ट्रातील कामठी मतदारसंघात मत चोरी कशी करण्यात आली? हे राहुल गांधी यांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे. आता मत चोरीचा आणखी एक बॉम्ब त्यांनी फोडला आहे. चंद्रपूरच्या राजुरा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत कसा घोटाळा केला? हे आज उघड केलं. निवडणूक आयोग दुटप्पीपणा करत असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार मत चोरीवर स्पष्ट उत्तर न देता राजकीय पक्षाच्या नेत्याप्रमाणे बोलत आहेत. मत चोरी करून भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांना भारताचा नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश करायचा आहे," असा गंभीर आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.


पुरावे द्या - (एकनाथ शिंदे) : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळं ते मत चोरीचा आरोप करत आहेत. राहुल गांधी केवळ आरोप करतात. त्यांच्याकडे पुरावे नाहीत. पुरावे असतील, तर त्यांनी कोर्टात जावं. प्रतिज्ञापत्र न देता ते आरोप करत आहेत. काँग्रेस जिंकली तिथं मत चोरी झाली नाही का?", असा सवालही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थित केलाय.


राहुल गांधी अज्ञानी - (सुनील तटकरे) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी राहुल गांधींच्या आरोपावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते असले, तरी त्यांना बुथस्तरावर काय घडतंय, याची माहिती नाही. ते याबाबतीत अज्ञानी आहेत. प्रत्येक बुथवरची यादी तयार करताना नव मतदारांची नोंद केल्यानंतर सूचना आणि हरकती मागवल्या जातात. त्यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाते. प्रत्येक पक्षाचे बुथ अधिकारी नेमले जातात. त्यामुळं कोणत्याही तथ्यांच्या आधार न घेता आरोप करणं अतिशय चूक आहे", अशी प्रतिक्रिया सुनील तटकरे यांनी दिली.

निवडणूक आयोगानं मत चोरीच्या आरोपांचा तपास माझ्या बारामती लोकसभा मतदारसंघातून सुरू करावा. अमोल कोल्हे आणि आम्ही जिंकलो असलो, तरी इथं तपास करावा. आकडे खोटं बोलत नाहीत ना-खासदार (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार) सुप्रिया सुळे


राहुल गांधींच्या पुराव्यांना अर्थ नाही - (अमित साटम) : मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांचा समाचार घेतला ते म्हणाले, "राहुल गांधींनी पीपीटी प्रेझेंटेशनमध्ये दाखवलेल्या पुराव्यांना काहीही अर्थ नाही. जर त्यांचे पुरावे ठोस आहेत, तर ते कायदेशीररित्या उत्तर का देत नाहीत? कायदेशीर उत्तरं न देता अशाप्रकारे थापा मारायच्या, फेक नॅरेटीव्ह पसरवायचं, यापेक्षा त्यांनी काही संवैधानिक कामांवर भर दिला, तर कदाचित ते आयुष्यात पुढे जातील. परंतु, मला असं वाटतं की त्यांना स्वत: खड्ड्यात जायचं. पक्षालाही खड्ड्यात न्यायचं त्यांनी ठरवलं आहे", असा टोलाही त्यांनी लगावला.



राहुल गांधी हे मतचोरीचे बादशाह - (केशव उपाध्ये) : राहुल गांधींच्या आरोपावर महाराष्ट्र भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कराड मतदारसंघात त्यांच्या नातेवाईकांच्या एकाच घरात मतदार म्हणून अनेक नावं नोंदली गेली आहेत. हेच पृथ्वीराज चव्हाण हे काँग्रेसच्या मतदार यादी निरीक्षणाचे प्रमुख आहेत. हे हास्यास्पद आहे. विशेष म्हणजे असे आरोप झाल्यावर चव्हाण यांनी 'ब्र' देखील काढलेला नाही. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा आणि त्यांच्या पत्नीची वेगवेगळ्या मतदारसंघात 2-2 निवडणूक ओळखपत्रं सापडली होती. काँग्रेसचा मत चोरीचा पूर्व इतिहास असून आत्ताचा राहुल गांधी यांचा मत चोरीबद्दलचा कांगावा खोटा आहे."

