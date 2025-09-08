ETV Bharat / politics

"हेच का तुमचं सर्वसामान्यांचं सरकार?"- रोहित पवार यांनी पुरावे जाहीर करत मंत्री बावनकुळेंना विचारला प्रश्न

राज्याच्या राजकारणात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांच्यात निनावी जाहिरातीवरून वाक्युद्ध रंगलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर

Maharashtra Politics
संग्रहित-डावीकडून रोहित पवार, उजवीकडे चंद्रशेखर बावनकुळे (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 10:28 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 11:16 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एका निनावी जाहिरातीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावानं प्रसिद्ध झालेल्या 'देवाभाऊ' या जाहिरातीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी थेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंकडेच अंगुलीनिर्देश केल्यानं वातावरण तापलं. त्यावर मंत्री बावनकुळेंनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा फोटो छापलेल्या निनावी जाहिरातीची चर्चा- मराठा आरक्षणाचा तीढा सुटल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण काहीसं शांत होत असतानाच, एका रहस्यमयी जाहिरातीनं नव्या चर्चांना तोंड फोडलं. गणेश विसर्जनाच्या दिवशी राज्यातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर 'देवाभाऊ' अशी जाहिरात झळकली. या जाहिरातीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो होता. काही वृत्तपत्रांमध्ये ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी पुष्प अर्पण करतानाचे चित्र दिसले. तर काही ठिकाणी ते गणपती बाप्पाला नमस्कार करताना दाखवण्यात आले. जाहिरातीमध्ये फोटो व्यतिरिक्त फक्त 'देवाभाऊ' असा मजकूर होता. कोणत्याही पक्षाचे नाव, लोगो किंवा दात्याचे नाव नसल्यानं ही जाहिरात चर्चेचा विषय ठरली. या जाहिरातीवरून आमदार रोहित पवार यांनी भाजपाला लक्ष्य केलं.

रोहित पवारांची जाहिरातीवरून सरकावर टीका- सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, "बावनकुळे साहेब, तुम्ही रोज 40 कोटी ऐवजी 400 किंवा 4 हजार कोटींच्या जाहिराती छापा. आमचा आक्षेप नाही, पण या जाहिराती निनावी का छापल्या गेल्या? याबद्दल आमचा आक्षेप आहे. कारण निनावी जाहिरात म्हणजे उपकाराची परतफेड असते, हे तुम्हाला चांगलं ठाऊक असेल. या जाहिराती सरकारनं दिल्या असतील, तर एकीकडं पैसे नाहीत म्हणून योजना बंद केल्या जात असताना, बिले पेंडिंग राहिल्यानं कंत्राटदार आत्महत्या करत असताना जाहिराती छापणं म्हणजे जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी नाही का? या जाहिराती भाजपनं दिल्या असतील, तर पक्षाच्या नावानं जाहिरात का दिली नाही? भाजपनं दिली नाही तर मग एखाद्या कंपनीनं किंवा मित्रपक्षाच्या अडचणीत सापडलेल्या नेत्यानं उपकाराची परतफेड म्हणून या कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या का? उदा. तुम्ही महसूलमंत्री म्हणून ज्या कंपनीचा 90 कोटी रुपयांहून अधिक कोटींचा दंड माफ केला होता, त्या कंपनींनं जाहिरात दिली का? या जाहिरातीच्या प्रकरणात काहीही काळेबेरं किंवा लपवण्यासारखं नसेल तर एवढे कोट्यवधी रुपये उधळून जाहिराती कुणी दिल्या, हे आपण जाहीर का करत नाही? करा जाहीर!", असं आव्हान रोहित पवारांनी दिलं होतं.



आरोप सिद्ध करा, अन्यथा राजकीय संन्यास घ्या!- या आरोपांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. सोशल मीडियावर उत्तर देताना ते म्हणाले, "रोहित पवार, फारच मोठ्ठा शोध लावला तुम्ही.!! महसूलमंत्री म्हणून मी कोणत्या कंपनीला ९० कोटींचा दंड माफ केला, हा आरोप सिद्ध करा. अन्यथा, राजकीय संन्यास घ्या. करा सिद्ध!!", असं प्रतिआव्हान त्यांनी दिलं.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुरावे देण्याचं आव्हान रोहित पवार यांनी स्वीकारलं आहे. त्यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत कथित पुरावे दिले आहेत. त्याचबरोबर राजकीय संन्यास नव्हे तर किमान जनतेच्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, असा टोला आमदार रोहित पवार यांनी मंत्री बावनकुळे यांना लगावला.

हेच का तुमचं सर्वसामान्यांचं सरकार?आमदार रोहित पवार यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये काय म्हटलं? आमदार रोहित पवार यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं, आदरणीय बावनकुळे साहेब, मी कधीच पुराव्याशिवाय बोलत नाही. हा घ्या पुरावा! तुमच्याच पक्षाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी 11 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला तुम्ही स्वतः महसूल मंत्री म्हणून उत्तर दिले आहं. दिलेले उत्तर आणि प्रश्न तुम्हीच बघा, तुम्ही केवळ दंडच माफ केला नाही तर जप्त केलेले साहित्यदेखील परत करण्याचे आदेश दिले होते. हे विसरलात का? एकंदरीतच यावरून असे दिसून येते की, गावातील लोक जेव्हा पाणंद रस्ते किंवा गावातील रस्ते यासाठी मुरूम काढतात तेव्हा तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करता. पण दुसरीकडे धनदांडग्यांनी अवैध उत्खनन केलं असतानाही कोट्यवधींचा दंड माफ करता. हेच का तुमचं सर्वसामान्यांचं सरकार? राहिला प्रश्न राजकीय संन्यासाचा तर आम्ही तुम्हाला राजकीय संन्यास घ्या म्हणत नाही. फक्त जनतेच्या प्रश्नाचे उत्तर द्या. आहे का हिंमत?

Last Updated : September 8, 2025 at 11:16 AM IST

