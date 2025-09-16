स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; युती-आघाडीची गणितं जुळवण्यास मिळणार अधिकचा वेळ
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. आरक्षणं, वॉर्डनिहाय मतदारसंघ जाहीर होत आहेत. प्रत्यक्ष निवडणुका मात्र लांबवण्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांवर होतोय.
Published : September 16, 2025 at 8:06 PM IST
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. कारण यातून स्थानिक पातळीवरील नेतृत्व आणि राजकीय पक्षांची ताकद स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करत ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुका घेण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करा, असे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारनं तांत्रिक कारणं पुढे करत मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार, न्यायालयानं 31 जानेवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका घेण्यासाठी वेळ वाढवून दिली आहे. या निर्णयामुळं राजकीय पक्षांना मात्र युती आणि आघाडीची गणितं जुळवण्यास वाढीव वेळ मिळणार आहे.
डिसेंबर-जानेवारीत निवडणुका होतील - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी प्रतिक्रिया देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "राज्य निवडणूक आयोगानं ज्या पद्धतीनं तयारी केली आहे, त्यावरून दिसतं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या तारखेच्या आत निवडणुका होतील. प्रभाग रचना, आरक्षण याविषयीची तयारी पाहता, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये प्रक्रिया पूर्ण होईल", असंही त्यांनी सांगितलं.
सरकारकडून वेळकाढूपणा - याविषयी शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी सक्त सूचना दिली होती, की ऑक्टोबरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात. पण, यात राज्य सरकार वेळकाढूपणा करणार याची आम्हाला खात्री होती. तसंच घडलं. वेळकाढूपणा करून राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. देशातील न्यायालयं ही संविधानावर चालतात, अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. पण, अलिकडं या व्याख्या बदलत चालल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविषयी देशातील प्रत्येक सूज्ञ मतदारांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. सत्ता तोडून-मोडून कशी राबवायची याचं हे आणखी उदाहरण. आम्ही आता 31 जानेवारीपर्यंत वाट पाहू".
विरोधकांचे आरोप बालिशपणाचे - भाजपाचे विधान परिषदेतील गटनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत आहे. इच्छुक उमेदवार ज्या क्षणाची वाट पाहात होते, ती तारीख अखेर निश्चित झालेली आहे. लोकशाहीत निवडणुका होणं आवश्यक आहे. सरकारनं निवडणुका वेळेत घेण्यासंदर्भात नियोजन केलं होतं. मात्र काही तांत्रिक गोष्टी असतात, त्या पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडं वेळ वाढवून मागण्यात आली. त्यानुसार न्यायालयानं वेळ वाढवून दिलेली आहे. या मुदतीत निवडणुका होतील, हे निश्चित आहे. विरोधकांकडून केले जाणारे आरोप, हे बालिशपणाचे आहेत. सरकारला निवडणुका हव्याच आहेत. घाईगडबड केली, तर उद्या हेच विरोधक आरोप करत सुटतील, की याद्या चुकीच्या आहेत, वैगरे. विरोधकांची जनतेशी नाळ तुटलेली आहे. त्यामुळं आरोप करणं, हा सोपा मार्ग ते अवलंबत आहेत", असा टोलाही त्यांनी लगावला.
याविषयी राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. कधी ना कधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच होत्या. त्यामुळं आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
महायुतीत रंगणार कुरघोड्यांचं राजकारण - याविषयी राजकीय विश्लेषक नासिकेत पानसरे म्हणाले, "महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील घटकपक्षांची संख्या इतकी मोठी आहे, की जागावाटपाच्या प्रत्येक टप्प्यावर तीव्र स्पर्धा आणि चर्चा अपरिहार्य आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात रस्सीखेच पाहायला मिळेल. मुंबई आणि ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत एकनाथ शिंदे यांनी 50 हून अधिक माजी नगरसेवक पक्षात आणल्यानं त्यांना किमान 80 जागांची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, अजित पवारही मोठ्या संख्येनं जागा मिळवण्याच्या तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत, स्वतःचा महापौर बसवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपाला जागावाटपासाठी तीव्र चुरस आणि घासाघीस सहन करावी लागेल. नवी मुंबई आणि ठाण्यात गणेश नाईक यांचा प्रभाव पाहता, एकनाथ शिंदेंनाही जागावाटपाची बोलणी सोपी जाणार नाहीत. पुणे-पिंपरी-चिंचवड आणि संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात अजित पवार माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यामुळं जागावाटपाचा तिढा सोडवण्यासाठी ही वाढीव मुदत महत्त्वाची ठरेल", असंही त्यांनी सांगितलं.
राज-उद्धव युतीमुळे महाविकास आघाडीत संभ्रम - "संजय राऊत यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीला शरद पवार यांची मान्यता असल्याचा दावा केला आहे. परंतु, यामुळे महाविकास आघाडीच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे लढणार का? की महाविकास आघाडी एकत्र राहील? याबाबत स्पष्टता नाही. जर काँग्रेस आणि शरद पवार यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली, तर त्याचा फटका राज-उद्धव युतीलाही बसेल. कारण, बहुरंगी लढतीत विरोधकांमधील फूट आणि मतविभागणीमुळं महायुतीला सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. राज-उद्धव युतीमुळं मराठी मतांचं विभाजन होईल, तर गैर-मराठी मतदार महायुतीकडे ध्रुवीकृत होऊ शकतात. दुसरीकडे, काँग्रेस स्वतंत्र लढल्यास मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक मतदार त्यांच्याकडे वळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं राज-उद्धव युतीला नुकसान होऊ शकतं", असं मत राजकीय विश्लेषक नासिकेत पानसरे यांनी व्यक्त केलं.
बहुरंगी लढतीचं स्वरूप -
महायुती : भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचा समावेश असलेली ही सत्ताधारी आघाडी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत 235 जागा जिंकून मजबूत स्थितीत आहे.
राज-उद्धव युती : मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) यांची युती मराठी अस्मितेवर भर देईल. मात्र, यामुळे गैर-मराठी मतदार महायुतीकडे ध्रुवीकृत होऊ शकतात.
काँग्रेस-शरद पवार आघाडी : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) एकत्र किंवा स्वतंत्रपणे लढू शकतात. मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक मतदार काँग्रेसकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.
इतर पक्ष : समाजवादी पार्टी, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी यांसारखे छोटे पक्षही निवडणुकीत उतरतील, ज्यामुळे मतविभागणी मोठ्या प्रमाणात होईल.
'या' पालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित (कंसात तारीख)
- छत्रपती संभाजीनगर - 28 एप्रिल 2020
- नवी मुंबई - 8 मे 2020
- वसई विरार – 27 जून 2020
- कल्याण डोंबिवली - 10 नोव्हेंबर 2020
- कोल्हापूर - 15 नोव्हेंबर 2020
- नागपूर – 4 मार्च 2022
- ठाणे - 5 मार्च 2022
- सोलापूर - 7 मार्च 2022
- मुंबई - 7 मार्च 2022
- अकोला - 8 मार्च 2022
- अमरावती - 8 मार्च 2022
- पिंपरी चिंचवड - 13 मार्च 2022
- पुणे - 14 मार्च 2022
- नाशिक - 14 मार्च 2022
- उल्हासनगर - 4 एप्रिल 2022
- परभणी - 15 मे 2022
- लातूर - 21 मे 2022
- चंद्रपूर - 28 मे 2022
- भिवंडी निझामपूर - 8 जून 2022
- मालेगाव - 13 जून 2022
- पनवेल - 9 जुलै 2022
- मिरा भाइंदर - 27 ऑगस्ट 2022
- नांदेड वाघाळा - 31 ऑक्टोबर 2022
- सांगली मिरज कुपवाड - 19 ऑगस्ट 2023
- जळगाव - 17 सप्टेंबर 2023
- अहिल्यानगर - 27 डिसेंबर 2023
- धुळे - 30 डिसेंबर 2023