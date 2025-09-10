ETV Bharat / politics

मराठा आरक्षण 'जीआर'वरून सरकारमध्येच समन्वयाचा अभाव

मराठा आरक्षण जीआरवरुन महायुतीतच समन्वय नसल्याचं दिसून येत आहे.

dcm eknath shinde and chhagan bhujbal
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री छगन भुजबळ (ETV Bharat File Photo)
ETV Bharat Marathi Team

September 10, 2025

Updated : September 10, 2025 at 7:34 PM IST

Choose ETV Bharat

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत पाच दिवस आंदोलन केलं. तर पाचव्या दिवशी सरकारने जरांगे-पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य करत, मराठा आरक्षणाबाबत जीआर काढला. यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. परंतु, मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष होताना पाहायला मिळत आहे. तसेच आरक्षणावरून ओबीसी नेते आणि मराठा नेते यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप देखील होताना पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने जीआर काढलाय, यावरून महायुतीच्या सरकारमधील नेत्यांची विभिन्न वक्तव्य येत असल्यामुळे महायुती सरकारमध्ये मराठा आरक्षण जीआरवरून समन्वयाचा अभाव आहे का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

जीआरबाबत मला माहित नाही : मराठ्यांना आरक्षण दिल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येईल आणि ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण जाईल. यासाठी ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. तसेच जीआरमधील दोन-तीन शब्द यावर आपला आक्षेप असून, आपण जीआरबाबत कोर्टात धाव घेणार असल्याचं छगन भुजबळ म्हणाले. तसेच हा जीआर काढला तेव्हा आपणाला माहिती दिली नव्हती. आपणाला विश्वासात घेतले गेले नाही. मी जीआरबाबत अनभिज्ञ होतो किंवा जीआरबाबत कुठलीही माहिती मला दिली नाही, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हणत सरकारलाच घरचा आहेर दिला. त्यामुळं मराठा आरक्षण जीआरवरुन सरकारमध्येच असमन्वय असून, समन्वयाचा अभाव दिसून येत असल्याचे चित्र आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री पंकजा मुंडे (ETV Bharat Reporter)

जीआरची माहिती दिली होती - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे : "मराठा आरक्षण जीआरबाबत आपणाला कोणतीही माहिती दिली नाही, आपणाला विश्वासात घेतलं गेलं नाही," असा दावा मंत्री छगन भुजबळ करत असताना, दुसरीकडे "जेव्हा जीआरबाबत बैठक झाली होती, तेव्हा त्या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. मराठा आरक्षण जीआर त्यांनाही दाखवला होता. त्यांनीही तो वाचला होता. मराठा आरक्षण जीआर छगन भुजबळ यांना दाखवला होता," असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भुजबळ यांचे विधान फेटाळले. त्यामुळं महायुतीतच मराठा आरक्षण जीआरवरुन समन्वयाचा अभाव असल्याचे अधोरेखित होते. तर "मंत्री छगन भुजबळ वरिष्ठ नेते आहेत. त्यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करु," असं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे.

समन्वयाचा अभाव नाही : ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. चुकीचे, बोगस किंवा अवैधरित्या जात प्रमाणपत्र दाखले देऊ नये, आणि जे दाखले दिले आहेत, त्याबाबत एक श्वेतपत्रिका काढावी, अशी आमची मागणी असल्याचं मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. यावेळी मराठा आरक्षण जीआरवरुन महायुती सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. कारण भुजबळ आणि एकनाथ शिंदेंची वेगवेगळी वक्तव्य येतायेत, असा प्रश्न मुंडेंना विचारला असता, "मराठा आरक्षणाचे एवढे मोठे आंदोलन उभे राहिले. हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगल्या पद्धतीने सोडवला. त्यामुळं महायुतीत कुठेही समन्वयाचा अभाव म्हणता येणार नाही," अशी प्रतिक्रिया मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

