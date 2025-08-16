नंदुरबार - जिल्ह्यातील माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी काँग्रेस पक्षात घर वापसी केली आहे. काँग्रेस पक्षातील काही मतभेदांमुळे त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली होती. त्यानंतर त्यांनी भाजपा पक्षामध्ये प्रवेश केला होता. मात्र त्यांनी राजीनामा देऊन 2024 मध्ये विधानसभा निवडणूक भारतीय आदिवासी पार्टीकडून लढविली होती. त्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. काही दिवसांपूर्वी ते राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) प्रवेश करणार असल्याची जिल्हाभरात चर्चा होती. मात्र अचानक त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात चर्चेला उधान आलं आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत त्यांनी काँग्रेस पक्षात पुन्हा प्रवेश केला.
राजकीय कारकीर्दाचा आढावा - सन २००९ मध्ये शहादा–तळोदा विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर पद्माकर वळवी निवडून आले होते. त्याच वेळी त्यांनी क्रीडा आणि आदिवासी विकास या मंत्रालयात राज्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं. त्यांच्याकडे युवा कल्याण, वन आदी विभागांचा भारही होता. पुढे २०१४ आणि २०१९ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकांत त्यांचा पराभव झाला.
पक्ष बदल आणि राजकीय हालचाली - पद्माकर वळवी यांनी १३ मार्च २०२४ रोजी, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश केला. त्यांच्या या पक्ष प्रवेशाच्या कार्यक्रमात उपस्थित मंडळींमध्ये तत्कालीन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि खा. अशोक चव्हाण यांचा समावेश होता. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, आदिवासी आरक्षणाच्या समस्येबाबत भाजपा सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे पद्माकर वळवी यांनी भाजपाचं प्राथमिक सदस्यत्वही सोडलं.
- २००९ - काँग्रेस - शहादा–तळोदा विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर राज्यमंत्री पद भूषविले आहे.
- २०१४, २०१९ - काँग्रेस - विधानसभा निवडणुकीत हरले.
- मार्च २०२४ - भाजपात प्रवेश केला.
- ऑक्टोबर २०२४ - भाजपा सोडली - आरक्षण व जनसमस्यांवर सरकारचे दुर्लक्ष म्हणून राजीनामा.
- २०२४ मध्ये - अक्कलकुवा–तळोदा मतदारसंघातून भारतीय आदिवासी पार्टीतर्फे उमेदवारी केली होती. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता.
हेही वाचा...
काँग्रेस नेते पद्माकर वळवी यांचा भाजपा प्रवेश; काँग्रेसला अनेक मोठे धक्के बसणार - चंद्रशेखर बावनकुळे