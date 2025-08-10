मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शनिवारी देशभरातील 334 नोंदणीकृत (अमान्यताप्राप्त) राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. यात महाराष्ट्रातील 9 पक्षांचा समावेश आहे. सध्या देशात 6 राष्ट्रीय पक्ष, 67 प्रादेशिक पक्ष आणि 2 हजार 854 नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 29 अ अंतर्गत नोंदणी करताना पक्षांनी नाव, पत्ता, पदाधिकारी यांची माहिती द्यावी लागते. तसंच सहा वर्ष सलग निवडणूक न लढवल्यास नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे. जून 2025 मध्ये आयोगाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना 345 मान्यता नसलेल्या पक्षांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. तपासणी दरम्यान संबंधित पक्षांना नोटिसा देऊन प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देण्यात आली.
मान्यता नसलेल्या पक्षांची संख्या किती? : मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, 334 पक्षांनी आवश्यक अटीचं पालन केलं नाही. उर्वरित प्रकरणे पुर्नपडताळणीसाठी परत पाठवण्यात आली आहेत. परिणामी, आता देशातील नोंदणीकृत, परंतु मान्यता नसलेल्या पक्षांची संख्या 2 हजार 854 वरून 2 हजार 520 वर आली आहे. या पक्षांना आता लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मधील कलम 29ब आणि 29क, तसंच आयकर कायदा, 1961 व निवडणूक चिन्ह आदेश, 1968 अंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही. तसेच आयोगाच्या आदेशाविरोधात 30 दिवसांच्या आत अपील करता येईल, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीनं देण्यात आली.
Cleaning up the Electoral System: ECI Delists 334 RUPPs— Election Commission of India (@ECISVEEP) August 9, 2025
Read in detail: https://t.co/qlam3VRcBX pic.twitter.com/hbZDF2fnDZ
महाराष्ट्रातील 'या' पक्षांचा समावेश :
१) अवामी विकास पार्टी
२) बहुजन रयत पार्टी
३) भारतीय संग्राम परिषद
४) इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया
५) नव भारत डेमोक्रॅटिक पार्टी
६) नवबहुजन समाज परिवर्तन पार्टी
७) पिपल्स गार्डियन
८) दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया आणि
९) युवा शक्ती संघटना
राज्यातील केवळ 10 पक्षांकडं राखीव निवडणूक चिन्ह : राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेला लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर त्या पक्षाला निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या किंवा जागेच्या संख्येनुसार राष्ट्रीय पक्ष किंवा प्रादेशिक पक्ष अशी श्रेणी मिळते. त्यासाठी काही निकष ठरवून दिले आहेत. त्यांची पूर्तता करणाऱ्यांनाच केंद्रीय निवडणूक अयोग मान्यता देत असतं. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना चिन्ह आरक्षित करून ते विशेष रूपाने वापरण्याची संधी मिळते. तर गैर-मान्यताप्राप्त (नोंदणीकृत पण आयोगाची मान्यता नाही) पक्षांना मुक्त चिन्हांच्या यादीमधून ते निवडावे लागते.
केवळ 10 राजकीय पक्षांकडे स्वतःचे निवडणूक चिन्ह : महाराष्ट्रातून लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणाऱ्या केवळ 10 राजकीय पक्षांकडे स्वतःचे निवडणूक चिन्ह आहे. त्यामुळं त्यांचे उमेदवार विविध मतदारसंघात समान चिन्हावर निवडणूक लढवू शकतात. तर, इतर 376 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवायची असल्यास मुक्त चिन्हांचा वापर करावा लागतो.
राज्यातील मान्यताप्राप्त पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह : भाजपा (कमळ), शिवसेना (धनुष्यबाण), मनसे (इंजिन), राष्ट्रवादी काँग्रेस (घड्याळ), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार (तुतारी वाजवणारा माणूस), काँग्रेस (हाताचा पंजा), आम आदमी (झाडू), बहुजन समाजवादी पक्ष (हत्ती), भारतीय कम्युनिष्ट पक्ष (विळा), शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (मशाल) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (पुस्तक)
राष्ट्रीय पक्षांचे निकष
राष्ट्रीय दर्जाचे निकष
- किमान चार राज्यामध्ये ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हणून मान्यता आवश्यक
- किमान तीन राज्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीत दोन टक्के जागांवर विजय
- लोकसभेमध्ये किमान चार जागा आणि किमान सहा टक्के मते किंवा किमान चार राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीत सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक मते
- किमान तीन राज्यात लोकसभा निवडणुकीत दोन टक्के जागांवर विजय
- यापैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करणाऱ्या पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा दिला जातो
प्रादेशिक पक्षांचे निकष
- विधानसभा निवडणुकीत किमान 6 टक्के मते आणि किमान दोन जागा जिंकलेल्या असाव्यात.
- मागील विधानसभा निवडणुकीत किमान 3 टक्के जागा किंवा तीन जागा यापैकी जे जास्त असेल ते, हा निकष पूर्ण करावा.
