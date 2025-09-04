ETV Bharat / politics

जीएसटीचे दोन स्लॅब रद्द केल्यानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली. या टिकेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

dcm eknath shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 7:01 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 7:06 PM IST

ठाणे : जीएसटी स्लॅब कपातीच्या निर्णयाचा विरोधक देखील याचा फायदा घेणार आहेत. त्यामुळं टीका करताना विरोधकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन करावंच लागेल. खऱ्या अर्थाने देशवासीयांची दिवाळी गोड आणि आनंदी करण्याचं काम मोदींनी केलं आहे, असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांचं मनापासून अभिनंदन करत त्यांना धन्यवाद दिले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी GST 2.0 अंतर्गत अनेक मोठ्या जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली. त्यानुसार, आधी असलेल्या जीएसटीच्या चार स्लॅबपैकी दोन स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत.

भारताचे अमेरिकेला चोख उत्तर : देशात आता फक्त दोनच जीएसटी स्लॅब असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन सांगितल्याप्रमाणे सर्वसामान्यांना दिवाळीची भेट देण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं सर्वत्र स्वागत केलं जात असून, राजकीय प्रतिक्रिया देखील समोर येत आहेत. तसेच, अमेरिकेच्या ट्रम्प टॅरिफला भारताने चोख उत्तर दिलंय, असेही शिंदेंनी म्हटले आहे.

Deputy CM Eknath Shinde
ठाण्यातील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची हजेरी (ETV Bharat Reporter)

देशातील नागरिकांची दिवाळी गोड : "भारत या ट्रम्प टेरिफमुळं आत्मनिर्भरतेकडं जातोय. त्यामुळं भारत सक्षम होईल. ट्रम्प यांच्या टॅरिफला चोख उत्तर दिल्याचं जीएसटीच्या निर्णयावरून दिसून येत आहे. खऱ्या अर्थाने देशातील नागरिकांची दिवाळी गोड आणि आनंदी करण्याचं काम पंतप्रधान मोदींनी केलं आहे. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देखील मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली एक सकारात्मक पाऊल टाकलं आणि जीएसटी कमी केला," असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोदी सरकारचं अभिनंदन केलं.

मोदी बोलतात ते करतात : "जीएसटी निर्णयामुळं दळणवळण वाढीस लागेल, खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, सर्वसामान्य ग्राहकाला फायदा झाल्यामुळे बाजारपेठेत खरेदीमुळे फायदा होणार आहे. यामुळं अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफचे नुकसान अमेरिकेलाच होणार आहे. पंतप्रधान म्हणाले होते की, या देशातील शेतकरी, सर्वसामान्य माणूस त्यांच्याबरोबर कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी निर्णय घेतला आहे. बोलतात ते तसंच करतात," असं कौतुक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांचं केलं.

Deputy CM Eknath Shinde
ठाण्यातील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची हजेरी (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : September 4, 2025 at 7:06 PM IST

