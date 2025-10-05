ETV Bharat / politics

काटामारी करणारे कारखाने मी शोधून काढलेत, आता त्यांना...; सीएम फडणवीसांनी साखर कारखानदारांचा घेतला समाचार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे आज आहिल्यानगर दौऱ्यावर होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर कारखानदारांवर निशाणा साधला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अहिल्यानगर: राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची शिर्डीत रात्री बैठक झाली.

अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले : "देशात पाहिलं सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर त्या मंत्रालयाची जबाबदारी अमित शाह यांना देण्यात आली. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह झाल्यानंतर एका पाठोपाठ एक असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी घेतले आहेत. अनेक लोक जे आपल्या सहकार क्षेत्रावर आपली मक्तेदारी समजाचे तेही आता तोंडात बोट घालत आहेत की, अमित शाह असे निर्णय घेतायत कसे म्हणून..., " असं म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

कारखान्यातील नफ्यातील पैसे मागितले : "शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकट काळात राधाकृष्ण विखे पाटील कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एक कोटी रुपयाची मदत दिली. मात्र काही लोक मात्र छोट्या मनाचे झाले आहेत. मागील काळात उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली होती. त्यावेळी आम्ही साखर कारखान्यांना सांगितलं की, 30-30 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होतायेत. 10 हजार कोटी रूपये सरकार तुम्हाला देत आहे. त्यामुळं तुमच्या नफ्यातून प्रत्येकी 5 रुपये शेतकऱ्यांसाठी बाजूला काढून ठेवा. हे पैसे एफआरपीमधील मागितलं नव्हते, हे कारखान्यातील नफ्यातील पैसे मागितले होते. राज्यात 200 साखर कारखाने आहेत. 25 लाख रूपय एका कारखान्याच्या नफ्यातील शेतकऱ्यांसाठी द्यावेत अशी मागणी केली होती," असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.

सभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

साखर कारखानदारांचा घेतला समाचार : "आम्ही शेतकऱ्यांचे नव्हे, तर कारखान्यांच्या नफ्यातील पैसे मागत होतो. जो शेतकरी तुमचा कारखान्यांना शेत माल टाकतो, राबराब राबतो, त्या शेतकऱ्यावर आज आपत्ती आली तर त्याला 5 रुपये द्यायला मागितले, तर तुम्ही मागे पुढे पाहता. आता असे काही कारखाने मी शोधून काढले आहे की, शेतकऱ्यांचा काटा मारला जातोय. आता त्यांना मी दाखवून देणार आहे. शेतकऱ्यांचा काटा मारून कारखाने पैसे जमा करतात, पण शेतकऱ्याला मदत करायला त्यांच्यात दानत नाही," अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना पैसे न देणाऱ्या साखर कारखानदारांचा समाचार घेतला.

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देणार : "अहिल्यानगर जिल्हासह राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांवर मोठी आपत्ती आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरचा पाऊस यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता. काही लोक या आपत्तीचंही राजकारण करू इच्छितात. पण त्यांना मी सांगतो काळजी करू नका, आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभं आहे. कालच अमित शाह, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आम्ही सगळे एकत्र बसलो आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी देता येईल, याचा आराखडा तयार करण्याचं काम सुरू केलंय. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निश्चितच शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याचा राज्य सरकार निर्णय करेल," असंही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

खुर्च्या तोडण्यासाठी लोकांनी पाठवलेलं नाही : यावेळी फडणवीसांनी विरोधकांवर देखील टीका केली. म्हणाले, "मी काही लोकांना सांगतो की, तुम्ही एकदा आरशात बघून घ्या. तुम्ही शेतकऱ्यांना किती मदत केली हे पाहा. त्यानंतर आमच्यावर टीका करा. अहिल्यानगरमध्ये कधीही न बघितलेला पाऊस झालाय, आम्ही शेतकऱ्यांची मदत करतोय. शेतकऱ्यांची सेवा करण्यासाठीच लोकांनी आम्हाला पाठवलंय खुर्च्या तोडण्यासाठी नाही. आम्ही शेतकऱ्यांना मदत केल्याशिवाय राहणार नाही, " असं आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं.


