बीएमसी निवडणूक : मुंबईतील सेना-मनसेला ५०-५० जागा, तर इतर ठिकाणी ६०-४० जागांवर सहमतीची शक्यता
बीएमसी निवडणूक तयारीला पक्ष लागलेत. मुंबईतील बालेकिल्ल्यात सेना (यूबीटी) आणि मनसेला ५०-५० जागा, तर इतर ठिकाणी ६०-४० जागा असतील असं या पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलय.
By PTI
Published : September 21, 2025 at 5:28 PM IST
मुंबई - मुंबईतील महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना (यूबीटी) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात समान जागा वाटून घेण्याची शक्यता आहे आणि उर्वरित महानगरासाठी ६०:४० चा फॉर्म्युला स्वीकारतील, असं सूत्रांनी सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सेना (यूबीटी) आणि त्यांचे चुलत भाऊ राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसे यांच्यातील युती आता केवळ औपचारिकता असल्याने, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना अशा जागांच्या यादी तयार करण्यास सांगण्यात आलं आहे, असं नेत्यांनी सांगितलं.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसे यांच्यातील औपचारिक युती दिवाळीच्या आसपास जाहीर केली जाऊ शकते, जेव्हा महापालिका निवडणुकीचा पहिला टप्पा होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील उर्वरित भागात, दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या ताकदीच्या आधारे निर्णय घेतील, असे त्यांनी सांगितलं. ठाणे, नाशिक आणि कल्याण-डोंबिवली प्रदेशात सेना (यूबीटी) आणि मनसेचा प्रभाव आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला त्यांच्या आदेशाचं पालन न केल्याबद्दल फटकारलं आणि २०२२ पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. २०२५-२६ साठी ७४,००० कोटींहून अधिक अर्थसंकल्पासह, देशातील सर्वात श्रीमंत नागरी संस्था मानल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) नियंत्रणासाठीची स्पर्धा गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वात तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत २२७ नागरी वॉर्ड आहेत.
“विवादाचे केंद्र अशा भागात असण्याची शक्यता आहे जिथे शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसे दोघांचेही वर्चस्व आहे. त्यामुळे दादर-माहीम, लालबाग-परळ-सेवरी, विक्रोळी, दिंडोशी, घाटकोपर पश्चिम, दहिसर आणि भांडुप यासारख्या बालेकिल्ल्यांच्या जागा समान प्रमाणात विभागल्या जाण्याची शक्यता आहे. हे असे क्षेत्र आहेत जिथे दोन्ही क्षेत्रांचा प्रभाव आहे,” असं मनसेच्या एका नेत्यानं सांगितलं.
मुंबईतील अनेक मराठी भाषिक भागात सेना (यूबीटी) आणि मनसेचा प्रभाव जवळजवळ सारखाच आहे. “शहराच्या उर्वरित भागात, हे प्रमाण ६०:४० असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये ६० टक्के जागा सेना (यूबीटी) ला जातील आणि उर्वरित जागा आमच्याकडे जातील,” असंही मनसे नेते म्हणाले. या व्यवस्थेनुसारही, मुस्लिमबहुल भागातील जागा सेना (यूबीटी) लढवण्याची शक्यता आहे, असं या नेत्यानं सांगितलं.
माहीम विधानसभा क्षेत्रात दोन मुस्लिमबहुल वॉर्ड आहेत आणि ते उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला जाण्याची शक्यता आहे. भायखळा आणि जोगेश्वरीच्या काही भागांसह इतर मुस्लिमबहुल भागातही अशीच व्यवस्था लागू होईल, जिथे सेना (यूबीटी) उमेदवार उभे करण्याची शक्यता आहे, असं मनसे नेते म्हणाले. बीएमसीच्या २२७ वॉर्डांपैकी, सेना (यूबीटी) १४७ आणि मनसे ८० निवडणूक लढवू शकते, असं ते म्हणाले. “उद्धवजींनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अशा जागांची यादी तयार करण्यास सांगितलं आहे जिथे आपण निवडणूक लढवू शकतो आणि त्यानुसार काम केलं जात आहे,” असे एका शिवसेनेच्या (यूबीटी) नेत्याने सांगितलं.
मनसेच्या नेत्याने सांगितलं की, राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे की त्यांचा पक्ष काँग्रेससोबत कोणताही संबंध ठेवण्यास तयार नाही. एका काँग्रेस नेत्याने सांगितलं की महाविकास आघाडीत मनसेला घेण्यासही ते विरोध करतात. महाविकास आघाडीत काँग्रेस, सेना (यूबीटी) आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी (सपा) यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत, सेनेने (यूबीटी) ९५ जागा लढवल्या आणि फक्त २० जागा जिंकल्या, गेल्या ३० वर्षातील ही त्यांची सर्वात वाईट कामगिरी होती, तर मनसेला एकही जागा मिळाली नाही.
जवळजवळ २० वर्षांत पहिल्यांदाच, अस्वस्थ संबंध असलेले ठाकरे बंधू युती करतील हे जवळजवळ निश्चित आहे, जे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांच्या पहिल्या मोठ्या परीक्षेला सामोरे जातील. गेल्या काही महिन्यांत दोघेही अनेकवेळा भेटले आहेत. बीएमसी प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येण्यापूर्वी, अविभाजित शिवसेनेने दोन दशकांहून अधिक काळ महानगरपालिकेवर नियंत्रण ठेवलं होतं. २०२२ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे-स्थापित शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले, तर उद्धव यांच्या गटाला सेना (यूबीटी) म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शिंदे यांची शिवसेना सत्ताधारी महायुती आघाडीत भागीदार आहे, ज्यामध्ये भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील आहेत.