मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर आली असताना मुंबई भाजपामध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमित साटम यांच्या खांद्यावर मुंबई भाजपाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी सोमवारी याबाबतची घोषणा केली. चव्हाण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते साटम यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आलं.
महाराष्ट्र भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक सोमवारी सकाळी भाजपाच्या नरिमन पॉइंट येथील प्रदेश कार्यालयात पार पडली. या बैठकीला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार प्रविण दरेकर यांच्यासह कोअर कमिटी सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत सर्वानुमते अमित साटम यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांकडून आशिष शेलार यांचं कौतुक- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले," मंत्री आशिष शेलार यांनी प्रदीर्घ काळ मुंबई विभागाचं अध्यक्षपद अतिशय समर्थपणं सांभाळलं. 2017 च्या पालिका निवडणुका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत अतिशय उत्तम काम केलं. मध्यंतरी ते मंत्री असताना मंगल प्रभात लोढा यांनीदेखील अतिशय चांगल्या प्रकारे जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर पुन्हा शेलार यांच्याकडे मुंबईच्या अध्यक्ष पदाची धुरा आली. त्यांच्या नेतृत्वात विधानसभेला भाजपाला अतिशय चांगलं यश मिळालं. भाजपानं मुंबईतील नंबर एकची पार्टी म्हणून पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं."
🪷Congratulations to my colleague MLA Ameet Satam for being appointed as the BJP Mumbai President. Wishing him all the best for his future endeavours!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 25, 2025
🪷माझे सहकारी आमदार अमित साटम यांची भाजपा मुंबईच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. पुढील वाटचालीसाठी… pic.twitter.com/92G0riCwlJ
मुंबईच्या प्रश्नांची जाण आहे- पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले, "आता नवीन संघटनात्मक रचनेत आशिष शेलार यांच्याकडं मंत्रिपदाचा भार आल्यामुळं भाजपानं मुंबईकरीता नवीन अध्यक्ष निवडलेला आहे. तीनवेळा आमदार, त्याआधी नगरसेवक आणि भाजपामध्ये प्रदीर्घ कार्यकाळ राहिलेल्या अमित साटम यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. याआधी अनेक संघटनात्मक जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या आहेत. विधानसभेत अभ्यासू आणि आक्रमक आमदार म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. विशेषतः मुंबईच्या प्रश्नांची जाण आणि ते प्रश्न सोडवण्याकरीता जी कल्पकता लागते, ती त्यांच्याकडे आहे.
साटम यांच्या नेतृत्त्वात भाजपा मुंबईत नवा रेकॉर्ड करेल- "मला विश्वास आहे, येत्या काळात त्यांच्या नेतृत्त्वात भाजपा आपली घोडदौड राखेल. पुन्हा एकदा मुंबई पालिकेत महायुतीचीच सत्ता येईल, असा विश्वास मला आहे. त्याकरिता सर्व जबाबदाऱ्या ते चांगल्या प्रकारे पार पाडतील. महारष्ट्रासह मुंबईतील सर्व ज्येष्ठ नेते त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे आहेत. त्यामुळं यावेळी मुंबईत भाजपा त्यांच्या नेतृत्त्वात एक नवं रेकॉर्ड तयार करेल. त्याकरीता अमित साटम यांना मनापासून शुभेच्छा देतो", अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विद्यमान मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्यासह मुंबईतील सर्व आमदारांशी चर्चा करून या विभागातील अध्यक्ष म्हणून अमित साटम यांची एकमतानं निवड करण्यात आली-भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, रविंद्र चव्हाण
कोण आहेत अमित साटम?
- जन्म : 15 ऑगस्ट 1976, मुंबई, महाराष्ट्र
- शिक्षण : मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मुंबई विद्यापीठ - बॅचलर ऑफ आर्ट्स 1998 (राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र), महात्मा गांधी मिशन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च, मुंबई विद्यापीठ 2000 - मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (कार्मिक)
- कॉर्पोरेट करिअर : टाटा टेलिसर्व्हिसेसमध्ये मानव संसाधन व्यावसायिक म्हणून कार्य.
- राजकारणात प्रवेश : श्री श्री रविशंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2004 मध्ये कॉर्पोरेट नोकरी सोडून राजकारणात प्रवेश.
अशी आहे राजकीय कारकीर्द
- 2000-2002: प्रभाग सरचिटणीस
- 2002-2004: भाजपा उत्तर पश्चिम जिल्हा युवक विंगचे सचिव
- 2006-2008: भाजपा आंबोली विधानसभेचे अध्यक्ष
- 2008-2010: भाजपा युवा विंग मुंबईचे सरचिटणीस
- 2012-2014 : मुंबई पालिकेत नगरसेवक
- ऑक्टोबर 2014 पासून अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व, सलग तिसरा कार्यकाळ.
- 2020-2021 : भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र विधानसभेचा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार.
काय म्हणाले मावळते मुंबई अध्यक्ष ? : "कोकणाशी नाळ जोडलेले आणि पक्के मुंबईकर असलेले आमचे मित्र आणि तरुण तडफदार आमदार अमित साटम यांची मुंबई भाजपाच्या अध्यक्षपदी आज नियुक्ती झाली. त्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन. नागरी चळवळीतून आलेल्या आणि संघर्ष आणि सेवा हाच ज्याचा ध्यास आहे, अशा पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्याला या पदावर काम करण्याची संधी पक्षानं दिली आहे. माझ्या त्यांना मनापासून शुभेच्छा. मला तीन टर्म म्हणजे एकूण नऊ वर्षे मुंबईकरांची सेवा करण्याची संधी ही पक्षानं दिली. या कालखंडात पक्षाचे नेते पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सहकारी आणि तमाम मुंबईकर यांनी मला खूप प्रेम दिले. सहकार्य केलं. लढण्यासाठी ऊर्जा दिली. नवी ओळख दिली. तसेच जगण्याची एक दिशा दिली. त्यामुळे मी सर्वांचे मनापासून आभार मानतो", अशी प्रतिक्रिया मुंबई भाजपाचे मावळते अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी दिली.
- मागील चार वर्षांपासून रखडलेल्या बृहन्मुंबईसर राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा येत्या डिसेंबर महिन्यात उडणार आहे. अशातच मुंबई भाजपा अध्यक्षपदाची जबाबदारी अमित साटम यांच्याकडं देण्यात आल्यामुळे येत्या काही काळात भाजपाकडून मुंबईत राजकीय हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-