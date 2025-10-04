ETV Bharat / politics

भाजपाला केंद्रात आणि राज्यात सरकार चालवता येत नाही; उद्धव ठाकरेंची सरकारवर जोरदार टीका

पुण्यात आज उद्धव ठाकरे यांच्या वार्तालाभ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात गेल्या काही वर्षात जे काही राजकारण बघायला मिळत आहे. त्याबाबत शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "आपला देश हा खूप सुंदर असून, देशाला एक संस्कृती आहे. पण यांनी त्या देशाला थोतांड करून नासवून टाकलं आहे आणि देशाचा नरक करायला निघाले आहेत. तो नरक होऊ नये म्हणून मी प्रयत्न करीत आहे. आज देशात ज्या काही भिंती उभ्या केल्या आहेत, त्या भिंती या देश नाही. भाजपाला केंद्राचं आणि राज्याच सरकार चालवता येत नाही. केंद्र सरकारला ना मणिपूर, ना काश्मीरचा प्रश्न सोडवता येत नाही. जे काही चाललं आहे ते योग्य नसून हे देशाला हुकूमशाहीकडे घेऊन चालले आहे," अशी जोरदार टीका उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षावर केली.

पत्रकार परिषदमध्ये उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)

सरकारवर केली जोरदार टिका : पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "ठाकरे ब्रँड आताचा नाही, गेले अनेक वर्ष आहे. त्या ठाकरे ब्रँडचा जन्म हा पुण्यातील आहे. त्यामुळं भाई और बहिनो यांच्याशी आमचं जुनं नातं आहे. पुणे हे विद्येचं माहेरघर होतं, आता बिल्डरधार्जिणं शहर झालंय. शिवतीर्थावर जो दसरा मेळावा झाला तो अभूतपूर्व झाला असून, आलेल्या लोकांना कोंडून ठेवायची गरज वाटली नाही. सगळे लोक पाऊस असून देखील आले होते."



विरोधकांचे धाबे दणाणले : यावेळी उद्धव ठाकरे यांना राज ठाकरे यांच्याबाबतच्या युतीबाबत विचारलं असता ते म्हणाले की, "आम्ही 2005 पासून वेगळे झालो होतो. त्यानंतर एका मुद्द्यावर आम्ही एकत्रित आलो. रोज उठून आम्ही एकत्रित आलो ही बोलायची गरज नाही. आम्ही 5 जुलैला एकत्रित मेळावा घेतला यात जर आम्हाला एकत्रित यायचं नव्हतं तर आम्ही मेळावा घेतला नसता. आता आम्ही एकत्रित आलो असल्यानं विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. मराठी माणूस एकवटला की काय होणार म्हणून ते आता काहीही चर्चा करीत आहेत."


मी गद्दार लोकांना उत्तर देणार नाही : रामदास कदम यांनी केलेल्या विधानावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "मी गद्दार आणि नमकहराम यांना उत्तर देत नाही, आता ठाकरे म्हणजे काय आहे हे अख्खा महाराष्ट्र ओळखतो. यामुळं त्या गद्दार आणि हरामखोराला मी काय उत्तर देणार नाही. मला त्रास आणि वेदना होत असतात. पण शिवाजी पार्क येथे पावसात भिजत जे लोक म्हणत होते तुम्ही भाषण करा हा माझ्यासाठी रामबाण उपाय आहे."

माझा पक्ष हा शिवसेनाच आहे : इलेक्ट्रिक मेरिटबाबत उद्धव ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "ज्यांनी माझा पक्ष चोरला, माझे चिन्ह चोरले, माझे वडील चोरले त्यांना कसला इलेक्ट्रिक मेरिट आलाय? हा माझ्यावर झालेला अन्याय आहे. निवडणूक आयोगाला कोणत्याही पक्षाचं नाव उचलून दुसऱ्याला देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळं माझा पक्ष हा शिवसेना आहे, शिवसेनाच राहील. मी निवडणूक आयुक्ताच नाव धोंड्या ठेवलं होतं आता तो गेला असेल आणि नवीन गोट्या आला असेल. माझ्या पक्षाचं नाव माझ्या आजोबांनी आणि वडिलांनी ठेवलं आहे. तेव्हा निवडणूक आयोग जन्मालादेखील आला नव्हता."


आगामी निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून लढलो पाहिजे : आगामी महापालिका निवडणुकीबाबत उद्धव ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "हा प्रश्न तिन्ही पक्षांनी मिळवून ठरवला पाहिजे. लोकसभा आणि विधानसभा आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढलो आणि आता आगामी निवडणुकादेखील महाविकास आघाडी म्हणून लढलो पाहिजे." देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच 75 वा वाढदिवस झाला असून, ते राजीनामा देतील अशी चर्चा सुरू आहे. याबाबत उद्धव ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, ज्या पद्धतीने कौन बनेगा करोडपतीमध्ये पब्लिक पोल असतं तसं या प्रश्नी लोकांचं जे काही मत असेल ते माझं मत असेल."

शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे : मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं जी काही परिस्थिती झाली आहे, त्याबाबत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुका पाहून बिहारमध्ये महिलांच्या नावावर दहा हजार टाकले, पण जनता अडचणीत असून, सरकार याकडे का लक्ष देत नाही. शेतकऱ्यांना मदत ही मिळाली पाहिजे. आज आत्महत्या हा सगळ्यासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. मी पूरस्थितीमध्ये तिथे गेलो होतो आता पीकविमा मिळणार नाही, असे निकष टाकले आहेत. पंचनामे होत नाहीत, आज शेतकरी यांना मदत महत्त्वाची आहे की शक्तिपीठ महामार्ग महत्त्वाचा आहे?, शेतकरी हा दुहेरी संकटात आहे, त्यांना मदत मिळाली पाहिजे."

हेही वाचा -

  1. "आज मला बाळासाहेबांची भगवी शाल पांघरलेल्या गाढवाचा फोटो दिसला"- उद्धव ठाकरेंची एकनाथ शिंदेंवर खोचक टीका
  2. 30 वर्षे मुंबई पालिकेतून जमवलेली माया लंडनला नेली का?; एकनाथ शिंदे यांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल
  3. मोदी-फडणवीसांवर टीका, भाजपा-आरएसएसचं हिंदुत्व ते राज्यातील ओला दुष्काळ... उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे

For All Latest Updates

TAGGED:

उद्धव ठाकरेUDDHAV THACKERAYUDDHAV THACKERAY ON GOVERNMENTउद्धव ठाकरेंची सरकारवर टिकाUDDHAV THACKERAY ON BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.