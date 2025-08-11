ETV Bharat / politics

देशात हुकूमशाही आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न, एकनाथ शिंदे AK 47 घेवून गेले होते का? अंबादास दानवे यांचा प्रहार - AMBADAS DANVE ON BJP

ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून राज्यभर आंदोलन करण्यात आलं. यावर बोलताना अंबादास दानवे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली.

Ambadas Danve on eci and bjp
अंबादास दानवे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 9:51 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : दिल्लीमध्ये लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करत असताना सरकार त्याला घाबरले का? असा प्रश्न विधानपरिषर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. एकीकडे भाजपाचे लोक रस्त्यावर धिंगाणा घालत आहेत, दुसरीकडे संसदीय मार्गाने आंदोलन सहन होत नाहीये हे लोकशाहीला मारक आहे. सरकार हुकूमशाही आणू पाहत आहे, असा आरोप देखील त्यांनी केला. कलंकित आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले मंत्री पायउतार व्हावे यासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेने राज्यभर आंदोलन केले. एकीकडे कलंकित मंत्री असून, हतबल मुख्यमंत्री आहेत, अशी टीका देखील अंबादास दानवे यांनी केली.

युद्ध करायच्या वेळी माघार घेतली : भारताचे सैन्य प्रमुख यांनी लवकरच पाकिस्तानबरोबर युद्ध होऊ शकतं, अशी शक्यता वर्तवली होती. त्यावर बोलताना अंबादास दानवे यांनी, "मला वाटत नाही, जे युद्ध करायचे होते, त्यातून माघार घेतली. पाकिस्तान विरुद्ध कुठे युद्ध लढले," अशी टीका सरकारवर केली. हल्ला झाल्यावर एकनाथ शिंदे असे गेले जसे, एके 47 घेऊन गेले होते, त्यांचं लवकरच ऑपरेशन होईल असे वाटतं, असा टोला त्यांनी लगावला.

उपराष्ट्रपती राजीनामा प्रकरण समोर यायला हवं : "उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानं प्रश्न उपस्थितीत होत आहेत. त्यांची प्रकृती अचानक कशी खराब होते? त्यांनी काही दिवस काम नसते केले तरी चालले असते. त्यांच्या जागी प्रभारी सभापती किंवा उपसभापती यांनी तात्पुरता पदभार घेतला असता. मात्र, अचानक राजीनामा दिला म्हणजेच त्यांनी आपली भूमिका कुठेही जाहीर करू नये, कोणाच्याही संपर्कात येऊ नये असा प्रयत्न करण्यात आला आहे का? याबाबत सत्य समोर यायला पाहिजे," अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.

'ती' नावं योग्य वेळी जाहीर करतील : भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांनी शरद पवार यांच्या वक्तव्याची चौकशी करा, अशी मागणी केली. त्यावर बोलताना चौकशी करावी, काही हरकत नाही. शरद पवार ते नाव विसरतील असे मलाही वाटत नाही. पण, जाहीर करण्याची हे वेळ नसावी म्हणून त्यांनी जाहीर केले नसावे असे मला वाटते, असं उत्तर अंबादास दानवे यांनी दिलं.

मतदार यादीत घोळ : "मतदार यादीबाबत अनेक संभ्रम आहेत. आम्ही फिल्डवर काम करतो, वर्षोनुवर्षे काम करणाऱ्या लोकांचे नाव कमी झाल्याचे आम्ही पाहिले. निवडणूक काळात आशा अनेक तक्रारी आहेत. लोकसभेत मतदान करणाऱ्या लोकांना विधानसभा निवडणुकीत मतदान करता आलं नाही. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकचं उदाहरण दिलं आहे," असं म्हणत अंबादास दानवे यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली.

SHIVSENA UBT PROTESTAMBADAS DANVE ON ECIअंबादास दानवेशिवसेना आंदोलनAMBADAS DANVE ON BJP

