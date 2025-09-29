ETV Bharat / politics

एमआयएम फक्त हैदराबादपुरतं मर्यादित नाही, हे दाखवून देणार; इम्तियाज जलील यांनी सांगितला निवडणुकांचा प्लॅन

माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी राज्य सरकार, विरोधक आणि सामाजिक तणाव निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींवर कठोर शब्दांत टीका केली. यावेळी त्यांनी आगामी निवडणुकीबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

MP imtiaz jaleel
इम्तियाज जलील (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 9:39 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 9:45 PM IST

कोल्हापूर- एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना इम्तियाज जलील यांनी राज्य सरकार, विरोधक तसेच सामाजिक तणाव निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर तीव्र शब्दात टीका केली. पूरग्रस्त भागात फक्त पाहणी दौरे न करता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत करणं गरजेचं आहे. नव्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून पूरग्रस्त भागात तात्काळ मदत का पोहोचवली जात नाही, असा जाब त्यांनी सरकारला विचारला.

माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांवर असलेले संकट मांडले. एका जरी शेतकऱ्याचा मृत्यू किंवा आत्महत्या झाली, तरी त्याची जबाबदारी सरकारवर असते. त्यांनी शेतकऱ्यांना देण्याकरिता मदतीच्या निर्णयात होणाऱ्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली. मोठ्या नेत्यांच्या दौर्‍यांमुळे प्रशासन प्रोटोकॉलमध्ये अडकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काम होत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. प्रत्यक्ष दौरे करण्याऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिस्थितीचा आढावा सरकारनं घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी दिली. आत्महत्येचे प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनेक व्हिडिओ समाज माध्यमांवर आहेत, अशी परिस्थिती येण्याची वाट बघत सरकार अजूनही वेळकाढूपणा करत आहे, असा आरोप त्यांनी राज्य सरकारवर केला.

गाजावाजाशिवाय मदत, ट्रोलिंगला उत्तर- सोलापुरात एमआयएमच्या मदत वाटपावरून झालेल्या ट्रोलिंगविषयी जलील यांनी सांगितलं की, हा केवळ स्थानिक गैरसमजातून झालेला गोंधळ होता. “आम्ही मदत करताना गाजावाजा करत नाही. सहा किलो धान्य देऊन फोटो काढणं ही खरी मदत नाही. माणुसकीतून मदत केली पाहिजे," असे म्हणत त्यांनी सत्ताधारी पक्षांच्या मदत आणि पाहणी दौऱ्याला ‘नौटंकी’म्हणत टोला लगावला.



संविधान धोक्यात, सामाजिक ध्रुवीकरणावर इशारा - राज्य आणि केंद्र सरकार संविधान संपवित आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. “जेव्हा हक्क देऊ शकत नाहीत, तेव्हा धर्म आणि द्वेष पसरवला जातो,” असे ते म्हणाले. मराठा–ओबीसी, धनगर–इतर समाज तसेच हिंदू–मुस्लिम यांच्यात द्वेष पसरवत राजकारण केलं जात असल्याचाही त्यांनी इशारा दिला. लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर नगरीतही हिंदू-मुस्लिम वाद निर्माण होणं ही चिंताजनक बाब असल्याचे ते म्हणाले.

हा देश कुणाच्या बापाचा नाही- कोल्हापुरात ओवैसी यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी न देण्याची विनंती हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केली गेली होती. यावर बोलताना “हा देश कुणाच्या बापाचा नाही. सर्व धर्म–जातींचा तितकाच अधिकार आहे. विरोध करणाऱ्या फालतू लोकांनी शाहू महाराज कोण होते हे वाचावे. नवरात्रीत विशिष्ट धर्माच्या तरुणांना दांडियावर बंदी घालणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी सांगितले. एखाद्या समाजाला भीती दाखवण्यासाठीच हे सगळं सुरू असल्याचा आरोप जलील यांनी केला. तर यासाठीच महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला संवेदनशील नेतृत्व निर्माण करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी मत व्यक्त केलं.


क्रिकेट, पाकिस्तान आणि राजकारण- भारत–पाकिस्तान आशिया कप सामन्याला एमआयएमनं केलेला विरोध त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केला. “सामना खेळला गेला नसता तर भारतानं दहशतवादाशी तडजोड करत नाही, हे जगाला दाखवलं असते,” असे ते म्हणाले. बीसीसीआयवर नियंत्रण ठेवण्यास सरकार कशामुळे असमर्थ आहे, असा त्यांनी सवालही केला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची तुलना क्रिकेटशी करणं अयोग्य आहे. क्रिकेटला दहशतवादाशी जोडता येणार नाही, अशी त्यांनी भूमिका घेतली.

‘आय लव्ह मोहम्मद’ विवादावर भाष्य - मुस्लिम समाजासाठी प्रेषित मोहम्मदपेक्षा मोठे कोणी नाही. मात्र, युवकांनी आपल्या कृतींमधून प्रेम व्यक्त करावे. मोहम्मद यांचा मानवतेचा संदेश लक्षात ठेवावा. मात्र, बेरोजगार तरुणांना फक्त हिंदुत्वाचा डोस देऊन समाजात तणाव वाढविला जातोय, असा त्यांनी वाढत्या धार्मिक द्वेषावर प्रतिक्रिया दिली.

एमआयएमची काय आहे राजकीय रणनीती? महाराष्ट्रातील सर्व निवडणुका एमआयएम स्वबळावर लढणार असल्याचं जलील यांनी जाहीर केलं. “आम्ही फक्त हैदराबादपुरते मर्यादित नाही. हे दाखवून देणार आहोत,” ते म्हणाले. भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले. “आमचे आमदार-खासदार भाजप-शिवसेनेच्या उमेदवारांना हरवून निवडून आलेत. प्रत्येक गावागावात आता एमआयएम पूर्ण ताकदीनं निवडणूक लढवणार आहे. मात्र, आम्ही एकटे लढायला तयार आहोत. इतर कोणताच पक्ष युती न करता एकटा लढू शकत नाही", असा दावा करत त्यांनी मोठ्या पक्षांना एकटे लढण्याचं आव्हान दिलं.


भ्रष्टाचाराविरोधी हल्ला - मंत्री शिरसाट आणि संदीपान भुमरे यांच्या ५०० कोटी रुपयांच्या जागा हस्तांतरणाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. “इतके पुरावे असूनही कारवाई होत नाही. कारण, काही मंत्री हे मुख्यमंत्री खिशात ठेवल्यासारखे वागतात,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.

एमआयएम पक्ष कार्यालयाला कोल्हापुरात हिंदूवादी संघटनांचा विरोध- एमआयएम पक्षाचे संस्थापक खासदार असदुद्दीन ओवैसी पहिल्यांदा कोल्हापूर दौऱ्यावर आले. मात्र, त्यांच्या या दौऱ्याला शहरातील हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध दर्शवल्यामुळे कोल्हापुरात तणाव निर्माण झाला. पक्षाचं नवीन कार्यालय बागल चौकात उभारण्यात आलं आहे. या कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील आज दुपारी कोल्हापुरात दाखल झाले. विमानतळावर पक्ष कार्यकर्त्यांनी ओवैसी यांचं स्वागत केलं. मात्र, बागल चौकात हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालय आणि दौऱ्याला विरोध दर्शवला. यावेळी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी ओवैसी विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करून बागल चौक परिसर दणाणून सोडला.

