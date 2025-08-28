साताऱ्यात छत्रपतींच्या चौदाव्या वंशजांच्या हस्ते राजघराण्यातील गणरायाची प्रतिष्ठापना, पाहा फोटो - GANESH UTSAV 2025
सातारा : साताऱ्यात राजघराण्याच्या जलमंदिर पॅलेसमध्ये गणरायाचं उत्साहात आगमन झालं. त्यानंतर मंत्रोच्चारात गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. साताऱ्यात खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या जलमंदिर पॅलेसमध्ये उत्साह, श्रद्धा आणि भक्तिभावाने गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. राजमाता श्रीमंत छत्रपती कल्पनाराजे भोसले आणि श्रीमंत छत्रपती दमयंतीराजे भोसले यांनी उत्साहात स्वागत केल्यानंतर, बाप्पा विराजमान झाले. (Ganesh Utsav 2025)
August 28, 2025
