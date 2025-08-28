ETV Bharat / photos

साताऱ्यात छत्रपतींच्या चौदाव्या वंशजांच्या हस्ते राजघराण्यातील गणरायाची प्रतिष्ठापना, पाहा फोटो - GANESH UTSAV 2025

छत्रपतींच्या चौदाव्या वंशजांच्या हस्ते राजघराण्यातील गणरायाची प्रतिष्ठापना
सातारा : साताऱ्यात राजघराण्याच्या जलमंदिर पॅलेसमध्ये गणरायाचं उत्साहात आगमन झालं. त्यानंतर मंत्रोच्चारात गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. साताऱ्यात खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या जलमंदिर पॅलेसमध्ये उत्साह, श्रद्धा आणि भक्तिभावाने गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. राजमाता श्रीमंत छत्रपती कल्पनाराजे भोसले आणि श्रीमंत छत्रपती दमयंतीराजे भोसले यांनी उत्साहात स्वागत केल्यानंतर, बाप्पा विराजमान झाले. (Ganesh Utsav 2025)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 10:07 AM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH FESTIVAL 2025JALMANDIR PALACEजलमंदिर पॅलेसश्रीमंत छत्रपती वीरप्रतापसिंहराजेGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.