भारतीय शिक्षणात नाविन्याची कमतरता, नोबेल पुरस्कारांच्या शर्यतीत भारत मागे का?
भारताला लोकसंख्येच्या तुलनेत अगदीच कमी नोबेल पारितोषिके मिळाली आहेत. याला आप्पाराव पोडिले यांनी भारतीय शिक्षण पद्धती जबाबदार असल्याचं म्हटलंय. पाहूया ते काय सांगतात.
Published : October 7, 2025 at 4:22 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 4:45 PM IST
दरवर्षी, ऑक्टोबर येताच, विज्ञान, साहित्य, शांती आणि अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकांची घोषणा जगभरात मोठी बातमी ठरते. १९०१ पासून, नोबेल पारितोषिकाने मानवतेला लाभदायक असलेल्या नवोपक्रमांना सन्मानित केलं आहे. स्वीडिश रसायनशास्त्रज्ञ अल्फ्रेड-नोबेल यांच्या दृष्टिकोनानुसार, नोबेल फाउंडेशनने प्रामुख्याने कुतूहल, सर्जनशीलता आणि मूलभूत कार्यावर आधारित आणि संशोधनांना मान्यता दिली आहे.
भारतीय संविधानानुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे, जे १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये कलम ५१अ(ह) द्वारे सादर केले गेले. ही तरतुद प्रत्येक नागरिकाला प्रश्न विचारण्याची वृत्ती, मानवतावाद आणि सुधारणांची भावना विकसित करण्याचे आवाहन करते. थोडक्यात, ते अंधश्रद्धा आणि आंधळ्या स्वीकृतींपेक्षा तर्कशुद्धता, मोकळेपणा आणि पुराव्यावर आधारित विचारसरणीला प्रोत्साहन देते. ते आपल्याला आठवण करून देते की वैज्ञानिक प्रगतीचे अंतिम ध्येय मानवी कल्याण आहे.
तरीही, शास्त्रज्ञ, सर्जनशील लेखक आणि अर्थशास्त्रज्ञांची संख्या जास्त असलेला सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश असूनही, भारताला आतापर्यंत फक्त नऊ नोबेल पारितोषिके मिळाली आहेत. याउलट, अमेरिकेने ४०० हून अधिक, तर युके, जर्मनी आणि फ्रान्सने प्रत्येकी शंभराहून अधिक नोबेल पारितोषिके जिंकली आहेत. स्वीडनसारख्या लहान देशानेही ३५ नोबेल पारितोषिके मिळवली आहेत. एका अर्थाने, नोबेलची संख्या देखील राष्ट्रीय विकासाचे सूचक आहे. जर भारताचे २०४७ पर्यंत खरोखरच विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर या निर्देशकाकडेही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मुख्य मुद्दा असा आहे की आपण आपल्या मुलांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये कुतूहल आणि सर्जनशीलता प्रभावीपणे जोपासली नाही.
स्टॅनफोर्ड यादी - प्रभावाशिवाय उत्सव
एल्सेव्हियरच्या सहकार्याने तयार केलेल्या स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या "टॉप २% सायंटिस्ट" यादीत भारतीय शास्त्रज्ञांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. २०२४ मध्ये, जवळजवळ ५,३०० भारतीय शास्त्रज्ञांचा त्यात समावेश होता, जो खरोखरच अभिमानाची बाब आहे. तरीही, शास्त्रज्ञांचा हा मोठा समूह असूनही, भारताने गेल्या काही दशकांत विज्ञानात नोबेल पातळीवरील प्रगती केलेली नाही. जर इतक्या भारतीयांना अशा क्रमवारीत स्थान मिळाले तर याचा अर्थ संशोधन कार्य मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पण खरा वैज्ञानिक गौरव प्रकाशित झालेल्या पेपर्सच्या संख्येने मोजला जात नाही. तो सर्जनशीलता, मूलभूत संशोधन आणि समाजाला होणाऱ्या फायद्याने मोजला जातो. उदाहरणार्थ, कोविड-१९ लसींना सक्षम करणारे mRNA संशोधन किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील सुरुवातीचे मूलभूत संशोधन (AI) घ्या. दोन्ही दशकांच्या कुतूहलावर आधारित कामाचे परिणाम होते. हे शास्त्रज्ञ ‘का?’ याची उत्तरे शोधत होते—पुरस्कारांच्या मागे धावत नव्हते.
आपल्या स्वतःच्या निर्मितीची समस्या - मुले स्वाभाविकपणे उत्सुक असतात; ते सतत विचारतात की ‘का?’ जर त्यांची ही विचारशक्ती वाढवली तर ही उत्सुकता शोध आणि नवोपक्रमांकडे घेऊन जाते. ती सर्जनशीलता देखील उघड करते. दुर्दैवाने, आपली शिक्षण व्यवस्था या नैसर्गिक गुणाला कमकुवत करते. प्रश्न विचारणे कमी लेखले जाते. ‘का?’ असे विचारणे अनेकदा ‘विघटनकारी’ म्हणून पाहिले जाते. युक्तिवादांना परावृत्त केले जाते. मुलांना शिकवले जाते की गोष्टी जशा आहेत तशा स्वीकारणे, हे अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे.
परिणामी, संशोधनातील मूलभूत गोष्टींकडे लक्षणीयरीत्या दुर्लक्ष झाले आहे. जास्तीत जास्त प्रबंध प्रकाशने तयार करणे, जास्त प्रशस्तिपत्रे मिळवणे आणि पेटंट दाखल करणे यावर आपण लक्ष केंद्रित केलं आहे. यामुळे भारत कुशल व्यावसायिकांचा देश बनला आहे, परंतु जग बदलणारे नवोन्मेषक भारतात घडत नाहीत.
कुतूहलाची संस्कृती जोपासणे - कुतूहल ही केवळ एक नैसर्गिक प्रवृत्ती नाही तर ती एक सुसंस्कृत शिस्त आहे. ती लोकांना अर्थपूर्ण प्रश्न विचारण्यास आणि नवीन दृष्टिकोनातून विचार करण्यास प्रवृत्त करते. नोबेल विजेते अनेक शोध पूर्णपणे अनपेक्षित होते, समस्या पाहण्याच्या नवीन पद्धतींमधून जन्माला आले. कुतूहल सर्जनशीलता, धैर्य आणि आजीवन शिक्षण निर्माण करते. विज्ञान, साहित्य, कला, तंत्रज्ञान या सर्व शाखांमध्ये मानवी प्रगती नेहमीच कुतूहलावर आधारित राहिली आहे. भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी, कुतूहल रोखले जाऊ नये तर प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी शैक्षणिक सुधारणा आवश्यक आहेत. रोट लर्निंगने प्रश्न-आधारित शिक्षणाला मार्ग दिला पाहिजे.
संशोधनातील नवीनतेला पुरस्कृत केले पाहिजे. निधी आणि मान्यता केवळ उत्पादनाच्या प्रमाणातच नाही तर सर्जनशील कल्पनांना देखील दिली पाहिजे. धोरणांनी संशोधनात जोखीम घेण्यास समर्थन दिले पाहिजे. निकालांना वेळ लागला तरी मूलभूत संशोधनात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. समाजाचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. मुलांच्या कुतूहलाला अडथळा म्हणून न पाहता त्यांचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे. जागतिक सहकार्य वाढले पाहिजे. भारताने केवळ संख्या वाढवू नये तर जग बदलणाऱ्या कल्पनांमध्ये योगदान द्यावे.
पुढील ध्येय काय असावे - भारतासाठी नोबेल पुरस्कारांची कमतरता केवळ निधी किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे नाही. सखोल सांस्कृतिक समस्या म्हणजे कुतूहल जोपासण्यात आपले अपयश. आपण संस्था किंवा सुविधा कितीही वाढवल्या तरी, जर ते विद्यार्थ्यांना "का?" असे विचारण्यास सक्षम करण्यात अयशस्वी झाले तर त्यांना जागतिक मान्यता मिळणार नाही. कुतूहल ही लक्झरी नाही तर ती नवोपक्रमाचा पाया आहे. जर भारताला खरोखरच परिवर्तनकारी नवोपक्रमांसह जागतिक व्यासपीठावर उभे राहायचे असेल, तर बालपणापासूनच जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यात कुतूहलाचे संरक्षण, प्रोत्साहन आणि सन्मान केला पाहिजे. तरच आपण संशोधन पत्रे आणि पेटंट मोजण्यापासून ते खऱ्या नवोपक्रमकर्त्यांचा उत्सव साजरा करण्याकडे जाऊ. तोपर्यंत, आपल्याला काही मोजक्या नोबेल पारितोषिकांवर समाधान मानणे क्रमप्राप्त आहे.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
