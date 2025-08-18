ETV Bharat / opinion

उत्तरकाशीतील धारली पूर : पर्वतीय विकासात हवामान धोक्यांचा समावेश करायला लावणारा आरसा - UTTARKASHI FLOODS

उत्तरकाशीतील धारली पूर पर्वतीय क्षेत्रांमधील अनियंत्रित विकासाचे धोके दाखवणारा आरसाच म्हणावा लागेल. यासंदर्भात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अपर्णा रॉय यांचा लेख.

उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीनंतर धारली आणि हर्षिलमधील भागीरथी नदीचे हवाई दृश्य
उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीनंतर धारली आणि हर्षिलमधील भागीरथी नदीचे हवाई दृश्य (ANI)
By Aparna Roy

Published : August 18, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read

उत्तरकाशीतील धारलीमधील नैसर्गिक आपत्तीनं हिमालयाच्या हवामान बदल आणि अनियंत्रित विकासाच्या दुहेरी धोक्यांमुळे वाढत्या असुरक्षिततेची जाणिव होते. नुकतंच ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी, खीर गंगा नदीच्या वरच्या भागात ढगफुटीमुळे धारली गावात पाणी आणि चिखलाचा मोठा प्रवाह आला. त्यामुळे घरे, हॉटेल्स आणि दुकाने वाहून गेली तसंच चिखलाच्या ढिगाऱ्यांखाली गाडली गेली. या नैसर्गिक आपत्तीत किमान चार जणांचा मृत्यू झाला आणि जवळजवळ शंभर लोक बेपत्ता झाले. हर्सिल-व्हॅलीला जोडणारे रस्ते कोसळले. अनेकजण अडकले आणि बचाव कार्य ठप्प झाले. अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणारे उत्तरकाशी एकटे नाही. २०१३ मध्ये केदारनाथपासून २०२१ मध्ये चमोलीपर्यंत, हिमालयीन पट्ट्यात अनेकवेळा अशा आपत्ती आल्या आहेत, ज्या आधीच्या आपत्तींपेक्षा जास्त विनाशकारी आहेत.

आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे या आपत्ती एकसारख्याच घडत आहेत - अतिवृष्टी किंवा हिमनदीच्यातील बदलांमुळे, नाजूक परिसंस्थांमुळे वाढलेल्या आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील झोनमध्ये अनियंत्रित बांधकामांमुळे या आपत्ती आलेल्या आहेत. आता जोपर्यंत देश हवामानविषयक चिंतांचा विचार पर्वतीय विकास करताना करत नाही, तोपर्यंत हिमालयात अशा दुर्घटना घडतच राहतील.

उत्तराखंडमधील हर्षिलजवळील खिरगड परिसरातील धारली गावात ढगफुटीमुळे आलेल्या महापुराचे दृश्य
उत्तराखंडमधील हर्षिलजवळील खिरगड परिसरातील धारली गावात ढगफुटीमुळे आलेल्या महापुराचे दृश्य (ANI)

हिमालयाला जोडून असलेल्या राज्यांसाठी अतिवृष्टीच्या घटना आता नेहमीच्या झाल्या आहेत. निसर्ग संवाद अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की १९०१ ते २०१५ दरम्यान भारतात अशा घटनांमध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे. यामध्ये उत्तराखंडला सर्वाधिक फटका बसला आहे. हवामान शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, अरबी समुद्रातील तापमानवाढ अधिक आर्द्रतेने भरलेल्या मान्सूनच्या वाऱ्यांना इंधन देत आहे, जे आता हिमालयाच्या भूगोलाशी टक्कर देऊन तीव्र पावसाचे अल्पकालीन स्फोट घडवत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून अशा ढगफुटीच्या घडना नित्याच्याच झालेल्या आहेत. हिमालय स्वतः जागतिक सरासरीपेक्षा दुप्पट वेगाने तापमान वाढवत आहे, ज्यामुळे हिमनदी वितळण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि उतार अस्थिर होत आहेत. अतिवृष्टी आणि जलद वितळणे यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे वारंवार भूस्खलन, पूर आणि हिमनदीच्या तलावांच्या फुटीमुळे येणारे पूर आहेत.

अशा परिस्थितीला, सावधगिरीने हाताळण्याऐवजी, या प्रदेशाने पायाभूत सुविधांवर आधारित विकास दुप्पट केला आहे. उत्तरकाशी भागीरथी इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) मध्ये आहे. हे नाजूक परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी २०१२ मध्ये अधिसूचित केलेले ४,१५७ चौरस किमी क्षेत्र आहे. ESZ जड बांधकाम, खाणकाम आणि नैसर्गिक निचरा बदलणाऱ्या गोष्टींवर विपरित परिणाम करत आहे. यामध्ये प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. बहुमजली हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स नदीकाठावर अंदाधुंदपणे बांधली जात आहेत. डोंगर उतार कापून रस्ते केले जातात. तज्ज्ञांनी वारंवार इशारा देऊनही जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याचं नियोजन करण्यात येत आहे. धारलीच्या पुरामुळे पुन्हा एकदा हे उघड झालं आहे की व्यावसायिक हितसंबंध राखताना इन्स्टंट नफ्याच्या मागे लागून पर्यावरणीय सुरक्षिततेला सुरुंग लावला जात आहे. त्यातून अत्यंत बिकट अशा हवामान आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला उत्तरकाशीमध्ये आलेल्या मोठ्या पुरानंतर धारली आणि हर्षिलचे हवाई दृश्य
या महिन्याच्या सुरुवातीला उत्तरकाशीमध्ये आलेल्या मोठ्या पुरानंतर धारली आणि हर्षिलचे हवाई दृश्य (ANI)

नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठी आर्थिक आणि मानवी हानी होत आहे. २०१३ च्या केदारनाथ पुरात ६,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि ७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेचे नुकसान झाले. त्यातील बराचसा भाग पायाभूत सुविधांच्या विनाशामुळे झाला. २०२१ च्या चमोली हिमनदी आपत्तीने दोन जलविद्युत प्रकल्प उद्ध्वस्त केले. तर २०० हून अधिक कामगार मृत्युमुखी पडले आणि अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. उत्तरकाशीमध्ये, मृतांचा आकडा अजूनही वाढत आहे. परंतु धारलीमध्ये रस्ते, हॉटेल्स आणि घरांचा नाश झाल्यानं या क्षेत्रातील विकास विनाशाचे बाँबच पेरत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. जागतिक बँकेच्या मते, हवामानाशी संबंधित आपत्तींमुळे भारताला दरवर्षी अंदाजे ८७ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. जोपर्यंत पर्वतीय विकासाचा अट्टाहास सुरू राहील तोपर्यंत हा आकडा झपाट्याने वाढेल.

भारताची धोरणं या जोखमींना मोजण्यात अपयशी ठरली आहेत. हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती योजना (NAPCC) आणि राज्यस्तरीय हवामान कृती योजना काम करतात. तरीही विकास प्रकल्प राबवताना त्याचा विचारच केला जात नाही. उत्तराखंडमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्प बहुतेकदा जुन्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनांवर अवलंबून आहेत. त्यामध्ये नवीन हवामान वास्तवांचा विचारात केलेला दिसत नाही. शिवाय, आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिबंधात्मक नसून घटनांनंतरच्या मदत आणि पुनर्बांधणीवर लक्ष केंद्रित करते. याचा अर्थ नियोजन, डिझाइन आणि मंजुरीच्या टप्प्यांमध्ये हवामान जोखीम पाहिलीच जात नाही.

ही प्रशासनातील काम करण्याची पद्धत तातडीने बदलली पाहिजे. प्रथम, नदीच्या पूरक्षेत्रे आणि अस्थिर उतार कायमस्वरूपी संरचनांपासून मुक्त राहतील याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र देखरेखीसह ESZ नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाचे - रस्ते रुंदीकरण, जलविद्युत, हॉटेल्स - हवामान आणि भू-धोका ऑडिट केले पाहिजेत. ते अतिवृष्टी, भूस्खलन आणि हिमनदी वितळण्यापासून होणाऱ्या धोक्यांचे मॅपिंग करतात. हे अनिवार्य केलं पाहिजे तसंच ही माहिती सार्वजनिकरित्या सगळ्यांना उपलब्ध करुन दिली पाहिजे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला उत्तरकाशीमध्ये आलेल्या मोठ्या पुरानंतर धारली आणि हर्षिलचे हवाई दृश्य
या महिन्याच्या सुरुवातीला उत्तरकाशीमध्ये आलेल्या मोठ्या पुरानंतर धारली आणि हर्षिलचे हवाई दृश्य (ANI)

जोखीम अंदाज आणि पूर्वसूचना प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करणं महत्त्वाचं आहे. हिमालयात भारतीय हवामान खात्याचे (IMD) डॉपलर रडार कव्हरेज अजूनही विरळ आहे. रडार नेटवर्कचा विस्तार करणे, रिअल-टाइम नदी सेन्सर्स तैनात करणे आणि शेवटपर्यंत संवाद प्रणाली तयार करणे यामुळे वेळीच गोष्टी कळून अनेक जीव वाचतील. इस्रो आणि राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग सेंटर सारख्या संस्थांमध्ये आपत्ती दर्शवणारे हाय रेझोल्यूशन नकाशे तयार करण्याची क्षमता आहे. परंतु त्यांना स्थानिक नियोजनात मुख्य प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना मर्यादित शैक्षणिक कामासाठी वापरता काम नये. सामुदायिक लवचिकता या बदलाच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे. उत्तरकाशीमध्ये, असुरक्षित गावे बहुतेकदा ओढे आणि उतारांजवळील अशा झोनमध्ये आढळतात. अभ्यासा या गोष्टी पुढे आल्यात की, वारंवार होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी स्थलांतर, राजकीयदृष्ट्या कठीण असले तरी, आवश्यक आहे. भरपाई पॅकेजेस आणि उपजीविकेचे पर्याय लोकांच्या सहभागाने तयार केले पाहिजेत जेणेकरून सामाजिक स्वीकृती मिळेल. स्थानिक पारंपरिक गृहनिर्माण तंत्रे आणि पाणी व्यवस्थापन पद्धती जतन केल्या पाहिजेत आणि आधुनिक जोखीम मूल्यांकनांसह कामे केली पाहिजेत.

एकूणच खासगी क्षेत्र बाजूला राहू शकत नाही. पर्यटन हा उत्तराखंडच्या अर्थव्यवस्थेचा चालक आहे, त्याचवेळी त्याच्या असुरक्षिततेला कारणीभूत आहे. हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सना हिमालयाच्या नाजूक सौंदर्याचा फायदा होतो. परंतु त्याच्या संरक्षणात क्वचितच गुंतवणूक केली जाते. हवामान-लवचिक पायाभूत सुविधा, शाश्वत पर्यटन आणि आपत्ती-तयारीमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे मॉडेल आर्थिक प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय संवर्धन संतुलित करण्यास मदत करू शकतात. जागतिक आर्थिक मंचाने असं नमूद केलं आहे की, लवचिकतेमध्ये गुंतवलेला प्रत्येक डॉलर आपत्ती पुनर्प्राप्ती खर्चात 4 डॉलर वाचवतो - हा एक तर्क आहे जो खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देतो.

उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीनंतर धारली आणि हर्षिलमधील भागीरथी नदीचे हवाई दृश्य
उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीनंतर धारली आणि हर्षिलमधील भागीरथी नदीचे हवाई दृश्य (ANI)

उत्तरकाशी पूर ही केवळ स्थानिक शोकांतिका नाही; तो एक राष्ट्रीय इशारा आहे. पर्यावरणीय विज्ञानाकडे दुर्लक्ष करण्याची, दीर्घकालीन लवचिकतेपेक्षा अल्पकालीन विकासाला प्राधान्य देण्याची आणि हवामान बदलाला वर्तमान आणि तीव्र होत असलेल्या वास्तवाऐवजी भविष्यातील अमूर्त समस्या म्हणून हाताळण्याची किंमत वसूल करतात. जोपर्यंत भारताने त्याचे पर्वतीय विकास मॉडेल पुन्हा तयार केले नाही तोपर्यंत हिमालय अशा आपत्तींचे साक्षीदार राहतील ज्या अंदाज करण्याजोग्या आणि टाळता येण्याजोग्या दोन्ही आहेत.

यासंदर्भात नीती ठरवणाऱ्यांना योग्य निवड करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या मार्गावर चालत राहिले तर प्रत्येक मान्सूनमध्ये दुःखद घटना घडतच राहतील. नाही तर हिमालयीन विकासाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये हवामान लवचिकता अंतर्भूत करुन निर्णायकपणे कृती करावी. जेणेकरुन धारलीमध्ये झालेल्या जीवितहानीतून धडा घेऊन आगामी संकटे टाळता येतील.

