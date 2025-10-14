ETV Bharat / opinion

जागतिक ट्रेंडशी जुळवून घ्यायचे असेल तर विद्यापीठांना स्वायत्त आणि जबाबदार बनवणे आवश्यक

उच्च शिक्षण संस्थांमधील स्वायत्ततेकडे केवळ प्रशासकीय स्वातंत्र्य म्हणून पाहिले जाऊ नये. शैक्षणिक स्वायत्तता ही सर्वात महत्त्वाची आहे. यासंदर्भात प्रा. अप्पा राव पोडिले यांचा लेख.

संत गाडगाबाबा अमरावती विद्यापीठ
संत गाडगाबाबा अमरावती विद्यापीठ (ETV Bharat)
By Appa Rao Podile

Published : October 14, 2025 at 4:03 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 5:19 PM IST

भारताची जगात तिसऱ्या क्रमांकाची असलेली उच्च शिक्षण प्रणाली विरोधाभासाचा सामना करते. या शिक्षण प्रणालीमध्ये प्रचंड क्षमता आहे, मात्र त्यामध्ये गतिशीलतेची कमतरता दिसून येते. भारतातील उच्च शिक्षण संस्था (HEIs) विशेषतः सुमारे ११०० विद्यापीठे स्वायत्त असल्याचे गृहीत धरले जाते. ज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या वर्चस्वामुळे २१ व्या शतकात विद्यापीठांची स्वायत्तता अधिक महत्त्वाची आहे. देशाची जागतिक स्थिती ज्ञानाची जलद निर्मिती, प्रसार आणि वापर करण्याच्या क्षमतेद्वारे वाढत्या प्रमाणात निश्चित केली जाते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० बहुविद्याशाखीय, लवचिक आणि नवोपक्रम-चालित संस्थांची कल्पना करत असताना, बहुतेक विद्यापीठे कठोर, केंद्रीय नियमांनी बांधलेली राहतात. NEP २०२० चा विचार करता बहुतेक महाविद्यालये (सुमारे ४५०००) लवकरच स्वायत्त व्हावीत. जागतिक स्तरावर कनेक्टेड, गॅझेट-चालित, ध्येय-केंद्रित आणि विकास साधत शिकणारे ('जेन जी' म्हणून ओळखले जाणारे) यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, संस्थांची गतिशीलता अधिक महत्त्वाची आहे. आजचे विद्यार्थी जागतिक दृष्टिकोनासह तंत्रज्ञान साधनांद्वारे शिकतात आणि करिअर अनेकवेळा बदलण्यास कचरत नाहीत. उलटपक्षी सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक बदलत्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून आरामात राहणेच पसंत करतात.

स्वायत्तता महत्त्वाची - उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्वायत्तता ही केवळ प्रशासकीय स्वातंत्र्य म्हणून पाहिली जाऊ नये. सर्वोच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र, मूल्यांकन पद्धती आणि त्याच्या पूर्ततेची गती ठरवण्यासाठी शैक्षणिक स्वायत्तता महत्त्वाची आहे. प्राध्यापकांना नियुक्त करण्यासाठी, संघटनात्मक रचना ठरवण्यासाठी, व्यवस्थापित करण्यासाठी प्रशासकीय स्वायत्तता अतिरिक्त नियामक हस्तक्षेपाशिवाय अंतर्गत प्रशासन तितकेच महत्त्वाचे आहे. संसाधनांची निर्मिती आणि वापर करण्यासाठी आर्थिक स्वायत्तता, शुल्क संरचना निश्चित करणे आणि नोकरशाही विलंब न करता उद्योग तसंच संशोधन प्राधान्ये परिभाषित करण्यासाठी संशोधन स्वायत्तता, सहकार्य निर्माण करणे, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्थापित करणे ही अतिरिक्त क्षेत्रे आहेत जिथे उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्त असणे आवश्यक आहे.

अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ
अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ (ETV Bharat)

एआय, बायोटेक्नॉलॉजी, क्वांटम - संगणक, हवामान विज्ञान आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्ये जलद तांत्रिक बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी, उच्च शिक्षण संस्थांना नियामकांपेक्षा वेगाने विकसित होणे आवश्यक आहे. संस्था अभ्यासक्रम त्वरित कालानुकूल करण्यासाठी, नवीन आंतरविद्याशाखीय कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी अभ्यासक्रम अद्ययावत करू शकतात, आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे प्राध्यापकांना पुन्हा प्रशिक्षण देऊ शकतात. उच्च शिक्षण संस्थांना 'जेन जी'च्या शिक्षण प्राधान्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

व्यक्तिगत लक्ष आधारित शिक्षण मार्गांद्वारे जे ऑनलाइन-ऑफलाइन हायब्रिड असू शकतात, इंटर्नशिप, स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर, लाइव्ह प्रोजेक्ट इत्यादी आणि कौशल्य-पदव्यांसह एकत्रित उद्योग प्रमाणपत्रांद्वारे अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान करण्यासाठी गरजेचे आहेत. या सर्व पैलूंना सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये दिसणाऱ्या कठोर, एकच एक अशा सर्व नियमांपासून स्वातंत्र्य आवश्यक आहे.

जागतिक ट्रेंड - जागतिक स्तरावरील काही उच्च शिक्षण संस्थांसह जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यात भारताला बराच पल्ला गाठायचा आहे. भारतीय शिक्षण संस्थांना टॉप ५०० रँकिंगमध्ये जाण्यासाठी काही गोष्टी केल्याच पाहिजेत. हार्वर्ड विद्यापीठ, केंब्रिज सारख्या मान्यताप्राप्त जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठे एमआयटी, ऑक्सफर्ड आणि नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर (एनयूएस) या उच्च शिक्षण संस्था सर्वोच्च स्वायत्ततेसह काम करतात. स्वायत्ततेशिवाय, भारतीय उच्च शिक्षण संस्था आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि संशोधन निधी आकर्षित करण्यात मागे पडण्याचा धोका आहे. स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्था जलद परदेशी सहयोग मिळवू शकतात, संशोधन केंद्रे स्थापन करू शकतात आणि सामाजिक गरजांनुसार प्रकल्प आखणी करू शकतात.

दिल्ली विद्यापीठ
दिल्ली विद्यापीठ (ETV Bharat)

स्वायत्ततेद्वारे स्वातंत्र्य जबाबदारीही प्रदान करते, उच्च शिक्षण संस्थांना गुणवत्तेपासून बदलण्यास भाग पाडते. पदवीधरांच्या बाबतीत 'नियंत्रणाने नियमन करण्यापासून निकालांनी नियमन करण्याकडे' आश्वासन रोजगारक्षमता, संशोधन आणि सामाजिक प्रभाव वाढवते. कमी कामगिरी करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना सूक्ष्म-व्यवस्थापित न करता मार्गदर्शन किंवा विलीनीकरण केले पाहिजे.

आपण काही आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती शिकू शकतो किंवा सुधारणेसह स्वीकारू शकतो. सिंगापूरचे NUS आणि NTU चे स्वतंत्र बोर्ड आहेत. त्याचवेळी त्यांना उत्तम कामगिरीसाठी जबाबदारही धरले जाते. सरकारशी या संस्था करार करतात. जर्मनीचा उत्कृष्टता उपक्रम दर्शवतो की निधी प्रदर्शित नवोपक्रम आणि संशोधन नेतृत्वाशी जोडलेला आहे, नोकरशाहीशी नाही. यूकेची गुणवत्ता आश्वासन संस्था (QAA), मानके निश्चित करते परंतु अभ्यासक्रम नियंत्रित करत नाही, जिथे विद्यापीठे स्वतः अभ्यासक्रम डिझाइन करुन तो राबवतात.

नियामक व्यवस्था - राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे (SPUs) आणि काही केंद्रीय विद्यापीठांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो. ज्यात अत्यधिक नियामक जंजाळ (UGC, AICTE, NCTE इ.) समाविष्ट आहे. ज्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया मंदावते. विविध संस्थांसाठी एकसमान नियम, ग्रामीण, महानगर, शिक्षण-केंद्रित आणि संशोधन-केंद्रित विद्यापीठे आणि HEIs च्या इतर अनेक पैलूंमधील फरक दुर्लक्षित करतात. बऱ्याच HEIs मधील आणखी एक प्रमुख आव्हान म्हणजे AI सारख्या कौशल्यांशी जुळवून घेण्यास उशीर होणे आणि डेटा ऍनालिटिक्स अभ्यासक्रमांना औपचारिक मान्यता मिळण्यास अनेक वर्षे लागली. या आव्हानांना ब्रेन ड्रेनमुळे भर पडतो जिथे आमचे चांगले विद्यार्थी भारतात आधुनिक, लवचिक कार्यक्रमांच्या अभावामुळे परदेशात जातात. बहुतेक HEIs मध्ये कागदावर दाखवलेली स्वायत्तता वास्तवात अक्षरशः दिसत नाही.

'जेन G' आणि त्याहूनही पुढे, भारतातील HEIs ला जलद अभ्यासक्रम अनुकूलन, HE मध्ये सहभागी होण्यासाठी लवचिकता आवश्यक आहे. त्यासाठी एक बहुविद्याशाखीय, सूक्ष्म-क्रेडेन्शियल-आधारित, संकरित शिक्षण मॉडेल पाहिजे. जागतिक भागीदारी, संयुक्त पदवी, प्राध्यापक देवाणघेवाण आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे नवोन्मेष परिसंस्था संशोधन उद्याने, स्टार्ट-अप हब, या स्वरूपात स्वीकारली पाहिजे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की स्वायत्तता पर्यायी नाही; ती भारतीय उच्च शिक्षणाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याची पूर्वअट आहे, भविष्यासाठी तयार आहे आणि तंत्रज्ञान-जाणकार, संधी शोधणाऱ्या पिढीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यास सक्षम आहे.

स्वायत्तता आणि जबाबदारी - स्वायत्तता देणे हे परिणाम-आधारित नियमनाशी जोडले पाहिजे. पदवीधरांचे मोजमाप रोजगारक्षमता, संशोधन उत्पादन आणि सामाजिक प्रभाव यामध्ये जोखले पाहिजे. प्राध्यापक सिनेट, विद्यार्थी परिषदा, स्वतंत्र मंडळे पारदर्शक आणि जबाबदार असावीत. समावेशकता, प्रादेशिक सहभाग, शाश्वत उपक्रमांच्या बाबतीत सामाजिक जबाबदारीच्या आदेशांचे पालन झाले पाहिजे. स्वायत्तता ही विशेषाधिकार नाही तर जबाबदारी आहे. भारतासाठी उच्च शिक्षणात ‘विश्व गुरु’ असणे, जेन जी च्या आकांक्षा पूर्ण करणे ही एक धोरणात्मक गरज आहे. स्वायत्ततेशिवाय, आपण कालच्या नोकऱ्यांसाठी पदवीधरांना जोखीम पत्करतो, उद्याच्या संधींसाठी नाही. भारताने विद्यापीठांना पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासकीय, आर्थिक आणि संशोधन स्वायत्तता दिली पाहिजे, ज्यामध्ये रायडरला परिभाषित कामगिरी बेंचमार्क पूर्ण करावे लागतील.

लेखक - प्रा. अप्पा राव पोडिले, माजी कुलगुरू, हैदराबाद विद्यापीठ

(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

