मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकन डॉलरला स्पर्धा असणे नितांत आवश्यक - US DOLLAR

The U.S. dollar needs some competition

युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हे पृथ्वीवरील सर्वाधिक भांडवलशाही राष्ट्र आहे. 'बाजार मुक्त आहेत' या मूलभूत तत्वावर अमेरिका उभी आहे. अर्थात, तिथे सरकारी नियम आहेत, परंतु बहुसंख्य अर्थव्यवस्था याच तत्वावर चालते.

भारताप्रमाणे अमेरिकेत पोस्ट ऑफिसशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम नाहीत. तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, कृषी, खाणकाम, उत्खनन, उत्पादन, प्रक्रिया, वीज निर्मिती किंवा सेवा यासह प्रत्येक क्षेत्रात शून्य सरकारी गुंतवणुकीसह सर्व कंपन्या खासगी मालकीच्या आणि संचालित आहेत. एका अर्थानं अमेरिका क्रिकेटच्या खेळासारखी चालते. जिथे नियम आणि पंच आहेत, परंतु स्पर्धेच्या भावनेतून कार्य चालते आणि त्यामध्ये सर्वोत्तम संघ जिंकतो.

अमेरिकेच्या भांडवलशाहीवरील विश्वासामुळे ती जगातील सर्वात श्रीमंत अर्थव्यवस्था बनली आहे. ती इतकी श्रीमंत आहे की चीन वगळता त्यापुढे आठ देशांच्या एकत्रित GDP पेक्षा अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मोठी आहे. जपान, जर्मनी, भारत, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स , रशिया, कॅनडा आणि इटली यांचा त्यात समावेश होतो.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून अमेरिकन डॉलर हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी जगातील पसंतीचे चलन आहे. सोने, चांदी आणि कच्च्या तेलासह जगातील अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची किंमत डॉलरमध्ये आहे. सुमारे अर्धा आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलरमध्ये चालवला जातो आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय कर्जांपैकी निम्मे व्यवहार हे डॉलरमधूनच चालतात, जरी त्यांचा प्रत्यक्ष डॉलरशी काहीही संबंध नसला तरी.

डॉलरच्या वर्चस्वामुळे ते 11 देशांचे अधिकृत चलन बनले आहे आणि 65 चलनांसाठी मध्यवर्ती भूमिका डॉलरची आहे. सर्व जागतिक चलन साठ्यापैकी अंदाजे 58% डॉलर आहे. याचा अर्थ भारतीय रिझर्व्ह बँके सारख्या केंद्रीय बँका त्यांच्या बहुतांश विदेशी गंगाजळी डॉलरमध्ये ठेवतात.

'जागतिक मक्तेदारी'

डॉलर ही व्यावहारिकदृष्ट्या जागतिक मक्तेदारी आहे. नक्कीच, युरो, येन आणि युआन तसंच पाउंडही मोठ्या प्रमाणात व्यवहारात आहेत, परंतु या सर्वांवर डॉलरनं बाजी मारली आहे. जगासाठी, ही गोष्ट बरी नाही. मक्तेदारी कोणालाच आवडत नाही. भारतीय रेल्वेचा विचार केला तर, रेल्वे प्रवासादरम्यान आलेल्या अनुभवांमुळे कोणी खूश नसेल, तर तक्रार करायला कोणीच नाही. कारण रेल्वे ही पूर्ण सरकारची मक्तेदारी आहे. जर कोणी विमानाने किंवा खासगी बसने प्रवास करत असेल तर याउलट परिस्थिती आहे. जर सेवा खराब असेल आणि तुमच्या तक्रारींची पुरेशी दखल घेतली गेली नसेल, तर तुम्ही पुढच्या वेळी वेगळ्या कंपनीची सेवा घेऊ शकता.

गेल्या वीस वर्षात डॉलरच्या वर्चस्वाने भारतासह अनेक देशांना मोठा त्रास दिला आहे. अमेरिकन सरकार इतर देशांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डॉलरची शक्ती वापरते. अमेरिका ही जगातील पोलिसांसारखी आहे. ती इतर देशांवर कायमच आर्थिक लक्ष ठेवते. जर इतर देशांनी अमेरिकेने सांगितलेल्या नियमांचे पालन केले नाही तर अमेरिका विविध स्तरांवर आर्थिक निर्बंध लादते. डॉलरचे हे "शस्त्रीकरण" जगाला खूप त्रासदायक आहे.

अनेक देशांना असं वाटतं की सर्व देश समान आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये स्पष्टपणे ही गोष्ट नमूद केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका देशाला इतर राष्ट्रांना मंजूरी देण्याचा अधिकार नसावा. तरीही, अमेरिका, जगातील महासत्ता म्हणून, आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या हितासाठी आपली आर्थिक मक्तेदारी 'शस्त्र' म्हणून वापरते.

'अमेरिकन डॉलरचे शस्त्रीकरण'