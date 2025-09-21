भारत-अमेरिका-ईयू व्यापार चर्चा : कृषी उत्पादन व्यापाराबाबत भारताची भूमिका काय असावी?
भारताच्या कृषी आयातीत अमेरिका पाचव्या क्रमांकावर आहे. तर भारत अमेरिकेला कृषी उत्पादनांचा सर्वात मोठा वाटा निर्यात करतो.
Published : September 21, 2025 at 4:48 PM IST
प्रोफेसर पी. पुरुषोत्तम
भारत आणि अमेरिका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी पुन्हा भेटतील असं वृत्त आहे. याव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियन (EU) सोबत रखडलेल्या मुक्त व्यापार करार (FTA) वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्या आहेत, ज्या या वर्षी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी, १२ सदस्यीय व्यापार पथक नवी दिल्लीत आले आणि त्यांनी भारताच्या वाणिज्य मंत्र्यांची भेट घेतली.
कृषी शुल्कातील फरक : भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेत शेती हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. भारताने कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. प्रत्युत्तरादाखल, अमेरिकेने भारतातील आयातीवर २५% कर लादला आहे. शिवाय, भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने २५% अतिरिक्त कर लादला आहे.
२०२४ मध्ये, भारताने अमेरिकेला ५.७ अब्ज डॉलर्स किमतीची कृषी उत्पादने निर्यात केली, ज्यात कोळंबी (२.२ अब्ज डॉलर्स), बासमती आणि बिगर-बासमती तांदूळ (३८६ दशलक्ष डॉलर्स), मध (१४१.३ दशलक्ष डॉलर्स), भाजीपाला अर्क (३९९.२ दशलक्ष डॉलर्स), सायलियम भुसा (१४८.४ दशलक्ष डॉलर्स), एरंडेल तेल (१०६.२ दशलक्ष डॉलर्स) आणि काळी मिरी (१८० दशलक्ष डॉलर्स) यांचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी, भारताने अमेरिकेतून १.९ अब्ज डॉलर्स किमतीची कृषी उत्पादने आयात केली. यामध्ये ८६५.६ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे बदाम, २४.५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे अक्रोड, १३० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे ब्राझील नट्स (ब्राझील नट्स हे बर्थोलेटिया एक्सेलसाचे बियाणे आहेत), १२९.६ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा पिस्ता, ४३९.५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे इथाइल अल्कोहोल, ३८.१ दशलक्ष डॉलर्स किमतीची सफरचंदं आणि ६४.५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीची मसूर यांचा समावेश होता.
भारताचे कृषी निर्यातीवर अवलंबित्व :
२०२४ च्या कॅलेंडर वर्षात, भारताने ३८.३ अब्ज डॉलर्स किमतीची कृषी उत्पादने आयात केली, त्यापैकी अमेरिकेचा वाटा ६ टक्के होता. त्याच काळात, अमेरिकेने भारताच्या कृषी निर्यातीत ८ टक्के वाटा दिला. गेल्या वर्षी, अमेरिकेने २२२ अब्ज डॉलर्स किमतीची कृषी उत्पादने आयात केली, ज्यामध्ये भारताचा वाटा २ टक्के होता.
कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अवलंबित्व परस्पर गरजेचे मुळीच नाही. भारताच्या कृषी आयातीत अमेरिका पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर भारत त्याच्या कृषी उत्पादनांचा सर्वात मोठा वाटा अमेरिकेला निर्यात करतो.
अमेरिकेने शुल्कात वाढ केल्यामुळे भारतीय निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. अशी काही उत्पादने आहेत ज्यांच्यासाठी भारताच्या निर्यातीत अमेरिकेचा मोठा वाटा आहे, परंतु या उत्पादनांच्या एकूण अमेरिकन आयातीत भारताचा वाटा लक्षणीय मोठा नाही. दुसऱ्या शब्दांत, अमेरिका इतर देशांमधूनही ही उत्पादने मोठ्या प्रमाणात आयात करते. यामध्ये कोळंबी, नैसर्गिक मध आणि बेकरी उत्पादने यांचा समावेश आहे. अमेरिकेने आधीच अंदाजे ५० टक्के आयात शुल्क लादले असल्याने, या उत्पादनांच्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम होत आहे.
काही उत्पादने अशी आहेत ज्यांच्या अमेरिकेच्या आयातीत भारताचा वाटा मोठा आहे, परंतु भारताच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा मोठा नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारत ही उत्पादने इतर अनेक देशांमध्ये निर्यात करतो. यामध्ये तांदळाचे पीठ आणि एरंडेल तेल यासारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे. भारताची निर्यात अमेरिकन बाजारपेठेवर जास्त अवलंबून नसल्यामुळे या उत्पादनांवर शुल्क आकारण्याचा धोका कमी आहे.
लहान शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न :
भारतातील सुमारे ४६ टक्के कामगार शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यापैकी सुमारे ८८ टक्के लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत. त्यांच्यासाठी, ते रोजगारापेक्षा उपजीविकेबद्दल जास्त महत्त्वाचे आहे. योग्य विचार न करता कृषी शुल्क कमी करणे हे भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी विनाशकारी ठरेल. ७०० दशलक्षाहून अधिक भारतीय त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. स्वस्त आणि अनुदानित उत्पादनांची, विशेषतः दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, धान्य आणि डाळींसारख्या संवेदनशील वस्तूंची आयात वाढल्याने ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होईल. आधीच नाजूक असलेल्या ग्रामीण शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल.
मार्च २०२५ च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये, अमेरिकेत १.८८ दशलक्ष शेततळी असतील, ज्यांचे एकूण क्षेत्र ८७.६ दशलक्ष एकर असेल. सरासरी शेतीचा आकार ४६६ एकर होता.
कृषी दिनी जाहीर केलेल्या मदतीच्या रकमेचे शेतकऱ्यांच्या संख्येशी साधे गुणोत्तर पाहता, अमेरिकेतील प्रत्येक शेतकऱ्याला सरकारी अनुदानात २.६ दशलक्ष रुपये मिळतील. त्या तुलनेत, भारतातील शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी फक्त 6,000 रुपये मिळतात. भारतीय शेतकऱ्यांना खते, पीक विमा आणि पीक कर्जांवर अनुदान देखील मिळते. परंतु अमेरिका आणि युरोपमधील कृषी अनुदाने खूप जास्त आहेत.
अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना अनुदान आणि विम्याचा खूप फायदा होतो. बहुतेकदा त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा तो जास्त असतो. दुसरीकडे, भारतातील बहुतेक शेतकऱ्यांकडे कमी जमीन आहे आणि मर्यादित संसाधने आहेत. ते किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सारख्या सरकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. शुल्क कमी केल्याने केवळ या शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार नाही तर लाखो गरीब कुटुंबांची अन्न सुरक्षा देखील धोक्यात येईल.
त्यांची उत्पादने अनेकदा कमी किमतीत विकली जातात. या देशांना हे परवडू शकतं कारण त्यांचा जीडीपी आणि रोजगार शेतीवर लक्षणीयरीत्या कमी अवलंबून आहे. भारतासाठी हे अशक्य आहे, कारण आपल्या कामगारांपैकी निम्मे कामगार शेतीत गुंतलेले आहेत. अमेरिकेची लोकसंख्या 340 दशलक्ष आहे आणि त्या लोकसंख्येपैकी फक्त 1 टक्के शेतीत गुंतलेले आहेत.
अमेरिका कृषी निर्यात का वाढवू इच्छिते?
अमेरिकन शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांसाठी, विशेषतः सोयाबीन, गहू आणि तांदूळ यासारख्या उत्पादनांसाठी निर्यात बाजारपेठांवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेचे उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे, म्हणून किंमती आणि उत्पन्न राखण्यासाठी निर्यात आवश्यक आहे. सरासरी, अमेरिका त्याच्या कृषी उत्पादनाच्या २०% निर्यात करते आणि काही पिकांसाठी, हा वाटा ४०% पेक्षा जास्त आहे.
भारतीय शेतकऱ्यांवर शुल्क कपातीचा परिणाम :
भारतात मक्याचा आणि सोयाबीनचा खाद्य म्हणून वापर करणाऱ्या कुक्कुटपालनाची मागणी वाढत आहे. भविष्यात ही मागणी आणखी वाढेल. जर मक्यावरील आयात शुल्क कमी केले तर गहू आणि तांदळाऐवजी मक्याकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर परिणाम होईल. अलिकडच्या काळात, भारत कापसाच्या निर्यातदारापासून आयातदार बनला आहे. जर अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणात कापसाची आयात सुरू झाली तर भारतीय शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होईल.
परस्पर शुल्काचा परिणाम :
परस्पर शुल्काचा मासे, मांस आणि इतर प्रक्रिया केलेल्या समुद्री खाद्यपदार्थांवर सर्वात जास्त परिणाम होईल. गेल्या वर्षी, भारताने अमेरिकेला २.५८ अब्ज डॉलर्सची ही उत्पादने निर्यात केली. या करात २७.८३ टक्के आणि २५ टक्के दंड आकारला जातो. भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात कोळंबी निर्यात करतो, परंतु या करामुळे ते आता स्पर्धात्मक राहणार नाही. प्रक्रिया केलेले अन्न, साखर आणि कोकोची निर्यात १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि त्यावर २४.९९ टक्के आणि २५ टक्के दंड आकारला जातो. या करात वाढ केल्याने अमेरिकेत भारतीय स्नॅक्स आणि मिठाई उत्पादने महाग होतील.
गेल्या वर्षी धान्य, फळे, भाज्या आणि मसाल्यांची निर्यात १.९१ अब्ज डॉलर्सची होती, ज्यामध्ये ५.७२ टक्के कर फरक होता. या करात वाढ तांदूळ आणि मसाल्यांच्या निर्यातीवर परिणाम करू शकते. दुग्धजन्य पदार्थांसाठी, कर फरक ३८.२३ टक्के आणि २५ टक्के दंड आकारला जातो. जर कर इतका वाढवला तर १८.५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या तूप, लोणी आणि दूध पावडरच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो आणि भारतीय उत्पादनांचा बाजारातील वाटा कमी होण्याचीही चिंता आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात, भारताने १९.९७ दशलक्ष डॉलर्सचे खाद्यतेल निर्यात केले होते, ज्यामध्ये १०.६७ टक्के टॅरिफ फरक होता. टॅरिफमुळे, अमेरिकेत भारतीय नारळ आणि मोहरीचे तेल अधिक महाग होईल.
युरोपियन युनियनसोबत एफटीए वाटाघाटी :
युरोपियन युनियन (ईयू) सोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) साठीच्या वाटाघाटींमध्ये शेती हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. युरोपियन युनियन भारतावर चीज आणि स्किम्ड मिल्क पावडर (एसएमपी) वरील कर कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहे, तर भारत आपल्या देशांतर्गत दुग्ध उद्योगाचे रक्षण करण्यासाठी मोठा कर लादत आहे. २०२३-२४ मध्ये, भारताने युरोपियन युनियनला ४.३ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या आणि २.५ अब्ज डॉलर्सची आयात केली. युरोपियन युनियन भारतीय वस्तूंवर सरासरी १५.२ टक्के कर लादते, तर भारत युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या कृषी उत्पादनांवर सरासरी ४२.७ टक्के कर लादतो.
भारताने २०२४ च्या कॅलेंडर वर्षात युरोपियन युनियनमधून १ अब्ज डॉलर्सची कृषी उत्पादने आयात केली, तर भारताची निर्यात अंदाजे ३.३ अब्ज डॉलर्स होती. जर मुक्त व्यापार करार (एफटीए) स्थापित झाला तर युरोपियन युनियनमधून कृषी आयात वाढण्याची शक्यता आहे.
एफटीएचा विशेषतः दुग्ध उद्योगावर परिणाम होईल. अल्कोहोलिक पेय पदार्थांवरील आयात शुल्क कमी केल्याने युरोपमधून आयात वाढेल, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांसाठी स्पर्धा वाढेल. जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश म्हणून, भारताच्या दुग्ध उद्योगाला युरोपियन युनियनमधून दूध अल्ब्युमिन, लैक्टोज आणि व्हे यासारख्या स्वस्त दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीमुळे आव्हानांचा सामना करावा लागेल. याउलट, खाद्यतेल क्षेत्राला तुलनेने कमी स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. भारत युरोपमधून खाद्यतेलांच्या, विशेषतः सूर्यफूल आणि ऑलिव्ह ऑइलच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
युरोपियन युनियनचे नॉन-टॅरिफ अडथळे :
युरोपियन युनियनची कृषी शुल्क प्रणाली बरीच गुंतागुंतीची आहे आणि त्यामुळे दोन्ही बाजूंमधील वाटाघाटींमध्ये अनेकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. युरोपियन युनियन ९१५ कृषी उत्पादनांवर नॉन-व्हॅलोरेम ड्युटी लादते, ज्यामुळे या वस्तूंवर आयात शुल्कात लक्षणीय वाढ होते. शिवाय, स्वच्छताविषयक आणि फायटोसॅनिटरी नियम आणि व्यापारातील तांत्रिक अडथळे (TBT) सारखे नॉन-टॅरिफ अडथळे भारतीय कृषी उत्पादनांना युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण करतात. जरी युरोपियन युनियनने टॅरिफ कमी केले तरी, त्याची नियामक चौकट भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदारांसाठी एक मोठे आव्हान राहील.
भारतातील कृषी संरक्षण धोरणे :
भारत जागतिक व्यापार नियमांनुसार आपल्या कृषी क्षेत्राचे संरक्षण करतो. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) विकसनशील देशांना अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना स्वीकारण्याची परवानगी देते. भारताने व्यापार करारांमध्ये शेतीसाठी विशेष वागणूक देण्याची सातत्याने वकिली केली आहे आणि आपण ते करत राहिले पाहिजे.
आव्हान केवळ शुल्कांचे नाही तर संरचनात्मक असंतुलनाचे देखील आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील शेतीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळते आणि ते अत्यंत यांत्रिकीकृत आहे. याउलट, भारतीय शेती ही श्रम-केंद्रित आहे आणि शेतकरी नफा मिळविण्यासाठी संघर्ष करतात. या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानित अमेरिकन शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करण्यास सांगणे म्हणजे ट्रेन विरुद्ध सायकल चालवण्यासारखे आहे.
भारताने काय करावे?
भारतात मका, सोयाबीन आणि कापसाची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. म्हणून, आपण आपल्या शेतकऱ्यांना या पिकांची लागवड वाढवण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. संशोधन आणि विकासाद्वारे उत्पादकता वाढवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत जेणेकरून भारतीय शेतकरी अधिक उत्पादन करू शकतील. जर आयातीला मुक्त परवानगी दिली गेली, तर भारतीय शेतकरी कधीही वाढती मागणी पूर्ण करण्यास प्रेरित होणार नाहीत आणि पीक विविधीकरण अशक्य होईल.
व्यापार वाटाघाटींमध्ये, भारताने अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा हवाला देत आपली भूमिका ठामपणे मांडली पाहिजे. निर्यातीत विविधता आणणे देखील महत्त्वाचे आहे. आपण कच्च्या पिकांपासून प्रक्रिया केलेल्या अन्न निर्यातीकडे वळले पाहिजे. प्रक्रिया केलेल्या अन्नांना चांगल्या किंमती मिळतात आणि त्यांची बाजारपेठ मोठी असते.
भारताची प्राथमिकता अन्न व्यवस्थेचे संरक्षण करणे, शेतकऱ्यांची उत्पन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण स्थिरता राखणे, असमानता वाढवणाऱ्या व्यापार उदारीकरणाला प्रोत्साहन न देणे हे असले पाहिजे. व्यापार वाटाघाटी परस्पर आदर आणि वास्तवावर आधारित असाव्यात. भारताने शेतकरी, अन्न सुरक्षा आणि भविष्यातील चिंतांशी संबंधित मुद्द्यांवर ठाम राहून संवादासाठी खुले राहिले पाहिजे.
अमेरिकेच्या परस्पर शुल्क आणि युरोपसोबतच्या मुक्त व्यापार करारांचा परिणाम सर्व क्षेत्रांमध्ये एकसारखा राहणार नाही. जर अमेरिकेत कोळंबी आणि मधाची मागणी कमी झाली, तर देशांतर्गत मागणी वाढवून आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करून याची भरपाई करता येईल. साखर (अल्कोहोलिक पेय उद्योगासाठी कच्चा माल), धान्य (बेकरी उत्पादनांसाठी कच्चा माल) आणि दुग्ध उत्पादकांवरही कमी परिणाम होईल कारण या उत्पादनांचे विविध उपयोग आहेत आणि त्यांचा पुरवठा असंख्य देशांतर्गत आणि परदेशी उत्पादकांद्वारे व्यवस्थापित केला जातो.
भारत, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील कृषी वस्तूंचा व्यापार पाहता, या वस्तू व्यापार वाटाघाटींमधून वगळल्या जाण्याची शक्यता कमी आहे. भारत विविध प्रकारच्या कृषी वस्तू देतो, ज्यामध्ये अल्फोन्सो आंबा आणि बासमती तांदूळ यासारख्या अद्वितीय जातींचा समावेश आहे. हे भारतासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देतात.
तरीसुद्धा, सरकारने भारतीय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा फायदा घेता येईल. भारताची कृषी निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, देशाला पायाभूत सुविधा आणि सिंचनामध्ये गुंतवणूक करणे, नाविन्यपूर्णतेसाठी कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे, स्वच्छता आणि फायटोसॅनिटरी (SPS) उपायांचे पालन करणे, बाजारपेठा आणि उत्पादनांमध्ये विविधता आणणे, सातत्यपूर्ण निर्यात धोरणे स्वीकारणे, मजबूत पुरवठा साखळी तयार करणे आणि प्रक्रिया आणि ब्रँड विकासाद्वारे मूल्यवर्धित निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे.
- कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील?
- पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स :
- सिंचन आणि यांत्रिकीकरणात गुंतवणूक करा : उत्पादकता वाढवण्यासाठी, अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि एकूण कृषी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सिंचन सुविधांचा विस्तार करा आणि यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन द्या.
- कापणीनंतरचे व्यवस्थापन मजबूत करा : कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि अन्न उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी साठवणूक आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा सुधारा.
- नवीनता आणि तंत्रज्ञान :
- कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना समर्थन द्या : नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यापार क्षमतेसाठी उपाय विकसित करू शकणाऱ्या स्टार्टअप्सना समर्थन देऊन कृषी क्षेत्रात नवोपक्रमांना प्रोत्साहन द्या.
- आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करा : उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अचूक शेती आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसारख्या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करा.
- बाजार प्रवेश आणि धोरण :
- सुसंगत निर्यात धोरणांचा अवलंब करा : स्थिर बाजारपेठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांसह दीर्घकालीन विश्वास निर्माण करण्यासाठी अचानक निर्यात निर्बंध टाळा.
- बाजारपेठा आणि उत्पादनांमध्ये विविधता आणा : आफ्रिका, आग्नेय आशिया आणि मध्य पूर्वेतील नवीन बाजारपेठा तपासल्या पाहिजेत आणि बाजरी आणि हर्बल उत्पादनांसारख्या मोठी-मागणी असणाऱ्या उत्पादनांच्या लागवडीला प्रोत्साहन द्या.
- मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन द्या : जागतिक बाजारपेठेतील मोठा वाटा मिळवण्यासाठी कच्च्या कृषी उत्पादनांपासून प्रक्रिया केलेल्या, उच्च-मूल्य असलेल्या उत्पादनांकडे लक्ष केंद्रित करा.
- व्यापार करार मजबूत करा : भारतीय कृषी उत्पादनांना परदेशी बाजारपेठेत प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी, शुल्क आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करणारे व्यापार करार करा
- गुणवत्ता आणि अनुपालन :
- आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करा : शेतकऱ्यांना शिक्षित करून आणि प्रक्रिया पायाभूत सुविधा विकसित करून जागतिक स्वच्छता आणि फायटोसॅनिटरी (SPS) उपाय आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित करा.
- बाजार बुद्धिमत्ता युनिट्स स्थापन करा : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणीवर रिअल-टाइम डेटा प्रदान करण्यासाठी युनिट्स स्थापन करा, ज्यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांना जागतिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल.
- शेतकरी कल्याण आणि पुरवठा साखळी :
- शेतकरी शिक्षण आणि कौशल्ये सुधारा : सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) द्वारे शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम पद्धती, कीटक नियंत्रण, स्वच्छता आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन याबद्दल शिक्षित करा.
- कृषी-हवामान समूह विकसित करा : उत्पादन आणि गुणवत्ता अनुकूल करण्यासाठी विशिष्ट निर्यात-केंद्रित पिकांसाठी योग्य क्षेत्रे ओळखा.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाचे स्वतःचे आहेत. लेखात मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...