धुूमसते नेपाळ : दक्षिण आशियातील युवकांच्या नेतृत्वाखालील निषेध व्हायरल का होत आहे?

नेपाळमध्ये काही सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर तरुणांनी निषेध केला. हा निषेध एवढा तीव्र होता की जाळपोळीची झळ संसदेपर्यंत पोहोचली. यासंदर्भात प्राध्यापक अंशुमन बेहरा यांचा लेख.

नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने करणारे लोक
नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने करणारे लोक (ANI)
By Anshuman Behera

Published : September 10, 2025 at 5:01 PM IST

नेपाळ पुन्हा एकदा अराजकाच्या उंबरठ्यावर ढकलला गेला आहे. अलिकडच्या काळात, युवकांच्या नेतृत्वाखालील निषेध राष्ट्रीय संकटात बदलला आहे, ज्याचा शेवट पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि अनेक प्रमुख मंत्र्यांनी राजीनामा देण्यात झाला आहे. सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या हिंसक संघर्षात किमान १९ निदर्शकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे, तर शेकडो जण जखमी झाले आहेत.

संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसह सार्वजनिक इमारती जाळण्यात आल्या आहेत. सोशल मीडियावरील बंदीमुळे निराशेतून सुरू झालेली ही घटना नेपाळमध्ये गेल्या दशकातील सर्वात मोठ्या नागरी अशांततेत रूपांतरित झाली आहे.

नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने करणारे लोक, त्यांना नियंत्रणात आणणारे पोलीस
नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने करणारे लोक, त्यांना नियंत्रणात आणणारे पोलीस (AFP)

४ सप्टेंबर २०२५ रोजी नेपाळ सरकारने प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. १७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर ही बंदी घालण्यात आली, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान कंपन्यांना नेपाळमध्ये नोंदणी करणे आणि स्थानिक कर आकारणीचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हे पाऊल नियमन करण्याची गरज म्हणून मांडण्यात आलं असलं तरी, ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला म्हणून व्यापकपणे पाहिलं जात होतं. नेपाळच्या तरुण लोकसंख्येसाठी, ज्यांपैकी बरेच जण संवाद, सक्रियता आणि अगदी उपजीविकेसाठी सोशल मीडियावर अवलंबून आहेत, हा निर्णय एक धक्कादायक मुद्दा होता. परंतु हे एक जगावेगळं प्रकरण नाही. दक्षिण आशियामध्ये, एक नमुना उदयास येत असल्याचं दिसून येतं, जिथे तरुणांच्या नेतृत्वाखालील, विकेंद्रित निदर्शने मूळ असलेल्या राजकीय व्यवस्थेला आव्हान देत आहेत. श्रीलंकेत, आर्थिक संकटाच्या काळात शक्तिशाली राजपक्षे राजवटीला उलथवून टाकण्यात तरुणांच्या निदर्शनांनी मध्यवर्ती भूमिका बजावली. बांगलादेशात, शैक्षणिक सुधारणा आणि कथित भ्रष्टाचारावरून विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने उसळली, जरी ती निदर्शने जातीय-धार्मिक तणावात अधिक अडकली होती तरी त्यातून मोठा जनक्षोभ उसळला. आता, नेपाळ या यादीत सामील झाला आहे. प्रश्न असा उद्भवतो की, दक्षिण आशियात आपण तरुणांच्या नेतृत्वाखालील राजवटीत बदलाची एक नवीन लाट पाहत आहोत का?

नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने जाळपोळ
नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने जाळपोळ (AFP)

सामान्य धागे, वेगळे संदर्भ - या प्रत्येक चळवळी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय संदर्भांमधून उद्भवत असल्या तरी, त्यांच्या ट्रिगर्स, रचना आणि उत्क्रांतीमध्ये उल्लेखनीय समानता आहेत. श्रीलंकेत, अस्थिर कर्ज, भ्रष्टाचार आणि इंधनाच्या कमतरतेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या पतनामुळे मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, ज्याचा शेवट अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यात झाला. बांगलादेशात, कोटा प्रणालींवरील विद्यार्थ्यांमधील असंतोष आणि कथित भेदभाव डिजिटल सक्रियता आणि तुरळक हिंसाचारामुळे वाढला. दोन्ही देशांमध्ये, बांगलादेशात अमेरिका आणि श्रीलंकेत चीन आणि अमेरिका यासारख्या बाह्य घटकांची भूमिका विषय होती. नेपाळचा निषेध पाहता, जरी आतापर्यंत परकीय प्रभावाचे स्पष्ट पुरावे नसले तरी, त्याची शंकाच घेता येणार नाही असं म्हणता येत नाही. हजारो तरुणांचे एकत्रित निषेधांमध्ये रस्त्यावर उतरणे, यातून खोलवर, दीर्घकाळ चालणारा असंतोष दिसून येतो. सोशल मीडियावरील बंदी ही तत्काळ ठिणगी म्हणून काम करत असताना, ही आग वर्षानुवर्षे धुमसत होती. याकडे केवळ एक उत्स्फूर्त उद्रेक म्हणून पाहणे मूर्खपणाचे ठरेल.

बांगलादेश आणि श्रीलंकेच्या विपरीत, जिथे परदेशी शक्तींचा सहभाग अधिक ‘दृश्यमान’ होता, नेपाळमधील अशांतता मुख्यत्वे अंतर्गतरित्या प्रेरित दिसते. तथापि, भारत आणि चीनमधील भू-राजकीय बफर म्हणून नेपाळचे धोरणात्मक स्थान आणि इतिहास पाहता, पडद्यामागील घडामोडींना ‘परदेशी हितसंबंध शांतपणे आकार देत’ असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.

नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने जाळपोळ केलेली वाहने
नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने जाळपोळ केलेली वाहने (PTI)

नेपाळमध्ये युवा उठावाला कशामुळे चालना मिळत आहे?

या अशांततेचं एक मूळ कारण म्हणजे नेपाळमधील राजकीय अभिजात वर्गाविरुद्ध असलेली तीव्र निराशा. २०१५ मध्ये नवीन संविधान जाहीर झाल्यापासून, लोकशाही एकत्रीकरण आणि सुशासनाच्या आशा सातत्याने कमी होत गेल्या आहेत. राजकीय फायद्यासाठी वारंवार युती करणाऱ्या आणि तोडणाऱ्या नेत्यांच्या एका छोट्या वर्तुळात, विशेषतः के. पी. शर्मा ओली, शेर बहादूर देऊबा आणि प्रचंड यांच्यात सत्ता फिरत आहे. या राजकीय अस्थिरतेमुळे प्रशासनात पोकळी निर्माण झाली आहे आणि सार्वजनिक रोष पसरला आहे.

नेपाळमध्ये सुरक्षा दले तैनात
नेपाळमध्ये सुरक्षा दले तैनात (PTI)

नव्या संविधानानंतरच्या या राजवटीत वाढलेले तरुण नेपाळी लोक अधिकाधिक निराश होत आहेत. तरुणांची बेरोजगारी झपाट्याने वाढत असल्याने आणि आर्थिक प्रगतीचे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने, निराशा एका विस्फोटाच्या बिंदूवर पोहोचली आहे. केवळ २०२४ मध्ये, ७,४१,००० हून अधिक नेपाळी लोक परदेशात चांगल्या संधींच्या शोधात देश सोडून गेले, जे सुमारे ३० दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी एक आश्चर्यकारक मोठा आकडा आहे. या कामगारांकडून पाठवण्यात येणारे पैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय योगदान देत असले तरी, सरकारने देशातच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी फारसे काही केलेले नाही.

नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने
नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने (AFP)

सोशल मीडियावरील बंदी केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल नव्हती - ती स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमधील शेवटचा संबंध तोडण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात होती. या प्रतीकात्मक वेगळे काढण्यामुळे, सरकार वास्तवापासून दूर आहे या समजुतीतून, निदर्शन तीव्र होत गेली. आणखी एक मोठी तक्रार म्हणजे सरकारचा विस्तार आणि फोफावलेला भ्रष्टाचार. त्यावर कोणताच लगाम लागत नव्हता. राजकारणी, नोकरशहा आणि व्यावसायिक हितसंबंध याचे यानिमित्तानं एकमेकांशी लागेबांधे आहेत, हे दिसून येतं. पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अलिकडच्या चौकशीत कोट्यवधी नेपाळी रुपयांचा गैरवापर उघड झाला. विरोधी पक्षांनी ओली सरकारवर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा आणि त्यावर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेमध्ये अडथळा आणण्याचा आरोप केला आहे. अशा गोष्टींमुळे जनतेचा रोष आणखी वाढला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, निदर्शकांनी नेपोटिझमलाही लक्ष्य केलं आहे. विशेषतः राजकीय उच्चभ्रूंच्या मुलांना मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांमुळे तरुण चवताळले होते.

नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने
नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने (AFP)

ज्या देशात लाखो लोक रोजगारासाठी संघर्ष करतात, तिथे राजकीय कुटुंबांना त्यातील सदस्यांना मिळणार्या सवलती त्यांची संपन्नता आणि प्रभाव हा युवकांच्या संतापाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. निदर्शने केवळ सरकारविरोधी नाहीत तर ती प्रस्थापितांविरुद्ध आहेत.

नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने
नेपाळमध्ये सरकार विरोधी निदर्शने (AFP)

डिजिटल इंधन भरलेला युवकांच्या नेतृत्वाखालील निषेधाचा नवी साचा?नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये उल्लेखनीय म्हणजे पारंपरिक राजकीय पक्षांशी संबंधित नसलेले तरुण लोक, जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म, गर्दीचा वापर करुन तसंच जागतिक स्तरावर त्यांचं महत्त्व वाढवून संघटित करत आहेत, त्यांची प्रमुख भूमिका यात दिसते. या प्रदेशातील निदर्शनांच्या पूर्वीच्या स्वरूपांपेक्षा हा एक स्पष्ट बदल दिसत आहे. ज्यावर अनेकदा संघटना, पक्ष कार्यकर्ते किंवा धार्मिक संघटनांचं वर्चस्व होतं. या चळवळी नेतृत्वहीन आहेत आणि कथित अन्यायांना जोरदार प्रतिसाद देतात. स्थायी राजकीय बदल घडवून आणण्यासाठी अशा विकेंद्रित चळवळींची प्रभावीता वादातीत असली तरी, स्थिती बिघडवण्याची त्यांची क्षमता निर्विवाद आहे. त्याचवेळी "झुंडीची मानसिकता" वाढणे, जिथे संस्थात्मक यंत्रणेऐवजी हिंसक रस्त्यावरील निदर्शनांद्वारे सरकारे पाडली जातात, लोकशाही लवचिकतेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. सविनय कायदेभंग आणि अराजकता यांच्यात एक बारीक रेषा आहे. निषेध हा लोकशाही अधिकार असला तरी, सार्वजनिक मालमत्तेचा नाश आणि हिंसाचारात वाढ यामुळे निदर्शक ज्या स्वातंत्र्यांचे रक्षण करू इच्छितात त्या स्वातंत्र्यांनाच कमकुवत करण्याचा धोका असतो.

नेपाळचे नाजूक लोकशाही भविष्य - श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील अलीकडील घटनांसोबत नेपाळमधील तरुणांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने, दक्षिण आशियातील प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थांबद्दलच्या भ्रमनिरासाच्या व्यापक प्रवृत्तीकडे निर्देश करतात. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतःची गुंतागुंत असली तरी, आर्थिक कठीणता, उच्चभ्रूंची शिक्षा आणि संस्थात्मक क्षय या सामान्य विषयांवर स्पष्टपणे प्रकाश टाकला जातो. युवा सक्रियतेच्या या लाटेला रचनात्मक राजकीय सहभागात वळवता येईल का, हे पाहणे बाकी आहे. भारत, चीन आणि अमेरिका या भू-राजकीय वळणांमध्ये आधीच अडकलेल्या नेपाळसारख्या देशांमध्ये, दीर्घकाळ चालणाऱ्या अशांततेचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

शेवटी, राजकीय उच्चवर्गीय आणि तरुण निदर्शक दोघांनीही हे ओळखले पाहिजे की या संकटात खरा बळी लोकशाहीचाच असू शकतो.

(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

