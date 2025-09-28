आधारची उल्लेखनीय 15 वर्षे; 1.43 अब्ज लोकांना खरंच दिला का 'आधार'?
सप्टेंबर 2010 मध्ये महाराष्ट्रातील एका गावातील नागरिकांना ओळखपत्रे देण्यापासून सुरू झालेला आधारचा प्रवास जवळजवळ 1.43 अब्ज आधार क्रमांकांपर्यंत पोहोचला.
Published : September 28, 2025 at 4:05 PM IST
- रमेश कोटानाना
हैदराबाद : सप्टेंबर 2010 मध्ये महाराष्ट्रातील एका गावातील नागरिकांना आधार म्हणून ओळखपत्रे देण्यापासून सुरू झालेला प्रवास आतापर्यंत 1.43 अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. आधारची ही 15 वर्षे उल्लेखनीय राहिली आहेत. 9 जुलै 2009 रोजी इन्फोसिसमधील निरोप समारंभात नंदन नीलेकणी म्हणाले होते की, "माझी एकमेव ओळख इन्फोसिस आहे. मी प्रत्येक भारतीयाला ओळख प्रदान करणारा कार्यक्रम चालवणार आहे." याची पूर्तता करीत त्यांनी आधार प्रकल्पाचे नेतृत्व केले आणि जगातील सर्वात मोठा बायोमेट्रिक डेटाबेस तयार केला.
भारताच्या डिजिटल क्षमतांचे प्रतीक : सप्टेंबर 2010 मध्ये महाराष्ट्रातील एका गावातील नागरिकांना ओळखपत्रे देण्यापासून सुरू झालेला आधारचा प्रवास जवळजवळ 1.43 अब्ज आधार क्रमांकांपर्यंत पोहोचला आहे, गेल्या 15 वर्षांत त्याचे यश अभूतपूर्व आहे. त्याचा व्याप्ती आणि परिणाम जागतिक स्तरावर ओळखले गेलेत. तसेच जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांनी भारताच्या डिजिटल क्षमतांचे प्रतीक म्हणून त्याच्या दृष्टिकोनाचे कौतुक केले आहे.
आधारची सुरुवात कशी झाली? : आधार प्रकल्पाची संकल्पना 2006 मध्ये मांडण्यात आली आणि सरकारने 25 जून 2009 रोजी UIDAI चे अध्यक्ष पद निर्माण करण्यास मान्यता दिली. इन्फोसिसचे सह अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देऊन त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी आमंत्रित केले गेले. 6 जुलै रोजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 120 कोटी रुपयांचे वाटप केले, जे सरकारच्या भक्कम पाठिंब्याचे संकेत देते.
नंदन नीलेकणी अधिकृतपणे UIDAI मध्ये सामील : 23 जुलै 2009 रोजी नंदन नीलेकणी अधिकृतपणे UIDAI मध्ये सामील झाले, त्यानंतर आयएएस अधिकारी आर. एस. शर्मा महासंचालक झाले. प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी नंदन नीलेकणी यांनी तांत्रिक तज्ज्ञ, नागरी सेवक आणि आयआयटीयनची एक टीम तयार केली. 2016 मध्ये आधार कायदा लागू करण्यात आला, त्यानंतर आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) कायदा 2019 लागू करण्यात आला, ज्याने UIDAI ला नियामक अधिकार दिले.
गेल्या दीड दशकात आधारचे काही उल्लेखनीय परिणाम : प्रत्येक भारतीयाला एक अद्वितीय ओळख प्रदान करणे : आधार प्रत्येक रहिवाशाला त्यांच्या बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट्स, आयरिस स्कॅन) आणि लोकसंख्याशास्त्रीय डेटाशी जोडलेला 12 अंकी अद्वितीय ओळख क्रमांक प्रदान करतो. आवश्यक सरकारी सेवा आणि सामाजिक कल्याणकारी लाभ मिळविण्यासाठी ते डिजिटल ओळख म्हणून काम करतो. आजपर्यंत 1.43 अब्ज भारतीयांना आधार ओळखपत्र जारी करण्यात आलेत आणि 1700 हून अधिक सरकारी योजना/कार्यक्रम कल्याणकारी योजना आणि लाभांचे सुलभ वितरण सुलभ करण्यासाठी आधार वापरत आहेत.
आधार ही प्रक्रिया जलद आणि अधिक सुरक्षित करते : आधार हे एक डिजिटल ओळखपत्र आहे जे कधीही, कुठेही उपयुक्त ठरते. बँक खाते उघडणे असो, रुग्णालयात दाखल होणे असो, मोबाईल सिमसाठी अर्ज करणे असो किंवा शिष्यवृत्ती घेणे असो. आधार ही प्रक्रिया जलद आणि अधिक सुरक्षित करते. हे एकमेव ओळखपत्र आहे जे कोणालाही काहीही करण्यासाठी शारीरिकरीत्या बाळगण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे प्रत्येकाचे जीवन अधिक सोयीस्कर आणि एकात्मिक बनले आहे.
डिजिटल इंडियाचे सशक्तीकरण: आधार हा जगातील सर्वात यशस्वी आणि व्यापक डिजिटल ओळख कार्यक्रम आहे. डिजिटल इंडिया चळवळीसाठी एक प्रमुख दुवा म्हणून आधारने ओळख चौकट प्रदान केली आहे. यामुळे विविध सेवा एकाच छत्राखाली आणण्याबरोबरच प्रशासन सुव्यवस्थित करण्यास आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यास मदत झाली आहे. विशेषतः टेलिकॉम, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात आधार ई-केवायसी अन् व्यवसाय सुलभता: आधार इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर (ई-केवायसी) हा ग्राहकांच्या ऑनबोर्डिंगसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.
अवघ्या 83 दिवसांत 50 दशलक्ष ग्राहक जोडले गेले : 2016 मध्ये जिओने टेलिकॉम मार्केटमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा त्यांनी 48 तासांऐवजी अवघ्या काही मिनिटांत सिम कार्ड सक्रिय करण्यासाठी आधार ई-केवायसीचा वापर केला, ज्यामुळे खर्च कमी झाला. या नवोपक्रमामुळे जिओच्या जलद वाढीला चालना मिळाली, एका महिन्यात 16 दशलक्ष आणि अवघ्या 83 दिवसांत 50 दशलक्ष ग्राहक जोडले गेले. आर्थिक सर्वेक्षण 2024 मध्ये असे नमूद केले आहे की, आधार सेवांच्या वापरामुळे संस्थांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या सोपी झाली आहे, ज्यामुळे खर्च अंदाजे 1000 वरून 6 रुपांपेक्षा कमी झाला आहे.
JAM त्रिमूर्तीमध्ये आधार : JAM त्रिमूर्ती (जन धन बँक खाती, आधार बायोमेट्रिक ओळख आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी) हा एक सरकारी उपक्रम आहे, जो दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांसाठी मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान सक्षम थेट लाभ हस्तांतरण आणि इतर कल्याणकारी कार्यक्रम सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेने (पीएमजेडीवाय) लाखो लोकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करण्यास सक्षम केले. गेल्या 11 वर्षांत 56 कोटींहून अधिक जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत. एकूण ठेवी 2.68 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाल्या आहेत. बहुतेक खातेधारक महिला 56 टक्के आहेत. ग्रामीण भारतातील एक महत्त्वाचा भाग (67 टक्के) आहे, जो आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल सक्षमीकरणात आधारची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करतो.
विश्वसनीयता बायोमेट्रिक पडताळणीवर आधारित: राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालयांसह 150 हून अधिक संस्थांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या आधार फेस ऑथेंटिकेशनचे महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. जुलै 2025 पर्यंत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाच्या 1.3 दशलक्षाहून अधिक लाभार्थ्यांनी या सुरक्षित आणि संपर्करहित पद्धतीने त्यांची ओळख पडताळली होती, तर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अंतर्गत 850 वैद्यकीय महाविद्यालयांनी उपस्थितीसाठी याचा वापर केला होता. डिसेंबर 2022 मध्ये सुरू झालेल्या डिजी यात्राने स्थापनेपासून भारतातील 24 विमानतळांवर 60 दशलक्षाहून अधिक अखंड प्रवासाची सुविधा दिली आहे.
फसवणूक रोखून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मध्ये आधारची भूमिका : 2013 मध्ये सुरू झालेले आधार सक्षम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यशस्वी झाले आहे. यामुळे 41.5 दशलक्षाहून अधिक बनावट एलपीजी कनेक्शन आणि 50.3 दशलक्ष बनावट रेशन कार्ड काढून टाकण्यात आले आहेत. या मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणीमुळे देशभरात स्वयंपाकाचा गॅस आणि अन्न अनुदानासह आवश्यक सेवांचे वितरण सुलभ झाले आहे. या प्रमाणीकरणामुळे आधार लिंक्ड रेशन कार्डद्वारे अन्न अनुदानात 1.85 लाख कोटींची बचत झाली आहे. याव्यतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत 98 टक्के वेळेवर वेतन देयके साध्य झाली आहेत आणि अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकून पीएम किसान अंतर्गत 22106 कोटींची बचत झाली आहे.
साथीच्या काळात आधारचा परिणाम : कोविड 19 साथीच्या काळात सरकारी मदत उपायांची जलद आणि पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात आधारने महत्त्वाची भूमिका बजावली. लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकांशी जोडलेले थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम करू, सरकार लाखो लोकांना आर्थिक मदत कार्यक्षमतेने पोहोचवू शकले, गळती आणि विलंब कमी करण्यात आलाय. लॉकडाऊन दरम्यानही नागरिकांना स्थानिक दुकानांमध्ये आधार सक्षम मायक्रो एटीएमद्वारे निधी मिळाला. आधार-लिंक्ड COWIN ने लसीकरण मोहिमेचे सुरक्षितपणे व्यवस्थापन केले. यामुळे भारताला देशभरात 2.2 अब्जपेक्षा जास्त कोविड लसीचे डोस देण्यात मदत झाली, कोविड 19 साथीच्या काळात अचूक नोंदी सुनिश्चित झाल्या आणि ओळखीची फसवणूक रोखण्यात आली.
भारताच्या आरोग्य क्रांतीच्या केंद्रस्थानी आधार: आधार आयुष्मान भारत योजनेला सक्षम बनवतो. सप्टेंबर 2018 मध्ये लाँच झाल्यापासून आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY) ही भारताच्या सार्वत्रिक आरोग्य कव्हर (UHC) साध्य करण्याच्या वचनबद्धतेचा पाया आहे. ती प्रति कुटुंब 5 लाखांचे वार्षिक कॅशलेस विमा सुरक्षा प्रदान करते. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना ABPM-JAY ने 41 कोटी आयुष्मान कार्ड जारी केले आहेत, ज्यामुळे योजनेअंतर्गत अधिकृत 1.40 लाख कोटी किमतीचे 9.84 कोटी रुग्णालयात दाखल होण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
आव्हाने आणि भविष्य : जरी आधार हा जगातील सर्वात यशस्वी सरकारी नवोपक्रमांपैकी एक मानला जात असला तरी त्याला मोठ्या प्रमाणात डेटा उल्लंघन आणि बायोमेट्रिक माहितीचा गैरवापर यासह महत्त्वपूर्ण गोपनीयता आणि सुरक्षा धोके आहेत. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश जारी केला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, "आधार कार्ड नसल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला त्रास सहन करावा लागू नये," आधार नोंदणी पूर्णपणे ऐच्छिक केली. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले की, केवळ आधार क्रमांक नसल्यामुळे कोणालाही सरकारी सेवा किंवा फायदे नाकारता येणार नाहीत. 2015 मध्ये जेव्हा सरकारने असा युक्तिवाद केला की, संविधान "गोपनीयतेच्या अधिकाराची" हमी देत नाही, तेव्हा न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. तरीही न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अंतिम निर्णय येईपर्यंत आधार अनिवार्य करता येणार नाही. असे असूनही आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा 2016 ने सरकारांना काही अनुदाने आणि फायदे मिळविण्यासाठी कलम 7 अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याची परवानगी दिली. या कायद्याने न्यायालयीन आदेश आणि कार्यकारी धोरणांमध्ये संघर्ष निर्माण केला.
आदेशांना न जुमानता विविध सेवांसाठी आधार अनिवार्य केले : यूजीसी, सीबीएसई, महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ, एलपीजी सबसिडी प्रदाते, आयआरसीटीसी, जेईई अधिकारी आणि पेन्शन योजनांसह अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांना न जुमानता विविध सेवांसाठी आधार अनिवार्य केले. लाखो लोकांसाठी आधार ओळखीचे साधन राहिले नाही तर ते एक अडथळा बनलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता सरकारने नागरिकांना सेवा मिळविण्यासाठी त्यांच्या आधार आयडीची माहिती देण्यास भाग पाडले, तर मोठ्या संख्येने खऱ्या रहिवाशांना या सेवा नाकारल्या गेल्या, कारण त्यांच्याकडे आधार आयडी नव्हता किंवा त्यांच्या आयडीमध्ये समस्या होत्या. आधारशिवाय मुलांना अंगणवाडी सेवा आणि शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला.
लोकांना इतर ओळखपत्र पर्यायांबद्दल अंधारात ठेवले : प्रौढांना कोविड 19 लसीकरणादरम्यान दिसल्याप्रमाणे अशाच प्रकारच्या बहिष्कारांचा सामना करावा लागत आहे. लोकांना इतर ओळखपत्र पर्यायांबद्दल अंधारात ठेवण्यात आले. आधार नोंदणी, अपडेट आणि पुनर्प्राप्ती सुविधा अपुरी राहतात. वयासह लोकसंख्याशास्त्रीय डेटा बहुतेकदा अविश्वसनीय आणि असत्यापित असतो. ग्रामीण भारत, विशेषतः देशातील निरक्षर लोकसंख्या, सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी आधार कार्डचा वापर कोणत्या उद्देशांसाठी करू शकते, याबद्दल अजूनही अनभिज्ञ आहे. बँक खात्यांची सक्तीने लिंकिंग, वारंवार केवायसी आवश्यकता आणि सदोष आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टीममुळे कल्याणकारी योजनांच्या वितरणात व्यत्यय आला आहे.
28 टक्के मातृत्व लाभ चुकीच्या खात्यांमध्ये पाठवले : नीती आयोगाच्या मते, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत मिळणारे अंदाजे 28 टक्के मातृत्व लाभ चुकीच्या खात्यांमध्ये पाठवण्यात आले. तांत्रिक चुकांमुळे लाखो कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि खऱ्या व्यक्तींना रेशन आणि पेन्शनच्या लाभांपासून वंचित ठेवले गेले, ज्यामुळे आधार समावेशाचे आश्वासन कमकुवत झाले आहे. 2025 मध्ये बायोमेट्रिक पडताळणीतील अपयश, डेटा उल्लंघन आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन याबद्दल वाढत्या चिंतेमुळे आधार पुन्हा एकदा छाननीच्या कक्षेत आला आहे. सार्वजनिक लेखा समितीने (PAC) चुकीच्या आधार तपशील आणि प्रमाणीकरणातील अपयशांसह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आणि मनरेगा यांसारख्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून खऱ्या लाभार्थ्यांना रोखणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकला आहे.
तृतीय पक्ष नोंदणी केंद्रांवर अनेकदा उल्लंघन : बायोमेट्रिक विसंगती, विशेषतः अंगमेहनती कामगार आणि अपंगांमध्ये ही एक मोठी चिंता आहे. वृद्धांच्या बाबतीत लाभार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने योजनेतून वगळले जात आहे. UIDAI ने त्यांचे सेंट्रल आयडेंटिटीज डेटा रिपॉझिटरी (CIDR) सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तृतीय पक्ष नोंदणी केंद्रांवर अनेकदा उल्लंघन आढळून येते. PAC ने नागरिक नसलेल्या लोकांकडून आधारचा गैरवापर देखील अधोरेखित केला. यामुळे सरकारी लाभांसाठी पात्रता पडताळण्यात त्याच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी PAC ने अनेक शिफारसी केल्या आहेत.
(लेखक हैदराबाद येथील इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसच्या सेंटर फॉर बिझनेस इनोव्हेशन येथे वरिष्ठ व्यवस्थापक आहेत.)