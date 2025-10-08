ETV Bharat / opinion

मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे पंजाबमधील ४ लाख एकर पिके उद्ध्वस्त, राज्य पुन्हा रुळावर येणार तरी कसे

मुसळधार पाऊस झाल्यानं पिकं बरबाद झालीत. पंजाबमध्ये याचा मोठा फटका बसलाय. यासंदर्भात उपाययोजनांविषयी इंद्र शेखर सिंह यांचा लेख.

घग्गर नदीतील पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर लोक पाण्यातून चालत जाताना
घग्गर नदीतील पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर लोक पाण्यातून चालत जाताना (File Photo/IANS)
By Indra Shekhar Singh

Published : October 8, 2025

पंजाबमध्ये ४ लाख एकरहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे, असंख्य गुरेढोरे बेपत्ता आहेत आणि भात, ऊस, कापूस तसंच इतर पिकांचं भवितव्य अनिश्चित आहे. त्यामुळे पंजाबमधील शेती अत्यंत विस्कळीत झाली आहे. पंतप्रधानांनी राज्यासाठी १६०० कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे आणि नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी राज्याचा हवाई दौराही केला आहे. आतापर्यंत पुरामुळे ५२ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. परंतु शेतकरी आणि पंजाबी लोकांच्या दुःखाव्यतिरिक्त, आपल्याला आता हे समजून घ्यावे लागेल की याचा आपल्या देशाच्या शेतीवर कसा परिणाम होईल?

प्रथम, आपण जमिनीवरील परिस्थितीचे मूल्यांकन केले पाहिजे. आताच्या नवीन अहवालांनुसार ४ लाख एकर पीक जमिनीचे नुकसान झाले आहे. पंजाबचा दोआब (दोन नद्यांमधील जमीन) प्रदेश गंभीरपणे प्रभावित झाला आहे आणि तो एक प्रमुख भात उत्पादक क्षेत्र देखील आहे. पंजाबमधील बहुतेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी भात लागवड केली होती, कारण पंजाबने या खरीप हंगामात सर्वाधिक भात लागवड केली होती. पण दुर्दैवाने, मुसळधार पाऊस आणि धरणातून पाणी सोडल्यामुळे सर्व पिके पाण्याखाली गेली आहेत.

राज्यातील बासमती उत्पादक प्रदेशांनाही याचा फटका बसला आहे आणि पारंपरिक अंदाजानुसार पंजाबमधील भात उत्पादनात २०-२५% नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सुगंधित मोती जातीला कदाचित सर्वात जास्त फटका बसत आहे, कारण काही दिवसांतच या जातीच्या भाताची कापणी होणार होती. बासमती निर्यातीत पंजाबचा मोठा वाटा आहे आणि यावर्षी पुरामुळे पंजाबमधून कमी बासमतीची अपेक्षा केली जाऊ शकते.

पंजाबमधील कपूरथळा जिल्ह्यातील बाओपूर गावात बियास नदीच्या पुराच्या पाण्यातून स्वयंसेवक बोटीतून मदत साहित्य वाहून नेताना
पंजाबमधील कपूरथळा जिल्ह्यातील बाओपूर गावात बियास नदीच्या पुराच्या पाण्यातून स्वयंसेवक बोटीतून मदत साहित्य वाहून नेताना (File Photo/IANS)

उसासारख्या इतर प्रमुख पिकांसाठी उत्पादन ५-१०% कमी होण्याची अपेक्षा आहे आणि एकूण रसाची गुणवत्ता प्रभावित होऊ शकते. कापसासाठीही कोणतेही आशादायक चित्र नाही, चौरसीकरणाच्या अवस्थेत कापसावर फुले गळत आहेत आणि गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव जास्त आहे. ज्यामुळे उत्पादन १५-२०% कमी होऊ शकते.

आपण सर्वांनी म्हशी आणि गायी पुराच्या पाण्यात वाहून जाताना पाहिल्या आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच पंजाबमधील दुग्धव्यवसाय आणि दूध उत्पादनाचेही नुकसान होईल. अद्याप नुकसानाची व्याप्ती पडताळता आलेली नाही, परंतु सध्या तरी दुधाच्या उत्पादनावर किमान १०% परिणाम होऊ शकतो असे मानले जाऊ शकते. चारा मिळणे आणि दूध संकलन केंद्रे किंवा शहरी भागात नेणे यासारख्या अतिरिक्त समस्या उद्भवतील.

आता येत्या काही महिन्यांत आपल्याला येणाऱ्या काही गंभीर समस्यांकडे पाहूया. पहिली समस्या म्हणजे वरच्या मातीची आणि खतांची गळती. पाणी नद्या आणि कालव्यात परत गेल्याने, ते शेतकऱ्यांच्या शेतातून आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरलेल्या कोणत्याही रासायनिक खतांमधून सुपीक वरच्या मातीचा थर वाहून नेईल. त्यामुळे यामुळे प्रत्यक्षात शेतात खोलवर कुपोषण होईल आणि जिवंत पिकांना जगण्यासाठी त्वरित पोषणाची आवश्यकता असेल.

पंजाबमध्ये पूरग्रस्त भागात एनडीआरएफचे जवान पुराच्या पाण्याचा बचाव कार्य करताना
पंजाबमध्ये पूरग्रस्त भागात एनडीआरएफचे जवान पुराच्या पाण्याचा बचाव कार्य करताना (File Photo/IANS)

भारताच्या घटत्या खतांच्या साठ्यामुळे, पंजाबमध्ये युरिया आणि डीएपी सारख्या आवश्यक कृषी-रसायनांची कमतरता भासू शकते. यामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजार देखील होऊ शकतो जो शेतीच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट असेल, परंतु बहुतेक पीक उत्पादनासाठी हानिकारक असेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे खालच्या दिशेने शेतात जास्त गाळ साचणे. पाणी ओसरल्यानंतर वरच्या प्रवाहातून बाहेर पडलेली माती आणि कचरा शेतकऱ्यांच्या शेतात जास्त प्रमाणात साचेल. यामुळे केवळ उभ्या पिकांचाच नाश होणार नाही तर शेतांचाही तात्पुरता नाश होईल. शेतकऱ्यांना पुन्हा लागवड करण्यापूर्वी चिखल बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या यंत्रसामग्रीचा वापर करावा लागेल.

कृषी उत्पादन कमी करणारा तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कीटक आणि नवीन वनस्पती रोगांचा वाढ. जास्त ओलावा आणि उष्णता कीटक चक्रांना चालना देईल आणि परिणामी, नवीन कीटक उदयास येतील. अगदी पांढरी माशी, ज्यांना खाण्यासाठी कमी वेळ आहे, ते देखील जिवंत पिकांवर हल्ला करू लागतील. वनस्पती रोगांबाबतही हेच आहे, जैविक ताणाखाली असलेली झाडे विविध बुरशी, विषाणू आणि इतर वनस्पती संसर्गांना बळी पडतात. आता हे आपल्याला जास्त कीटकनाशकांच्या वापराच्या पुढील समस्येकडे घेऊन जाते. असुरक्षित वनस्पती आणि पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी, शेतकरी जास्त कीटकनाशके वापरण्यास घाई करू शकतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा इनपुट खर्च वाढेल. यामुळे पंजाबमधून येणारे उत्पादन पौष्टिक होण्याऐवजी अधिक विषारी बनेल.

खते आणि कीटकनाशके दोन्हीची मागणी जास्त असल्याने, यामुळे बाजारात बनावट कीटकनाशकांचा काळाबाजार किंवा विक्री होण्याची शक्यता आहे. बनावट कीटकनाशकांच्या प्रसारामुळे पीक उत्पादनालाही नुकसान होईल आणि पिके मंदावतील. जर मोठ्या प्रमाणात पीक खराब झाले तर पंजाबमधील ग्रामीण कर्जातही वाढ होऊ शकते कारण अनेक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पीक नुकसान झाल्याची तक्रार करत आहेत कारण कालवे आणि नाल्यांमध्ये अनेक भेगांमुळे शेतीची जमीन खरडून गेली आहे.

मांड गावात बियास नदीच्या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या लोकांना वाटण्यासाठी स्थानिक रहिवासी पाणी आणि अन्न वाहून नेताना
मांड गावात बियास नदीच्या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या लोकांना वाटण्यासाठी स्थानिक रहिवासी पाणी आणि अन्न वाहून नेताना (File Photo/IANS)

कालवे प्रणाली देखील कामचुकार होऊ शकतात आणि रब्बी पेरणीला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता असेल. हे सर्व घटक स्पष्ट केल्याने कृषी उत्पादनात गंभीरपणे व्यत्यय येऊ शकतो आणि देशाला अल्पकालीन अन्न महागाई आणि निर्यात तसंच देशांतर्गत वापरासाठी भाताच्या कमतरतेकडे ढकलले जाऊ शकते, विशेषतः सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये हे घडेल.

शेती समस्येवर अधिक विचार करताना, आपण कोणत्या मार्गांनी हा धक्का कमी करू शकतो? प्रथम हे निश्चित करणे गरजेचे आहे की, केंद्रीय पीक विमा योजनेतून पंजाबकडे लक्ष दिले पाहिजे. सध्या पंजाबी शेतकरी पीक विमा योजनेअंतर्गत येत नाहीत आणि पीक अपयश किंवा हवामान आपत्तींपासून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी कोणतेही सुरक्षा जाळे नाही. दुसरे, आपल्याला कालवे प्रणालीमध्ये बदल करावे लागतील आणि त्यांची क्षमता वाढवावी लागेल. कालवे ओव्हरफ्लो चॅनेल म्हणून देखील काम करतील जे नद्यांमध्ये जास्त पाणी वाहून नेण्यास सक्षम असतील. बांधाची उंची वाढवावी लागेल आणि दरवाजे मजबूत करावे लागतील. प्रत्येक गावात हवामानाच्या सूचनांसाठी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापित करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर सतर्क करता येईल.

शेवटी, सर्व धरणे आणि जलाशयांच्या पाण्याच्या पातळीचा डेटा सार्वजनिक केला पाहिजे आणि स्थानिक समुदायांनी पंजाबमधून वरच्या दिशेने येणाऱ्या पाण्याचे नियंत्रण करणाऱ्या विविध धरणे आणि जल प्राधिकरणांच्या जल व्यवस्थापन निर्णयांचा भाग असावा. कारण आपण दुसऱ्या पुरामुळे आपले अन्न उत्पादन ओलिस ठेवू देऊ शकत नाही. ही समस्या सोडवली पाहिजे आणि कोणत्याही किंमतीत पंजाबचं संरक्षण निश्चितच केलं पाहिजे.

(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबमध्ये केलेल्या पाहणीदरम्यान पूरग्रस्त भागांचे हवाई दृश्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबमध्ये केलेल्या पाहणीदरम्यान पूरग्रस्त भागांचे हवाई दृश्य (File Photo/IANS)

