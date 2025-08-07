द इकॉनॉमिस्टने ऑगस्ट २०२५ मध्ये पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यावर लेख प्रकाशित केला होता. या लेखात केवळ एका उदयोन्मुख पाकिस्तानी लष्करी नेत्याची माहिती दिली नव्हती, तर एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला होता. हा लेख तपशीलवार, सर्वांना समजेल असा आणि त्यांची केवळ खुशामत करणारा आहे. त्यात असीम मुनीर यांना एक धार्मिक पण व्यावहारिक बलवान नेता म्हणून दाखवण्यात आलं होतं. त्यांना अतिरेकीपणाविरुद्ध लढणारे एक आधारस्तंभ आणि या प्रदेशात पश्चिमेसाठी एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून चित्रित केलं गेलं आहे. मर्यादित भारत-पाकिस्तान लष्करी देवाणघेवाण आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत असीम मुनीर यांच्या खासगी मेजवानीच्या कार्यक्रमानंतर काही आठवड्यांनी आलेला हा लेख दुर्लक्षित करणे अशक्य आहे. प्रश्न केवळ त्यांनी त्यात काय म्हटले आहे हा नाही तर ते तसं का म्हणाले? हा खरा प्रश्न आहे.
हा लेख रावळपिंडीच्या माहिती यंत्रणेद्वारे केलेल्या प्रतिमा निर्मितीच्या मोहिमेचा भाग असू शकतो, असं मानण्याचं एक विश्वासार्ह कारण आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराने दीर्घकाळापासून अत्याधुनिक व्यवस्थापन धोरणे चालवली आहेत. त्यांनी सहानुभूतीपूर्ण थिंक टँक, परदेशी पत्रकार तयार केले आहेत आणि लष्करी नेत्यांचे त्यांचा फक्त 'गौरव करणारे प्रोफाइल' पुढे आणण्यासाठी पाकिस्तान-आधारित मध्यस्थांचा वापर केला आहे. असीम मुनीर यांचे श्रद्धाळू आणि आधुनिकीकरण करणारे असे चित्रण, पाकिस्तानला राजकीय अकार्यक्षमतेपासून वाचवू शकणाऱ्या, अतिरेकी नियंत्रणात आणू शकणाऱ्या आणि पाश्चात्य देशांच्या मेहेरबानीसाठी पुन्हा जोडू शकणाऱ्या सैनिक-तारणहाराच्या दीर्घकालीन साच्यात बसते. मध्य पूर्वेतील विश्लेषकांचे एक लहान पण सतत त्यात वाढ होणारे मंडळ आणि अमेरिकेतील इतर लोक या सुरात सामील झाले आहेत. त्यांनी असीम मुनीर यांचे वर्णन भू-राजकीय उपयुक्ततेसह स्थिरीकरण करणारा नेता म्हणून केलं आहे.
या सगळ्याच्यामागे 'ट्रम्प फॅक्टर' देखील आहे. ट्रम्प यांना हुकूमशाही व्यक्तींबद्दल आपुलकी दिसते. ते अशा लोकांशी व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतात जे व्यापार, सुरक्षा सहकार्य किंवा सीमा नियंत्रणात तत्काळ परिणाम दाखवून देण्याचे आश्वासन देऊ शकतात. ट्रम्प प्रशासनासाठी, असीम मुनीर यांना पाकिस्तानचा नवीन चेहरा म्हणून सादर करणे धोरणात्मक अर्थपूर्ण वाटत आहे. त्यात त्यांना मुत्सद्देगिरी वाटते. कारण त्यातून व्हाईट हाऊस देशाच्या वास्तविक शक्ती केंद्राशी थेट जोडले जाते. ही गोष्ट ट्रम्प यांच्या व्यवहारिक मुत्सद्देगिरीच्या प्रवृत्तीशी देखील जुळते. त्यात पाकिस्तानच्या बाबतीत जर तुम्ही राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवू शकत नसाल तर जनरलवर विश्वास ठेवा, ही गोष्ट तर सर्वपरिचत आहे. भारताने एक गोष्ट काळजीपूर्वक लक्षात घेतली पाहिजे. या गोष्टी रात्रीत घडत नाहीत. असीम मुनीर यांची प्रतिमा अमेरिकेमध्ये पुनर्वसन केली जात आहे.
पाकिस्तानमध्ये असीम मुनीर यांचा खरा उदय या प्रतिमानिर्मितीच्या धक्क्यापूर्वीच सुरू झाला आहे. मे २०२५ मध्ये, भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या काही आठवड्यांनंतर, असीम मुनीर यांना फील्ड मार्शल पदावर बढती देण्यात आली. अयुब खान यांच्यानंतरची ही पहिलीच पदोन्नती होती. जरी हे पाऊल संस्थात्मक मान्यताचे चिन्ह म्हणून मांडले गेले असले तरी, त्याची प्रतीकात्मकता ही निर्विवाद होती. त्यांनी पाकिस्तानी जनतेला सांगितलं की, त्यांच्या सैन्याने कट्टर प्रतिस्पर्धी भारताचा पराभव केला आहे. असीम मुनीर यांचा सन्मान करून, सैन्यानेही पाकिस्तानची अंतिम राजकीय संस्था म्हणून स्वतःचं मध्यवर्ती स्थान देखील मजबूत केलं.
असीम मुनीर हे पाकिस्तानमध्ये एकमेव खरे निर्णय घेणारे म्हणून उदयास आले आहेत. ते धार्मिक वैधता, राष्ट्रवादी भूमिका आणि धोरणात्मक संवादाच्या समन्वयाने काम करतात. त्यांनी अप्रत्यक्ष राजवटीच्या GHQ मॉडेलला अधिक सहज आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकार्य स्वरूपात पुढे आणलं आहे. काबूलच्या पतनानंतर राजनैतिकदृष्ट्या बराच काळ बाजूला राहिलेला पाकिस्तान अचानक अमेरिकेच्या गणितात परत आला यात शंका नाही.
ट्रम्प हे लोकशाहीपेक्षा व्यवस्थेला महत्त्व देऊ शकतात. परंतु, अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणेने आयएसआयचा रेकॉर्ड, दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा किंवा अफगाणिस्तानातील त्याचे दुहेरी खेळ विसरलेला नाही. अमेरिकेमधील असीम मुनीर यांचे राजनैतिक यश हे सशर्त आहे. ते दीर्घकालीन जबाबदारी न घेता अल्पकालीन यश देण्याची त्यांची क्षमता यावर अवलंबून आहे. भारतासाठी, चिंता केवळ शस्त्रे किंवा व्यापार प्राधान्यांचे हस्तांतरण नाही तर प्रादेशिक स्थिरतेसाठी एक शक्ती म्हणून पाकिस्तान आर्मी मॉडेलला मिळणारी मान्यता ही आहे. त्यात कोणत्याही सीमेवरील चकमकीपेक्षा मोठी ताकद आहे.
असीम मुनीर हे अमेरिकेला आकर्षित करत असतानाही, त्यांना चीनची कृपा कायम ठेवावी लागेल. चीन पाकिस्तानचा प्राथमिक संरक्षण भागीदार आणि त्याचा सर्वात उदार कर्जदार आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर ही केवळ एक भौतिक पायाभूत सुविधा नेटवर्क नाही, तर ती एक रणनीतिक खेळी आहे, जी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देते.
असीम मुनीर हे भुट्टो काळातील दुहेरी युतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि चीनला एकमेकांपासून दूर नेण्याच्या दुहेरी युतीच्या रणनीतीला मुनीर यांनी पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? १९७० च्या दशकात, पाकिस्तानने किसिंगर यांना चीनशी खुले होण्यास मदत केली होती. असीम मुनीर कदाचित पाकिस्तानला पुन्हा या प्रतिस्पर्धी शक्तींमधील पूल म्हणून स्थान देण्याची आशा बाळगू शकतात. चीनचा धोरणात्मक संयम मर्यादित आहे. असीम मुनीर यांच्या अमेरिकेला केलेल्या ‘सूचना’वर चीन मौन बाळगत असला तरी, कोणताही दीर्घकालीन बदल शांतता स्थापन करण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. त्याचा निधी, मर्यादित शस्त्रास्त्र हस्तांतरण किंवा धोरणात्मक अंतरावर परिणाम होऊ शकतो. चुकीची गणना केल्यास मुनीर यांची संतुलित कृती पाकिस्तानला दोन्ही आघाड्यांवर मजबूत करू शकते.
असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वातील सर्वात थेट बदल म्हणजे भारताकडे पाहण्याचा त्यांचा नवीन दृष्टिकोन. एप्रिल २०२५ च्या भाषणात, त्यांनी काश्मीरचे वर्णन पाकिस्तानची “गळ्याची नस” असे केले आणि एका राष्ट्रात हिंदू-मुस्लिम सहअस्तित्वाच्या तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या या भाषेतून झिया-उल-हक यांच्या वैचारिक मांडणीचे प्रतिबिंब उमटले. त्यातून मुनीर यांचा राष्ट्रवाद, धार्मिक विश्वासार्हता आणि आतील संघर्ष दिसून आला. ही चूक नव्हती. यातून वैचारिक संघर्षाचा लष्करी सिद्धांतात पुन्हा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला. त्यांच्या भाषणानंतर, नियंत्रण रेषेवर कारवाया वाढल्या. सायबर हस्तक्षेप वाढला आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काश्मीरमधील भारतीय लष्करी कारवायांना लक्ष्य करणाऱ्या मोहिमा वाढवल्या गेल्या.
असीम मुनीर यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारताची सहिष्णुतेची मर्यादा आता बदलली आहे. ऑपरेशन सिंदूरने एक नवीन सिद्धांत मांडला आहे. तो म्हणजे जलद, सर्जिकल प्रत्युत्तर आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत होता. पाकिस्तानकडून आणखी एक चूक झाल्यास कदाचित मोठ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल. वरील बाबींवर भारताचा प्रतिसाद शांत, नियोजनबद्ध आणि धोरणात्मक असावा. त्यासाठी प्रथम, भारताने अमेरिकेमधील आपले संपर्क मजबूत केले पाहिजेत.
याचा अर्थ पाकिस्तानच्या दुहेरी खेळांचा पर्दाफाश करण्यासाठी अमेरिकन लोकप्रतिनिधींशी, थिंकटँक आणि माध्यमांशी सतत संपर्कात राहणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, भारताने संरक्षण राजनैतिकतेत विविधता आणली पाहिजे. फ्रान्स, इस्रायल, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशी संबंध अधिक दृढ करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांची परस्पर भागीदारी अधिक व्यापक राहील. तिसरे म्हणजे, भारतानं पाकिस्तानला वैचारिक युद्धात गुंतवणूक ठेवलं पाहिजे. प्रचारकी नाही तर अचूक, पुराव्यावर आधारित संदेश पाठवले पाहिजेत जे पाकिस्तानला स्थिरीकरण करणारी शक्ती म्हणून दाखवण्याला विरोध करतात.
भारताला सर्वात जास्त चिंता वाटावी अशी गोष्ट म्हणजे अंतर्गत आणि बाह्य घटकांचे एक संघटन असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाला पश्चिमेला आवडेल अशा पद्धतीने पुन्हा मांडण्याचे काम करत आहे. एकदा अशा लेखांनी जोर धरला की, ते वैधता आणि बंधनांच्या धारणांना आकार देतात. ते ठरवतात की संकटांमध्ये कोणाला दोष दिला जातो, कोणाला मध्यस्थी करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते आणि कोणाला संशयाचा फायदा मिळतो.
असीम मुनीर हे परिवर्तनकारी नेता असू शकतात किंवा नसू शकतात. परंतु ते महत्वाकांक्षा, संस्थात्मक पाठबळ आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांसह एक महत्त्वपूर्ण नेता होत आहेत. यावर भारताने अतिरेकी प्रतिक्रिया देऊ नये. पण त्यांना कमी लेखू नये. असीम मुनीर यांना घाबरण्याचे कारण नाही. ते पाकिस्तानच्या कोणत्या आवृत्तीचे प्रतिनिधित्व करतात हे समजून घेणे आणि पाकिस्तान पुढे काय प्रयत्न करू शकतो यासाठी तयारी करणे ही काळाची गरज आहे.
(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
