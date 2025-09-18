ETV Bharat / opinion

मोदींच्या हुशारीने हालचाली : पण मणिपूरमध्ये जातीय दरी कायम

पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरला उशिरा का होईना भेट दिली. तिथल्या स्थानिक लोकांची त्यांनी प्रशंसाही केली. पण मणिपूरमध्ये वांशिक तणाव मात्र कायम आहे.

Published : September 18, 2025 at 9:04 PM IST

इम्फाळ : मंगथा मो!! - स्थानिक कुकी आणि मिझो भाषांमध्ये याचा अर्थ... बरं, नाही का? नरेंद्र मोदींच्या मणिपूर भेटीबद्दलच्या गोष्टीचा हा एक पैलू नक्कीच आहे. मुलांशी वागण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच अनेक पंतप्रधानांना मागे टाकले आहे... आणि प्रत्येक भेटीला एका हाय-प्रोफाइल कार्यक्रमात रूपांतरित केले आहे.

मिझोरममधील विद्यार्थ्यांचे कुकी लोकांशी वांशिक संबंध आहेत आणि स्थानिक बोली देखील सारखीच आहे. १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी पंतप्रधान मोदींनी ऐझॉल येथे ऐझॉल (सैरंग) ते नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला तेव्हा ते आनंदाचा संदेश घेऊन जात होते. कदाचित ही गोष्ट अत्यंत साधी आणि प्रतीकात्मक तसंच बालिश वाटत असेलही; परंतु त्यात मणिपूर राज्य आणि उर्वरित भारतासाठी एक मोठा संदेश होता, कारण २०२३ च्या वांशिक संघर्षांमुळे कुकी आणि मिझो पिडलेले होते, त्यांच्यासाठी ही चांगली सोय होती.

कुकी किंवा 'झो' लोक आणि मिझो लोकांमधील वांशिक बंध इतके मजबूत आहे की भाजपाच्या निवडणूक रणनीतीकारांनी पंतप्रधान मोदींना २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मिझोरममध्ये प्रचार करणे टाळण्याचा सल्ला दिला. या निवडणुकीत भाजपाचा मित्रपक्ष, एमएनएफ आणि त्यांचे नेते, झोरमथंगा यांची सत्ता यावेळी गेली होती. खरंच, नोव्हेंबर २०२३ च्या निवडणुकीत झोरमथंगा यांनी मोदींसोबत स्टेज शेअर करण्यास नकार दिल्याचंही सांगतात.

दुसरीकडे, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपा आणि मित्रपक्ष नागा पीपल्स फ्रंटने अंतर्गत मणिपूर आणि बाह्य मणिपूर लोकसभा जागा काँग्रेसकडून हरल्या. पंतप्रधानांनी २०२४ च्या संसदीय निवडणुकीतही या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रचार केला नाही.

हिंदीमध्ये भाजपाची लोकप्रिय घोषणा आहे... "मोदी हे तो मुमकिन हे...." अर्थात, नरेंद्र मोदी असतील तर सर्व शक्य आहे. आता २०२५ मध्ये - एका स्थानिक मिझो विद्यार्थ्याने दूरदर्शन वृत्तवाहिनीला सांगितलं, "जर मोदी असतील तर काहीही शक्य आहे. आज, आपण एक नवीन रेल्वे लाईन बांधताना पाहतो आणि ही आपल्यासाठी खरोखरच एक संधी आहे". त्याचवेळी मोदी त्यांच्या शैलीत मणिपूरचे कौतुक करतात, ते मणिपूरला म्हणतात "रत्नांची भूमी". अर्थात, पंतप्रधानांना सर्वोत्तम कसे करायचे हे माहीत आहे. मैतेई आणि कुकी लोकांसाठी यात एक सार्वत्रिक आकर्षण आहे. "आशा आणि विश्वासाची एक नवीन पहाट उदयास येत आहे" असं पंतप्रधान म्हणाले.

मोदी असंही म्हणाले, "मला तुमचा संघर्ष चांगलाच माहीत आहे.... मी वचन देतो ... मी तुमच्यासोबत आहे" - याचा अर्थ ते दोन्ही बाजू - कुकी आणि मैतेई लोकांच्या सोबत आहेत असा होता. इम्फाळमधील विश्लेषक सांगतात मोदींना संवाद कसा साधावा हे चांगलंच कळतं. मोदी म्हणाले : "मणिपूरच्या नावात 'मणि' (रत्न) आहे. ते 'मणि' आहे जे भविष्यात संपूर्ण ईशान्येला चमकवणार आहे".

कुकी (झो लोक) यांच्यातील मतभेद मैतेई लोकांबरोबर इतके तीव्र आणि कटु आहेत की, पुढे जाण्याचा हा सर्वोत्तम 'समावेशक' मार्ग आहे, असे एका स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्याने सांगितले, मोदींना सोडून - त्यांनी मणिपूरला - रत्न-पूर ... म्हणजे 'रत्नांची भूमी' म्हटले. "मी सर्व संघटनांना शांततेच्या मार्गावर पुढे जाण्याचे, तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे आणि तुमच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचे आवाहन करतो", असे पंतप्रधान म्हणाले.

काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह निराश झाल्यानं म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या या छोट्याशा भेटीत काहीही महत्त्वाचे नव्हते. राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात मोदी "अयशस्वी" झाले. इबोबी यांनी पत्रकारांना सांगितले की पंतप्रधानांनी दीर्घकाळ चाललेल्या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी काहीही ठोस आणि अर्थपूर्ण सांगितले नाही. भाजपा सत्तेत आल्यापासून मणिपूरची अर्थव्यवस्था लक्षणीयरीत्या बिघडली आहे, त्याची तुलना अतिदक्षता विभागात असलेल्या रुग्णाशी केली आहे, असं सांगून त्यांनी भाजपाला राज्याची अर्थव्यवस्था खरंच चांगल्या स्थितीत असल्याचे जाहीर करण्याचे आव्हान दिले.

गेल्या २८ महिन्यांपासून मदत छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या मैतेई आणि कुकी अंतर्गत विस्थापित लोकांचे (आयडीपी) पुनर्वसन करण्यासाठी पंतप्रधानांनी कोणताही मार्ग दाखवला नाही, असं इबोबी म्हणाले. भाजपासह कुकी आमदारांनी मणिपूरचे विभाजन करून नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची मागणी केली. यामुळे खोऱ्यातील मेइतेईंना आनंद होणार नाही - ते असाही दावा करतात की मणिपूरमधील मोठ्या संख्येने कुकी लोक "बाहेरील" आहेत - मिझोरम, नागालँड आणि आसाम सारख्या राज्यांमधून ते आलेत. खरं तर, २०२३ मध्ये एक गोष्ट अशी होती की अनेक कुकी झो लोक म्यानमारमधूनही पलीकडे गेले होते.

शनिवारी चुराचंदपूरला भेट देताना कुकींच्या बालेकिल्ल्यातील १० आमदारांच्या गटाने पंतप्रधानांना एक संयुक्त निवेदन सादर केले आणि लवकर राजकीय तोडगा काढण्याची आणि विधिमंडळासह स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची विनंती केली. भाजपा, केपीए आणि स्वतंत्र संघटनांमधील आमदारांनी स्वाक्षरी केलेल्या या निवेदनात म्हटलं आहे की, मणिपूरमध्ये अल्पसंख्याक समुदायावर अभूतपूर्व "जातीय छळ" करण्यात आला आहे.

दिल्लीला परतल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींना गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बोलून मणिपूरचे प्रश्न सोडवावे लागतील - जिथे २०२३ च्या मे मध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार सुरू झाला तेव्हाची परिस्थिती जवळजवळ तशीच राहिली आहे. तज्ज्ञ आणि माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की २०२३ चा गोंधळ वांशिकतेपेक्षा जास्त होता. पूर्व कमांडचे नेतृत्व करणारे लेफ्टनंट जनरल अभय कृष्णा (निवृत्त) यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितले होते की मणिपूरमधील संघर्ष विविध प्रादेशिक आणि जागतिक शक्तींकडून भडकावला जाऊ शकतो.

इम्फाळमधील एका शिक्षणतज्ज्ञाने सांगितले - "सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्व संघटनांना शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याचे त्यांचे थेट आवाहन होते यावर आम्ही सहमत आहोत. परंतु आव्हाने गुंतागुंतीची आहेत. कुकी आणि मैतेई यांच्यातील दरी कायम आहेत. त्याहूनही महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारताचा हा भाग वांशिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या विभाजित समाज आहे".

पंतप्रधानांचे शांततेचे आवाहन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या भेटीदरम्यान ते म्हणाले, "मी सर्व संघटनांना शांततेच्या मार्गावर पुढे जाण्याचे आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे आवाहन करतो. मी तुम्हाला वचन देतो की मी तुमच्यासोबत आहे; भारत सरकार तुमच्यासोबत आहे, मणिपूरच्या लोकांसोबत". मोदींनी मणिपूरला आशा आणि वचनाची भूमी म्हणून वर्णन केले. त्यांनी मणिपूरला धैर्य आणि शौर्याची भूमी असेही म्हटले आणि यामुळे सर्व वांशिक गटांना - कुकी, मैतेई आणि नागा यांना समाधान वाटले पाहिजे.

आशावादाचा आणखी एक आवाज (आसाममधील) एका बंगाली महिलेकडून आला जिचे लग्न मैतेईशी झाले आहे. ती म्हणते: "तुम्ही मोदींकडून सर्व काही अपेक्षा करू शकत नाही. COCOMI सारख्या मैतेई संघटनांना राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी हवी आहे. परंतु हे खरं आहे की सामाजिक असमतोल खूप आहे. दुसरीकडे, कुकी झो लोकांनी अलिकडच्या ऑपरेशन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) कराराचे स्वागत केले आहे. परंतु त्यांना केंद्रशासित प्रदेशही हवा आहे".

परंतु पंतप्रधानांची विधाने आणि स्पष्टपणे मांडलेले दृष्टिकोन केवळ भाषणबाजीच ठरू शकतात कारण जमिनीवरील गोष्टी सामान्य नाहीत. कुकी आणि मैतेई एकमेकांवर विश्वास ठेवू शकत नाहीत. खरं तर, मेईतींना वाटते की त्यांच्या गंभीर तक्रारी आहेत ज्या केंद्राकडून दुर्लक्षित केल्या जात आहेत.

"तुमचे हात रक्ताने माखले आहेत" - असे फलक दाखवत मणिपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी मोदींचे स्वागत केले. त्यांनी पंतप्रधानांच्या मणिपूर भेटीचा निषेध करत निदर्शने केली. "पंतप्रधानांनी मणिपूरला सर्वात जास्त गरज असताना भेट दिली नाही. त्यांनी २ वर्षांहून अधिक काळ राज्याकडे दुर्लक्ष केले, येथील लोकांचे हाल झाले. आता त्यांची भेट खूप उशिरा झाली आहे," असा निषेध निदर्शनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी केला.

शेवटी, आपण असे म्हणू शकतो की - मणिपूरला एका चांगल्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे, जे लोकांचे दुःख समजून घेईल. सध्या, राज्य राष्ट्रपती राजवटीत आहे. यात सुधारणेसाठी समन्वयातून तीन गोष्टींची गरज आहे - संयम, कठोर परिश्रम - कामगिरी आणि योग्य निर्णयक्षमता.

मोदींच्या दौऱ्यातील प्रमुख गोष्टी

  • विस्थापित लोकांशी एकतेचा संदेश
  • पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भेटीला आणि लोकांच्या उत्साही प्रतिसादाला 'शांततेची नवी पहाट' असे संबोधले
  • मणिपूरचे राज्यपाल अजय भल्ला यांनी कुकींना (चुराचांदूरचे लोक) सीमेपलीकडे लोकांची बेकायदेशीर वसाहत होऊ देऊ नये असे आवाहन केले.
  • "आम्ही आमच्या जमिनीवर सीमेपलीकडून येणाऱ्या लोकांना अतिक्रमण करू देऊ शकत नाही".
  • राज धर्म आणि मदत छावण्या
  • मोदी मोठ्या संख्येने 'अंतर्गत विस्थापित' लोकांना भेटले

TAGGED:

MODI MOVES SMARTकुकीमैतेईमणिपूरMODI MOVES SMART

