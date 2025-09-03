ETV Bharat / opinion

संयुक्त नियोजन आणि समन्वय केंद्र विरुद्ध 'थिएटर कमांड' - THEATRE COMMANDS

लष्करी कारवाई करताना नियोजन आणि समन्वय गरजेचा आहे. त्यासाठी थिएटर कमांडची संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र याला सैन्य दलांमधूनच विरोध होतोय. यावर माहितीपूर्ण लेख.

हवाई दल प्रमुख, एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंग, लष्कर प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदल प्रमुख, ऍडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी (File)
By Major General Harsha Kakar

Published : September 3, 2025 at 6:08 PM IST

‘रण संवाद’ २०२५ या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून महू येथे झालेल्या चर्चेत बोलताना हवाई दल प्रमुख एअर मार्शल एपी सिंग म्हणाले, ‘मला वाटतं की सर्वोच्च पातळीवर संयुक्त नियोजन आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे. जर त्यातून निर्देश मिळाले तर कारवाईच्या पातळीवरील गोष्टी यशस्वी होतील. खरं तर सध्या सर्वकाही व्यवस्थित सुरू आहे. अशा परिस्थितीत त्यात बदल करुन नवीन थिएटर कमांड स्थापनेची कल्पना योग्य आहे असं वाटत नाही.’

हवाई दलाने ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आपली भूमिका सिद्ध केली, एका मर्यादित कारवाईद्वारे त्यांनी त्यांची ताकद दाखवून दिली. पाकिस्तानच्या हवाई शक्तीला वश करण्यात तसंच त्याच्या धोरणात्मक मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. ज्यामुळे त्यांना युद्धबंदीसाठी नवी दिल्लीशी संपर्क साधण्यास भाग पाडले. संसाधनांच्या कमतरतेमुळे हवाई दल नेहमीच असे मानत आलं आहे की ते मर्यादित हवाई मालमत्तेला थिएटर कमांडमध्ये विभागू शकत नाहीत आणि त्या केंद्रीकृत नियंत्रणाखाली राहिल्या पाहिजेत. सध्या थिएटर कमांडर्सनी ब्लॉक्स ठेवल्यामुळे त्यांना नियुक्त करणे शक्य होणार नाही असं त्यांचं मत आहे.

हवाई दल प्रमुखांनी प्रस्तावित केलेल्या प्रणालीअंतर्गत, मुख्यालय आयडीएस (एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी) एक संयुक्त नियोजन आणि समन्वय केंद्र स्थापन करेल ज्यामध्ये तिन्ही सेवा प्रमुखांचा समावेश असेल जे सीडीएस अंतर्गत एकत्रितपणे काम करतील. ते सामान्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नियुक्त करायच्या आणि संयुक्तपणे चालवायच्या कारवाईची पातळी निश्चित करतील. यामुळे हवाई मुख्यालयाला कोणत्या प्रकारचे विमान आवश्यक आहे हे तसंच निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला दारूगोळा निश्चित करता येईल.

अशी रचना आणि समन्वयाची पातळी सेवा प्रमुख आणि सीडीएस यांच्यातील समजुतीवर अवलंबून असेल. हे सध्या आदर्श असू शकते. परंतु जनरल बिपिन रावत यांच्या कार्यकाळात असे नव्हते, ही वस्तुस्थिती सर्वज्ञात आहे. म्हणूनच, धारणा आणि वैयक्तिक दृष्टिकोनातील फरकांमुळे ही प्रणाली बंद पडण्याची शक्यता आहे.

तिन्ही दलांची चिन्हे (संग्रहित)

पहलगामनंतर दोन आठवड्यांनी ऑपरेशन सिंदूर सुरू करण्यात आलं. यामुळे पाकिस्तानला भारतीय हल्ल्याची अपेक्षा असताना आपली संसाधने तैनात करण्यासाठी वेळ मिळाला, ज्याचे संकेत राजकीय नेत्यांनी दिले होते. भारताने ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला त्यात आश्चर्य वाटलं. सुरुवातीचा भारतीय प्रतिसाद अंशतः सदोष होता. कारण दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य करताना पाकिस्तानच्या हवाई संरक्षणाला धक्का लावला नाही. तथापि, त्यानंतरचा हल्ला, त्याच्या हवाई संरक्षणाला पराभूत केल्यानंतर, पाकिस्तानसाठी घातक ठरला.

पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरमधील अंतर पाकिस्तानी छावण्यांबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी, प्रतिहल्ल्याच्या योजना तयार करण्यासाठी आणि हल्ल्यांची तयारी करण्यासाठी वापरण्यात आलं. याचं कारण असं की सैन्य दलांच्या मुख्यालयांनी अशा आकस्मिकतेची कल्पना केली नव्हती. स्थापित केलेली संपूर्ण व्यवस्था तात्पुरती होती. परंतु लहान ऑपरेशनसाठी यशस्वी होती. त्यावर बारकाईने देखरेखीची आवश्यकता होती. त्याचा प्रभाव देखील अनेक गुप्तचर आणि तांत्रिक एजन्सींच्या सहभागामुळे होता, त्यांच्याकडून मिळालेली माहिती निर्णायक ठरली.

दुसरीकडे, थिएटर कमांडमध्ये या सर्व एजन्सींचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत, जर त्याची रचना योग्यरित्या नियोजित असेल तर त्याचं संचलन उत्तम होतं. पाकिस्तान आघाडीसाठी जबाबदार असलेल्या वेस्टर्न थिएटर कमांडकडे कोणत्याही दुर्दैवी घटनेचा सामना करण्यासाठी नेहमीच पर्याय उपलब्ध असतात. अशा घटनेवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी त्यांना पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता कमी आहे. प्रतिक्रिया जितकी वेगवान असेल तितकाच त्याचा परिणाम आणि संदेश अधिक दृढ होईल. त्याचवेळी, राजकीय मंजुरीनंतर अशा कारवायांना त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त प्रमुखांच्या स्टाफकडून मंजुरी आवश्यक असेल.

तिन्ही दलांचे सैन्याधिकारी (संग्रहित)

दुसरी गोष्ट म्हणजे, युद्धात समान समन्वय केंद्र तितकंच प्रभावी असेल का, जे सशस्त्र दलांची प्राथमिक भूमिका आहे, एका ‘सेवा नेतृत्वाखालील शॉर्ट ऑपरेशन’ सारखे नाही. ज्यामध्ये लष्करी ऑपरेशन्स क्वचितच एकाच क्षेत्रापुरते मर्यादित असतील. युद्धात फक्त हवाई शक्तीचा समावेश नसेल तर सैन्याच्या स्ट्राइक फॉर्मेशनसह सर्व सैन्यांचा समन्वित वापर असेल, जे प्रस्तुत कारवाईवेळी झाले नव्हते. सामान्यीकृत दिशानिर्देशांव्यतिरिक्त, नवी दिल्लीतून हे नियंत्रित केलं जाऊ शकत नाही, जिथं सेवा मुख्यालये आहेत.

सैन्य कारवाया, कमांड पातळीवर समन्वयित केल्या जातात आणि कॉर्प्स तसंच त्याखालील पातळीवर अंमलात आणल्या जातात. राष्ट्रीय उद्दिष्ट आणि अंतिम स्थितीवर आधारित ही सगळी प्रक्रिया असते. प्रभावी आणि संयुक्त नियोजनासाठी कोणत्याही दोन सेवा-कमांड मुख्यालये एकाच ठिकाणी नाहीत. सध्याच्या रचनेत, सैन्य त्यांच्या ऑपरेशनल प्लॅनमध्ये हमी असलेल्या हवाई ऊर्जा संसाधनांवरही अवलंबून राहू शकत नाही कारण ते नवी दिल्लीतून नियंत्रित केले जातात आणि हवाई दलाच्या धोरणात्मक आणि ऑपरेशनल प्लॅनवर अवलंबून असतात.

अशा परिस्थितीत सर्वोत्तम रचना म्हणजे थिएटर कमांड. ऑपरेशन सिंदूर ही नवीन सामान्य गोष्ट नाही ज्यावर दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धासह भविष्यातील सर्व ऑपरेशन्स आधारित असतील. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्याच कार्यक्रमात म्हटल्याप्रमाणे, 'आजच्या युगात, युद्ध कधी संपेल हे सांगणे खूप कठीण आहे.' त्यांनी पुढे म्हटलं की ते काही महिन्यांपासून वर्षांपर्यंत वाढू शकतं.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, हवाई मुख्यालय थिएटर कमांड स्वीकारण्यास का तयार नाही? थिएटर कमांडर संसाधने वाटण्यास कचरेल असं त्यांना वाटतं का? जर तसं असेल तर हे अशक्य आहे. थिएटर कमांडर्स देखील सीडीएस आणि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफच्या अंतर्गत काम करतात आणि म्हणूनच सर्व दिशानिर्देशांची अंमलबजावणी करतील.

ऑपरेशन सिंदूर प्रमाणेच मर्यादित उद्दिष्टे असलेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवाया खूप वेगळ्या आहेत आणि त्या ज्या पद्धतीने केल्या जातात, त्याप्रमाणे समन्वित केल्या जाऊ शकतात. शिवाय, पाकिस्तानच्या चुकीच्या कृतीला भारताने दिलेला प्रतिसाद ऑपरेशन सिंदूरची पुनरावृत्ती असू शकत नाही. हवाई दलाच्या प्रमुखांनी प्रस्तावित केलेल्या रचना कदाचित कुचकामी असतील.

उत्तरेकडील क्षेत्रात होणारी घुसखोरी ही आणखी एक नियमित घटना आहे जी प्रत्युत्तरात्मक कारवाईची आवश्यकता निर्माण करते. सध्याचा दृष्टिकोन म्हणजे घुसखोरी थांबवणे आणि चर्चेत सहभागी होणे. भारतीय सशस्त्र दलांना लगतच्या क्षेत्रांमध्ये स्वतःच्या सैन्याने अशाच प्रकारच्या प्रतिकारात्मक उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल जेणेकरून तोडगा निघेल. अशा कारवाया लष्कराच्या नेतृत्वाखाली असतील, परंतु अंतर्गत भागातून अतिरिक्त सैन्याच्या हालचालीसाठी हवाई शक्तीची आवश्यकता असते. हे थिएटर कमांडद्वारे नियंत्रित केले जाईल, कारण ते आघाडीवरील संपूर्ण कारवाईसाठी जबाबदार असतील. हवाई दल प्रमुखांनी योग्यरित्या नमूद केल्याप्रमाणे, सायबर, अवकाश, एआय आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धावर देखील भर दिला पाहिजे. या सर्व संघटना थिएटर कमांडचा भाग असतील आणि सेवा मुख्यालयांच्या पातळीपेक्षा अधिक जवळून एकत्रित केल्या जातील.

हवाई दल प्रमुखांनी असंही म्हटलं होतं की, थिएटर कमांड ही एक पाश्चात्य संकल्पना आहे आणि ती लागू केली जाऊ नये. जरी हा शब्द पाश्चात्य असला तरी, भारतीय गरजांनुसार कमांडची रचना केली जात आहे. सशस्त्र दलांची सध्याची रचना, ज्यामध्ये बहुतेक आदेश, परंपरा आणि रीतिरिवाज यांचा समावेश आहे, ती देखील ब्रिटिशांकडून कॉपी केली गेली आहे, ज्यात काही बदल केले आहेत. याच्यासाठी युद्धाच्या बदलत्या संकल्पनांमधून धडे घेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, भारतीय धमक्यांना तोंड देण्यासाठी थिएटर कमांड तयार करणे आवश्यक आहे. गरज पडल्यास, एक नवीन शब्दावली देखील तयार केली जाऊ शकते.

वस्तुस्थिती अशी आहे की तिन्ही सेवांचा समावेश असलेल्या धोरणात्मक आणि ऑपरेशनल योजना, राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांच्या मुख्य शक्तींचा वापर करणे हे सर्वोपरि आहे. हे केवळ केंद्रीकृत नियंत्रणाऐवजी थिएटर कमांडद्वारेच होऊ शकते. जर केंद्रीकृत नियंत्रण हे उत्तर असेल, तर हवाई दलाकडे सात कमांड का आहेत? हवाई मुख्यालये पुरेशी असली पाहिजेत. शेवटी एकच गोष्ट सशस्त्र दलांनी राष्ट्रीय हितासाठी त्यांचे वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवण्याची वेळ आली आहे.

(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

