अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच भारतावर ५०% शुल्क लादले (टॅरिफ) आहे. यामध्ये प्रतिकूल देयक संतुलन, मोठे शुल्क आणि रशियन तेल खरेदी यांचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान जाहीर केलेल्या युद्धबंदीमध्ये ट्रम्प यांची कोणतीही भूमिका नव्हती असा दावा केला आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या पातळीवर आहेत. भारतामध्ये, सर्व राजकीय पक्षांनी ट्रम्प यांच्या 'आर्थिक' ब्लॅकमेलला न जुमानण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे.
भारताने आतापर्यंत आपल्या प्रतिसादात परिपक्वता दाखवली आहे. निर्बंधांना 'अन्याय्य' म्हणून संबोधित करण्याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं आहे की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांशी तडजोड करणार नाही. त्यांनी एका भाषणात म्हटलं आहे की, 'भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमारांच्या हितांशी कधीही तडजोड करणार नाही.' या संदेशातून भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
इतर नेत्यांच्या तुलनेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुनर्मूल्यांकनाची विनंती केली नाही किंवा चर्चेसाठी वॉशिंग्टनला गेले नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प यांचा अहंकार शांत राहिला. दुसरीकडे, भारताने ब्रिक्स राष्ट्रांसह रशिया आणि चीनशी आपले संबंध वाढवले. यामुळे ट्रम्प संतप्त झाले आणि त्यांनी पुढील व्यापार चर्चा थांबवल्या. त्यांनी नमूद केलं की ‘जोपर्यंत आपण भूमिका बदलत नाही तोपर्यंत कोणतीही चर्चा होणार नाही.’
भारतासाठी, अमेरिका, एक प्रमुख व्यापार भागीदार असण्याव्यतिरिक्त, एक महत्त्वाचा संरक्षण सहयोगी आणि पुरवठादार देश देखील आहे. दोन्ही राष्ट्रे क्वाडचे सदस्य आहेत, ज्याची नेतृत्व शिखर परिषद या वर्षाच्या अखेरीस भारतात होणार आहे. सध्याचे वातावरण अशा कोणत्याही संमेलनासाठी प्रतिकूल असल्याने ते होऊ शकत नाही.
दोन्ही राष्ट्रांनी संरक्षण करारांचा एक संच देखील तयार केला आहे. यामध्ये लष्करी माहितीची सामान्य सुरक्षा करार, जो वर्गीकृत लष्करी माहितीच्या देवाणघेवाणीशी संबंधित आहे, 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम' करार, जो एकमेकांच्या लष्करी सुविधांमध्ये प्रवेश करण्यास मार्ग मोकळा करतो. लॉजिस्टिक्स सपोर्टसाठी, कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी आणि सिक्युरिटी करार, जो दोन्ही सैन्यांमधील सुरक्षित संप्रेषणाशी संबंधित आहे आणि मूलभूत देवाणघेवाण आणि सहकार्य करार, ज्यामधून भू-स्थानिक माहितीची देवाणघेवाण अपेक्षित आहे. हे दोन्ही राष्ट्रांमधील वाढता विश्वास आणि समजूतदारपणा दर्शवितात.
INDUS-X करार असा (अमेरिका-भारत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार इनिशिएटिव्ह) आहे जो संरक्षण उद्योग, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमधील सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करतो. तसंच दोन्ही राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील पुढाकार देखील घेतो. ज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात वाढलेले सहकार्य समाविष्ट आहे. भारताला एक प्रमुख संरक्षण भागीदार देखील मानले जाते आणि त्याला स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथरायझेशन-१ दर्जा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे संरक्षण व्यापाराला फायदा होतो.
सध्या दोन्ही देश खरेदी प्रणालींची करुन चांगले परस्पर संरक्षण खरेदी करार देखील करण्याचा मार्ग शोधत आहेत. भारत अमेरिकेसोबत सर्वाधिक संयुक्त सैनिक सराव करतो, ज्यामध्ये तिन्ही दलांचा समावेश असतो. यामध्ये सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे मलबार नौदल सराव आणि युद्ध अभ्यास. संरक्षण आणि धोरणात्मक संबंध वाढवण्यासाठी १० वर्षांचा संरक्षण करार देखील होण्याच्या तयारीत आहे. संरक्षण संबंध मजबूत करणे हे दोन्ही देशांच्या स्वीकृतीवर आधारित आहे की त्यांना इंडो-पॅसिफिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि चीनला रोखण्यासाठी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे, जे दोन्ही राष्ट्रांसाठी चिंतेचा विषय आहे. अमेरिकेसोबत प्रमुख संरक्षण करार देखील सध्या अस्तित्वात आहेत.
यामध्ये तेजस मार्क १ लढाऊ विमानांसाठी GE F404 इंजिनांचा समावेश आहे, ज्याचा पुरवठा विलंबानंतर सुरू झाला आहे, ज्यामुळे भारताच्या हवाई शक्तीवर परिणाम होत आहे. तेजस मार्क २ साठी GE F414 इंजिन आणि नौदलाच्या ट्विन इंजिन डेक-आधारित फायटरच्या सह-उत्पादनासाठी चर्चा सुरू आहे.
याशिवाय डिसेंबर २०२४ मध्ये ३१ जनरल अॅटॉमिक्स MQ-9B सी गार्डियन/प्रिडेटर मानवरहित हवाई वाहने (UAVs) अर्तात ड्रोन खरेदी करण्यासाठी USD ३.५ अब्जचा करार झाला आहे. या करारात स्थानिक असेंब्ली आणि भारतात जागतिक देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल सुविधा स्थापन करण्याचाही समावेश आहे.
सहा पोसायडॉन P 8I सागरी देखरेख विमानांच्या खरेदीवर चर्चा सुरू आहे, जी सध्या मोठ्या प्रमाणात किमती वाढल्यामुळे थांबली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात जेव्हलिन अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल आणि स्ट्रायकर इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकलच्या खरेदी आणि स्थानिक उत्पादनावर चर्चा सुरू आहे. भारत अपाचे हेलिकॉप्टरसाठी अतिरिक्त ऑर्डर देखील देऊ शकतो, त्यापैकी सहा सध्या खरेदीच्या टप्प्यात आहेत.
भारताने असे कळवले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेवटच्या अमेरिका भेटीदरम्यान ट्रम्प यांनी देऊ केलेल्या F35 लढाऊ विमानांच्या खरेदीत त्यांना रस नाही. असे असूनही, अमेरिका भारतासाठी एक प्रमुख संरक्षण पुरवठादार आहे.
दोन्ही राष्ट्रांच्या लष्करी नेतृत्वाला हे समजले आहे की इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिनी विस्तारवादाचा सामना करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवले पाहिजे. त्यामुळे आतापर्यंत राजनैतिक आणि आर्थिक वादांचा संरक्षण सहकार्यावर परिणाम झालेला नाही, जो वाढतच गेला आहे.
तथापि, यावेळी वाद एका नवीन पातळीवर पोहोचलेला दिसतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार युद्धात तर्कापेक्षा सूडाचे दर्शन घडवले आहे. यातून पहिले संभाव्य लक्ष्य क्वाड नेत्यांची शिखर परिषद असेल.
ट्रम्प यांनी पाकिस्तानशी जवळीक दाखवल्याने भारताची अस्वस्थता आणखी वाढली आहे. त्यांचा हेतू भारताविरुद्ध पाक कार्ड खेळण्याचा असल्याचे दिसून येते. संरक्षण करारांच्या बाबतीत पाक-अमेरिका संबंध कसे पुढे येतील हे भविष्यातील भारत-अमेरिका संबंध निश्चित करण्यात मोठी भूमिका बजावेल. भारत, त्याच्या बाजूने दोन प्रमुख शत्रूंना तोंड देण्यासाठी आपली लष्करी क्षमता वाढवण्याचे काम करत आहे आणि व्यापार वादामुळे संरक्षण करारांवर परिणाम होऊ देऊ शकत नाही. आवश्यक तंत्रज्ञान आणि पुरवठादारांच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत त्याच्याकडे मर्यादित पर्याय आहेत. विशेषतः युरोप युक्रेनला लष्करी संसाधने पुरवत आहे आणि रशियानं सतत संघर्ष सुरू ठेवलेला आहे.
रशियाशी असलेल्या जवळीकतेसाठी भारताला लक्ष्य करू इच्छिणारे अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य आहेत आणि याचा भारताच्या संरक्षण खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो. जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ते स्थानिक उत्पादनांसह भारतात तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावर मर्यादा आणू शकतात. त्यामुळे सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला नुकसान होऊ शकते. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाच्या व्यवहारिक दृष्टिकोनामुळे त्यांच्या दुखावलेल्या अहंकाराबरोबरच दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य मर्यादित होऊ शकते किंवा भारतावर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानलाह आपल्याप्रमाणेच समसमान शस्त्रे पुरवली जाऊ शकतात.
पाकिस्तान आणि चीनसाठी, अमेरिका-भारत संरक्षण सहकार्यातील घसरण विपरीत परिणाम करू शकते. भारतातही पूर्वीच्या समजुतीप्रमाणे अमेरिका दीर्घकालीनदृष्ट्या विश्वासार्ह मित्र नसल्याबद्दल एकच नाराजी व्यक्त होत आहे. यामुळे अमेरिकेकडून संरक्षण खरेदी सुरू ठेवण्यात संकोच निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकन उत्पादनांमध्ये 'किल-स्विच'च्या अफवांना वेग येईल.
भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी निर्माण होण्यास कितीतरी दशकांचा कालावधी लागला आणि आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सूड घेण्याच्या एकमेव हेतूमुळे ही भागीदारी धोक्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी संरक्षण खरेदीचा व्यापार आणि राजनैतिक सवलतींमध्ये वापर केल्याने संबंधांमध्ये बिघाड होऊ शकतो. सध्या दोन्ही बाजूंच्या संरक्षण नियोजकांनी संरक्षण सहकार्याचा व्यापार युद्धाशी संबंध जोडण्यापासून परावृत्त होऊन परिपक्वता दाखवण्याची गरज आहे. संरक्षण भागीदारी ही दीर्घकालीन धोरणात्मक संबंध पुन्हा निर्माण करण्याचा आधारस्तंभ राहिली पाहिजे. सध्या, भारत आणि अमेरिकेच्या संरक्षण नियोजकांनी संरक्षण करारांना चालू व्यापार संघर्षाच्या खेळीतून बाहेर ठेवले पाहिजे.
