भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या निमंत्रणावरून, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या राजकीय ब्युरोचे सदस्य आणि चीनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री वांग यी यांनी १८-१९ ऑगस्ट रोजी भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर भारत आणि चीनमधील सीमा प्रश्नावरील विशेष प्रतिनिधी (एसआर) संवादाच्या २४ व्या फेरीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. ही यंत्रणा २००३ मध्ये दोन्ही देशांमधील सीमा तोडग्याच्या गुंतागुंतीच्या समस्येवर उपाय म्हणून स्थापन करण्यात आली होती.
भारत दौऱ्यात चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांचीही भेट घेतली आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांचीही भेट घेतली. जून २०२० मध्ये वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या प्राणघातक हिंसक चकमकींनंतर भारत आणि चीनमधील संबंध पूर्णपणे सामान्य करण्याच्या दिशेने हळूहळू पण स्थिरपणे उचलल्या जाणाऱ्या पावलांच्या मालिकेतील एक म्हणजे वांग यी यांचा भारत दौरा. भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची सुरुवात, चार वर्षांहून अधिक काळाच्या विश्रांतीनंतर होत आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अधिकृत घोषणा झाली की भारत आणि चीनने "भारत-चीन सीमावर्ती भागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याच्या व्यवस्थांबद्दल" एक सामंजस्य करार केला आहे, ज्यामुळे २०२० मध्ये या भागात उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण झाले. या घोषणेनंतर गेल्या दहा महिन्यांत, भारत आणि चीनमध्ये परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या पातळीसह उच्चस्तरीय महत्त्वाचे आदानप्रदान झाले आहे आणि त्यांनी चिनी राजदूताची नियुक्ती, भारतीय यात्रेकरूंसाठी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे, थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे इत्यादी प्रतीकात्मक परंतु महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. पंतप्रधान मोदी या वर्षी ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेच्या वेळी चीनमध्ये अध्यक्ष शी जिन पिंग यांच्याशी भेट घेण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या संबंध सुधारण्याच्या गतीबद्दल मते भिन्न आहेत. चीनमधील धोरणात्मक समुदायाचे मत आहे की भारत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नाही. भारतात संबंधांमध्ये झालेल्या सुधारणेचे सर्वसाधारणपणे स्वागत केले जात असले तरी, सावधगिरीने पाऊल उचलण्याची गरज देखील अधोरेखित करण्यात आली आहे. आधीच्या कारणांमुळे विश्वासाची कमतरता कायम आहे. उदाहरणार्थ, सीमा वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत, चीनने अक्साई चीनमधील भारतीय भूभागासह दोन नवीन काउंटी तयार करण्याची घोषणा केली; पुढे (डिसेंबर २०२४ अखेर) चीनने तिबेटच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात ब्रह्मपुत्र नदीवर एक महाकाय धरण बांधण्याची योजना जाहीर केली. भविष्यात चीन पाण्याचे शस्त्रीकरण करण्याची शक्यता यामुळे नाकारता येत नाही.
दरम्यान, महत्वाच्या आणि काहीशा अनपेक्षित घडामोडींपैकी एक म्हणून, भारताचे अमेरिकेशी असलेले संबंध मुख्यत्वे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड यांच्या व्यापार आणि शुल्काबाबत भारताप्रती असलेल्या अत्यंत आक्रमक वृत्तीमुळे तणावाचे संकेत देत आहेत. त्यांनी एक प्रकारे, भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर शुल्क आणि दंड लादून त्यांनी भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रशियाने रशियावरील अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्बंधांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अमेरिका आणि त्याचे युरोपीय मित्र राष्ट्रे रशियाशी व्यापार करत आहेत, ही कितीही लहान गोष्ट असो, तरीही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे केले आहे.
शिवाय, धोरणात्मक उलटफेर करून ट्रम्प यांनी पाकिस्तानशी अमेरिकेचे संबंध पुन्हा स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यावर त्यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात अब्जावधी डॉलर्सची परदेशी मदत मिळवताना अमेरिकेला खोटे बोलण्याचा आणि फसवण्याचा आरोप केला होता.
पाकिस्तानशी पुन्हा संपर्क साधण्यात ट्रम्प यांची काय युक्ती आहे की भारताशी अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये चिथावणी निर्माण करण्यात त्यांची काय अडचण आहे हा वेगळा वादाचा विषय आहे. तथापि, हे स्पष्ट आहे की सध्या ट्रम्प यांचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत आणि अमेरिकेने कष्टाने विकसित केलेल्या "जागतिक व्यापक धोरणात्मक भागीदारी" शी सुसंगत नाही. शिवाय, ट्रम्प अनेक दशकांपासून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्समध्ये भारताला मिळालेल्या द्विपक्षीय पाठिंब्यालाही बाजूला सारत आहेत. थोडक्यात, गेल्या काही महिन्यांत दोन स्पष्ट ट्रेंड उदयास आले आहेत: एकीकडे २०२० मध्ये भारताचे चीनशी असलेले ताणलेले संबंध सामान्यीकरणाच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते; दुसरीकडे, भारताचे अमेरिकेशी असलेले मजबूत आणि जवळचे संबंध यामध्ये किरकोळ तडे जात असल्याचं दिसत आहे. काही विश्लेषक या दोन्ही ट्रेंडना चुकीने जोडत असल्याचे दिसून येते की भारताने चीनशी संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी जेणेकरून अमेरिकेला संदेश मिळेल. या ठिकाणी हे अधोरेखित केले पाहिजे की भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये घसरण सुरू होण्यापूर्वी संबंध सामान्य करण्याचा भारताचा निर्णय काही महिने आधीपासून होता आणि तो स्वतःच्या गुणवत्तेवर आधारित होता. त्यामुळे भारत ही प्रक्रिया नियंत्रित करेल, बाह्य विचारांऐवजी द्विपक्षीय विचारांनी मार्गदर्शन करेल.
अमेरिकेनुसार, रशिया आणि युक्रेनमधील शांतता करार घडवून आणण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचे निकाल कळेपर्यंत भारत संयम बाळगण्याची शक्यता आहे. जर संघर्ष मिटला तर रशियावरील अमेरिका आणि युरोपियन निर्बंध हटवले/शिथिल केले जातील अशा परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे रशियासोबत व्यवसाय केल्याबद्दल भारतावर लादलेल्या दंडाचे समर्थन करण्यासाठी कोणताही युक्तिवाद राहणार नाही. जर तसे झाले नाही, तर भारत तरीही ट्रम्प यांच्या मनमानी निर्णयांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधेल. कोणत्याही परिस्थितीत, भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडण्याची किंवा धोरणात्मक स्वायत्ततेशी तडजोड करण्याची किंवा राष्ट्रीय हितांचा त्याग करण्याची शक्यता नाही.
टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)