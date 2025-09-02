२०२५ पर्यंत लक्षणीय विकास अपेक्षित असलेल्या आशियाई राष्ट्रांची संख्या वाढत आहे. तथापि, या उपक्रमांसाठी सरकारांना आर्थिक, ऊर्जा आणि हवामान धोरणाच्या समस्या योग्य पद्धतीनं हाताळल्या पाहिजेत.
कार्बन बाजार, ज्यांना औपचारिकपणे उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) म्हणून ओळखले जाते, ही नियामक साधने आहेत जी कार्बन उत्सर्जनाची किंमत ठरवतात. ती कार्बन क्रेडिट्सच्या व्यापारासाठी बाजारपेठ तयार करून कार्य करतात (ज्याला परवाने किंवा भत्ते देखील म्हणतात), ज्यांपैकी प्रत्येक एक मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड किंवा इतर हरितगृह वायूंच्या समतुल्य प्रमाणात उत्सर्जन करण्याचा देतात.
ही क्रेडिट्स कार्बन बाजाराचे मूलभूत व्यापार एकक आहेत. ही प्रणाली "कॅप-अँड-ट्रेड" तत्त्वावर चालते : एक केंद्रीय प्राधिकरण एकूण परवानगीयोग्य उत्सर्जनावर मर्यादा निश्चित करते आणि नियमन केलेल्या संस्थांनी त्यांच्या उत्सर्जनाइतकेच क्रेडिट्स परत करावे लागतात. ज्या कंपन्या त्यांचे उत्सर्जन त्यांच्या वाटप केलेल्या पातळीपेक्षा कमी करतात त्या त्यांचे अतिरिक्त क्रेडिट्स त्यांच्यापेक्षा जास्त असलेल्यांना विकू शकतात, ज्यामुळे किफायतशीर उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन निर्माण होते.
या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, भारत आणि जपान यांनी कार्बन व्यापाराबाबत द्विपक्षीय करार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलिकडच्या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी संयुक्त क्रेडिटिंग यंत्रणा (JCM) औपचारिकपणे स्वीकारली. पॅरिस कराराच्या कलम 6.2 नुसार आंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट व्यापार सुलभ करण्यासाठी यासाठी चौकट तयार केली जाईल.
भारतातील कमी-कार्बन प्रकल्पांमध्ये जपानी गुंतवणूक आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ही यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प राबवून, उपक्रम उत्सर्जन कमी करण्याचे क्रेडिट निर्माण करेल, जे दोन्ही देश त्यांच्या संबंधित हवामान लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी सामायिक करू शकतात. या भागीदारीचे उद्दिष्ट भारताच्या हरित ऊर्जेकडे संक्रमणाला लक्षणीयरीत्या गती देणे आणि द्विपक्षीय हवामान सहकार्य अधिक सखोल करणे हे आहे.
सहकार्य करार (MoC) हा भारत-जपान सहकार्याच्या प्राधान्य क्षेत्रांत येतो ज्याला ‘चांगल्या भविष्यासाठी हरित ऊर्जा केंद्र’ म्हणून नियुक्त केले आहे, जो शाश्वत आर्थिक मार्गासाठी सामायिक वचनबद्धतेवर भर देतो. जॉइंट क्रेडिटिंग यंत्रणा (JCM) ही द्विपक्षीय योजना आहे जी जपानने कमी-कार्बन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात विकसनशील राष्ट्रांना पाठिंबा देण्यासाठी विकसित केली आहे. जुन्या यंत्रणेपेक्षा वेगळे, JCM जपान आणि भारत दोघांनाही प्रकल्पांचे सह-अंमलबजावणी करणारे म्हणून मानते, उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत सामायिक लाभ निश्चित करते. हे फ्रेमवर्क पॅरिस कराराच्या (२०१५) कलम ६.२ अंतर्गत कार्य करते, ज्यामुळे प्रकल्पांमधून मिळवलेल्या कार्बन क्रेडिट्सच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला परवानगी मिळते.
JCM जपानी गुंतवणूक आणि भारतात कमी कार्बन तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यास प्रोत्साहन देते. ते देशांतर्गत परिसंस्था तयार करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचे स्थानिकीकरण करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी उच्च तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी समर्थन प्रदान करते. ही यंत्रणा भारताला हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण करण्यासाठी आवश्यक निधी आणि तांत्रिक सहाय्य मिळवण्यास मदत करते. या प्रणाली अंतर्गत निर्माण होणारे कार्बन क्रेडिट्स पॅरिस करार अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीयरित्या निर्धारित योगदान (NDCs) वर प्रतिकूल परिणाम करणार नाहीत.
हा जपान-भारत करार कलम 6 अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापारात भारताच्या भविष्यातील इतर देशांसोबतच्या सहकार्यासाठी एक मॉडेल म्हणून काम करतो. भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (MoEFCC) अंमलबजावणी नियमांना अंतिम रूप देण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांसोबत समान करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी जबाबदारी दिली आहे.
वर्षानुवर्षे वाटाघाटी केल्यानंतर, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या COP26 हवामान परिषदेत जागतिक कार्बन बाजारासाठी एक पायाभूत चौकट अखेर स्थापन करण्यात आली. हे नियम पॅरिस कराराच्या कलम ६ ला कार्यान्वित करतात, ज्यामुळे कार्बन व्यापारासाठी एक एकीकृत आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन निर्माण होतो. मान्य केलेली चौकट दोन प्रमुख यंत्रणा स्थापित करते:
१) एक केंद्रीकृत प्रणाली : सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांसाठी खुली, ही व्यवस्था जागतिक पर्यवेक्षी संस्थेद्वारे देखरेख केली जाईल.
२) द्विपक्षीय प्रणाली : यामुळे देशांना त्यांचे राष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्ये (राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान) पूर्ण करण्यासाठी एकमेकांशी थेट कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्सचा व्यापार करण्याची परवानगी मिळते.
अनुच्छेद ६ अंतर्गत स्थापित केलेली चौकट हे एक मोठे परिवर्तन करणारे पाऊल आहे असा युक्तिवाद समर्थकांचा आहे. कार्बन क्रेडिट्ससाठी एक मजबूत आणि पारदर्शक जागतिक बाजारपेठ तयार केल्याने राष्ट्रे आणि खासगी कंपन्यांना उत्सर्जन कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी शक्तिशाली आर्थिक प्रोत्साहन मिळते. यामध्ये यांत्रिक कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज सिस्टम्ससारख्या प्रगत उपायांसाठी निधी, तसेच मोठ्या प्रमाणात वनीकरण आणि पुनर्वनीकरण यासारख्या निसर्ग-आधारित प्रकल्पांचा समावेश आहे. अशा उत्सर्जन कपातीतून उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता अशा प्रकल्पांना अधिक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवते, त्यांच्या तैनातीला गती देते. शेवटी, हा बाजार-चालित दृष्टिकोन वातावरणातील कार्बन पातळी कमी करण्यासाठी सर्वात किफायतशीर मार्गांकडे भांडवल वळविण्यासाठी डिझाइन केला आहे, जो हवामान बदल कमी करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये नियामक उपायांना पूरक आहे.
२०२४ बाकू संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेची (COP29) एक महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे बहुप्रतीक्षित जागतिक कार्बन बाजार नियमांवर स्वाक्षरी करणे, ज्याने जवळजवळ एक दशकाच्या जटिल वाटाघाटी पूर्ण केल्या. पॅरिस कराराच्या कलम ६ अंतर्गत स्थापित केलेले हे नियम कार्बन क्रेडिट्सच्या निर्मिती, व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय नोंदणीसाठी एक व्यापक चौकट प्रदान करतात. कलम ६ मध्ये देश त्यांचे हवामान लक्ष्य साध्य करण्यासाठी स्वैच्छिक सहकार्य कसे वापरू शकतात याचे वर्णन केले आहे.
नवीन सहमती झालेली चौकट दोन प्रमुख यंत्रणांना संबोधित करते : कलम ६.२ देशांमधील कार्बन क्रेडिट्सच्या द्विपक्षीय व्यापारासाठी नियम तयार करते. तांत्रिक पुनरावलोकने आणि एक मजबूत ट्रॅकिंग सिस्टमद्वारे पर्यावरणीय अखंडता आणि पारदर्शकता निश्चित करताना शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी हे डिझाइन केले आहे. अनुच्छेद 6.4 एक केंद्रीकृत जागतिक कार्बन बाजार स्थापित करतो, ज्याचे पर्यवेक्षण संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यवेक्षी संस्थेद्वारे केले जाते. ही संस्था उत्सर्जन-कमी असणाऱ्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी आणि कोणतेही क्रेडिट जारी करण्यापूर्वी कठोर पद्धती वापरण्याची खात्री करण्यासाठी जबाबदार असेल.
आंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजाराची अखंडता आणि विश्वासार्हता निश्चित करण्यासाठी हे यश महत्त्वाचे आहे. जगभरातील खऱ्या उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ते आवश्यक संरचना प्रदान करते. २०५० पर्यंत "निव्वळ शून्य" कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक उद्दिष्टासाठी या चौकटीचे यश महत्त्वाचे आहे - हे एक भव्य ध्येय आहे, जे अटल दृढनिश्चय आणि व्यावहारिक वास्तववाद यांच्यातील नाजूक संतुलनावर अवलंबून आहे.
हवामान उद्दिष्टांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत, चीनने जुलै २०२१ मध्ये त्यांची बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) सुरू केली. सुरुवातीला देशातील हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या सर्वात मोठ्या स्रोतांपैकी एक असलेल्या वीज क्षेत्राचा समावेश असलेल्या या कार्यक्रमात २,२२५ प्रमुख कंपन्यांचा सहभाग अनिवार्य आहे.
जगातील सर्वात मोठी कार्बन बाजारपेठ म्हणून, ही योजना २०६० पर्यंत कार्बन तटस्थतेची महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञा साध्य करण्याच्या चीनच्या धोरणाचा एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ आहे. कार्बनवर किंमत ठरवून आणि कॅप-अँड-ट्रेड सिस्टम तयार करून, ईटीएस उत्सर्जकांना त्यांची कार्बन तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्यासाठी बाजार-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करते. हा कार्यक्रम कालांतराने इतर अतिउत्सर्जन उद्योगांना समाविष्ट करण्यासाठी विस्तारित होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे हवामान बदल कमी करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांवर त्याचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढेल.
२००५ मध्ये सुरू झालेली युरोपियन युनियन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU ETS) ही जगातील पहिली आणि सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारपेठ आहे. ईयूच्या हवामान धोरणाचा आधारस्तंभ म्हणून, ही एक बाजार-आधारित यंत्रणा आहे जी ऊर्जा, उद्योग आणि विमान वाहतूक यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ग्रीनहाऊस गॅस (GHG) उत्सर्जन कमी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्बनवर किंमत ठेवते.
ही प्रणाली 'कॅप-अँड-ट्रेड' तत्त्वावर चालते :
१. व्यापलेल्या संस्थांद्वारे उत्सर्जित होऊ शकणाऱ्या एकूण GHG वायूंच्या प्रमाणावर एक कडक मर्यादा निश्चित केली जाते.
२. ही मर्यादा दरवर्षी कमी केली जाते, ज्यामुळे EU च्या हवामान लक्ष्यांची पूर्तता करण्यासाठी कालांतराने उत्सर्जन कमी होते.
३. कंपन्या व्यापार करण्यायोग्य उत्सर्जन भत्ते मिळवतात किंवा खरेदी करतात.
४. ज्या कंपनीचे उत्सर्जन तिच्या भत्त्यापेक्षा कमी होते ती कंपनी त्याचे अधिशेष विकू शकते, तर ज्या कंपनीने तिच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्सर्जन कमी केले आहे ती कंपनीला अतिरिक्त भत्ते खरेदी करावे लागतात.
हे कंपन्यांना कमीत कमी किमतीत प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी सतत आर्थिक प्रोत्साहन देते. भारतासाठी, स्वतःचा कार्बन बाजार विकसित करत असताना, बंधनकारक संस्था आणि स्वयंसेवी सहभागी दोघांचा समावेश करून, EU-ETS अमूल्य धडे देते. युरोपियन अनुभवाचा अभ्यास करून - उत्सर्जन मोजण्यासाठी, पडताळणी निश्चित करण्यासाठी आणि बाजार अखंडता राखण्यासाठी त्याच्या पद्धतींसह - भारत सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश करू शकतो आणि संभाव्य तोटे टाळू शकतो.
जगातील सर्वात परिपक्व कार्बन बाजारपेठेद्वारे माहिती दिलेली देशांतर्गत कार्बन क्रेडिटिंग पद्धतींचा एक स्पष्ट, मजबूत आणि पारदर्शक संच विकसित करणे हे भारताच्या स्वतःच्या हवामान उपक्रमांच्या यशासाठी आणि विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. कंपन्यांना कार्बन ऑफसेटिंग कार्यक्रमांची निवड करण्यास अनुमती देणाऱ्या कोणत्याही ‘सरकार-प्रायोजित कायद्यांमध्ये कार्बन क्रेडिट मार्केटची अखंडता राखण्यासाठी आणि अशा प्रकारे बाजारातील फेरफार टाळण्यासाठी कंपन्यांना जबाबदार धरण्याची यंत्रणा देखील असायला हवी. टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे प्रदूषकांना स्त्रोतावर उत्सर्जन कमी करण्याऐवजी अर्थपूर्ण कृतीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा होऊ नये.
