अमेरिकेच्या शुल्क युद्धाचा आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणावर परिणाम

अमेरिकेनं भारतावर शुल्क लादल्यानंतर अनेक उद्योगांचे धाबे दणाणले आहे. त्यातून आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणानं काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत. यासंदर्भात डॉ. व्हीबीएसएस कोटेश्वर राव यांचा लेख.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 4:16 PM IST

4 Min Read
भारताची आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अमेरिकेला होणारी निर्यात ८६ अब्ज डॉलर्स होती. अमेरिकेनं २७ ऑगस्ट २०२५ पासून भारतीय आयातीच्या अनेक वस्तूंवर ५०% इतका जादा कर लादल्याने भारताच्या निर्यात क्षेत्रांमध्ये धक्कादायक घटना घडल्या आहेत,

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे, ज्यांची आर्थिक वाढ निर्यात-चालित उद्योगांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या या शुल्कानं पारंपरिक व्यापार-गतिशीलतेला विस्कळीत केलं आहे. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. निर्यातदार यामुळे अनिश्चिततेच्या नवीन युगात ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. कापड, कोळंबी, चामडे, रत्ने आणि दागिने यांच्या निर्यातीला सर्वात जास्त फटका बसण्याची अपेक्षा आहे. कारण औषधी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारख्या वस्तूंना शुल्कातून सूट देण्यात येत आहे.

आंध्र प्रदेशच्या निर्यातक्षम उत्पादनांवर परिणाम - आंध्र प्रदेश हे एक प्रमुख निर्यातदार राज्य आहे. विशेषतः कोळंबी आणि इतर सागरी उत्पादनांसारख्या सीफूडसाठी हा प्रदेश ओळखला जातो. ज्याची २०२४-२५ आर्थिक वर्षात ७.४५ अब्ज डॉलर्सपैकी अमेरिकन बाजारपेठेत वार्षिक निर्यात २.३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. मागील करांचा विचार केल्यास या उत्पादनांवर आता एकत्रित कर भार ५०% पर्यंत पोहोचू शकतो. ही लक्षणीय वाढ लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना (एमएसएमई), सीफूड प्रक्रिया युनिट्स आणि मासेमारी समुदायांवर अवलंबून असलेल्या मोठ्या परिसंस्थेला धोका निर्माण करते. अमेरिकन बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कमी झाल्यामुळे तांदूळ, गूळ, काजू आणि प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने यासारख्या कृषी निर्यातींनाही दबावाचा सामना करावा लागतो. कर वाढीमुळे नफ्याचे मार्जिन लक्षणीयरीत्या कमी होते, ज्यामुळे ऑर्डर रद्द होतात, उत्पादन मंदावते आणि आंध्र प्रदेशच्या निर्यात अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्रांमध्ये अनेकांना नोकरी गमावण्याचा धोका निर्माण होतो.

तेलंगाणाच्या निर्यातक्षम उत्पादनांवर परिणाम - तेलंगाणातूनही अमेरिकेला विविध प्रकारची निर्यात होत असते. त्यामध्ये औषधनिर्माण, सेंद्रिय रसायने, विद्युत यंत्रसामग्री आणि एरोस्पेस घटकांचा समावेश आहे. या नवीन शुल्कातून सध्या सुमारे ३६,८९३ कोटी रुपयांच्या औषध निर्यातीला सूट देण्यात आली आहे. परंतु इतर क्षेत्रे तितकी भाग्यवान नाहीत. रसायने, यंत्रसामग्रीचे भाग आणि सेंद्रिय रसायने आता वाढत्या किमतींना तोंड देत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील मागणी कमी होऊ शकते. तेलंगाणातील औद्योगिक केंद्रे, ज्यात हैदराबाद आणि त्याच्या परिसराचा समावेश आहे, निर्यात ऑर्डर कमी झाल्यास आर्थिक परिणामांचा धोका निर्माण करतात, ज्याचा परिणाम रोजगारावर, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात आणि संबंधित क्षेत्रांवर होऊ शकतो. शुल्क लादल्याने जागतिक पुरवठा साखळीत एक प्रमुख राज्य म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याच्या राज्याच्या गतीला धक्का बसतो.

भारतीय निर्यातीवर व्यापक परिणाम - या शुल्क युद्धामुळे भारतीय निर्यातदारांना गंभीर धक्का बसतो. विशेषतः कापड, रत्ने आणि दागिने, पादत्राणे आणि फर्निचर यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये, जिथे अमेरिका एक प्रमुख खरेदीदार आहे. मागील २५% शुल्कावरून ५०% पर्यंत वाढ केल्याने व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि थायलंड सारख्या इतर आशियाई निर्यातदारांच्या तुलनेत भारतीय स्पर्धात्मकता प्रभावीपणे कमी होते. कारण या देशांना खूपच कमी अमेरिकन शुल्क द्यावे लागत आहे. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीपैकी जवळजवळ ६०% निर्यातीला या वाढीचा सामना करावा लागेल, ज्यामुळे प्रभावित श्रेणींमध्ये निर्यातीत ७०% पर्यंत घट होण्याचा धोका आहे. परिणामी, भारताची जीडीपी वाढ ०.४-०.७% पर्यंत कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम एमएसएमई-चालित निर्यात क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या कमी होण्यावर होईल.

सरकारसाठी सूचना - प्रतिकूल परिणामांना तोंड देण्यासाठी, सरकारने बहुआयामी रणनीतींचा पाठपुरावा केला पाहिजे :

• निर्यात प्रोत्साहन अभियानाची तत्काळ अंमलबजावणी: , जी केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली होती. जी निर्यात वित्तपुरवठा, बाजार विकास आणि नियामक अनुपालन या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण आधार देऊ शकते, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदार स्पर्धात्मक आणि लवचिक राहण्यास सक्षम होतील.

  • आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना: (ECLGS) - संपार्श्विक-मुक्त खेळते भांडवल प्रदान करण्यासाठी, तरलतेचा दबाव कमी करेल आणि निर्यात खाती NPA श्रेणीत जाण्यापासून रोखेल

• निर्यात बाजारपेठांचे विविधीकरण: यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, आसियान देश आणि युएईसह इतर जागतिक बाजारपेठांमध्ये विस्तार केल्याने अमेरिकेच्या बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.

  • MSMEs साठी वाढीव समर्थन: तरलता समर्थन, निर्यात क्रेडिट हमी आणि उत्पादनाशी जोडलेले प्रोत्साहन (PLI) मध्ये वाढीव प्रवेश प्रदान करणे योजनांमुळे MSMEs ला तरलतेची कमतरता कमी करण्यास आणि आधुनिकीकरणात गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.

• राजनैतिक सहभाग: महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी शुल्क सवलती किंवा कपात करण्यासाठी अमेरिकेसोबत सतत व्यापार चर्चा आणि राजनैतिक प्रयत्न केल्याने काही दबाव कमी होऊ शकतो.

• देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे: आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्रीमध्ये जागतिक पुरवठादार पर्याय बनण्यासाठी देशांतर्गत औद्योगिक परिसंस्था मजबूत करणे, हे "मेक इन इंडिया" आणि "चायना प्लस वन" धोरणांशी सुसंगत आहे.

• स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणे: 'मेड इन इंडिया' ब्रँडिंगला प्रोत्साहन देणे आणि स्वदेशी उत्पादनांना समर्थन देणे हे चीनला पर्याय शोधणाऱ्या जागतिक खरेदीदारांना आकर्षित करू शकते.

  • अमेरिकेतील निर्यातदारांसाठी सूचना - निर्यातदारांनी, विशेषतः आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणामधील, विकसित होत असलेल्या व्यापार परिदृश्याशी त्वरित जुळवून घेतले पाहिजे:

• बाजारपेठ विविधीकरण: निर्यात पोर्टफोलिओ संतुलित करण्यासाठी अमेरिकेच्या पलीकडे पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेऊन त्यांना लक्ष्य करणे.

• उत्पादन नवोन्मेष आणि मूल्यवर्धन: उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारणे आणि अभियांत्रिकी, औषधे आणि तंत्रज्ञान-चालित उत्पादनांसारख्या कमी शुल्क-संवेदनशील क्षेत्रांकडे लक्ष केंद्रित करणे.

• खर्च ऑप्टिमायझेशन: दर कमी करण्यासाठी आणि दर स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी कामकाज आणि पुरवठा साखळ्या सुव्यवस्थित करणे.

• सरकारी कार्यक्रमांशी सहयोग: आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी सरकारी योजनांचा फायदा घेतल्याने लवचिकता वाढू शकते.

देशांतर्गत मागणी मजबूत करा: स्पर्धात्मकता आणि ग्राहक स्वीकृती सुधारताना काही निर्यात देशांतर्गत बाजारपेठेकडे वळवणे.

निष्कर्ष - भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेने लावलेले ५०% शुल्क आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणासारख्या निर्यात-अवलंबित राज्यांसाठी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्याचे तत्काळ परिणाम गंभीर आहेत, कारण अनेकांची उपजीविका धोक्यात आली आहे आणि बाजारपेठेतील संधी कमी होत आहेत. राज्य सरकारांनी प्रत्येक राज्यातील संबंधित क्षेत्रांना मदत करण्यासाठी हस्तक्षेप केला पाहिजे. तसंच त्यांच्या क्षेत्रांना दिलासा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारशी लॉबिंग करण्यात क्षेत्रांना मदत करावी. निर्यातदारांनी या दर युद्धात सावरण्यासाठी विविधता, नावीन्य आणि कार्यक्षमतेवर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि शाश्वत निर्यात वाढीसाठी नवीन मार्ग शोधले पाहिजेत. यावेळी जागतिक अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी आणि जगभरातील उदयोन्मुख व्यापार संबंधांचा फायदा घेण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे.

(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

