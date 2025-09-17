पॅलेस्टिनींच्या वेदना : हिटलर जर यहूदी असता तर तो इस्रायलचा बेंजामिन नेतान्याहू असता
इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात आतापर्यंत ६४,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. हजारो इस्रायली देखील मारले गेले आहेत. गाझामधील विध्वंस सुरूच आहे.
Published : September 17, 2025 at 4:55 PM IST
पॅलेस्टिनी लोकांचा मूलभूत अस्तित्वासाठीचा संघर्ष आता राजकीय संघर्षापेक्षाही पुढे गेला आहे. कारण राजकीय ओळख ही मागणी करणाऱ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अस्तित्वावर अवलंबून असते आणि हे अस्तित्वच वेदनादायक, मृत्यूशय्येवर असल्याची अवस्था आहे.
लक्षात ठेवा, पॅलेस्टिनीचा इतिहास नक्बा, नक्सा आणि संपूर्ण नकाराचा आहे. येथे, नक्बा म्हणजे विनाश. नक्सा म्हणजे धक्का. आणि संपूर्ण नकार म्हणजे इस्रायलने त्यांच्यावर लादलेला विनाश आहे. थोडक्यात, पॅलेस्टिनी इतिहास याभोवती फिरतो.
आपण जेव्हा इस्रायल पॅलेस्टाईन संघर्षाबद्दल बोलतो तेव्हा आपण स्वतःला एका विचित्र काळाच्या चक्रात अडकलेले पाहतो. जवळजवळ एक शतक उलटून गेले आहे, परंतु तो भयानक भूतकाळ आजही अस्तित्वात आहे. आता, मोठ्या प्रमाणात विनाश करण्याच्या प्रयत्नात आणखी मजबूती येत आहे. ते संपूर्ण जगाकडे असहाय्य विस्मयाने पाहत आहेत कारण तिथे निर्लज्जपणे अत्याचार होत आहेत आणि त्यांचं थेट प्रक्षेप आणि प्रसारण जगभर होत आहे. या नैतिक अधोगतीबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्यांना तथाकथित लोकशाही जागतिक सरकारं गप्प करत आहेत, जे या राक्षसी नरसंहारात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहेत.
पॅलेस्टिनी लोक एका वेदनादायक नशिबाला सामोरे जात आहेत : सत्य आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या आघाडीच्या शूर लोकांना एका वेदनादायक नशिबाला सामोरे जावे लागत आहे. इस्रायली संरक्षण दलांनी लाखो लोकांची क्रूरपणे हत्या केली आहे आणि यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. अलीकडील बातम्यांनुसार २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी नासेर हॉस्पिटलवर झालेल्या हल्ल्यात आणखी २० लोक मारले गेले. त्यापैकी पाच जण रॉयटर्स, असोसिएटेड प्रेस आणि अल जझीरा या माध्यम संस्थांचे पत्रकार होते. अहमद अबू अजीज (२९), हुसम अल-मसरी (४९), मरियम अबू दक्का (३३), मोहम्मद सलामा (२४) आणि मोआज अबू ताहा (२७) - सर्व तरुण, उत्साही, पत्रकार आणि सत्याचे प्रामाणिक वाहक - यांची थेट कॅमेऱ्यावर क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. हे म्हणजे आपण ज्या घृणास्पद नवीन वास्तवात राहतो ते, हत्या करा आणि सांगा असे जगजाहीर आहे.
आतापर्यंत २७० माध्यमकर्मींची हत्या : ऑक्टोबर २०२३ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून इस्रायलने २७० हून अधिक पत्रकार आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांची हत्या केली आहे. पत्रकार स्वातंत्र्याचा प्रचार करणारी एक आघाडीची संस्था, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सीपीजे) ने म्हटले आहे की गाझामधील युद्ध पत्रकारांसाठी आतापर्यंतचा सर्वात घातक संघर्ष आहे. गेल्या दोन वर्षांत जगभरात गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत जास्त पत्रकारांचे बळी गेले आहेत असेही त्यात म्हटले आहे. तथापि, सहभाग, खोटेपणा आणि कामगिरीशी संबंधित सहानुभूतीचे प्रदर्शन करून, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या घटनेला "दुःखद अपघात" म्हटले आहे. हमासला संपवण्याच्या बहाण्याने गाझामध्ये ६४,००० हून अधिक निष्पाप लोकांना क्रूरपणे मारणाऱ्या नरसंहाराच्या पार्श्वभूमीवर नेतान्याहू यांचा या बोलण्यातील पश्चात्ताप हा एखाद्या क्रुर विनोदासारखा वाटतो.
इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या उपासमारीसंदर्भातील अलिकडच्या आकडेवारीला देखील स्पष्टपणे नाकारलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की गाझामधील ५,००,००० हून अधिक लोक "उपासमार, वंचितता आणि मृत्यू" ला तोंड देत आहेत, जिथे ते मानवनिर्मित दुष्काळ आणि उपासमारीशी संबंधित मृत्यूंकडे वाटचाल करत आहेत. खऱ्या, प्राणघातक आणि शक्तिशाली शस्त्रांसोबतच उपासमारीचा वापर आणखी एक सैतानी शस्त्र म्हणून केला जात आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा इस्रायलने गाझाला अन्नासह आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद केला तेव्हा या भयानक योजनेला सक्रियपणे प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच पूर्वेतील पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत आणि बांधकाम संस्थेला गाझामध्ये कोणतेही मानवतावादी काम करण्यास मनाई केली.
हत्याकांड असूनही नेतान्याहू मोकाट : बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सैन्याने त्यांच्या आदेशानुसार अनेक रुग्णालयांवर क्रूरपणे बॉम्बहल्ला केला. हा एक गंभीर युद्ध गुन्हा आहे. तरीही, याची कुणीच जबाबदारी घेतली नाही. तसंच याला आव्हान दिलं गेलं नाही आणि ते अजूनही मुक्तपणे फिरत आहेत. बहुतेक पॅलेस्टिनी बळी निष्पाप महिला आणि मुले आहेत आणि गाझाच्या शोकाकुल रस्त्यांवर त्यांच्या मृतदेहाचे ढिगारे कुजत पडलेले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालांनुसार, गाझातील किमान १९ लाख लोक (लोकसंख्येच्या ९०%) आधीच विस्थापित झाले आहेत आणि सतत धोक्यात जगत आहेत. कारण ते राहतातत्या जागेच्या प्रत्येक कोपऱ्यात स्वतःला असुरक्षित मानतात. मग ती रुग्णालये, आश्रयस्थाने किंवा अगदी त्यांच्या तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये का राहात असेनात. आता बाकी राहिलेल्या ५० इस्रायली ओलिसांच्या परत करण्याच्या मागणीसाठी इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली आहेत, ज्यापैकी बहुतेकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे.
पॅलेस्टाईनला सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी १४० हून अधिक देशांनी मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ असा की ७५% पेक्षा जास्त देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. त्याचवेळी इस्रायल क्रूरपणे नरसंहार करत असताना, जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रे डोळेझाक करत आहेत हे धक्कादायक आहे, ते खरं तर अक्षम्य गुन्हा करत आहेत.
अमेरिकेने निष्पाप पॅलेस्टिनींच्या हत्याकांडाकडे डोळेझाक केली आहे, तर इस्रायलला हत्यारे देऊन त्यात सक्रिय आणि थेट सहभागी आहे. शिवाय,हे हत्याकांड करताना इस्रायलचा रक्ताने माखलेला हात अमेरिकेनं घट्ट धरला आहे. एकीकडे स्वप्नांचा पुरस्कर्ता असलेल्या अमेरिकेने आपल्या अहंकारी शक्तीने पॅलेस्टिनी आणि त्यांना कमी दर्जाचे वाटणाऱ्या सर्वांची स्वप्ने आणि स्वातंत्र्य चिरडले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन असोत किंवा जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील डेमोक्रॅट असोत, ज्यांनी या हत्याकांडाचे पहिले १६ महिने शांतपणे, सक्रियपणे आणि अपराधीपणे पाहिले, ते या नरसंहाराच्या गुन्हेगारांइतकेच दोषी आहेत.
गाझा पट्टीच्या मदतीला कोणीही येत नाही : गाझा पट्टी ४१ किलोमीटर लांब आणि १० किलोमीटर रुंद आहे आणि जगातील कोणतीही शक्ती त्यांना मदत करू शकलेली नाही. जगातील कोणताही देश या छोट्या तुरुंग क्षेत्रात पीडितांना मदत करण्यासाठी पुढे आलेला नाही हे आश्चर्यकारक आहे, ज्याच्या सीमा, हवाई क्षेत्र आणि किनारपट्टी सर्व इस्रायलच्या नियंत्रणाखाली आहे.
आपल्याकडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, जर आपण भारतीय संदर्भात विचार केला तर, दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेश ५१.९ किलोमीटर लांब आणि ४८.४८ किलोमीटर रुंद आहे. पॅलेस्टाईन हा एक संपूर्ण देश आहे, अंदाजे दिल्लीच्या आकाराचा, आणि तरीही, कोणताही देश अगदी थोडीशी गोष्ट देखील करू शकला नाही, किंवा कदाचित मोठ्याने आणि धैर्याने बोलण्याचे साधे काम देखील करू शकला नाही हे धक्कादायक आहे.
तथापि, शेवटी, आणि भावनिकदृष्ट्या, पॅलेस्टाईनमधील उपासमार आणि बिघडत चाललेली आरोग्य परिस्थिती पाहिल्यावरही, बलाढ्य देश मूक राहून त्याकडे स्पष्ट दुर्लक्ष करत आहेत, हे हादरवून टाकणारे वास्तव आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, लोकांच्या शक्तीला अखेर गती मिळाली आहे. देशांतर्गत राजकारण हा खरा चालक असल्याने आणि देशांतर्गत राजकीय हालचाली मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी असल्याने, त्यांच्या स्वतःच्या लोकसंख्येच्या अंतर्गत दबावाला तोंड देत नेत्यांनी धोरणात्मक बदलांची घोषणा केली आहे.
अमेरिकेसह काही युरोपीय देश पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देत नसले तरी, जुलैमध्ये, एक शक्तिशाली देश आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असलेल्या फ्रान्सने सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली. पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या जगातील १४७ देशांमध्ये भारत देखील आहे.
ब्रिटिश पंतप्रधान सर केयर स्टारमर यांनी सांगितलं की, इस्रायलने "गाझामधील भयानक परिस्थिती संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत" किंवा दुसऱ्या शब्दांत, जोपर्यंत इस्रायल युद्धबंदीवर पोहोचत नाही आणि द्वि-राज्य उपायावर सहमत होत नाही तोपर्यंत ते सप्टेंबरमध्ये पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता देतील.
ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि कॅनडानेही येत्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की, हा निर्णय "पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाच्या लोकशाही सुधारणांवर अवलंबून आहे." स्पेन, आयर्लंड, नॉर्वे आणि स्लोव्हेनिया या युरोपीय देशांनी आधीच पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे.
विडंबना म्हणजे, फ्रान्स पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा प्रयत्न करत असताना, सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीपूर्वी अमेरिकेने पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन आणि पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाच्या सदस्यांना व्हिसा नाकारला आणि रद्द केला आहे. पॅलेस्टाईन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जीवनावर किंवा मृत्यूवर काहीही अधिकार नाही यासाठी हा एक स्पष्ट इशारा आहे.
इस्रायल स्वतंत्र आहे, तरीही पॅलेस्टाईनला संधी नाही, यासाठी ब्रिटन जबाबदार : मूलभूत प्रश्न असा आहे की हे प्रभावशाली देश पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यास का कचरत आहेत. नाझींनी ज्यूंचा नरसंहार केला तेव्हा त्यांना वाचवले नाही म्हणून यापैकी बहुतेक देश स्वतःला दोषी ठरवू शकतात, कारण त्यांच्या मनात यहुदी आणि इस्रायलबद्दल काही छुपी सहानुभूती आहे का? पॅलेस्टाईन लोकांवरही असेच घडत असताना त्यांचे मौन योग्य आहे असे त्यांना वाटते का? त्यांच्या सहभागामुळे आणि स्वार्थामुळे त्यांनी त्यावेळी ज्यूंना वाचवले नाही आणि यहुदी लोकांबद्दलच्या अशा उघड सहानुभूतीच्या विचित्र वळणात, ते पॅलेस्टाईन लोकांच्या भयानक दुःखावर मौन बाळगतात.
सर्वात आश्चर्यकारक परिस्थिती ब्रिटनची आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर, मध्य पूर्वेच्या त्या विशिष्ट भागावर राज्य करणाऱ्या ऑट्टोमन साम्राज्याच्या पराभवानंतर, ब्रिटनने पॅलेस्टाईनचा ताबा घेतला. जेव्हा ब्रिटनने तत्त्वतः उघडपणे मान्य केले आणि ज्यू लोकांसाठी पॅलेस्टाईनमध्ये "राष्ट्रीय घर" स्थापन करण्याचा ठराव जारी केला तेव्हा ज्यू आणि अरब लोकसंख्येतील तणाव आणखी वाढला. १९१७ मध्ये ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्री आर्थर बाल्फोर यांनी स्वाक्षरी केलेली ही प्रतिज्ञा होती आणि ती बाल्फोर घोषणा म्हणून ओळखली जाते. ब्रिटनच्या युद्ध प्रयत्नांना आणि मध्य पूर्वेतील ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितसंबंधांना यहुदी पाठिंबा मिळवण्याच्या इच्छेसह अनेक परस्परसंबंधित प्रेरणांमधून ती निर्माण झाली. १९२२ ते १९४७ पर्यंत ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर राज्य केले.
पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीवर होलोकॉस्टचा खोलवर परिणाम झाला. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, ब्रिटनने नाझी छळातून पळून जाणाऱ्या युरोपीय ज्यूंच्या पॅलेस्टाईनमध्ये प्रवेशावर कडक निर्बंध लादले. नोव्हेंबर १९४७ मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनचे विभाजन आणि स्वतंत्र अरब आणि ज्यू राज्ये स्थापन करण्याची शिफारस केली. म्हणूनच, १५ मे १९४८ रोजी ब्रिटनने आपला आदेश सोडून दिला आणि पॅलेस्टाईनमधून माघार घेतली. यामुळे यहुदी आणि अरबांमध्ये युद्ध सुरू झाले.
इस्रायल १९४८ मध्ये अस्तित्वात आला, परंतु पॅलेस्टाईन अजूनही संयुक्त राष्ट्रांकडून एक देश म्हणून मान्यता मिळण्याची वाट पाहात आहे. २०१२ मध्ये त्याला सदस्य नसलेला निरीक्षक दर्जा मिळाला. पॅलेस्टाईनची स्वातंत्र्य आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्याची इच्छा अजूनही प्रश्नचिन्हात आहे. ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला सशर्त देशाचा दर्जा देण्याच्या विचारात इतका वेळ घेतला हे विचित्र, ढोंगी आणि अत्यंत घृणास्पद आहे. खरंतर ते स्वतः स्वतःचे स्वार्थ साधण्यासाठी त्याला दोन भागात विभागण्यास जबाबदार होते.
पॅलेस्टाईन, इस्रायल, भारत आणि पाकिस्तानची निर्मिती ब्रिटनने केली : भारतीय म्हणून, आपण योग्यरित्या म्हणू शकतो की ब्रिटनने १९४७ मध्ये पॅलेस्टाईन आणि भारत या दोन्ही देशांची फाळणी करून एक घृणास्पद गुन्हा केला. त्याचे परिणाम भयानक होते आणि पूर्वी जोडलेल्या मोठ्या समुदायांच्या हृदयात पेरलेले द्वेषाचे बीज विध्वंस करत आहेत. ब्रिटनच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे आणि स्वार्थी हेतूंमुळे निर्माण झालेल्या चार राष्ट्रांना गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागत आहे, ज्यासाठी सध्या कोणताही वाजवी उपाय दिसत नाही. त्यांनी डोळे मिचकावून न सांगता विभाजन केले, राज्य केले आणि सोडून दिले, पॅलेस्टाईन, इस्रायल, भारत आणि पाकिस्तान सारखे नवनिर्मित देश पुरेशा पाठिंब्याशिवाय काय करतील याचा विचार न करता त्यांनी हे केलं. आजही आपण या उदासीनतेमुळे त्रस्त आहोत. मग ते १९६७ चे सहा दिवसांचे युद्ध असो, ज्याचा पॅलेस्टिनींवर नकारात्मक परिणाम झाला होता किंवा मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडचे युद्ध असो दोन्ही सारखेच.
या प्राणघातक समस्येवर एकमेव उपाय म्हणजे द्विराष्ट्र उपाय. जगातील सर्व देशांनी पॅलेस्टाइनला एक देश म्हणून मान्यता देणे आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पूर्ण सदस्यत्व देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत, इस्रायल आणि अमेरिका हमास किंवा त्याची सशस्त्र शाखा, इज्ज-उद्दीन अल-कसम ब्रिगेड्स यांना दहशतवादी संघटना म्हणून लेबल लावले जाईल. अमेरिकेने तालिबानशी व्यवहार करताना आणि अफगाणिस्तानची सत्ता त्यांच्या हाती सोपवताना संपूर्ण जगाने अमेरिकेचा ढोंगीपणा पाहिला, हे पूर्णपणे जाणून होते की असे केल्याने ते नागरी हक्कांना, विशेषतः महिलांच्या हक्कांना धोका निर्माण करत आहेत. पुन्हा एकदा, 'समानते'च्या अमेरिकन स्वप्नासाठी हे पुरेसे आहे. जगाला वाचवण्यासाठी आपल्याला आवश्यक असलेल्या अमेरिकन दुःस्वप्नाचे नाव देण्याची वेळ आली आहे.
पॅलेस्टिनींना सार्वभौम राष्ट्र बनवा : इस्रायल द्विराष्ट्र उपाय नाकारतो कारण तो पॅलेस्टिनींशी कोणत्याही वाटाघाटीसाठी राज्यत्वाची पूर्वअट मानतो, तर हमास त्याला पाठिंबा देण्यास नकार देतो कारण इस्रायलने भूतकाळातील शांतता करारांमध्ये झालेल्या करारांपासून वारंवार माघार घेतली आहे. तथापि, लोकांना हे नको आहे. दोन्ही प्रदेशातील निष्पाप लोकांना शांतता, आशा आणि कायदेशीर मान्यताप्राप्त प्रदेश हवा आहे ज्याला ते आपलं घर म्हणू शकतात. जगाने ताबडतोब द्विराष्ट्र उपायासाठी सहमती दर्शविली पाहिजे आणि पॅलेस्टिनींना सार्वभौम राष्ट्राचे नागरिक म्हणून जगू दिले पाहिजे.
बेंजामिन नेतान्याहू हे २१ व्या शतकातील हिटलर : जागतिक नेत्यांनी बेंजामिन नेतान्याहू यांचा अॅडॉल्फ हिटलरइतकाच तीव्र निषेध केला पाहिजे आणि त्यांच्या गंभीर क्रुर युद्ध गुन्ह्यांसाठी त्यांना ताबडतोब जबाबदार धरले पाहिजे. बेंजामिन नेतान्याहू हे २१ व्या शतकातील हिटलर आहेत आणि आता सत्य बोलणे आवश्यक आहे.
मशिदी आणि मंदिरे ही पवित्रता आणि भक्तीची पवित्र स्थळे मानली जातात. अल-अक्सा मशीद किंवा टेम्पल माउंट अशी पावित्र्याचे प्रतीक आहेत आणि जर हा सर्व खरोखर आणि शेवटी देवाचा शोध असेल, तर मूलभूत मानवी आणि आध्यात्मिक चेतनेच्या सर्व मानकांनुसार, याचे उत्तर बॉम्ब, रक्त किंवा बंधनात नक्कीच सापडले नसते.
(लेखक परिचय - रुमन मेक्की हे समाजवादी युवा जनसभेचे अध्यक्ष आहेत आणि संदीप पांडे हे समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस आहेत.)
टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)