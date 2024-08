ETV Bharat / opinion

भारतात नोकऱ्या कशा निर्माण करायच्या: अलीकडील कामगिरीचं सूत्र सर्वच क्षेत्रात उपयोगी पडेल का? - How To Create Jobs In India

By ETV Bharat Marathi Team Published : 1 hours ago

प्रातिनिधिक चित्र ( ETV Bharat )

हैदराबाद How To Create Jobs In India - भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असू शकते परंतु ती पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करत नाही. हे प्रामुख्याने औद्योगिक क्रांती घडवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आहे. तथापि, अलीकडेच एक गोष्ट समोर आली आहे जी आपल्या राज्यकर्त्यांच्या आणि धोरणकर्त्यांच्या मनातील खोट्या मिथकांना खोडून काढते. ही गोष्ट अनेक धडे देते आणि कृतीसाठी सादही घालते. त्याचा इतरत्रही वापर होऊ शकतो. 1991 पासून भारताने तीस वर्षांमध्ये दरवर्षी जवळजवळ 6% वृद्धी केली आहे. 450 दशलक्ष लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढलं आहे आणि मध्यमवर्गाचा लोकसंख्येच्या 10% वरून 30% पर्यंत विस्तार केला आहे. भारताने सेवांमध्ये कमालीची चांगली कामगिरी केली आहे. भारत जगातील बॅक-ऑफिस बनला आहे. परंतु उत्पादनात अयशस्वी झाला आहे. भारत GDP च्या 15% पेक्षा कमी आहे, 11% लोकसंख्येला रोजगार देतो आणि जागतिक वस्तूंच्या 2% निर्यात करतो. मात्र देश गरिबीतून वर आलेला नाही. पूर्व आशियातील यशस्वी राष्ट्रे - जपान, कोरिया आणि तैवान - सर्वांनी श्रम-केंद्रित उत्पादनांची निर्यात करण्याचा समान मंत्र जपला. यामध्ये चीनचे ताजे उदाहरण आहे. भारताची समस्या बेरोजगारी नसून अल्प रोजगार आहे. त्यामुळे, नियतकालिक कामगार सर्वेक्षण नोकऱ्यांच्या संकटाची व्याप्ती दर्शवत नाहीत. बरेच तरुण लोक कमी उत्पादकता, शेतात किंवा बाजारात अनौपचारिक नोकऱ्यांमध्ये काम करतात. परंतु ते दर्जेदार, अधिक उत्पादक काम करण्याची आकांक्षा बाळगतात. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान, सर्वेक्षणांनी दर्जेदार नोकऱ्यांबद्दलच्या चिंतेकडे लक्ष वेधले, जे आश्चर्यकारक निवडणूक निकालाचे अंशतः स्पष्टीकरण देऊ शकते. तथापि, एक चांगली बातमी आहे. जागतिक पुरवठ्यासाठी भारताला दुसरे उत्पादन स्थान म्हणून निवडले आहे. Apple चा iPhone 2021 पर्यंत संपूर्णपणे चीनमध्ये बनवला गेला. आज त्याने भारतात 150,000 प्रत्यक्ष नोकऱ्या (70% महिलांकडे आहेत) तसेच अंदाजे 450,000 अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत ज्यात 14 अब्ज डॉलर किमतीचे फोन तयार केले आहेत आणि वर्षाला 10 बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त निर्यात केली आहे. हे आयफोनच्या जागतिक उत्पादनाच्या केवळ 14% आहे, जे 2026 पर्यंत 26% ते 30% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, असं जेपी मॉर्गनचं भाकित आहे. महिला कामगारांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी तमिळनाडूमधील त्याच्या कंत्राटी कारखान्यांजवळ विस्तीर्ण वसतिगृहे उभारली जात आहेत. वार्षिक नोकरी निर्मिताची माहिती (ETV Bharat) एक व्यवहार्य निर्यात केंद्र बनण्यासाठी, भारताला अजूनही आयफोनच्या घटक निर्मात्यांना आकर्षित करणे आवश्यक आहे, जे 85% मूल्यवर्धनाचे प्रतिनिधित्व करतात. ते बहुतेक चिनी आहेत. त्यातून अधिक नोकऱ्या मिळतील, अधिक कौशल्य प्रदान करतील आणि अधिक तंत्रज्ञान हस्तांतरित करतील. तरच, आमचे एमएसएमई जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जातील. काही वर्षापूर्वीच्या मारुतीच्या गोष्टीतही असंच घडलं होतं. भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूट कमी होण्याचा एक पूरक फायदा होईल. अशा प्रकारे, चीनी सहायकांना परवानगी देणे आपल्या राष्ट्रीय हिताचे आहे. अन्यथा भारतात विकला जाणारा प्रत्येक मोबाईल चीनमध्ये रोजगार निर्माण करत राहील. यातून शिकण्यासारखे अनेक धडे आहेत. प्रथम, भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे हा खोटा समज दूर करा. यात मोठी लोकसंख्या आहे ज्यांची क्रयशक्ती माफक आहे. जागतिक ब्रँड्स 'मेक इन इंडिया'साठी रांगेत उभे आहेत हा सर्वसामान्य समज खोटा आहे. भारतात Apple फोनची विक्री जागतिक विक्रीच्या केवळ 0.5% होती, जेव्हा त्यांनी हे फोन भारतात बनवण्याचा निर्णय घेतला.

दुसरा धडा असा आहे की कोणताही देश आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाही. खूप मोठी बाजारपेठ असलेल्या चीनला यशस्वी होण्यासाठी निर्यातीची गरज होती. ज्यामुळे भारताला जगाचा टॅरिफ चॅम्पियन बनतो. जोपर्यंत ते त्याचे शुल्क स्पर्धात्मक पातळीवर कमी करत नाही, तोपर्यंत भारत जागतिक मूल्य साखळीत सामील होण्याची आशा करू शकत नाही, जे 24 ट्रिलियन डॉलरच्या वस्तूंच्या जागतिक व्यापारातील 70% प्रतिनिधित्व करतात. अशा प्रकारे प्रत्येक PLI स्कीममध्ये उच्च दरांवर एक सूर्यास्त कलम असणे आवश्यक आहे. तिसरी गोष्ट, नोकऱ्या निर्माण करण्यात मुख्य प्रवर्तक म्हणजे लहान एमएसएमई नसून मोठी कंपनी आहे ज्याला छोटी कंपनी पुरवठादार बनते. होय, एकूण लहान कंपन्या खूप जास्त नोकऱ्या निर्माण करतात. हे सरकार त्यांना क्रेडिट सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य गोष्टी करत आहे. सरकारने जागतिक ब्रँडना लक्ष्य केले पाहिजे, विशेषत: ज्यांना चीनमध्ये बनवण्याच्या जोखमीची चिंता आहे. चौथी गोष्ट, मोठी कंपनी भारतीय असलीच पाहिजे असं नाही. आयफोनच्या उत्पादनात टाटाचा सहभाग हा एक मुद्दा आहे. जागतिक बाजारपेठेत यशस्वी होण्यासाठी एक उत्कृष्ट उत्पादन आवश्यक आहे. भारतीय कंपन्या टॅरिफच्या मागे उभ्या असल्याने, त्यांनी उत्कृष्ट उत्पादने तयार करण्यासाठी R&D वर खर्च करणे शिकले नाही. त्यामुळे भारतीय जागतिक ब्रँडचा अभाव आहे. म्हणूनच, पहिली पायरी म्हणजे सर्व श्रम-केंद्रित क्षेत्रातील आघाडीच्या ब्रँडला आकर्षित करणे आणि आयफोनची पुनरावृत्ती त्यामध्ये करणे. पाचवी गोष्ट, भारताला कुशल लोकसंख्येची गरज आहे पण घोड्याच्या पुढे गाडी ठेवून काय उपयोग. आयफोन कारखान्यातील बहुतेक महिलांना फक्त 4-6 आठवड्यांचे प्रशिक्षण आवश्यक होते, जरी ते त्यांचे पहिले काम होते. आमच्या प्रशिक्षण संस्थांची (जसे की ITI आणि कौशल्य मिशन) मोठी चूक म्हणजे उद्योगाशी संबंध तोडणे. म्हणूनच, शिकाऊ उमेदवारी, इंटर्नशिप आणि नोकरीवर असलेले प्रशिक्षण हे जाण्याचा मार्ग आहे. सहावी गोष्ट, आयफोनची गोष्ट पीएलआय योजना वापरण्याचा योग्य मार्ग दाखवते. चीन, व्हिएतनाम आणि इतर स्पर्धकांच्या तुलनेत भारतामध्ये स्पष्टपणे यात लकवा आलेला दिसत आहे. पीएलआय ही सबसिडी नाही परंतु ती उच्च जमीन, श्रम, ऊर्जा आणि वाहतूक खर्चाचे परिमाणवाचक तोटे तटस्थ करण्यात मदत करू शकते. डब्ल्यूटीओच्या नियमांमुळे ते स्पष्टपणे निर्यातीला बक्षीस देऊ शकत नाही. त्यामुळे, स्मार्टफोन PLI ने हुशारीने अतिशय महत्त्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्ये निश्चित केली, जी केवळ निर्यात आणि नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करून साध्य करता आली. सातवे, हे सरकार आणि कंपनी यांच्यातील परस्पर आदरावर आधारित वस्तुनिष्ठ, विश्वास निर्माण संवादाचे महत्त्वपूर्ण महत्त्व शिकवते. नागरी सेवक आणि ऍपल एक्झिक्युटिव्ह्सच्या खुल्या मनाच्या टीमने 15 महिने रुग्ण वाटाघाटी केल्या, ज्यांनी आपला अहंकार दाराबाहेर सोडला. आयफोनच्या गोष्टीने जागतिक कंपन्यांना शक्तिशाली संकेत दिले आहेत की भारत आता उत्पादनासाठी प्रतिकूल स्थान नाही. सर्व श्रम-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये - कपडे, शूज, खेळणी, अन्न प्रक्रिया इत्यादींमध्ये या यशाची पुनरावृत्ती करण्याचे आवाहन देखील आहे. त्यासाठी सरकारने सक्रिय असणे आवश्यक आहे. व्हिएतनामचे पंतप्रधान प्रत्यक्षात ऍपलच्या अमेरिकेतील मुख्यालयात त्यांच्या देशात आयपॅड तयार करण्यासाठी राजी झाले. चीन परदेशी कंपन्यांना सतत भुलवत आहे. भारताचे राज्यकर्ते हे करण्यासाठी प्रशिक्षित नाहीत. दक्षिण आणि पश्चिमेकडील मोजक्याच भारतीय राज्यांना ते समजते. जागतिक केंद्र बनण्यासाठी भारत केवळ आशियाई देशांशी स्पर्धा करत नाही; ते मेक्सिको आणि ओहायो सारख्या अमेरिकन राज्यांशी स्पर्धा करते. जर आपण ते दूर करू शकलो, तर भारताला जमीन, कामगार आणि भांडवली बाजारात स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आर्थिक सुधारणांवर दबाव आणला जाईल. शेवटी एका गरीब देशाचे मध्यमवर्गीय राष्ट्रात रूपांतर करण्यापेक्षा मोठे बक्षीस काय असू शकते!