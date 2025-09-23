ETV Bharat / opinion

जीएसटी सुधारणांमुळे आरोग्यसेवांचे सुलभीकरण : रुग्णांची बचत डॉक्टरांनाही कमी खर्चात उपचारांना वाव

जीएसटी सुधारणा शल्यचिकित्सक आणि रुग्ण दोघांसाठीही वरदान ठरू शकतात. त्यामुळे रुग्णांना चांगले उपचार मिळण्यास मदत होईल. यासंदर्भात डॉ. जी. व्ही. राव यांचा लेख.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नुकतेच ज्या दिवशी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या, तेव्हा मला एकप्रकारचा दिलासा आणि आशावाद दोन्ही जाणवले. एक सर्जन आणि रुग्णालय प्रशासक म्हणून, मी दररोज वैद्यकीयदृष्ट्या काय शक्य आहे आणि रुग्णांसाठी आर्थिकदृष्ट्या काय टिकाऊ उपयोगी आहे यामधील बारीक रेषा पाहतो. नवीन कर बदलांमध्ये आरोग्यसेवेतील सर्वात मोठ्या गैर-क्लिनिकल खर्चाच्या ओझ्यांपैकी एक कमी करण्याची क्षमता आहे. औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, निदान आणि अगदी विमा प्रीमियमवर आता लक्षणीयरीत्या कमी किंवा शून्य जीएसटी येतो आणि शस्त्रक्रिया आणि मल्टीस्पेशालिटी काळजीची गरज असलेल्या रुग्णांसाठी हा बदल खरोखरच मोठा फरक करू शकतो.

सर्वात प्रभावी बदलांपैकी एक म्हणजे औषधे आणि औषधांवरील जीएसटी बारा टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, कर्करोग आणि दुर्मीळ आजारांसाठी असलेल्या तेहतीस जीवनरक्षक औषधांवरही आता पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. शस्त्रक्रियेतून बरे होणाऱ्या किंवा दीर्घकालीन आजारांसह जगणाऱ्या रुग्णासाठी, हे दीर्घकालीन उपचारांमध्ये लक्षणीय बचतीत रुपांतरित होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल वस्तू, ऑक्सिजन आणि भूल देणारी औषधे, हे सर्व ऑपरेशन थिएटरमधील आणि पोस्टऑपरेटिव्ह मॉनिटरिंगमधील महत्त्वाचे घटक आहेत, हे पाच टक्के जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत. रुग्णालयाची बिलं भरण्यासाठी झगडणाऱ्या कुटुंबांसाठी, ही किरकोळ गोष्ट नाही तर अर्थपूर्ण कपात आहे जे वेळेवर शस्त्रक्रिया करायची की खर्चामुळे उपचारांना विलंब करायचा यासारख्या निर्णयांवर परिणाम करू शकतात.

आरोग्य विमा प्रीमियम, ज्यावर पूर्वी अठरा टक्के कर आकारला जात होता, आता जीएसटीमधून वगळण्यात आला आहे. यामुळे पॉलिसी अधिक परवडणाऱ्या होतात, विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्यांना बहुतेकदा जटिल शस्त्रक्रियांची सर्वात जास्त गरज असते. विमा स्वस्त आणि अधिक सुलभ होत असताना, अधिक रुग्ण कव्हर शोधण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे रुग्णालये रुग्णांच्या देयकांवर चुका होण्याची भीती न बाळगता काळजी व्यवस्थापित करू शकतात. यामुळे शस्त्रक्रिया, इम्प्लांट किंवा अतिदक्षता विभागासाठी मोठ्या बिलांना तोंड देताना रुग्णांना वाटणारी चिंता देखील कमी होते.

सर्जनच्या दृष्टिकोनातून, या सुधारणांमुळे रुग्णांनी निवडलेल्या इम्प्लांट्स आणि उपकरणांच्या गुणवत्तेत फरक पडू शकतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, प्रीमियम इम्प्लांट्स आणि सर्जिकल हार्डवेअरवरील प्रतिबंधात्मक करांमुळे रुग्ण अनिच्छेने कमी किमतीच्या पर्यायांची निवड करतात. उपकरणांवरील जीएसटीमध्ये अठरा टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कपात केल्याने हे समीकरण बदलते, ज्यामुळे उच्च दर्जाचे पर्याय अधिक शक्य होतात. सांधे बदलणे, आघात शस्त्रक्रिया किंवा हृदयविकारातून जाणाऱ्या व्यक्तीसाठी, हे थेट चांगले परिणामकारी होऊ शकते.

एम्स नवी दिल्ली
एम्स नवी दिल्ली (ETV Bharat)

रुग्णालय प्रशासक म्हणून, मला हे माहीत आहे की आता आव्हान हे आहे की हे फायदे रुग्णांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करणे. अशा कोणत्याही सुधारणांमधील धोका असा आहे की बचत पुरवठादारांद्वारे शोषली जाऊ शकते किंवा ज्यांना त्यांची सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना देण्याऐवजी प्रशासकीय अकार्यक्षमतेत गमावली जाऊ शकते. रुग्णालयांमधील खरेदी संघांनी नवीन कर प्रणाली राबवण्यासाठी पुरवठादारांशी करार पुन्हा वाटाघाटी केल्या पाहिजेत आणि बिलिंग सिस्टम सुधारित केल्या पाहिजेत जेणेकरून रुग्णांना हे फायदे पारदर्शकपणे पाहता येतील. विमा प्रदात्यांनी देखील त्यांच्या पॉलिसी संरचना सुधारित केल्या पाहिजेत जेणेकरून रुग्णांना कमी प्रीमियम आणि व्यापक कव्हरेज दोन्हीचा फायदा होईल.

हे जीएसटी बदल सरकारच्या सार्वजनिक विमा योजनांच्या विस्ताराशी देखील सुसंगत आहेत आणि खासगी आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सूटसह एकत्रित केल्यावर, यामुळे दुहेरी संरक्षण प्रणाली तयार होते. सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी सार्वजनिक योजना आणि उर्वरित लोकसंख्येसाठी अधिक परवडणाऱ्या खासगी धोरणांचा. जर प्रभावीपणे अंमलात आणला गेला तर त्याचा परिणाम भारतातील आरोग्य सुरक्षा जाळ्याचा लक्षणीय विस्तार होऊ शकतो.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (Getty Images)

आर्थिक दिलासा केवळ परवडण्याबद्दल नाही तर वेळेबद्दल देखील आहे. रुग्ण अनेकदा शस्त्रक्रिया पुढे ढकलतात जोपर्यंत खर्चाच्या दबावामुळे परिस्थिती बिघडत नाही, ज्यामुळे अधिक गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया आणि खराब परिणाम होतात. उपचारांचा गैर-क्लिनिकल खर्च कमी करून, या सुधारणा लवकर हस्तक्षेप, चांगले पुनर्प्राप्ती आणि शेवटी दीर्घकाळात आरोग्यसेवा खर्च कमी करण्यास प्रोत्साहन देतात. माझ्यासारख्या शल्यचिकित्सकांसाठी, हा कदाचित सर्वात अर्थपूर्ण परिणाम आहे. खर्च हा सर्वात मोठा अडथळा न पाहता, योग्य वेळी, योग्य तंत्रज्ञानासह रुग्णांवर उपचार करण्यास सक्षम असणे हे यातून घडते. आता जबाबदारी डॉक्टर, प्रशासक, विमा कंपन्या आणि धोरणकर्त्यांसह आपल्या सर्वांवर आहे, जेणेकरून व्यवहारात फायदे मिळतील याची खात्री करणे. जर आपण यात यशस्वी झालो, तर प्रत्येक भारतीयासाठी सुलभ, परवडणारी आणि उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा देण्याचे दीर्घकालीन स्वप्न वास्तवाच्या एक पाऊल जवळ येईल.

(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

हेही वाचा...

  1. मोदी सरकारची देशवासियांना नवरात्रीनिमित्त भेट; २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार 'जीएसटी बचत उत्सव'
  2. केंद्र सरकारच्या जीएसटी कपातीच्या निर्णयाचा खरंच लोकांना फायदा होणार? अर्थतज्ज्ञांनी काय म्हटलंय? वाचा सविस्तर...

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTHCARE MORE ACCESSIBLEजीएसटी सुधारणारुग्णालयऔषधांवरील जीएसटीGST REFORMS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.