गाझा करार आणि ट्रम्प यांचे मध्य पूर्वेतील संतुलन!
राजनैतिक हालचालींनंतर झालेला गाझा करार हमासला २० कलमी अजेंडाच्या स्वरूपात युद्धबंदीची मागणी करण्याची शेवटची संधी देतो.
By Vivek Mishra
Published : October 7, 2025 at 10:07 AM IST|
Updated : October 7, 2025 at 10:18 AM IST
अमेरिकेच्या धोरणाशी संबंधित बहुतेक गोष्टींप्रमाणेच मध्य पूर्वेतील ट्रम्प यांचे मध्य पूर्वेतील धोरणही गोंधळ निर्माण करणारे असू शकते. गाझाला प्रादेशिक क्षेत्रात रूपांतरित करण्याच्या त्यांची इच्छा आहे. त्यांनी नवीनतम गाझा शांतता योजना आणली. ट्रम्प हे धोरणात्मक बदल करून प्रादेशिक राजकारणाला आकार बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ८० व्या सत्रादरम्यान झालेल्या राजकीय चर्चांचे सत्र अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचं दिसून येत आहे. विशेषतः ट्रम्प यांनी हमासला २० कलमी अजेंड्याच्या स्वरूपात युद्धबंदीची अंतिम संधी दिली होती. इस्रायल-गाझा युद्धासारख्या संघर्षात सार्वभौमत्व, अस्तित्व, धर्म आणि संस्कृतीचे प्रश्न दोन्ही बाजूंसाठी अनिवार्यपणे आणि अस्तित्वाचे धोके ठरले आहेत. २० कलमी अजेंड्याच्या माध्यमातून शांतता शोधणं म्हणजे गवताच्या ढिगाऱ्यात सुई शोधण्यासारखं वाटू शकते. तरीही, संधी आणि जबाबदारी एकत्र करून दिल्याबद्दल ट्रम्प यांचा प्रस्ताव कौतुकास्पद ठरला आहे. विशेषतः, ट्रम्प यांनी इस्त्रालयलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांना सध्याचा शांतता प्रस्ताव स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. कारण ते याकडे ते तात्पुरती का होईना शांतता अंमलात आणण्याची शेवटची संधी मानतात. नोबेलची संधी हुकूनही वैयक्तिकरित्या ट्रम्प यांचा आशावाद कायम आहे.
इस्त्रायल आणि हमास या दोन्हींना हा अंशत: का होईना, करार स्वीकारण्यास भाग पाडून ट्रम्प यांनी एकाच वेळी अनेक भूमिका संतुलित केल्या आहेत. त्यातूनच मध्य पूर्व धोरणाची जटिलता दिसून येते. ७ ऑक्टोबर रोजी हमासनं इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यापासून ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना या प्रदेशात पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. त्यातून अमेरिका-इस्रायल संबंधाची कठोर परीक्षा झाली आहे. इस्रायलने कतारवर केलेल्या हल्ल्याबद्दल ट्रम्प यांनी सार्वजनिकरित्या नाराजी दाखविली नाही. असे असले तरी खासगीरित्या इस्रायलकडं त्यांच्या चिंता अधिक जोरदारपणे व्यक्त केल्या आहेत. यानंतर ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश काढून कतारला अमेरिकेकडून सुरक्षा हमी दिली.
अमेरिका बराच काळ मध्य पूर्वेकडं लक्ष ठेवून आहे. या प्रदेशातून अमेरिकेनं धोरणात्मक माघार घेत इंडो-पॅसिफिककडे मोर्चा वळविला. असे असले तरी ट्रम्प यांच्या तर्कानुसार मध्य पूर्व अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प प्रशासन या प्रदेशाकडे आर्थिक आणि धोरणात्मक अशा दोन दृष्टीकोनातून पाहते. आर्थिकदृष्ट्या ट्रम्प यांना मध्य पूर्वेत आर्थिक अजेंडा विस्तारण्यात अडचणी आहेत. मध्य पूर्वेतील संघर्ष जसजसा वाढत गेला, तसतसे ते या प्रदेशाच्या आर्थिक क्षमतेचा वापर करण्यापासून त्यांना रोखू शकले नाहीत. युएईशी झालेल्या करारात ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या उच्च दर्जाच्या चिप्ससाठी बाजारपेठ सुरक्षित केली आहे. विश्वासाचा अभाव आणि धोरणात्मक स्पर्धेमुळे चीन हा अमेरिकेसाठी पर्याय बनू शकला नाही. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेचा मजबूत भागीदार म्हणून सौदी अरेबिया या प्रदेशातील एकमेव देश आहे. रियाधचा पाकिस्तानसोबतचा संरक्षण करार हा अमेरिकेच्या अविश्वसनीयतेविरुद्धची हमी होती. कदाचित अमेरिकेच्या नागरी अणु कराराच्या इच्छेला अडथळा आणण्याच्या कथित विसंगत असलेल्याविधानाविरुद्धदेखील सौदी अरेबियाचं पाऊल होते.
मध्य पूर्वेची भौगोलिक स्थितीमुळे सौदी अरेबिया हा या प्रदेशातील आधुनिक काळातील केंद्र ठरलं आहे. जागतिक आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. ट्रम्प यांच्या आर्थिक जागतिक दृष्टिकोनात सौदी अरेबिया ही सोन्याची खाण आहे. तरीही, ७ ऑक्टोबरपासून या प्रदेशातील घडामोडींमुळे ट्रम्प यांना प्रादेशिक शक्तींच्या निर्णय घेण्यावर प्रभाव पाडण्याच्या क्षमतेवर आणि प्रादेशिक राजकारणापासून स्वतःला दूर ठेवण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी इस्रायल-हमास संघर्षाचा या प्रदेशावरील परिणाम कमी होण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु इस्रायलच्या कृतीमुळे देशांतर्गत आणि प्रादेशिक प्रतिक्रियेमुळे अशा प्रयत्नांना अडथळा निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांना आर्थिक वाढीचं आकर्षण आणि अमेरिकेच्या सैन्यदलाच्या आक्रमणाची भीती हे मध्य पूर्वेतील परिस्थिती सुधारण्यासाठी सर्वात प्रभावी संयोजन असू शकते. अमेरिकेसाठी इस्रायल हा अत्यंत जवळचा मित्र आहे. कारण, ज्यूडिओ-ख्रिश्चन मूल्ये, अमेरिकेतील मजबूत इस्रायल लॉबी आणि होलोकॉस्टपर्यंत पसरलेल्या ऐतिहासिक उत्क्रांतीचा अमेरिकेशी संबंध जोडलेला आहे. ट्रम्प आणि MAGA चळवळीसाठी इस्रायल खूप महत्त्वपूर्ण आहे.
ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक अमेरिकेत विशेषतः तरुणांमधून इस्रायलबद्दल कमी होत असलेल्या समर्थनाविरुद्ध लढत आहेत. पुढील वर्षीच्या मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्पला या प्रगतीचा फायदा होऊ शकतो. ट्रम्प हे एक ऐतिहासिक संधी म्हणून पाहतात. कारण, ते या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करणारे आणि इस्रायलला पूर्णपणे पाठिंबा देणारे पहिले अमेरिकन अध्यक्ष आहेत. इतर पर्याय संपल्यावर दोन शक्ती एकत्र आणण्याची त्यांची अद्वितीय क्षमता दिसून येत आहे. दोन्ही बाजूंचे मन वळवण्याचे ते प्रयत्न करतात. गाझा कराराचे तपशील अद्याप अस्पष्ट असले तरी त्याची रूपरेषा स्पष्ट होत चालली आहे. इस्रायल आणि गाझा दोघांसाठीचा सध्याचा करार काही क्षेत्रांमध्ये तडजोड दर्शवितो. परंतु वर्षानुवर्षे झालेल्या लढाई आणि इतिहास, संस्कृती, भूगोल आणि धर्म यांच्यातील संघर्षानंतर, ही शांततेसाठी एक खरी संधी असू शकते. परंतु, त्यात कोणतीही पूर्ण हमी नाही.
Disclaimer: या लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाचे स्वतःचे आहेत. येथे व्यक्त केलेले तथ्य आणि मते ईटीव्ही भारतचे विचार प्रतिबिंबित होत नाहीत.