"मातृत्व म्हणजे केवळ बाळंतपण नाही; तो निर्मितीचा सर्वात पवित्र अनुभव आहे."
मातृत्वाचा प्रवास हा प्रेम, त्याग आणि निर्मितीच्या सर्वात अनोख्या अभिव्यक्तींपैकी एक म्हणून फार पूर्वीपासून त्याला एकप्रकारचा सन्मान आहे. मातृत्व म्हणजे फक्त बाळाचं पालनपोषणच नाही तर त्याच्याही पलीकडे असलेल्या भावनिक आणि आध्यात्मिक बंधनाचे देखील प्रतीक आहे. तरीही, ही पवित्र मातृत्वाची भूमिका अलिकडच्या काळात व्यावसायिक शोषणापासून दूर राहिली नाही. अलिकडच्या काळात तर यासंदर्भातील त्रासदायक बातम्या समोर येऊ लागल्यात.
सरोगेट माता तसंच अंडी दात्याच्या मृत्यूपासून ते मुलांच्या ताब्याचे वाद, जन्मलेलं बाळ अपंग असल्यानं त्याला सोडून देणे आणि असुरक्षित महिला तसंच मुलींशी संबंधित तस्करी आणि जबरदस्तीच्या घटना यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. बेबी मंजी यमदा विरुद्ध भारत सरकार (२००८) या खटल्यामध्ये, सुप्रीम कोर्टानं व्यावसायिक सरोगसीमधील नैतिक आणि कायदेशीर फोलपणा उघड केला, ज्यामुळे नियमनाची मागणी झाली. त्यानंतर, देविका बिस्वास विरुद्ध भारत सरकार (२०१६) प्रकरणात, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, प्रजनन अधिकार हे कलम २१ चा मूलभूत भाग आहेत. भारतीय कायदा आयोगानं (२००९) त्यांच्या २२८ व्या अहवालात, कठोर नियामक चौकटीअंतर्गत परोपकारी सरोगसीला परवानगी देताना व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्याची जोरदार शिफारस केली आहे.
असे प्रकार घडल्यानं चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे भारत सरकारनं सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ द्वारे कायदेशीर तरतूद केली, ज्याने व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घातली आणि फक्त परोपकारी सरोगसीला परवानगी दिली, जी भारतीय नागरिक आणि अनिवासी भारतीयांसाठी मर्यादित होती. थायलंड, नेपाळ, मेक्सिको आणि कंबोडिया सारख्या देशांमध्ये अशाच प्रकारच्या बंदींमुळे व्यावसायिक सरोगसी उद्योगाला युक्रेन, जॉर्जिया, लाओस, मलेशिया, अर्जेंटिना, कोलंबिया, नायजेरिया, केनिया आणि दक्षिण आफ्रिका सारख्या नवीन, कमी नियंत्रित प्रदेशांमध्ये स्थलांतर करण्यास भाग पाडले आहे. हे बदल वसाहतवादानंतरची व्यापक गतिमानता दाखवतात. जिथे आर्थिक असमानता आणि पद्धतशीर लिंग असमानता अशा उद्योगांना ग्लोबल साऊथकडे स्थलांतरित करण्यास बाध्य करते. स्त्रीवादी विद्वानांनी बराच काळ यासंदर्भातला इशारा दिला होता. २०२० ते २०२५ दरम्यान, हैदराबाद आणि विशाखापट्टणममध्ये बेकायदेशीर सरोगसी आणि बाल तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली. अधिकाऱ्यांनी गरीब महिलांकडून फक्त ९०,००० रुपयांना बाळे खरेदी केल्यानंतर ३५ लाख रुपयांपर्यंत बाळांची विक्री करणारं एका मोठं रॅकेट उघडकीस आणलं. डीएनए चाचण्यांमुळे आयव्हीएफ उपचारांच्या नावाखाली चालवल्या जाणाऱ्या या घोटाळ्याशी संबंधित ८ जणांना अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की अशा फसवणुकीच्या किमान एक डझन प्रकरणे एकाच क्लिनिकशी संबंधित आहेत, ज्यात दरवर्षी ४-५ तस्करीच्या घटना घडतात. हैदराबादमध्ये १५८ प्रजनन केंद्रे नोंदणीकृत असली तरी, परवाना नसलेल्या आणि लपून छपून सुरू असलेल्या क्लिनिकच्या कामकाजाबद्दल चिंता कायम आहे.
खरं तर या परिस्थितीची भविष्यवाणी पूर्वीच करण्यात आली होती. आर्थिकदृष्ट्या वंचित राष्ट्रांमधील महिला सरोगसीत अनेक मर्यादा येतील. बहुतेकदा अल्प मोबदल्यासाठी शोषणाच्या परिस्थितीत काम करतील, ही भविष्यवाणी आता प्रत्यक्षात आली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर कालसुसंगत नैतिक नियमनाची तातडीची गरज अधोरेखित झाली आहे जे मातृत्वाच्या प्रतिष्ठेची विक्री करण्याऐवजी त्याचे रक्षण करते.
सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ आणि २०२४ च्या सुधारित नियमांनुसार, भारतात फक्त परोपकारी सरोगसीला परवानगी आहे, म्हणजेच सरोगसी आईला वैद्यकीय खर्च आणि विम्याव्यतिरिक्त कोणताही आर्थिक भरपाई मिळू शकत नाही. व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी आहे. सरोगसी फक्त भारतीय विवाहित विषमलैंगिक जोडप्यांना (२५-५० वयोगटातील महिला आणि २६-५५ वयोगटातील पुरुष) आणि ३५-४५ वयोगटातील एकट्या महिलांना (विधवा किंवा घटस्फोटित) परवानगी आहे, जर त्यांना जिल्हा वैद्यकीय मंडळाने प्रमाणित केलेले कोणतेही जैविक किंवा दत्तक मूल नसेल आणि गर्भावस्थेच्या सरोगसीची वैद्यकीय आवश्यकता नसेल तर असे करता येते. फक्त भारतीय नागरिक आणि भारतातील परदेशी नागरिक (ओसीआय) पात्र आहेत; परदेशी लोकांना परवानगी नाही. यामध्ये अनुवांशिक दुवा अनिवार्य आहे आणि प्रक्रिया एआरटी-नोंदणीकृत सरोगसी क्लिनिकद्वारे पार पाडल्या पाहिजेत. पालकांचे हक्क जन्माच्या वेळी प्रथम श्रेणी दंडाधिकाऱ्याच्या पालकत्व आदेशाने स्थापित केले जातात. सरोगसीने योग्य प्राधिकरणाकडून पात्रता प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे. या कायद्यातील २०२४ च्या दुरुस्तीनुसार, विशिष्ट वैद्यकीय परिस्थितीत अंडी किंवा शुक्राणू दान करण्याची परवानगी आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया नैतिक, नियमन केलेली आणि वैद्यकीयदृष्ट्या न्याय्य राहील याची खात्री होते.
भारत व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्याचा विचार करत असताना, अशा प्रकारच्या हालचालीमुळे अनावधानाने याचा दुरुपयोग होऊ शकते, ज्यामुळे महिलांचे शोषण रोखण्याऐवजी आणखी वाढेल अशी चिंता आहे. व्यावसायिक सरोगसीऐवजी परोपकारी मॉडेल वापरल्याने स्वार्थत्यागाच्या पितृसत्ताक अपेक्षांना बळकटी मिळण्याचा धोका निर्माण होतो, जिथे महिलांना विशेषतः सुनांना सामाजिक किंवा कौटुंबिक दबावाखाली नातेवाईकांसाठी मुले जन्माला घालण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. अभ्यासक पुढे इशारा देतात की, बंदीमुळे अनियंत्रित काळा बाजार वाढू शकतो, जसे की नेपाळ आणि केनियासारख्या देशांमध्ये प्रक्रिया स्थलांतरित करून भारतातील बेकायदेशीर अवयव व्यापाराच्या सततच्या समस्या. वंध्यत्वाच्या उपायांची मागणी जास्त आहे आणि वंध्यत्व असलेल्या जोडप्यांना हा पर्याय पूर्णपणे सोडून देण्याची शक्यता नाही, विशेषतः जेव्हा दत्तक प्रक्रिया अनेकांसाठी नको असते. या संदर्भात, आपल्याला बंदीपासून नियमनाकडे जाण्याचा विचार करावा लागेल. राज्यसभेच्या १०२ व्या अहवाल आणि क्षेत्रीय संशोधनातून, ते एक मजबूत सरोगसी नियमन प्राधिकरण (SRA) प्रस्तावित करते, जे केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) च्या मॉडेलवर आधारित आहे, जे क्लिनिकला परवाना आणि देखरेख करेल, निष्पक्ष करार सुनिश्चित करेल, आरोग्य आणि आर्थिक संरक्षण लागू करेल आणि सरोगेट्ससाठी समर्थन प्रणाली प्रदान करेल. सरोगेट्स २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असावेत, किमान एक जैविक मूल असेल आणि त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत कायदेशीर बंधनकारक करारांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी समुपदेशन करावे लागेल. देयके रोख नसलेली, अंशतः आगाऊ असावीत आणि गर्भपाताच्या बाबतीतही संरक्षण समाविष्ट असावे.
क्लिनिक्सने सरासरी देयकांच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणाद्वारे पारदर्शकता राखली पाहिजे आणि सरोगेट्स आणि इच्छित पालक दोघांनाही त्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल शिक्षित केले पाहिजे. IVF चक्र मर्यादित करणे, वैद्यकीय हस्तक्षेपांसाठी माहितीपूर्ण संमती आवश्यक करणे, प्रसूतीनंतरची काळजी अनिवार्य करणे आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमात सरोगेसी नैतिकतेचा समावेश करणे. शिवाय, राज्यांनी सरोगेट्समध्ये जन्मलेल्या मुलांसाठी नागरिकत्वाभोवती कायदे स्पष्ट करावेत जेणेकरून बेबी मांजी प्रकरणासारखे कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल. महिलांना शाश्वत उपजीविकेत रूपांतरित होण्यास सक्षम करण्यासाठी सरोगसीला पाठिंबा देण्यासोबत व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि शिक्षण दिले पाहिजे. शेवटी, व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी, अगदी सर्वोत्तम परिस्थितीतही, महिलांना आणखी दुर्लक्षित करण्याचा धोका आहे, तर चांगल्या प्रकारे अंमलात आणलेली नियामक चौकट त्यांना कायदेशीर सुरक्षा, वैद्यकीय संरक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठेसह सक्षम बनवू शकते.
राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणासारख्या नियामक संस्थांसह भारताचा ट्रॅक रेकॉर्ड असे मॉडेल व्यवहार्य असल्याचे सिद्ध करतो. प्रजनन श्रमाला गुन्हेगार ठरवण्याऐवजी, राज्याने सरोगसी नैतिक, पारदर्शक आणि महिलांच्या स्वायत्तता आणि अधिकारांचा आदर करून चालते याची खात्री करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे.
