दरवर्षी सुमारे ४ लाख भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात जातात. त्यापैकी बहुतेक अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि व्यवस्थापन या विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जातात. अनेक कुटुंबांसाठी हे एक महागडे स्वप्न आहे. यामध्ये बहुतेकदा प्रति विद्यार्थी ३० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. आता, एका मोठ्या धोरणात्मक बदलामुळे यामध्ये आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. याचा दुहेरी फायदा होईल. पहिलं म्हणजे, शिक्षणासाठी परदेशात जावे लागणार नाही. दुसरीकडे, अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलन भारतातच राहील. ते परदेशात जाणार नाही.
भारताने अधिकृतपणे उत्तम परदेशी विद्यापीठांना त्यांचे कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी आपले दरवाजे उघडले आहेत. हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये समाविष्ट असलेले आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नवीन नियमांद्वारे एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे.
जर आपण आकडेवारीबद्दल बोललो तर, संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या १३ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये कॅनडा पहिल्या क्रमांकावर आहे. ४,२७,००० भारतीय विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. त्यानंतर अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ३,३७,००० भारतीय विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. १,८५,००० विद्यार्थ्यांसह ब्रिटन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलिया चौथ्या क्रमांकावर आहे. येथे १,२२,२०२ भारतीय विद्यार्थी आहेत. ४२,९९७ नोंदणीसह जर्मनी पाचव्या क्रमांकावर आहे.
स्थलांतराचं आव्हान : परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी १३ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर हे मोठे आव्हान आहे. यातून भारताच्या उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात असलेल्या कमतरता दिसतात. या स्थलांतरामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे २०-३० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसतो. यामुळे देशांतर्गत विकासाला चालना मिळू शकणाऱ्या परकीय चलनाचे मोठे नुकसान होते. हे स्थलांतर प्रमुख संस्थांमध्ये मर्यादित जागा, अपुऱ्या संशोधन पायाभूत सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकांच्या बरोबरीने जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त पात्र उमेदवारांची वाढती मागणी यामुळे होते.
भारताची उच्च शिक्षण प्रणाली, तिचा आकार मोठा असूनही, क्षमता मर्यादा आणि गुणवत्तेत फरकाने ग्रस्त आहे. देश दरवर्षी लाखो पदवीधर तयार करतो, तरीही उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षा कमी, सुमारे २७ टक्के आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये २०३५ पर्यंत ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे, हे ओळखून की गुणवत्ता आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेत सुधारणा केल्याशिवाय केवळ प्रवेशाचा विस्तार करणे पुरेसे नाही.
धोरणात्मक प्रतिसाद : प्रतिष्ठित जागतिक संस्थांना भारतात आमंत्रित करण्याच्या निर्णयातून गरज आणि धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षा या दोन्ही गोष्टी दिसतात. भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणून, सरकार एकाचवेळी अनेक आव्हानांना तोंड देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. प्रतिभा टिकवून ठेवणे, कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करणे, शैक्षणिक दर्जा वाढवणे आणि देशाच्या संशोधन आणि नवोपक्रम परिसंस्थेला बळकटी देणे. हे धोरण बदल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टिकोनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे आणि त्याचबरोबर दर्जेदार शिक्षण अधिक सुलभ आणि परवडणारे बनवते.
हा उपक्रम पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर दोन्ही स्तरावर एकूण नोंदणी प्रमाण वाढवण्याच्या व्यापक ध्येयाला देखील सार्थ ठरवतो. परदेशी भागीदारीद्वारे क्षमता वाढवून, भारत अधिक विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊ शकतो आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दृष्टिकोन आणि जागतिक सर्वोत्तम शिक्षणाशी एकरुप करू शकतो.
परस्पर आकर्षण : परदेशी विद्यापीठांना, भारत एक अनोखी संधी उपलब्ध करुन देत आहे. हा देश जगातील सर्वात मोठ्या विद्यार्थी बाजारपेठांपैकी एक आहे. भारतातील वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त शिक्षणासाठी उत्सुक आहे. येथे कॅम्पस स्थापन केल्याने या संस्थांना विद्यार्थ्यांना परदेशात प्रवास करण्याची आवश्यकता न पडता या प्रचंड बाजारपेठेचा फायदा घेण्याची देशातच संधी मिळते. शेजारील दक्षिण आशियाई देश, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील विद्यार्थ्यांना देखील याचा फायदा होईल.
भारताचे वाढणारे उद्योग, विशेषतः क्वांटम तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान, सहयोगी, उद्योग-संरेखित संशोधनासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा देतात. देशाचे धोरणात्मक स्थान आणि वाढते आर्थिक महत्त्व हे त्यांचा जागतिक प्रभाव आणि उपस्थिती वाढवू इच्छिणाऱ्या विद्यापीठांसाठी एक आकर्षक केंद्र बनवते.
शैक्षणिक परिवर्तन झाल्यावर, हे परदेशी कॅम्पस डेटा सायन्स, रोबोटिक्स, जैवतंत्रज्ञान, जागतिक व्यवसाय, वित्त, सर्जनशील कला आणि डिझाइन यासारख्या उच्च-मागणीच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतील अशी अपेक्षा आहे. अनेक संस्था ड्युअल-डिग्री मॉडेल्स सादर करण्याची योजना आखत आहेत. अशा ठिकाणी, विद्यार्थी त्यांचे काही अभ्यासक्रम भारतात आणि उर्वरित परदेशात पूर्ण करतील. यामुळे त्यांना दोन्ही जगातील सर्वोत्तम अनुभव घेता येईल.
त्यांचे शैक्षणिक कार्यक्रम बहुधा आंतरविद्याशाखीय अध्यापन दृष्टिकोन, प्रकल्प-आधारित अभ्यासक्रम आणि मजबूत उद्योग एकात्मता या वैशिष्ट्यांद्वारे वेगळे असतील, जे बहुतेक भारतीय संस्थांमध्ये तुलनेने दुर्मिळ आहेत. टीकात्मक विचारसरणी, नवोन्मेष आणि समस्या सोडवण्यावर भर दिल्याने भारताच्या शैक्षणिक संस्कृतीत व्यापक बदल घडू शकतो, पारंपारिक रोट लर्निंगच्या पलीकडे जाऊन अधिक गतिमान, संशोधन-केंद्रित शिक्षणाकडे वाटचाल होऊ शकते.
गुणवत्ता नियंत्रण आणि मानके : गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी यूजीसीने कठोर प्रवेश निकष निश्चित केले आहेत. परदेशी विद्यापीठांना जगातील शीर्ष 500 संस्थांमध्ये स्थान मिळाले पाहिजे, ज्यामुळे मूलभूत गुणवत्ता मर्यादा स्थापित केली पाहिजे. नियामक चौकटीनुसार, किमान 60 टक्के मुख्य प्राध्यापकांनी जागतिक स्तरावरील संस्थांकडून पीएचडी पदवी धारण केली पाहिजे, ज्यामुळे शैक्षणिक विश्वासार्हता सुनिश्चित होईल.
याव्यतिरिक्त, संस्थांनी त्यांच्या कॅम्पस बजेटच्या 10 टक्के जागा स्थानिक संशोधन उपक्रमांमध्ये गुंतवाव्यात आणि गरजेनुसार शिष्यवृत्तीसाठी 15 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात. यामुळे संशोधन विकास आणि प्रवेशयोग्यता दोन्हीला चालना मिळेल.
विद्यापीठांनी पदवी समतुल्यतेसाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे, म्हणजेच भारतीय कॅम्पसमध्ये मिळवलेल्या पात्रतेचे मूल्य देशांतर्गत संस्थांकडून मिळवलेल्या पात्रतेइतकेच असेल. या प्राध्यापकांमध्ये भेट देणारे शिक्षणतज्ज्ञ, दीर्घकालीन प्रवासी, प्रतिष्ठित भारतीय प्राध्यापक आणि उद्योग तज्ञ यांचा समावेश असेल. परीक्षा देशांतर्गत-कॅम्पस प्रोटोकॉलचे पालन करतील आणि एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जागतिक मानके राखण्यासाठी एक नियंत्रित ग्रेडिंग प्रणालीचे पालन करतील.
या चौकटीत शुल्क पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी निवारण यंत्रणा आणि संयुक्त संशोधन उपक्रम आणि प्राध्यापक विकास कार्यक्रमांसाठी भारतीय विद्यापीठांशी संभाव्य सहकार्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे. संस्थांना त्यांचा परिचालन परवाना राखण्यासाठी द्वैवार्षिक तपासणी करावी लागेल आणि वार्षिक अनुपालन अहवाल सादर करावा लागेल.
संशोधन आणि उद्योग एकत्रीकरण : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शाश्वतता, प्रगत उत्पादन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये महत्त्वपूर्ण संशोधन गुंतवणूक नियोजित आहे. भारतीय उद्योगांसोबत भागीदारी, विशेषतः बेंगळुरू, मुंबई आणि दिल्ली-एनसीआर सारख्या प्रमुख नवोन्मेष केंद्रांमध्ये, विद्यार्थ्यांना उपयोजित संशोधन संधी आणि सुधारित प्लेसमेंट संधी प्रदान करेल.
यूके रिसर्च अँड इनोव्हेशन, ऑस्ट्रेलियन रिसर्च कौन्सिल आणि इंडिया-यूएस कोलॅबोरेटिव्ह प्रोग्रामसह आंतरराष्ट्रीय निधी स्रोतांपर्यंत पोहोचल्याने भारताच्या संशोधन परिसंस्थेला लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल. हे सीमापार शैक्षणिक सहकार्य ज्ञान हस्तांतरणाला गती देण्यास, नवोन्मेषाला चालना देण्यास आणि जागतिक संशोधन नेटवर्कमध्ये भारताचे स्थान मजबूत करण्याचे आश्वासन देते.
आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम : आर्थिक परिणाम प्रचंड आहेत. सध्या परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अर्ध्या विद्यार्थ्यांना यशस्वीरित्या टिकवून ठेवल्याने दरवर्षी परकीय चलनाच्या प्रवाहात १५-२० अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते. हे कॅम्पस प्राध्यापकांच्या पदांपासून ते सेवांना समर्थन देण्यापर्यंत हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करतील, तसेच पायाभूत सुविधा विकास आणि सेवा मागणीद्वारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देतील.
अर्थशास्त्राव्यतिरिक्त, सामाजिक परिणाम देखील परिवर्तनकारी असू शकतो. दर्जेदार जागतिक शिक्षण अधिक सुलभ आणि परवडणारे बनवल्याने पूर्वी फक्त श्रीमंतांसाठी उपलब्ध असलेल्या संधींचे लोकशाहीकरण होईल. तथापि, मजबूत शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांशिवाय, या संस्था प्रामुख्याने श्रीमंत कुटुंबांना सेवा देतील असा धोका आहे. यामुळे शैक्षणिक असमानता आणखी वाढू शकते.
आव्हाने आणि विचार : या उपक्रमाला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. स्पर्धात्मक जागतिक बाजारपेठेत जागतिक दर्जाच्या प्राध्यापकांची भरती करणे आणि त्यांना टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक असेल. भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ, नियामक आवश्यकता आणि विविध विद्यार्थी पार्श्वभूमींशी जुळवून घेत आंतरराष्ट्रीय मानके राखण्यासाठी काळजीपूर्वक मोजमाप आवश्यक आहे. अर्थपूर्ण उद्योग भागीदारी निर्माण करणे आणि संशोधन सहकार्य स्थापित करणे यासाठी वेळ आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न लागतील.
शैक्षणिक स्वातंत्र्य, स्थानिक भरती पद्धती आणि सांस्कृतिक अनुकूलन यावरील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची राहतील. दर्जेदार शिक्षण आणि संशोधनासाठी दीर्घकालीन वचनबद्धतेशिवाय ब्रँड ओळख मिळविणाऱ्या संस्थांकडून अल्पकालीन उपक्रमांपासून भारताने सावध राहिले पाहिजे.
पुढे जाण्याचा मार्ग : सुरुवातीची चिन्हे आशादायक आहेत. यूके (६), अमेरिका (१), ऑस्ट्रेलिया (४), इटली (१) आणि मलेशिया (१) मधील तेरा विद्यापीठांनी रस दाखवला आहे. काहींनी आधीच कामकाज सुरू केले आहे. २०२६-२७ पर्यंत सिंगापूर, जर्मनी आणि फ्रान्समधील अतिरिक्त संस्था प्रवेश करतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक ऑफरची विविधता वाढेल.
पुढील दोन वर्षे ही तात्पुरती ट्रेंड आहे की कायमस्वरूपी परिवर्तन आहे हे ठरवण्यासाठी महत्त्वाची असतील, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या विद्यार्थी निर्यातदारांपैकी एकापासून जागतिक शिक्षणासाठी पसंतीचे ठिकाण बनेल.
परदेशी विद्यापीठे केवळ भारतीय उच्च शिक्षणासमोरील सर्व आव्हाने सोडवू शकत नाहीत, परंतु ते पद्धतशीर बदलासाठी एक शक्तिशाली उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतात. त्यांच्या उपस्थितीमुळे शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचे, संशोधन क्षमता वाढविण्याचे आणि विद्यार्थ्यांना घराजवळ जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या जागतिक वर्गखोल्या प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्यासाठी उपलब्ध करून देण्यावर आणि या वचनाचे समावेशक शैक्षणिक उत्कृष्टतेत रूपांतर करण्यावर यश अवलंबून असेल.
हे ध्येय महत्त्वाकांक्षी आणि साध्य करण्यायोग्य आहे. भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणणे आणि त्याच वेळी उदयोन्मुख जागतिक शिक्षण केंद्र म्हणून देशाचे स्थान मजबूत करणे. पाया घातला गेला आहे; बदल आता सुरू आहे.