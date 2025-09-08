निर्यात वाढविण्यासाठी स्मार्ट औद्योगिक शहरांची स्थापना
देशभरात १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे निर्माण करण्याचं सरकारनं उद्दिष्ट आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे होत आहे. यासंदर्भात पेन्नार इंडस्ट्रीजचे संचालक पीव्ही राव यांचा लेख.
Published : September 8, 2025 at 2:11 PM IST
- पी. व्ही. राव
औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या वाढीमुळे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल होत आहेत. आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचे संयोजन करून, विद्यमान आणि मोजक्या शहरांनी रोजगार निर्माण करणारी गुंतवणूक आकर्षित करून आणि व्यवसायिक कामकाज सुधारुन आर्थिक विकासाला चालना दिली आहे. हीच बाब पुढील स्तरावर नेण्याच्या दिशेनं एक मोठे पाऊल, भारत सरकारने उचललं आहे. अलीकडेच देशभरात १२ अतिरिक्त औद्योगिक स्मार्ट शहरे निर्माण करण्याचं सरकारनं उद्दिष्ट जाहीर केलं आहे. यातून जे ११ औद्योगिक कॉरिडॉरने चांगले जोडलेले आहेत आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या पद्धतीने नियोजित आहेत.
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीपी) अंतर्गत हे १२ नवीन प्रकल्प प्रस्ताव २८,६०२ कोटी रुपयांच्या अंदाजे गुंतवणुकीसह स्थापन केले जाणार आहेत. १० राज्यांमध्ये पसरलेले आणि ६ प्रमुख कॉरिडॉरसह धोरणात्मक नियोजित, हे प्रकल्प भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक विकास वाढवण्याच्या प्रयत्नात एक महत्त्वपूर्ण उडी असल्याचं मानण्यात येतंय. हे औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगाणातील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशातील ओरवाकल आणि कोपार्थी त्याचबरोबर राजस्थानमधील जोधपूर-पाली येथे असतील.
अशी अपेक्षा आहे की या प्रकल्पांमुळे सुमारे दहा लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि तीस लाख अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होतील. यामध्ये १.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता असेल. ही शहरे महत्त्वाची तांत्रिक आणि आर्थिक केंद्रे म्हणून स्थापित होतील.
भारताच्या उत्पादन क्षेत्राने २०२३-२४ मध्ये नाममात्र सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये १४% योगदान दिले, तरीही या वर्षात ते ९.९% ने वाढले. GVA मध्ये ९% वाटा असलेले बांधकाम क्षेत्र ही त्याच दराने वाढले. स्मार्ट सिटी मिशन, औद्योगिक कॉरिडॉर विकास, राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली आणि एक जिल्हा एक उत्पादन योजना यासारख्या सरकारी उपक्रमांसह, २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी ११.११ ट्रिलियन (जीडीपीच्या ३.४%) च्या मोठ्या वाटपामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली आहे. १२ औद्योगिक टाउनशिपची घोषणा या उद्देशाशी सुसंगत आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या व्यवसायांना उच्च दर्जाच्या औद्योगिक सुविधा प्रदान करण्यात मोठी मदत करेल.
या स्मार्ट शहरांच्या मध्यवर्ती भागात त्यांच्या प्रभावी पायाभूत सुविधा आहेत. ज्यामुळे सोप्या आणि जलद व्यवसाय स्थापनेची सोय करतात. सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा, विश्वासार्ह ऊर्जेसाठी इंटेलिजंट ग्रिड आणि सतत पाण्याची उपलब्धता देऊन, हे हरितक्षेत्र शहरी क्षेत्र या प्रदेशातील आर्थिक क्रियांचा पाया स्थापित करतील.
वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेच्या पद्धतींना प्राधान्य दिल्याने दुसऱ्या बाजूला संक्रमण सुनिश्चित होते जिथे वर्तुळाकारपणा सांडपाणी सोडण्यास मदत करेल, यातून शाश्वत औद्योगिक प्रगतींसाठी मजबूत सुविधा मिळते. प्रगत तंत्रज्ञान उपाय हे शहरी क्षेत्रांसाठी एक प्रमुख घटक आहेत. विविध नियंत्रण केंद्रे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षा, पाळत ठेवणे, डिजिटल व्यवस्थापन आणि वाहतूक नियमन यासारख्या उपयुक्तता आणि सेवांचे पर्यवेक्षण करतील.
देशभरात एकात्मिक पायाभूत सुविधा नेटवर्क तयार करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या पंतप्रधान गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत, ही शहरे कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (ICT) फायदा घेतात. हे एकत्रीकरण समन्वित पायाभूत सुविधा विकासाच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी जुळवून घेत सुधारित प्रशासन आणि सुरळीत व्यवसाय प्रक्रियांना समर्थन देते. या स्मार्ट शहरांचे ध्येय म्हणजे भारतात व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेची नवी परिभाषा तयार करणे. "एक खिडकी" प्रणाली स्वीकारून, व्यवसाय मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योजक आणि कंपन्यांना गुंतागुंतीच्या नोकरशाही वातावरणातून पुढे जाणे सोपे झाले आहे, विलंब कमी झाला आहे आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
एक खिडकी प्रणालीद्वारे मंजुरी सुलभ करून आणि जमीन आणि पायाभूत सुविधांवरील रिअल-टाइम डेटा प्रदान करून, औद्योगिक स्मार्ट शहरे भारतातील व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेची उदाहरणे देतात. याव्यतिरिक्त, तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक स्पष्ट प्रणाली हे सुनिश्चित करते की व्यवसाय प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे अडथळा न येता विस्तारावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. इंडियन इंडस्ट्रियल लँड बँक (IILB) - DPIIT ने इन्व्हेस्ट इंडियाच्या सहकार्याने विकसित केलेला राष्ट्रीय GIS प्लॅटफॉर्म - स्मार्ट शहरींच्या पायाभूत सुविधांच्या उद्दिष्टांशी जुळवून हा अनुभव वाढवते. उपलब्ध औद्योगिक जमीन, त्याच्या आधारभूत पायाभूत सुविधा, नोडल पॉइंट्सशी कनेक्टिव्हिटी आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता यावर रिअल-टाइम, केंद्रीकृत डेटा प्रदान करून, आयआयएलबी स्मार्ट शहरांच्या भूसंपादन आणि संसाधन नियोजन सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांना पूरक आहे.
या स्मार्ट शहरांमध्ये, शाश्वतता हा एक महत्त्वाचा फोकस असेल. सौर आणि पवनऊर्जा यासारख्या अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा त्यांच्या नियोजनात समावेश करून, या पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनाला बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग (BIM) आणि मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली देखील पाठिंबा देतील जे या शहरांची देखभाल आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प राबवण्याची कार्यक्षमता वाढवतील. पर्यावरणीय प्रभाव कमी करून, वर्तुळाकारतेचा अवलंब केल्याने केवळ पाण्याचे व्यवस्थापनच होणार नाही तर अनेक वर्तुळाकार आर्थिक मार्गांमध्ये मदत होईल. यामुळे ही शहरे ‘शाश्वत शहरी विकासात’ नवीन मार्ग दाखवतील आणि इतरांपुढे आपली उदाहरणे ठेवतील.
स्मार्ट औद्योगिक शहरे ही भारताच्या आर्थिक विस्ताराच्या पुढील लाटेसाठी उत्प्रेरक आहेत, आधुनिक पायाभूत सुविधांना ‘रोजगार निर्माण करण्यासाठी, उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावरील शाश्वततेसह’ महत्त्वाच्या गोष्टींचा एकत्रित संगम यातून दिसून येईल. या शहरांमध्ये शहरी विकासाचा दृष्टिकोन केवळ व्यवसायाच्या पलीकडे जातो. गृहनिर्माण, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि विश्रांती सुविधा यासारख्या सामाजिक सुविधा एकत्रित करून, हे स्मार्ट क्षेत्रे एक सुव्यवस्थित "लाइव्ह-वर्क-प्ले" वातावरण देतात. ही ‘व्यापक रणनीती’ प्रतिभावान कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि व्यावसायिक तसंच वैयक्तिक विकासाला जालना देणारी गतिमान समुदाय निर्माण करण्यासाठी उपयोगी आहे.
ही स्मार्ट औद्योगिक शहरे केवळ व्यवसायासाठीच नव्हे तर भविष्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत, ज्यामध्ये दीर्घकालीन पर्यावरणीय आणि आर्थिक लवचिकता निश्चित करण्यासाठी हरित तंत्रज्ञान आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था तत्त्वे समाविष्ट आहेत. ही स्मार्ट शहरे वाहतूक मार्ग, बंदरे आणि विमानतळांजवळ धोरणात्मकरित्या स्थित आहेत, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्समध्ये फायदा मिळतो. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण (NLP) शी जुळवून घेतल्यास, या शहरांना मल्टीमोडल लॉजिस्टिकल हब, आधुनिक रस्ते आणि रेल्वे प्रणाली आणि एकात्मिक वाहतूक नेटवर्क्ससारख्या सुधारित पायाभूत सुविधांचा फायदा होतो. NLP चा उद्देश खर्च आणि वाहतूक वेळ कमी करून, सुव्यवस्थित पुरवठा साखळ्या निश्चित करून आणि जटिल लॉजिस्टिकल गरजा असलेल्या उद्योगांसाठी ही शहरे एक इष्ट पर्याय बनवून लॉजिस्टिक्सल कार्यक्षमता वाढवतात.
या स्मार्ट शहरांचा उदय भारताच्या जागतिक मानकांच्या बरोबरीने औद्योगिक वाढीमध्ये एक नवीन अध्याय आहे. येथे, आधुनिक पायाभूत सुविधा, पर्यावरणपूरक उपाय आणि कार्यक्षम व्यवसाय प्रक्रिया भारताच्या आर्थिक मार्गावर लक्षणीय परिणाम करतील आणि २०३० पर्यंत २ ट्रिलियन डॉलर्सच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करतील. ही प्रगती शहरी नियोजन, शाश्वतता आणि व्यवसायाच्या सोयीसाठी नवीन आदर्श स्थापित करेल. भविष्यासाठी भारतीय औद्योगिक परिदृश्याला ती आकार देतील.
स्मार्ट औद्योगिक शहरे तयार करणे हे ध्येय आहे जे केवळ गुंतवणूक आकर्षित करत नाहीत तर व्यवसायांसाठी एक समग्र वातावरण देखील प्रदान करतात. त्याचवेळी समाजाच्या भरभराटीसाठी, शहरी विकासात नवीन आदर्श स्थापित करतात. भारताने औद्योगिक स्मार्ट शहरांचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी आणि विस्तारित करण्यासाठी धोरण, वित्त, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक-खासगी सहकार्याचे चिनी मॉडेल स्वीकारले पाहिजे.
स्मार्ट औद्योगिक शहरांमध्ये एमएसएमई यशस्वी होण्यासाठी, ऑपरेशन्सचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ५जी, आयओटी, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि एआय प्लॅटफॉर्मवर परवडणारी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसंच बँकांकडून कमी व्याजदराने भांडवलाची उपलब्धता - गहाणखत न करता - आवश्यक आहे. कार्यबल परिवर्तनाला पाठिंबा देण्यासाठी अपस्किलिंग प्रोग्राम आणि डिजिटल टॅलेंट हब केले पाहिजेत. डिजिटल पुरवठा साखळी आणि स्मार्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्कमध्ये सुलभ प्रवेश आवश्यक आहे. उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक असलेल्या मूलभूत गोष्टी म्हणजे सुव्यवस्थित व्यवसाय सेवा, परवाने, सरकारकडून मान्यता आणि तंत्रज्ञान-अनुकूल प्रशासन हे पुरवले तर काहीच अशक्य नाही.
(टीप या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)