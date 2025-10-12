भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये का वाढत आहेत आत्महत्या? भेदभाव ठरतोय का घातक?
भारतातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभाव होत असल्याची उदाहरणे अलिकडच्या काळात पाहायला मिळत आहेत. त्यातून आत्महत्या होत आहेत. यासंदर्भात प्रा. डॉ. कंचरला व्हॅलेंटिना यांनी घेतलेला आढावा.
११ ऑगस्ट २०२५ रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना बेकायदेशीरपणे काढून टाकल्याबद्दल टीका केली. आदिवासी समुदायातील पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थी तडवी यांनी २२ मे २०१९ रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयातील तीन वरिष्ठ, उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांकडून गंभीर छळ आणि जातीय छळाला सामोरे जावे लागल्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आत्महत्या भारतात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आपल्या विद्यार्थ्यांना संस्थात्मक आणि मानसिक-सामाजिक पाठिंब्याच्या अभावाचे प्रतिबिंब आहे.
उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आत्महत्यांचे आकडे चिंताजनकपणे जास्त आहेत. २००५ पासून भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) किमान ११५ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे माहिती अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी आणि ग्लोबल आयआयटी माजी विद्यार्थी समर्थन गटाचे संस्थापक धीरज सिंग यांनी दाखल केलेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे. यापैकी ९८ मृत्यू कॅम्पसमध्ये झाले आहेत, ज्यात ५६ मृत्यू फाशीने झाले आहेत, तर १७ कॅम्पसबाहेर झाले आहेत. २००५ ते २०२४ दरम्यान, आयआयटी मद्रासमध्ये सर्वाधिक २६ मृत्यू झाले आहेत, त्यानंतर आयआयटी कानपूरमध्ये १८, आयआयटी खरगपूरमध्ये १३ आणि आयआयटी बॉम्बेमध्ये १० मृत्यू झाले आहेत.
समाजशास्त्रीयदृष्ट्या आत्महत्या समजून घेण्यासाठी सर्वात संबंधित सिद्धांतांपैकी एक म्हणजे फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ- एमिल दुर्खिम. दुर्खिम आत्महत्येचे चार व्यापक प्रकार सांगतात. त्यामध्ये अहंकारी, परोपकारी, अनामिक आणि प्राणघातक यांचा समावेश होतो. त्यांची कारणे दोन स्वतंत्र चल, सामाजिक एकात्मता आणि सामाजिक नियमन यावर आधारित स्पष्ट करतात. त्यांच्या मते, ‘स्वार्थी आत्महत्या तेव्हा होते जेव्हा व्यक्तीला इतरांशी बांधणारे संबंध कमकुवत होतात आणि पुरेशी सामाजिक एकात्मता नसते.’ दुर्खिम यांच्या मते, परोपकारी आत्महत्या तेव्हा होते जेव्हा ‘समाजाचा भार व्यक्तींवरच पडतो’ आणि सामाजिक नियमन खूपच कमकुवत किंवा विस्कळीत असताना आत्महत्या घडते. दुर्खिम यांच्या मते, ‘प्राणघातक’ आत्महत्या ही अति सामाजिक नियमनामुळे होते. हे "निर्दयीपणे रोखलेले आणि दडपशाही शिस्तीमुळे हिंसकपणे गुदमरलेले. सामाजिक नियमन यातून होते." अशाच प्रकारच्या आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या आहेत.
यासंदर्भातील बातम्या पाहिल्या असता , २०१४ ते २०२१ दरम्यान, आयआयटी आणि आयआयएमसह केंद्र सरकारमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०२१ मध्ये, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, यापैकी २४ अनुसूचित जाती समुदायातील, तीन अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीतील आणि ४१ इतर मागासवर्गीय होते. यापैकी केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या, त्यांचा आकडा ३७ होता. तसेच, आयआयटी, आयआयएम आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यामध्ये बळी पडलेल्यांपैकी बहुतेक दलित, आदिवासी, मुस्लिम किंवा इतर वंचित समुदायातील होते. त्याचप्रमाणे, राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एका प्रश्नाच्या उत्तरात शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये, २०१८ ते २०२३ दरम्यान भारतातील या तीन संस्थांमधून अशा ६१ मृत्यूंची नोंद झाली. त्यापैकी, विविध भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मध्ये ३३ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करून मृत्यू झाला, त्यानंतर सरकारी आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (NIT) मध्ये २४ आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्थांमध्ये चार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. आयआयटीमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा विक्रम आहे.
२०१६ मध्ये रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने संस्थात्मक उदासीनता आणि भेदभावावर मोठा संताप निर्माण केला ज्यामुळे जाती-आधारित भेदभावाविरुद्ध कठोर कायदा आणण्याची मान्यता मिळाली. मे २०१९ मध्ये, तडवी भिल्लच्या आदिवासी-मुस्लिम समुदायातील एमडीची विद्यार्थिनी पायल तडवी हिचा उच्चवर्णीय ज्येष्ठांकडून होणाऱ्या जातीय छळामुळे आत्महत्या करून मृत्यू झाला. एमडी करणारी ती मुलगी तिच्या समुदायातील पहिली महिला होती. तिच्या मृत्यूनंतर, सप्टेंबर २०२१ मध्ये, चार संस्थांच्या समूहाने`द स्टेडी ड्रमबीट ऑफ इन्स्टिट्यूशनल वैद्यकीय शिक्षणात जातीभेदावर आधारित 'जातिवाद' आणि जातीच्या संबंधात विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्या विविध गटांच्या अनुभवांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न. अहवालात असे आढळून आले की सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी अनेकांचा असा विश्वास होता की आरक्षणाद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये हे 'व्यावसायिक कार्यक्रम' यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याची क्षमता नसते. अहवालानुसार, कॅम्पसमध्ये एक संस्कृती होती जी भेदभाव स्वीकारत नव्हती.
उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्येही प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांमध्ये विविधतेचा अभाव दिसून येतो. उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांमध्ये आपल्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा समावेश नाही. अलीकडेच, केंद्र सरकारने संसदेत उघड केले की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गात राखीव असलेल्या प्राध्यापकांच्या 80%, अनुसूचित जमाती (एसटी) वर्गात सुमारे 83% आणि अनुसूचित जाती (एससी) वर्गात सुमारे 64% पदे रिक्त आहेत. लोकभेतील लेखी उत्तरानुसार १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार यांनी अभा येथे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०२२ पासून सर्व आयआयटी आणि आयआयएमने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या रिक्त जागांसह मिशन पद्धतीने रिक्त पदे भरण्यासाठी भरती मोहीम हाती घेतली. मात्र, २३ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भरलेल्या एकूण ३,०२७ प्राध्यापक पदांपैकी फक्त ३२८ अनुसूचित जाती (२७६) आणि अनुसूचित जमाती (५२) होत्या. आरक्षण आदेश असूनही, सरकार अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी गंभीर नसल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. त्यांच्याकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, एनएफएस (योग्य आढळले नाही) लागू केले जाते. एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या रिक्त जागांचे प्रमाण ६०-८० टक्के इतके मोठे आहे तर सामान्य जातींसाठी ते फक्त १५ टक्के आहे.
उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अपुरी समर्थन प्रणाली आणि प्रभावी संस्कृती वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनात आणि ग्रेडिंगमध्ये उच्च पातळीची पारदर्शकता नाही. त्यांच्याकडे मार्गदर्शनाची यंत्रणा, मानसिक आधार प्रणाली आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यास आणि वैयक्तिक कल्याणाभोवती असलेल्या चिंता आणि ताणातून बरे होण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची कमतरता आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील संशोधकांना, विशेषतः उपेक्षित समुदायांमधून येणाऱ्यांना, पुरेसा मानसिक आणि पर्यवेक्षी पाठिंबा मिळत नाही. पर्यवेक्षक आणि विभागीय प्राध्यापकांकडून होणारा छळ आणि भेदभाव हे संशोधन करणाऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण मानले जाते. ही परिस्थिती विज्ञान-आधारित क्षेत्रात गंभीर आहे जी बहुतेकदा अपारदर्शक आणि अपारदर्शी नसते. संशोधकांना शिष्यवृत्ती अनुदान देखील नियमितपणे परतफेड केले जात नाही. ज्यामुळे गरीब सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांची चिंता वाढते. भारतीय शैक्षणिक प्रणाली बहुतेकदा अलोकतांत्रिक असतात आणि समावेशापेक्षा बहिष्काराची जास्त असतात. अनेक उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपस्थिती, ग्रेडिंग आणि मूल्यांकन सीमांत समुदायांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या चिंता आणि आव्हानांची दखल घेत नाही. अनेक विद्यापीठे प्रबळ आणि वर्चस्ववादी वैचारिक आधार दर्शवितात. विद्यार्थ्यांनी वर्चस्ववादी नरेटिव्हवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी आणि टीकात्मक विचारसरणीला चालना देण्यासाठी प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांमधील विविधतेसह प्राध्यापकांचे सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करणे खूप महत्वाचे आहे.
थोरात समितीचा अहवाल
२००७ मध्ये, सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील थोरात समितीने अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (एम्स), दिल्ली येथे आरक्षणाद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय्य वागणूक दिल्याच्या दाव्यांची चौकशी केली. त्यांच्या अहवालानुसार, ७२% अनुसूचित जाती/जमाती विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांना वर्गात कधीतरी जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागला; जवळजवळ ८५% लोकांनी म्हटले की अनुसूचित जाती/जमाती विद्यार्थ्यांना उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत परीक्षकांसोबत पुरेसा वेळ मिळत नाही; जवळजवळ ४०% लोकांनी म्हटले की त्यांना विचारलेले प्रश्न सामान्यतः अधिक कठीण होते; ६९% अनुसूचित जाती/जमाती विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांचे शिक्षक पुरेशी मदत करत नव्हते; आणि सुमारे ५०% लोकांनी प्रवेशयोग्यतेच्या समस्या सांगितल्या. या अनुभवांवरून असे दिसून आले की भेदभाव "टाळणे, अवहेलना, असहकार आणि शिक्षकांकडून होणारी निराशा आणि भेदभाव" या स्वरूपात होता, असे अहवालात म्हटले आहे.
एम्सच्या वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था असल्याचा अहवाल थोरात समितीने दिला होता. मुंबईतील एका सर्वोच्च वैद्यकीय शिक्षण संस्थेत तडवी यांच्या आत्महत्येच्या आठ वर्षांपूर्वी, २०११ मध्ये जारी केलेल्या शिफारशी कधीही अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत.
सरकारी हस्तक्षेप
२०१२ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यू.जी.सी.) उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१२ चे नियमन (यूजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन्स ऑफ २०१२) नावाचा एक नियमन आणला. या नियमांनुसार, "भेदभाव विरोधी" अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करायची होती आणि "त्यांच्या जात, पंथ, धर्म, भाषा, वांशिकता, लिंग किंवा अपंगत्वाचा विचार न करता विद्यार्थ्यांचे हित जपायचे होते". त्याचप्रमाणे, यूजीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी निवारण नियमन, २०१९ चा आदेश विद्यार्थ्यांच्या छळ आणि भेदभावाच्या घटना तपासायचा होता. तथापि, उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीच्या तक्रारी आणि तक्रार कक्ष असणे यूजीसीचा आदेश असूनही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये या मार्गदर्शक तत्वांचे निरीक्षण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा नाही.
यू.जी.सी.ने विविध पावले उचलली आणि उच्च शिक्षण संस्थांना ‘शारीरिक तंदुरुस्ती आणि खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसंच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, कल्याण आणि मानसिक त्याचबरोबर भावनिक कल्याणाला प्राधान्य देण्यासाठी सल्लागार जारी केले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आयआयटी, मुंबई येथे दर्शन सोलंकी नावाचा दलित विद्यार्थी.. कोविड-१९ महामारी दरम्यान विद्यार्थी, शिक्षक आणि कुटुंबांना मानसिक आणि भावनिक कल्याणासाठी मानसिक आधार देण्यासाठी भारत सरकारचा मनोदर्पण नावाचा एक उपक्रम देखील सुरू करण्यात आला होता. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-खरगपूरने अलीकडेच त्यांच्या नवीन मानसिक आरोग्य आणि विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी एआय-संचालित भावनिक आरोग्य-निरीक्षण साधन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचे शीर्षक आहे सेतू - समर्थन, सहानुभूती, परिवर्तन आणि उत्थान.
सर्वोच्च न्यायालय सध्या 'रोहित कायदा' तयार करण्याशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करत आहे. याद्वारे हा प्रस्तावित कायदा करताना कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करणे, विद्यापीठांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर जबाबदारी स्थापित करणे, इतर संबंधित नियमांव्यतिरिक्त स्वतंत्र तक्रार निवारण समित्या निश्चित करणे अपेक्षित आहे.
देशात दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि संबंधित सेवांची उपलब्धता आणखी सुधारण्यासाठी सरकारने १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी "राष्ट्रीय टेलि मानसिक आरोग्य कार्यक्रम" सुरू केला आहे. आत्महत्या प्रतिबंधक राष्ट्रीय धोरण भारतात आत्महत्या रोखण्यासाठी उपक्रम राबवण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांना एक चौकट प्रदान करते. या राष्ट्रीय धोरणाचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत देशात आत्महत्या मृत्युदर १०% ने कमी करणे आहे. राष्ट्रीय धोरणात प्रमुख भागधारकांसह प्रस्तावित कृती, अंमलबजावणी चौकट आणि यंत्रणा असलेली कृती चौकट समाविष्ट आहे, ज्यामुळे आत्महत्या रोखण्यासाठी पुढे जाण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो. अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज गट भेदभावाचा सामना करणाऱ्या किंवा विद्यापीठांकडून अपुरा पाठिंबा असलेल्या विद्यार्थ्यांना समुपदेशन आणि आर्थिक मदत देखील प्रदान करतात.
देशाचे मानसिक आरोग्यासाठीचे बजेट निराशाजनकपणे कमी आहे. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मानसिक आरोग्यासाठी दिलेल्या एकूण आरोग्य अर्थसंकल्पाच्या फक्त १.०५% निधी देण्यात आला आहे. ही कमी गुंतवणूक सुरू राहिल्याने मानसिक आरोग्य सेवांना देशाच्या आरोग्य-सेवेच्या पायाभूत सुविधांचा एक आवश्यक घटक म्हणून हाताळण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता दिसून येते. मानसिक आरोग्यासाठीच्या या एकूण वाटपात, निमहंस, बंगळुरू या एकाच संस्थेला एकूण १,००४ कोटी रुपयांपैकी ८६० कोटी रुपये देण्यात आले, ज्यामुळे भारतातील मानसिक आरोग्य समस्यांच्या आव्हानांना तोंड देण्याच्या सरकारच्या इच्छेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
शिक्षणाने टीकात्मक विचारांना चालना दिली पाहिजे, तर्कशुद्ध प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि मानवी मनाला मुक्त केले पाहिजे. एक समाज म्हणून आपल्यालाही आपल्या उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या कामकाजात जबाबदारी आणि पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता आहे. गीतांजलीच्या एका कवितेत, रवींद्रनाथ टागोर यांनी अशा राष्ट्राचा विकास करण्याचे आवाहन केले आहे जिथे मन भयमुक्त असेल. सहानुभूती आणि आधार संरचनांच्या मूल्यांनी युक्त समाज निर्माण करण्यासोबतच आपल्याला मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून आपले विद्यार्थी भीती आणि निराशेत अडकणार नाहीत.
