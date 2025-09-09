निसर्गाच्या विरुद्ध विकासाचे पर्वतरांगातील लोकांना बसतायत चटके, पूरग्रस्त भारताने काय करावे?
हिमालयाच्या कुशीतील ढगफुटीचा प्रकोप इतर भागातील पावसाचा अतिरेक यामुळे देशात अनेक ठिकाणी पूर आले. यासंदर्भात आढावा घेणारा इंद्र शेखर सिंह यांचा लेख.
Published : September 9, 2025 at 5:25 PM IST
आपल्या सर्वच पुलांखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे, जम्मू आणि काश्मीरपासून राजस्थान आणि पंजाबपर्यंतचा उत्तर भारत ढगफुटी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करत आहे. गावं, घरं आणि एकूणच लोकांचं जीवनमान पावसाळ्यात वाहून गेलं आहे. एकट्या पंजाबमध्ये ३ लाख एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन पुरामुळे बाधित झाल्याचं वृत्त आहे. तर राजस्थानमध्ये २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि हजारो लोक मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे बेघर झाले आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीर हे सर्वात जास्त नुकसानग्रस्त आहेत आणि हवामान खात्यानं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात आणि मध्य प्रदेशसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. या सगळ्या गोष्टींकडे पाहता नेमकं काय चुकीचं घडत आहे?
सुरुवातीला मुंबई आणि पश्चिम भारतात अतिवृष्टीमुळे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र अशा ठिकाणी विध्वंसक परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर बंगालच्या उपसागरातून हिमालयीन पट्ट्यांकडे जाणारी मान्सूनची दुसरी लाट आणि हिमालयात अतिरिक्त बाष्प संक्षेपण आणि ढगफुटीमुळे देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील यमुना नदीकाठालगतचे मोठे भूभागही यावेळी पाण्यात बुडाले.
ऑगस्टमध्ये २५३.७ मिमी पाऊस पडलेल्या पंजाबमधील लोक पुरामुळे त्रस्त आहेत. सध्याच्या परिस्थितीची तुलना १९८८ च्या महापुराशी करायची झाली तर एकट्या पंजाबमध्ये नेहमीपेक्षा ७५% जास्त पाऊस पडला. परिणामी माधोपूर येथील मोठ्या बंधाऱ्यात पाणी साचू शकले नाही म्हणून त्यांना पाणी सोडावे लागले. विविध नद्या आणि नाले भरून वाहत आहेत आणि हिमाचल ते पंजाबपर्यंतच्या जवळपासच्या गावांना पूर आला आहे. हिमाचलमधील सहा राष्ट्रीय महामार्गांसह रस्ते पूरग्रस्त मैदानांवरील वस्त्यांसह वाहून गेले आहेत. त्यातच हिमाचल प्रदेशात ४५ ठिकाणी ढगफुटी झाल्यानं अचानक ९५ पूर आले. यातून परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात येतं.
आता हे सर्व का घडत आहे? अर्थात, पूर्वीही ढगफुटी होऊन पाऊस पडत होता. परंतु पूर्वी पर्वतावर झाडे आणि गवत होते जे पाणी अडवू शकत होते आणि कमी करू शकत होते. नद्या आणि नाल्यांचे पाणलोट क्षेत्र अजूनही जंगलांनी हिरवेगार होते. आज यापैकी बहुतेक भाग उघडे पडत आहेत. उंच हिमालय सोडून, लाकूड माफिया सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीनं आपल्या जंगलांचे शोषण करण्यात मग्न आणि यशस्वी झाले आहेत. पर्वतांमध्ये आणि नदीच्या पात्रात बेकायदेशीर खाणकामाबद्दलही असंच म्हणता येईल. न्यायालयाच्या आदेशांना न जुमानता गेल्या काही वर्षांपासून खाण माफिया सक्रिय आहेत आणि गंगा ते बियास आणि त्यापलीकडे अगणित उत्खनन सुरू आहे. कालांतराने यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह नष्ट झाला आहे.
एकदा प्रवाह बदलला किंवा कमी झाला की, लोकांना पूरग्रस्त मैदानांवर वसाहत करण्यासाठी आणि बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाते. आम्ही धाराली आणि हिमाचलमधील अनेक ठिकाणी असेच पाहिले जिथे पूरग्रस्त मैदानांवर बांधलेली सर्व मालमत्ता काही मिनिटांत वाहून गेली. अवैज्ञानिक रस्ते आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधकामामुळे झालेल्या बेगडी विकासामुळे आपल्या संकटात भर पडली आहे.
आता उपाय काय करता येईल? प्रामुख्याने, राज्य आणि केंद्र सरकारांनी एकत्रितपणे काम करावे लागेल जेणेकरून मृत किंवा बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या आणि कुटुंबियांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोग/समितीसह आयुर्मानाच्या नुकसानावर श्वेतपत्रिका काढावी. अशाप्रकारे आपण पारदर्शकता बाळगू शकतो आणि पीडित तसंच वाचलेल्यांच्या वेदनांना तोंड देऊ शकतो. अशा घटनांमधील प्रत्येक जीवितहानीबद्दल जाणून घेणे आणि मालमत्तेच्या नुकसानाचे आणि पिकांच्या जमिनीच्या नुकसानाचे संपूर्ण मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. पुढील पूर किंवा आपत्तींचा कानोसा घेण्यासाठी आणि पूर्वतयारी करण्यासाठी देखील हे आवश्यक आहे.
पर्वत किंवा टेकड्यांमध्ये भविष्यातील सर्व बांधकाम स्थानिक समुदायाच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय केली जाऊ नये. केंद्रानं लादलेली विकास योजना नसावी. प्रत्येक प्रकल्पात स्थानिक लोकांचा समावेश असला पाहिजेत. जे प्रकल्पांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये सल्ला देऊ शकतील तसंच मदत करू शकतील. कारण त्यांना दिल्लीच्या कार्यालयात बसलेल्या अभियंता किंवा नोकरशहापेक्षा भू-रचनेबद्दल स्थानिक ज्ञान असेल. जर तांत्रिक सल्ल्यासाठी स्थानिकांचा सल्ला घेतला असता, तर कदाचित जोशीमठ आणि इतर भागातील दुर्घटना कधीच घडली नसती. हिमालयीन परिसंस्थेवर आधारित प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय आणि पर्यावरणीय मूल्यांकन हा निर्णायक घटक असला पाहिजे, आणि तोही कमीत कमी विचारात न घेता. जेव्हा आपण धोरणे आणि प्रकल्प निसर्गाशी जुळवून घेत नाही तेव्हा काय घडते हे आपण आधीच पाहिले आहे. ते अक्षरशः वाहून जातात.
लाकूड आणि खाण माफियांवरही आपल्याला कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. पाणी कमी झाल्यानंतर, त्यांना भारताविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी अटक केली पाहिजे. जंगलतोड ही शोकांतिका वाढवण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. जर पाणलोट क्षेत्रात आणि नद्यांच्या काठावर पुरेशी झाडे असती तर पूर इतका विनाशकारी झाला नसता. म्हणून एक म्हणजे विशेष कायदे करण्याची आवश्यकता आहे, जे वरच्या आणि मध्य हिमालयात स्थानिक वृक्ष लागवडीला आक्रमकपणे प्रोत्साहन देते, परंतु वृक्षतोडीत सहभागी असलेल्या कोणत्याही एजंटला फौजदारी दंड देखील देते. गावातील समुदायांना स्थानिक शाश्वत वापरासाठी कोटा दिला जाऊ शकतो परंतु केवळ जर ते वनक्षेत्र पुनर्लागवड आणि संवर्धन करण्यास सहमत असतील तर हे करावे लागेल.
पूर मैदाने अ-वस्तीसाठी चिन्हांकित केली पाहिजेत आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याला या आदेशात फेरफार करणे अशक्य केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे हिमालयीन राज्यांमधील वनजमिनींवरही पाणलोट क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये. संपूर्ण प्रदेशाचे संरक्षण केले पाहिजे.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन समुदाय तयार केले पाहिजेत आणि वरपासून खालपर्यंतच्या दृष्टिकोनाऐवजी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी ऐतिहासिक उपायांवर स्थानिक समुदायांचे ऐकले पाहिजे आणि पूर इत्यादींशी लढण्यासाठी आव्हाने मांडली पाहिजेत. त्यानुसार काम केले पाहिजे. मुंबई, दिल्ली किंवा पुण्यात आपत्ती योजना तयार करण्याऐवजी, त्या स्थानिक राज्य विद्यापीठे आणि समुदायांनी केल्या पाहिजेत. सर्वात जास्त असुरक्षितता असलेल्या राज्यांमध्ये हवामान अंदाज, ढगफुटी देखरेख इत्यादीवरील प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे.