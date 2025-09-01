सात वर्षांच्या अवकाशानंतर पंतप्रधान मोदी चीनला भेट देत आहेत, जे गलवान संघर्ष आणि जून २०२० पासूनच्या प्रदीर्घ लष्करी संघर्षाच्या धक्क्यानंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवीन धुमारे फुटतात का, याचे स्पष्ट प्रयत्न दर्शवत आहे.
दुसरीकडे भारत अमेरिका संबंधांवर वादाचे काळे ढग पसरले आहेत, जे मार्च २००० मध्ये राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांच्या ऐतिहासिक भारत भेटीपासून सतत वाढत होते. गेल्या २५ वर्षांच्या काळात भारताने कष्टाने बांधलेली राजनैतिक रचना आता गंभीरपणे हादरलेली दिसते. याचा अर्थ भारताने आपली धोरणात्मक समीकरणे पुन्हा तपासली पाहिजेत का? कालचे शत्रू भागीदार बनू शकतील आणि विश्वासू मित्र वेगळे होऊ शकतील का? इतक्या लवकर कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत जाता येईल असे वाटत नाही. आताच्या घडामोडींचा दबाव अनेकदा भू-राजकारणाच्या व्यापक वास्तवांवर परिणाम करतो. म्हणून, घाईघाईने निष्कर्ष काढण्यापेक्षा मागे हटणे आणि व्यापक परिप्रेक्षातून याकडे पाहणे गरजेचे आहे.
पहिल्यांदा चीनचा विचार करुया. चान आपला उत्तरेकडील शेजारी, ज्याच्याशी आपली जवळजवळ ४,००० किमीची सीमा लागून आहे. चीन एक उदयोन्मुख प्रमुख शक्ती आहे जी स्वतःच्या फायद्यासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी दृढनिश्चयी आहे. हे सर्वज्ञात सत्य आहे की चीन भारताला तुच्छ लेखतो आणि त्याला उपखंडाच्या अरुंद मर्यादेत मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करतो.
चीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांना वारंवार अडथळा आणला आहे. भारताला लक्ष्य करणाऱ्या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी सूत्रधारांना संरक्षण दिले आहे आहे. आपल्याविरुद्धच्या सशस्त्र संघर्षांमध्ये पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. वेळोवेळी, चीनने मैत्री आणि सद्भावना दाखवत भारताशी विश्वासघातच केल्याचा इतिहास आहे.
चीनला हे पूर्णपणे ठाऊक आहे की भारत, त्याच्या विशाल भूगोल आणि लोकसंख्येच्या वजनामुळे, एक विश्वासार्ह प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येऊ शकणारा एकमेव देश आहे. म्हणूनच, चीनने भारतीय विकासाला अडथळा आणण्यासाठी शक्य ते सर्व केले आहे - आणि तो करत राहील.
चीनने अनेकदा काही प्रमाणात यश मिळवून, त्याच्या प्रत्येक दक्षिण आशियाई शेजारी देशाशी भारताचे संबंध खराब करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी भारताभोवतीच्या लष्करी सुविधांमध्येही धोरणात्मक गुंतवणूक केली आहे, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या आर्थिक आणि सुरक्षा हितसंबंधांवर होतो.
हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की, गलवान घुसखोरी - जिथे भारताने आपले अनेक शूर सैनिक गमावले - ऑक्टोबर २०१९ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीच्या काही महिन्यांतच आणि कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या शिखरावर, जेव्हा भारताला असुरक्षित मानले जात होते, त्यावेली हे सगळे घडले. मात्र त्यावेळी आधीपेक्षा वेगळी भूमिका घेत, भारताने चीनला तोंड दिले आणि त्याच्या लष्करी बांधणीशी जुळवून घेतले - चीनला रणनीतिक माघार घेण्यास भाग पाडले - हे भारताच्या सध्याच्या नेतृत्वाच्या दृढनिश्चयाबद्दल बरेच काही सांगते.
काही तज्ज्ञांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये (ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा निवडीपूर्वी) रशियामध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील बैठकीकडे लक्ष वेधले आहे. ही बैठक चीनच्या भारताशी संबंध पुन्हा स्थापित करण्याच्या हेतूचे लक्षण आहे. बर्फाळ हिमालयीन भूभागात चार वर्षांच्या निरर्थक आणि महागड्या संघर्षानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये कोणत्याही पक्षाला कोणताही अर्थपूर्ण फायदा झाला नाही.
चीनची अर्थव्यवस्था ताणतणावात होती आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना देशांतर्गत राजकीय दबाव वाढत असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये परतण्याच्या शक्यतेने बीजिंगच्या या अस्वस्थतेत भर घातली; त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ट्रम्प यांनी चीनला जोरदार लक्ष्य केले होते आणि पुन्हा निवडून आल्यास ते दुप्पट होण्याची धमकी देत होते.
या पार्श्वभूमीवर, चीन भारतासोबत शांततेचे संकेत देण्यास उत्सुक दिसत होता. तरीही, पंतप्रधान मोदींशी पारंपरिक हस्तांदोलन करताना राष्ट्राध्यक्ष शी यांच्या देहबोलीतील दृश्यांवरून असे दिसून आले की ते एक कडू गोळी गिळत आहेत.
भूगोलाचा विचार केला तर एक गोष्ट सत्य आहे की, भारत आणि चीन नेहमीच शेजारी राहतील. त्यामुळे शांततेने एकत्र राहण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत. जेव्हा हितसंबंध जुळतात तेव्हा सहकार्याचे क्षण येतील, परंतु बहुतेकदा संबंध स्पर्धेद्वारे आणि कधीकधी संघर्षाद्वारे परिभाषित केले जातील. वास्तविकता अशी आहे की चीन आणि नवी भारत अलिकडच्या काळात खरे मित्र बनण्याची शक्यता नाही.
चीननंतर पुढे येते ती अमेरिका. अमेरिकन प्रशासनाने भारतावर सर्वाधिक दंडात्मक कर लादले आहेत. वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतावर युक्रेन संघर्षाला चालना देण्याचा आरोप केला आहे आणि त्याला "टॅरिफ महाराजा" असे लेबल लावले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष - भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन "मृत" असे करण्यापर्यंत गेले आहेत. दरम्यान, - पाकिस्तानला अमेरिकेमध्ये पुन्हा पसंती मिळाली आहे असे दिसते. भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये 'बेस्ड कव्हरेज' आणि राजकीय जाणकारांकडून सतत होणारी टीका - यामुळे असे दिसून येईल की दोन्ही देशांमधील संवादात सर्व काही हरवले आहे.
आताच्या परिस्थितीत व्यापक संदर्भ विचारात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज आपण अमेरिकेकडून जे पाहत आहोत ते भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे "अभ्यासक्रमाबाहेर" असे वर्णन करता येईल. सध्याचे प्रशासन देशाच्या मोठ्या आर्थिक आणि लष्करी शक्तीचा वापर करत आहे, ती मित्र आणि शत्रू दोन्हीवर अविचारीपणे वापरत आहे.
कॅनडाला ५१ वे राज्य बनण्यास सांगण्यात आले आहे, तर एकेकाळी स्थिर असलेल्या नाटो युतीला आता अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. रशियाला एक धोरणात्मक भागीदार म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे, तर युक्रेनवर त्याचे खनिज संसाधने सोडून देण्यासाठी आणि भूभाग देण्यास दबाव आणण्यात आला आहे. 'शक्ताचा वापर योग्य आहे' असे स्पष्टपणे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला चालना देण्यासाठी बोथट शक्तीच्या बाजूने राजनैतिक विचार बाजूला ठेवण्यात आला आहे. पण मोठा प्रश्न कायम आहे : हा दृष्टिकोन टिकवून ठेवता येईल का? त्याचं उत्तर -अत्यंत अशक्य.
अमेरिका ही जगातील प्रमुख शक्ती आहे, परंतु हुकूमशाहीद्वारे राज्य करण्यास सक्षम असलेली ती एकमेव मध्यस्थ नाही. रशिया, चीन, भारत आणि ब्राझीलसह इतर स्थापित आणि उदयोन्मुख शक्ती केंद्रे आहेत जी अमेरिकेच्या अवास्तव मागण्यांपुढे झुकण्याची शक्यता कमी आहे.
बाह्य आणि अंतर्गत दोन्ही बाजूंनी एक दबाव आधीच सुरू आहे. अमेरिकेतील एका अपील न्यायालयाने अलीकडेच शुल्क बेकायदेशीर ठरवले आहे आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्यावधी काँग्रेसच्या निवडणुकीत सत्तेचे संतुलन बदलू शकते. प्रत्यक्षात, अमेरिकन वर्तनाचा सध्याचा टप्पा हा अपवाद आहे, कदाचित सर्वसामान्यांपेक्षा त्याच विचलनही जास्त आहे.
भारत आणि अमेरिकेने आर्थिक, लष्करी, तांत्रिक, शैक्षणिक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लोक-ते-लोक संबंधांचा बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधांचा मजबूत पाया रचला आहे. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात चांगले समीकरण आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुन्हा एकदा भारताबद्दलची त्यांची भूमिका अचानक बदलू शकतील हे अशक्य नाही.
एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली पाहिजे, अमेरिका गेल्या २५ वर्षांपासून सलग प्रशासनात भारताच्या उदयात भागीदार आहे आणि पुढेही राहील. दोन्ही राष्ट्रांमधील सामायिक दृष्टिकोन आणि एकत्रित हितसंबंध वास्तविक आहेत आणि त्यांच्यातील फरकांपेक्षा खूपच जास्त आहेत. भारताने अमेरिकेसोबत राहून, सार्वजनिक वादात न पडता किंवा अवास्तव मागण्यांना बळी न पडता योग्य दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या टप्प्यावर काही मतभेद आहेत, परंतु भारत-अमेरिका संबंध लवकरच सामान्य होतील. चीनसोबतच्या आपल्या संबंधांबद्दल असे म्हणता येणार नाही.
(या लेखातील मते आणि तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)