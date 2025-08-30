शांघाय सहकार्य संघटने (एससीओ) अंतर्गत ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान तियानजिन येथे होणारी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची बैठक हा एक हाय-प्रोफाइल कार्यक्रम असेल. जग या बैठकीवर लक्ष ठेवून आहे. हे तिघेही नेते एकत्रितपणे 'आशियाचे केंद्र' म्हणून युरेशियन शक्तीची कल्पना मांडतील. ही बैठक ब्रिक्स सारख्या जागतिक बहुपक्षीय मंचांना आणि बहुध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या निर्मितीला बळकटी देईल.
ही बैठक यशस्वी करण्यासाठी यजमान देश चीनने अथक प्रयत्न केले आहेत. या बैठकीनंतर ३ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीला, जपानच्या आत्मसमर्पणाला आणि सप्टेंबर १९४५ मध्ये फॅसिस्टविरोधी युद्धाच्या समाप्तीला ८० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त चिनी परेड होईल. एससीओ आणि परेडमध्ये इतर २६ नेत्यांच्या उपस्थितीमुळे, चिनी लोक स्पष्ट संकेत देत आहेत की कोणीही याकडे दुर्लक्ष करणार नाही.
या कार्यक्रमात पुतिन यांची उपस्थिती 'ग्लोबल साऊथ'मध्ये त्यांची वैधता प्रस्थापित करते, विशेषतः राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अँकरेज-अलास्का अमेरिका-रशिया शांतता शिखर परिषदेत त्यांचे समान स्वागत केल्यानंतर. तथापि, युरोपीय देश ते गांभीर्याने घेणार नाहीत.
ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे दुखावलेले पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी, जग वैविध्यपूर्ण आहे हे दाखवण्याची ही एक संधी असेल आणि भारत अजूनही अमेरिकेला एक धोरणात्मक भागीदार मानत असला तरी, देश अमेरिकेच्या हुकूमांपुढे झुकणार नाही आणि पर्याय शक्य आहेत, हे यातून दिसेल. ट्रम्प यांच्या शुल्कासमोर भारत चीनकडे वळत आहे असंही एक नरेटीव्ह सांगितलं जात आहे.
सत्य हे आहे की भारताला हे समजलं आहे की, अमेरिकेवर पूर्णपणे विश्वास ठेवता येणार नाही. भारताला संबंध आणि भू-अर्थशास्त्रात विविधता आणावी लागेल. भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित आहे आणि चीनसोबत संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया चांगली प्रगती करत आहे. यासाठी ही SCO बैठक एक पुढचं पाऊल असेल.
तियानजिन बैठक आणि घोषणा निःसंशयपणे मुक्त आणि निष्पक्ष व्यापारावर भर देईल, कारण ट्रम्प राजवटीने त्यांच्यावर लादलेल्या एकतर्फी शुल्काच्या धक्क्याखाली सहभागी सर्व देश यामध्ये आहेत. तथापि, त्यापैकी अनेकांनी 'तडजोड' केली आहे.
यात काही शंका नाही की ट्रम्प प्रशासनाने त्यापैकी अनेकांवर मोठा भार टाकला आहे. उदाहरणार्थ, व्हिएतनामवरील शुल्क ४६% वरून २०% पर्यंत कमी करण्यात आले. इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांच्या देशावरही मोठे निर्बंध लादण्यात आले. इतकेच नाही तर अलीकडेच त्यावर बॉम्बहल्ला करण्यात आला. त्यामुळे, SCO देश BRICS सारखी स्थिर व्यापार व्यवस्था शोधू शकतात आणि प्रादेशिक व्यापार तसंच लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांवरील काही करार होण्याची शक्यता आहे.
मूळा सुरक्षा संघटना म्हणून स्थापन झालेले एससीओ दहशतवादाच्या मुद्द्यावर चर्चा करेल आणि भारत त्याचा सर्वसाधारणपणे तीव्र निषेध करेल. तसंच मानवतावादी मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. त्याचबरोबर रशिया प्रादेशिक-युरेशियन सुरक्षा चौकटीवर चर्चा सुरू करण्यास उत्सुक असेल. त्याच वेळी, या व्यासपीठावर सर्वांचे स्वागत केले जाईल. तथापि, एससीओ सदस्यांमध्ये अनेक द्विपक्षीय मुद्दे प्रलंबित आहेत. सौदी अरेबियासारख्या काही नवीन देशांनी पूर्ण सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे. त्यांच्या अर्जावर देखील विचार केला जाईल.
एससीओ, ब्रिक्स, प्रादेशिक स्थिरता आणि बहुध्रुवीयतेच्या यशाची आणि बळकटीची गुरुकिल्ली म्हणजे भारत आणि चीनमधील संबंधांतील कटुता कमी करुन सुधारणा करणे. भारत आणि चीन या दिशेने पावले उचलण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. तथापि, अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे.
या संदर्भात, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये काझान (रशिया) ब्रिक्स शिखर परिषदेत भेटून तणाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. दोन्ही देशांमधील सीमा संघर्ष पुन्हा भडकल्यानंतर भारत-चीन संबंधांमधील तणाव कमी झाला होता (गलवान, हिमालयीन प्रदेश, २०२२).
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या भारत भेटीमुळे (१८-१९ ऑगस्ट २०२५) चीन-भारत संबंध सुधारण्यात मदत होईल. येथे चीन आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सर्व क्षेत्रातील देशांमधील सामान्यीकरण प्रक्रियेची नोंद घेतली. सीमा वादाच्या निराकरणासाठी या दोन विशेष प्रतिनिधींमधील २४ व्या फेरीच्या चर्चेचा भाग म्हणून वांग यी आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या भेटीतून उदयास आलेली '१०-कलमी सहमती चौकट' विशेषतः महत्त्वाची आहे.
सीमा व्यवस्थापन आणि नियंत्रणासाठी सल्लामसलत आणि समन्वय कार्य यंत्रणा (WMCC) च्या चौकटीत सीमांकनावर काम करणारा एक तज्ज्ञ गट स्थापन करण्यास त्यांनी सहमती दर्शविली. तणाव कमी करण्यासाठी विविध लष्करी बिंदूंवर सामान्य-स्तरीय संवाद यंत्रणा स्थापन करणे देखील उपयुक्त ठरेल.
एवढेच नाही तर दोन्ही देशांनी पूर नियंत्रणासह सीमापार नदी सहकार्यावर विचारांची देवाणघेवाण करण्यास सहमती दर्शविली. या संवादाची पुढील फेरी २०२६ मध्ये चीनमध्ये होणार आहे. यामुळे संवाद आणि अनुपालन मापनाची सातत्य सुनिश्चित होईल.
तैवानबाबत चीनने म्हटले आहे की, "जयशंकर म्हणाले की तैवान हा चीनचा भाग आहे." भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, चिनी बाजूने तैवानचा मुद्दा उपस्थित केला. "भारतीय बाजूने यावर भर दिला की या मुद्द्यावर त्यांच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही." (१८-१९ ऑगस्ट २०२५) आणि जगातील बहुतेक देश आर्थिक आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर करतात तसे भारत तैवानशी संवाद साधतो.
पंतप्रधान मोदींनी वांग यी यांच्याशी झालेल्या भेटीत अंतिम शब्द दिला आणि सीमेवर शांतता आणि स्थिरता चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित केली पाहिजे, भारत-चीन सहकार्य 'आशियाई शतकासाठी' अपरिहार्य आहे आणि विकासाला हातभार लावेल या एकमताला मान्यता दिली.
रशियाचे अध्यक्ष पुतिन, शी आणि मोदी यांच्यातील टियांजिन बैठकीपूर्वीची ही चीन-भारत संवाद एससीओ बैठक सुरळीत आणि महत्त्वाची बनवते. अर्थात, अनेक गोष्टी चांगल्या गोष्टी घडण्याच्या मार्गात अडचणी घेऊन येऊ शकतात, परंतु असे संकेत आहेत की रशिया, चीन आणि भारताकडे बहुध्रुवीय व्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता आहे. अशा व्यवस्था 'जागतिक दक्षिणेकडील' देशांसाठी चांगल्या विकासाच्या शक्यता खुल्या करतात. त्यांचे लक्ष या बैठकीवर आहे. शी, मोदी आणि पुतिन यांच्यातील बैठक यासंदर्भात खूप प्रगती करू शकते.