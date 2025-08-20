भारताने नुकताच आणखी एक स्वातंत्र्यदिन साजरा केला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलं की शेतकऱ्यांना देशात प्राधान्याचं स्थान आहे आणि देशातलं सरकार त्यांची काळजी घेईल. मात्र टोमॅटो आणि भाज्यांचे भाव आता गगनाला भिडत आहेत. ग्राहकांना समाधानी करायचं असेल त्याचवेळी आपल्याला आपल्या शेतकऱ्यांची काळजी घ्यावी लागेल, तर आपण दर पावसाळ्यात भाज्यांच्या पुरवठ्याची तुटलेली पुरवठा साखळी दुरुस्त केली पाहिजे आणि भारतीयांना भाज्यांच्या महागाईपासून मुक्त केलं पाहिजे.
किंमत अस्थिरतेचा पुरावा कुठे आहे? - फक्त भाजी विक्रेत्याकडे जा आणि टोमॅटो, कांदे किंवा इतर भाज्यांची मागणी करा आणि तुम्हाला किमतीत मोठी वाढ झाल्याची खात्री होईल. दरम्यान, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली इत्यादी प्रमुख शहरांमध्ये टोमॅटोच्या किमती ९०-११० रुपयांच्या घरात गेल्याचं दिसून येईल. कांदा आणि इतर मुख्य भाज्यांच्या किमतीही सतत वाढत आहेत. यावरुन कोणालाही असं वाटू शकतं की भाज्यांची किंमत वाढ शेतकऱ्यांसाठी चांगली आहे. परंतु यातील खूपच कमी हिस्सा शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतो. टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, ते किंमती स्थिर करण्यासाठी रस्त्यावर टोमॅटो टाकत होते. त्यापैकी अनेकांना ८ रुपये प्रति किलो इतका कमी भाव मिळत होता तर टोमॅटो आता ९०-११० रुपयांना विकले जात आहेत, किमतीत दहा पटीने वाढ झाली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही कहाणी अशीच आहे, त्यांना चांगल्या किंमती मिळल्या त्या काळात प्रति किलो कांद्याला १०-१२ रुपये मिळत होते.
टोमॅटोच्या दर विळख्यातून बाहेर पडा - मागील काही वर्षांमध्ये भाजीपाला महागाईत आकाशाला भिडलेल्या भावातून शिकून सरकारने तातडीने सरकारला खुल्या बाजारात कांद्याचा साठा आणण्याचे निर्देश दिले. यात ३ लाख टन कांद्याचा साठा बाजारात सोडण्यात आला आणि टोमॅटोसाठी राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) ला दिल्लीत थेट खरेदी आणि वितरण करण्याचे निर्देश दिले. यात सर्वप्रथम, अनियमित हवामान हे सध्याच्या संकटाचे प्रमुख कारण आहे, असं सरकारला वाटतं. काश्मीर ते हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादी सर्व भागात पावसाळा लवकर सुरू झाला आहे, ज्यामुळे आपल्या पारंपरिक पुरवठा साखळीतील लॉजिस्टिक्समध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. केवळ रस्तेच बाधित झाले नाहीत तर अनेक शेतकऱ्यांनी पूर आणि मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान, कीटकांचे हल्ले याचा परिणाम झाला. तसंच विशेषतः उत्तरेकडील भागातील हंगामी नसलेले शेतकरी ग्राहकांना पुरवठा करण्यात अयशस्वी झाले, त्याचा परिणाम दरवाढीत झाला आहे.
म्हणूनच यावर उपाय म्हणून पहिलं पाऊल म्हणजे आपल्याला हवामान अंदाज अचूक वर्तवता आला पाहिजे. आपल्याला उपग्रह नेटवर्कवर अधिक अवलंबून राहावे लागेल आणि ब्लॉक स्तरावर अधिक सक्रिय हवामान विश्लेषण द्यावं लागेल. कृषी-हवामानावर आधारित प्रदेश आणि उप-प्रदेशांचे वर्गीकरण करून सोप्या पद्धतीने हे करता येईल. मोठ्या आणि सूक्ष्म-हवामान घटना शेतकऱ्यांना एसएमएस इत्यादी वापरून फोनवरून प्रसारित केल्या पाहिजेत. पेरणीपूर्वी, पावसाळ्यात आणि कापणीनंतरच्या काळात सामान्य ग्रामीण भागात सामान्य सूचना पाठवाव्या लागतात. अशा प्रकारे या समुदायांमधील लोक मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना आणि गावातील समुदायाला माहिती देऊ शकतात. प्रत्येक गावातील शाळेत दररोज अपडेट्स किंवा महत्त्वाचे अपडेट्स पोस्ट करता येतील.
दुसरी मोठी समस्या म्हणजे कापणीनंतर होणारी नासाडी, प्रामुख्याने अयोग्य काळजीमुळे, म्हणजेच साठवणूक आणि प्रक्रिया सुविधांचा अभाव ही समस्या आहे. ही दोन्ही क्षेत्रे आपल्या पुरवठा साखळीतील लॉजिस्टिक्समधील एक मोठी अडचण आहे. परिणामी, चांगलं पीक मोठ्या प्रमाणात वाया जातं किंवा मंडई तसंच ग्राहकांपर्यंत कधीच पोहोचत नाही. येथे नावीन्यपूर्ण आणि सर्जनशील काम करण्यासाठी संधी आहे. यावर एक नवीन उपाय म्हणजे टोमॅटो पावडर प्लांटसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. NIFTEM तंजावरच्या भागीदारीत अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने आधीच टोमॅटो पावडर प्रक्रियेसाठी सूक्ष्म उपक्रमांसाठी मॉडेल विकसित केले आहेत. ही अनोखी प्रक्रिया ३० लाखांपेक्षा कमी खर्चात स्थापित केली जाऊ शकते आणि आपल्या टोमॅटोच्या पिकांचे संरक्षण करण्याचा एक शाश्वत मार्ग प्रदान करते. टोमॅटोचे पावडरमध्ये रूपांतर करून, आपण टोमॅटोचे शेल्फ लाइफ वाढवू शकतो आणि पावसाळ्यासारख्या महत्त्वाच्या काळात पुरवठा थांबणार नाही याची खात्री करू शकतो.
टोमॅटो प्युरी प्लांट, सोलर ड्रायर, भाजीपाला डिहायड्रेटर्स यासारख्या इतर तंत्रज्ञानाची स्थापना प्रमुख टोमॅटो उत्पादक क्षेत्रांमध्ये ब्लॉक पातळीवर करता येते, जेणेकरून शेतकरी किफायतशीर दराने त्यांचे टोमॅटो तयार उत्पादनात रुपांतरित करू शकतील जे ग्राहक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग दोन्ही खरेदी करू शकतील. जर ही प्रक्रिया केंद्रे तयार झाली तर ते ग्रामीण रोजगार निर्माण करतील आणि ग्रामीण उद्योजकतेलाही प्रोत्साहन देतील. शेतकरी कॉलद्वारे किंवा त्यांच्या फोनद्वारे मालाची खेप बुक करू शकतात. यामुळे कोणताही शेतकरी यातून वगळला जाणार नाही याची खात्री होईल आणि ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील.
केवळ टोमॅटोमध्येच नव्हे तर सर्व भाज्यांमध्ये कापणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी आपल्याकडे वर वर्णन केलेल्या उप-प्रादेशिक पायाभूत सुविधांचे एक मजबूत नेटवर्क असणे आवश्यक आहे. याच यंत्रसामग्रीचा वापर इतर अनेक भाज्यांचे जतन आणि प्रक्रिया करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो, त्यामुळे ही सरकारसाठी चांगली गुंतवणूक असेल आणि सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करेल आणि त्याचबरोबर भाज्यांचे कापणीनंतरचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यास मदत करेल.
आता तिसरी मोठी समस्या म्हणजे टोमॅटो कापणी दरम्यान मंडईतील दराची घसरण. टोमॅटो ही नाशवंत भाजी असल्याने विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण जर कोणी शीतगृहाचा मार्ग निवडला तर ती राखणे खूप महाग होईल. फक्त काही टक्के शेतकऱ्यांनाच ती उपलब्ध होईल. म्हणूनच आपण आधी सांगितल्याप्रमाणे कमी किमतीच्या प्रक्रिया पद्धतींचा विचार केला पाहिजे.
कमी किमतीच्या शाश्वत प्रक्रियेची योजना स्पष्ट झाल्यानंतर, सरकारने एमएसपी प्रणाली वापरून शेतकऱ्यांकडून थेट टोमॅटो खरेदी करणे आवश्यक आहे. या पायरीमुळे मध्यमवर्गीय किंवा व्यापाऱ्यांना कमी केले जाईल आणि शेतकऱ्यांना सक्षम केले जाईल आणि त्याचवेळी ग्राहकांचा खर्च कमी होईल. दरम्यान, पैसे गमावण्याऐवजी, सरकारला या उपक्रमातून अतिरिक्त महसूल मिळेल. सुरुवातीला सरकार एक किंवा दोन क्लस्टर निवडू शकते, शक्यतो उत्तरेकडील एक आणि दक्षिणेकडील दुसरा, पायलट प्रकल्प म्हणून आणि कमी किमतीच्या प्रक्रिया पायाभूत सुविधा आणि साठवणूक विकसित करू शकते. जर प्रकल्प यशस्वी झाला तर ते हे मॉडेल इतरत्रही राबवता येईल.
हेही वाचा...