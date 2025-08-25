डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून, भारताशी अमेरिकेचे संबंध ‘अशांत’ राहिले आहेत. त्याची कारणे म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या शुल्काचा जास्त दबाव. ट्रम्प यांनी भारतातील सर्व आयातीवर ‘५०%’ इतका कर लावला. या पावलामुळे उद्योग आणि निर्यातदारांना खूप त्रास होत असताना, आपल्या कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांनाही त्याचा फटका बसू लागला आहे.
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की भारताने तेल, संरक्षण उपकरणे इत्यादींसह अधिक अमेरिकन वस्तू खरेदी केल्या पाहिजेत. परंतु या व्यापार युद्धाचा दुर्लक्षित पैलू म्हणजे अमेरिकेतील कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठा उघडणे आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ग्रामीण मतदारांना खूश करणे.
आता या कृषी क्षेत्राला पहिला मार्ग कापसाचा आहे. सरकारने अलीकडेच जाहीर केले आहे की ते अमेरिकेच्या भू-राजकीय दबावाखाली नवीन कापसाच्या कापणीपूर्वी ४० दिवसांसाठी परदेशी कापसावरील ११% आयात शुल्क काढून टाकेल. जर हा "परदेशी कापूस" प्रामुख्याने अमेरिकेचा असेल तर आश्चर्य वाटू नये.
परदेशी कापूस भारतात ५०,००० ते ५१,००० रुपये प्रति कँडी (३५५.६ किलो) दरम्यान येणार आहे. दरम्यान, भारतीय कापूस महामंडळ ५६,००० ते ५७,००० रुपये प्रति कँडी कापूस विकत आहे आणि नवीन किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ६१,००० रुपये असा अंदाज आहे.
यामुळे सरकार आणि सर्व संबंधितांना मोठा महसूल तोटा होत आहे, परंतु केवळ कपडे उत्पादन उद्योगच उपलब्ध असलेल्या स्वस्त कापसाचा फायदा घेऊ शकतो आणि त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करू शकतो असे दिसते. एकूणच, भारतीय वस्तूंवर ५०% शुल्क लादल्याने, स्वस्त कापूस उत्पादकांना होणारा फटका कमी होऊ शकतो.
पण अमेरिकन सरकारने अत्यंत कमी किमतीत आणलेल्या कृषी उत्पादनांच्या यादीत कापूस हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका भारतावर त्यांचे दुग्धजन्य पदार्थ, कॉर्न, सोयाबीन, तांदूळ, साखर, कॅनोला आणि इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी दबाव आणत आहे. सध्या २०२४ पर्यंत आपल्या देशात अमेरिकेची कृषी निर्यात १.६ अब्ज डॉलर्स होती आणि त्यात बदाम (शेलमध्ये $८६८ दशलक्ष), पिस्ता ($१२१ दशलक्ष), सफरचंद ($२१ दशलक्ष), इथेनॉल (इथिल अल्कोहोल - $२६६ दशलक्ष) यांचा समावेश होता. भारत जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांचे पालन करत आहे आणि दुग्धजन्य पदार्थ, कॉर्न इत्यादी महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे रक्षण करत आहे. ट्रम्प राजवट ते बदलू इच्छिते कारण ते WTO च्या संरक्षणांना मुक्त व्यापार आणि बाजारपेठ प्रवेशासाठी अडथळे म्हणून पाहते. दरम्यान, अमेरिकेने तंबाखूसारख्या कृषी उत्पादनांवर (३५० टक्के) कडक वाहतूक नियम लागू केला आहे आणि आयात अधिक महाग करण्यासाठी जटिल नॉन-अॅडव्हलोरेम (NAV) टॅरिफची प्रणाली देखील आहे.
ट्रम्प यांच्या शुल्कातून सुटका
अशा परिस्थितीत पुढे जाण्याचा मार्ग कठीण आहे, कारण त्यात आपल्या देशाला काही प्रमाणात त्रास सहन करावा लागेल. शुल्क आणि कृषी-डंपिंगमुळे भारत आणि अमेरिकेतील शेतकऱ्यांमध्ये निश्चितच दरी निर्माण होईल. परंतु त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही उपलब्ध आहे. जर भू-राजकीय दबावाखाली भारताला अमेरिकेच्या आयातीपुढे गुडघे टेकावे लागले तर आपण किमान अमेरिकेतील पर्यावरण आणि शाश्वत शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या संधीचा वापर करू शकतो.
पहिले पाऊल म्हणजे आपले स्वच्छताविषयक कायदे अद्ययावत करणे. आपल्याला अमेरिकेतील अनुवांशिकरित्या सुधारित उत्पादनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ, जर कापूस अनुवांशिकरित्या सुधारित जातींपासून पिकवला गेला असेल तर आपण तो नाकारला पाहिजे. आपण अमेरिकेतील सेंद्रिय कापसाचे स्वागत करू शकतो. अशा प्रकारे, एकदा आपला शुल्क प्रचार शांत झाला की, भारताची बाजू मजबूत होईल.
त्याचप्रमाणे मक्याच्या बाबतीत, भारतीय मक्याचे शेतकरी दरवर्षी घसरत्या किमतींमुळे त्रस्त असल्याने, भारताने फक्त सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या मक्याचे स्वागत करावे आणि शक्य असल्यास पिवळ्या मक्याचा स्वीकार करू नये. परंतु निळ्या, लाल आणि इतर स्थानिक मक्याच्या जातींच्या आयातीला परवानगी द्यावी. GMO मक्याच्या किंवा GMO मक्यापासून बनवलेल्या साखरेच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घालावी. याव्यतिरिक्त, आपण मोठ्या कंपन्यांकडून नव्हे तर लहान शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांकडून खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अमेरिकेतील भारतीय दूतावास हे पाऊल सुलभ करण्यास मदत करू शकतो.
आपल्या अन्न आयातीत विषारी ऑर्गेनो-फॉस्फेट कीटकनाशके आणि इतर कीटकनाशके, ग्लायफोसेट सारख्या तणनाशकांना परवानगी न देण्याचे कठोर धोरण देखील असले पाहिजे. बदाम, सफरचंद, क्रॅनबेरी इत्यादी सध्याच्या आयातींमध्येही अवशेष आणि विषारी रसायनांची दुहेरी तपासणी केली पाहिजे.
आता जेव्हा तेलबियांचा विचार केला जातो तेव्हा, भारताला मोठ्या प्रमाणात वनस्पती तेलांची आवश्यकता असते आणि अमेरिकेकडे कॅनोला आणि सोयाबीन तेलाचा अतिरिक्त साठा आहे, येथे भारताला GM मुक्त आयात कार्ड खेळण्याची आवश्यकता आहे. कारण जर आपण असे केले नाही तर आपण आपल्या शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा मारत आहोतच, शिवाय आपले आरोग्यही बिघडवत आहोत. यातील बहुतेक तेलं अनुवांशिकरित्या तयार बियाण्यापासून केलेली आहेत आणि आरोग्यासाठी चांगली नाहीत. सोयाबीन पशुखाद्याचीही तपासणी केली पाहिजे.
प्राण्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, ते आपल्याला सर्वात महत्त्वाच्या दुग्धजन्य उद्योगात घेऊन जाते. येथे अमेरिका आपल्याला अमेरिकन कॉर्पोरेट उत्पादकांकडून स्किम्ड दुधाची पावडर आणि दूध खरेदी करण्यास भाग पाडेल. आता समस्या अशी आहे की अमेरिकन गायींना मांसाहारी आहार दिला जातो. यामुळे देशातील बहुतेक शाकाहारी लोकांसाठी त्यांचे दूध अशुद्ध होते. भारत हा असा देश आहे जिथे गायींना आदर दिला जातो आणि यामुळे धार्मिक भावना दुखावू शकतात.
अमेरिकन दूध आयात करण्याचे आर्थिक परिणाम म्हणजे लहान आणि मध्यम दुग्ध उत्पादक आणि अमूल सारख्या दूध सहकारी संस्थांचा विनाशात होईल. भारतीय उत्पादक अमेरिकेच्या औद्योगिक स्तरावरील दुग्धशाळेच्या प्रमाणाशी कोणत्याही प्रकारे जुळवू शकत नाही. त्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानित मिळत आहे आणि GMO कॉर्न आणि सोयाबीनद्वारे ही दुभती जनावरं पोसली जातात.
येथे भारताला शेवटपर्यंत टिकून राहण्याची आवश्यकता आहे आणि जर अनपेक्षित कारणास्तव दुग्धजन्य पदार्थ किंवा दुग्धपावडर आयात करण्यास परवानगी द्यावी लागली तर आपण अमेरिकेतून सेंद्रिय दुधाच्या आयातीवर भर दिला पाहिजे. दूध हे नॉन-जीएमओ आणि शाकाहारी खाद्यातून मिळालेले असले पाहिजे आणि ऑरगॅनिक व्हॅली इत्यादी दूध सहकारी संस्थांकडून घेतले पाहिजे. सेंद्रिय दुधाची किंमत जास्त आहे आणि त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना फरक पडणार नाही.
शेवटी, जर दबाव वाढला तर भारताने फक्त अमेरिकेतील सेंद्रिय आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या उत्पादित कृषी-उत्पादनांचाच पर्याय निवडला पाहिजे. जर तसे झाले नाही तर ते दोन्ही देशांतील शेतकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी आणि उत्पन्नासाठी विनाशकारी ठरेल.
टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
