भारत आपल्या शेतकऱ्यांना अमेरिकेच्या 'मका चक्रव्यूह' पासून वाचवू शकेल का?

अमेरिकेत सुमारे ९० दशलक्ष एकर जमिनीवर मका पिकवला जातो. देशाच्या एकूण जमिनीच्या सुमारे ५ टक्के ही जमीन आहे. मक्याच्या अर्थकारणासंदर्भात इंद्र शेखर सिंह यांचा लेख.

मक्याच्या कणसाचं शेत
मक्याच्या कणसाचं शेत (Getty Images)
By Indra Shekhar Singh

Published : September 16, 2025 at 10:38 PM IST

भारतात व्यापार चर्चा सुरू झाल्यामुळे आणि अमेरिकन प्रतिनिधी वाटाघाटी करण्यासाठी आल्यानंतर, असं दिसतं की अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारतीय शेतकऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे आणि ते आपल्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास उत्सुक आहेत. अलीकडेच, त्यांनी म्हटलं आहे की भारत १.४ अब्ज लोक असल्याचा अभिमान बाळगतो.

ते म्हणाले की १.४ अब्ज लोक अमेरिकन मक्याचा एक बुशेल का खरेदी करू शकत नाहीत? ते आम्हाला सर्वकाही विकतात आणि आमचा मका खरेदी करत नाहीत याचे तुम्हाला वाईट वाटत नाही का? ते सर्व गोष्टींवर कर लावतात. आता याचा अर्थ असा आहे का की कापसानंतर, अमेरिका अनुवांशिकरित्या सुधारित मक्याच्या आयातीवर वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे?

शेतकरी संघटनांनी टीका केली - भारताने अलीकडेच सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील आयात शुल्क ११ टक्क्यांवरून शून्य करण्याचा निर्णय घेतला. नंतर या धोरणात बदल करण्यात आला आणि आता भारत डिसेंबर २०२५ पर्यंत परदेशी कापूस मुक्तपणे आयात करू शकेल. भारतीय किसान संघासह शेतकरी संघटनांनी या निर्णयावर टीका केली आणि सरकारला या मुदतवाढीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले.

मक्याची भाजलेली कणसं
मक्याची भाजलेली कणसं (Getty Images)

अमेरिकेत ९ कोटी एकर जमिनीवर मका पिकवला जातो अनेक विश्लेषकांनी आधीच म्हटले आहे की कापसाची लागवड सुरू झाल्यानंतर अमेरिका मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादी इतर कृषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि आता लुटनिक यांनी अमेरिकन माध्यमांसमोर केलेलं विधान समोर आलं आहे. पण भारताकडे पाहण्यापूर्वी, आपण अमेरिकेतील मक्याचं उदाहरण पाहूया.

दरवर्षी सुमारे ९ कोटी एकर जमिनीवर तिथे मका पिकवला जातो, जो अमेरिकेच्या एकूण जमिनीच्या सुमारे ५ टक्के आहे. मका हे अमेरिकेतील सर्वात प्रमुख पीक आहे आणि त्यातील सुमारे १५ टक्के घरगुती वापरासाठी, ४० टक्के पशुखाद्यासाठी आणि ४५ टक्के इंधन आणि पेट्रोल पर्यायी इथेनॉलसाठी वापरला जातो.

अमेरिकेत अनुदानित मका - हे जाणून आश्चर्य वाटेल की त्यातील फक्त १ टक्के भाग थेट मानवी वापरासाठी आहे. उर्वरित भागाला फील्ड ऑर्डंट कॉर्न म्हणतात, जो कॉर्नमील, हाय-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, पेंट आणि प्लास्टिक सारख्या इतर उत्पादनांसाठी वापरला जाऊ शकतो. मका हे अमेरिकेत सर्वाधिक अनुदानित पीक देखील आहे. २०२४ मध्ये मका हा कृषी अनुदानाचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता होता, उत्पादकांनी ३.२ अब्ज डॉलर यातून जमा केले. ही रक्कम सर्व संघीय शेती मदतीच्या सुमारे ३०.५% आहे. मका हा अमेरिकेत उत्पादित होणाऱ्या खाद्य धान्याच्या ९५ टक्के आहे. म्हणूनच, अमेरिकेतील अनुवांशिकरित्या सुधारित मका शेतकरी जगातील सर्वात जास्त अनुदानित शेतकऱ्यांपैकी आहेत.

ग्लायफोसेट सारख्या तणनाशकांची फवारणी न्यू वर्ल्ड कॉर्न विविधतेचे केंद्र असूनही, औद्योगिक शेतात उगवलेल्या बहुतेक मक्याच्या जाती पेटंट आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित आहेत. २०२४ मध्ये अमेरिकेत लागवड केलेल्या मक्याच्या अंदाजे ९४ टक्के मक्याचे अनुवांशिकरित्या सुधारित केले जाईल. त्यावर अनेकदा ग्लायफोसेट सारख्या तणनाशकांची फवारणी केली जाते, जे एक ज्ञात कार्सिनोजेन आहे. या मक्याच्या लागवडीतून मिळणारा बहुतेक नफा बियाणे आणि मोन्सँटो/बायर, एडीएम, कारगिल सारख्या कृषी क्षेत्रातील दिग्गजांना जातो.

मक्याची कणसं
मक्याची कणसं (Getty Images)

भारतात बंदी - जैविकरित्या सुधारित मक्याच्या विषारीपणा, ऍलर्जी आणि मानवांमध्ये प्रतिजैविक-प्रतिरोधक जीन हस्तांतरण यासारख्या संभाव्य आरोग्य धोक्यांमुळे युरोप आणि भारतात सध्या मानवी वापरासाठी या मक्यावर बंदी आहे. यातील कीटकनाशके आणि तणनाशकांचे अवशेष देखील आरोग्य धोके वाढवतात. भारत आपल्या अन्न प्रणालीमध्ये अनुवांशिकरित्या सुधारित अन्न उत्पादनांना परवानगी देत ​​नाही, कारण ते केवळ सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोका निर्माण करत नाही तर आपल्या जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण करते. तसच त्यामुळे मूळ मक्याच्या प्रजाती दूषित होण्याचा धोका आहे.

मका उत्पादक देशांच्या यादीत भारत - भारताबद्दल बोलायचे झाले तर, अमेरिका, चीन इत्यादींनंतर मका उत्पादक देशांच्या यादीत आपण पहिल्या पाचमध्ये आहोत. २०२४/२०२५ हंगामात भारताने सुमारे ३७ दशलक्ष मेट्रिक टन मक्याचे उत्पादन केले आणि अलिकडच्या वर्षांत उत्पादनाचे आकडे ३५.५ ते ३८.१ दशलक्ष मेट्रिक टन दरम्यान नोंदवले गेले आहेत. परंतु तरीही, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांवर आधारित प्रणालीनुसार, आपण दरवर्षी ०.५ मेट्रिक टनांपर्यंत मका १५ टक्के दराने आयात करत आहोत आणि यापेक्षा जास्त मक्यावर ५० टक्के शुल्क आकारले जाते.

देशांतर्गत बाजारपेठा आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हे शुल्क लादण्यात आले आहे. विशेषतः बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांसारख्या मका उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी हे शुल्क आहे. त्यामुळे, परदेशी अनुवांशिकरित्या सुधारित मका आयात करण्याचा कोणताही निर्णय सार्वजनिक आरोग्यासाठी चांगला ठरणार नाही.

पुलवामात अति पावसामुळे झोपलेलं भाताचं पीक
पुलवामात अति पावसामुळे झोपलेलं भाताचं पीक (IANS)

मक्याच्या किमतीतील फरक - परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करणारी गोष्ट म्हणजे जुलैमध्ये स्थानिक मक्याचा दर प्रति बुशेल (२५.४ किलो) ४.२९ डॉलर्स होता, म्हणजेच तो १५ रुपयांपेक्षा कमी होता. हा भारतातील २२-२३ रुपये प्रति किलोच्या घाऊक किमतीपेक्षा आणि २०२५-२६ च्या पिकासाठी सरकारने दिलेल्या २४ रुपये प्रति किलोच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खूपच कमी आहे. किंमतींमध्ये मोठा फरक म्हणजे अमेरिकन सरकार आपल्या मक्याच्या शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून उत्पन्नाच्या आधारापर्यंत मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते.

मका हा प्रत्येक अर्थाने अमेरिकन शेतीचा कणा आहे आणि अमेरिकेच्या मक्याच्या पट्ट्यात ट्रम्प यांच्या निवडणूक विजयाचा आधार देखील आहे. म्हणून तो भारतावर लादण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. वाटाघाटीचं धोरण म्हणून, अमेरिका कठोर भूमिका घेऊ शकते आणि नंतर भारतात अनुवांशिकरित्या सुधारित मका निर्यात करण्यास सहमती दर्शवू शकते, जरी ते आपल्या पशुखाद्य आणि कुक्कुटपालनासाठी असले तरी, परंतु हे देखील स्थानिक उत्पादकांसाठी विनाशकारी ठरेल आणि आपल्या गुरांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करेल.

जर अमेरिका आपला मका भारतात आणण्याचा आग्रह धरत असेल, तर आपण सेंद्रिय उत्पादनाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे आणि देशात फक्त सेंद्रिय आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित नसलेल्या मक्याच्या आयातीला परवानगी दिली पाहिजे. आपण या आयातीसाठी एक वेळमर्यादा देखील निश्चित केली पाहिजे आणि त्याचे प्रमाण मर्यादित केले पाहिजे. भारतात मका कापणीच्या किमान दोन महिने आधी कोणत्याही आयातीला परवानगी देऊ नये आणि कापणीनंतर किमान तीन महिने ही आयात बंदी कायम राहिली पाहिजे.

(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

