युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), IMPS, RuPay, e-Rupee, आणि इतर उत्पादनांसारखे प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये निव्वळ नफ्यात ₹1,552 कोटींची वाढ नोंदवली आहे.
याच कालावधीत महसूल 19% वाढून 3,270 कोटी रुपये झाला. या वाढीमुळे NPCI चे भारतातील आघाडीचे आर्थिक बाजार पायाभूत सुविधा प्रदाता म्हणून स्थान आणखी बळकट झाले. त्याच्या प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांचे प्रमाण 33% वाढून 213 अब्ज झाले, ज्यामुळे भारत डिजिटल पेमेंटकडे वेगाने जात आहे हे अधोरेखित होते. UPI सह, भारताने अनेक वर्षांपासून डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणली आहे, ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या पेमेंटचा समावेश आहे. NPCI ने एप्रिल २०१६ मध्ये UPI सादर केले, फक्त नऊ वर्षांत भारतातील डिजिटल पेमेंट प्रकारात मूलभूत बदल घडवून आणला आणि ते जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम फिनटेक नवोपक्रमांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. निःसंशयपणे, डिजिटल पेमेंट नवोपक्रमात भारताला अग्रणी बनवण्यात UPI ने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ही गोष्ट यासंदर्भात काम करु इच्छिणाऱ्या इतर देशांसाठी चांगला केस स्टडी म्हणून आदर्श असू शकते.
३१ मे २०२५ पर्यंत, NPCI चे ६५ शेअरहोल्डर्स होते, ज्यात सार्वजनिक आणि खासगी परदेशी बँकांचा समावेश होता. सध्या UPI वर चालणाऱ्या ६७३ बँका आहेत आणि ८० हून अधिक UPI अॅप्स वापरात आहेत, ज्यात बँक अॅप्स आणि मोबाइल-फर्स्ट फिनटेक अॅप्सचा समावेश आहे. तथापि, तीन प्रमुख कंपन्या —फोनपे (४७.२३%), गुगल पे (३६.६६%) आणि पेटीएम (६.९५%)—बहुतेक UPI व्यवहार नियंत्रित करतात (मे २०२५ ची आकडेवारी). ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट २०२४ नुसार, जगभरातील सर्व रिअल-टाइम पेमेंट व्यवहारांपैकी भारत आता सुमारे ४९% या माध्यमातून काम करत आहे. होम क्रेडिट इंडियाच्या ग्रेट इंडियन वॉलेट २०२५ च्या संशोधनात असं आढळून आलं आहे की हैदराबाद (९३%) आणि कोलकाता (८७%) सारखी शहरे UPI वापरात आघाडीवर आहेत.
अलीकडेच, UPI जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली म्हणून उदयास आली आहे. ही एकाच दिवसात ६५ कोटींहून अधिक व्यवहार हाताळते, जे व्हिसाच्या दैनंदिन व्यवहारांपेक्षा जास्त आहे, यामध्ये सरासरी ६३.९ कोटी व्यवहार होतात. UPI व्हिसापेक्षा चार पट वेगाने विस्तारत आहे, ज्याचा मासिक वाढीचा दर ५-७% आणि वार्षिक वाढीचा दर ४०% आहे. या दराने, UPI चे दैनंदिन व्यवहार लवकरच दररोज व्हिसापेक्षा जास्त होतील. यामध्ये सरकारचे १ अब्ज दैनिक व्यवहारांचे लक्ष्य आहे. UPI ने व्यवहाराच्या प्रमाणात व्हिसा आणि मास्टरकार्ड दोघांनाही मागे टाकले आहे आणि व्यवहाराच्या मूल्याच्या बाबतीत त्याचा आणखी मोठा फायदा आहे.
मे २०२५ मध्ये, UPI व्यवहारांचे मूल्य २५ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त होते आणि त्यांचे प्रमाण १८.६८ अब्ज होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या ३३% वाढली आणि मूल्यात २३% वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (आर्थिक वर्ष २५) मध्ये UPI व्यवहारांची संख्या १८५.८५ अब्ज होती, जी आर्थिक वर्ष २४ मधील व्यवहारांच्या संख्येपेक्षा (१३१.१४ अब्ज) ४२% जास्त आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २५ दरम्यान, दर मिनिटाला जवळजवळ ३५०,००० UPI व्यवहार झाले. एका संशोधनात असे दिसून आले आहे की UPI व्यवहारांमध्ये १% वाढ ही ०.०३% GDP वाढीशी संबंधित आहे.
भारतातील फिनटेक क्षेत्र वेगाने वाढणार आहे आणि २०३२ पर्यंत ते USD ९९०.४५ अब्ज इतके होईल. २०२४ ते २०३२ पर्यंत, ३०.२६% च्या CAGR ने वाढण्याचा अंदाज आहे - तरुण, तंत्रज्ञान-जाणकार लोकसंख्या आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या जलद वाढीमुळे हे शक्य होणार आहे.
गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग, इंटरनेट प्रवेशामुळे डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या लोकांची वाढती संख्या आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा उदय हे प्रमुख घटक आहेत. तसेच, सरकार आणि नियामक समर्थन, फिनटेक स्टार्टअप्स आणि पारंपारिक बँकांमधील अधिक सहकार्य आणि बाय-नाऊ-पे-लेटर (BNPL) पर्यायांची वाढती लोकप्रियता हे सर्व मदत करत आहेत. तसेच, रोबो-अॅडव्हायझर्स आणि स्मार्ट चॅटबॉट्स सारख्या AI-संचालित सेवांसारख्या नवोपक्रम, तसंच साउंड बॉक्स, QR कोड, UPI सर्कल, UPI 123PAY चे मिस्ड कॉल पेमेंट फंक्शन, UPI लाइट आणि AI, ML आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळे या वाढीस मदत होते. तसेच, ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी AI साधनांचा वापर करण्यात फिनटेक आघाडीवर आहेत.
२०२४ पर्यंत, देशात १०,००० हून अधिक फिनटेक कंपन्या होत्या. या फिनटेक कंपन्यांनी २०१४ ते २०२३ दरम्यान १,४८६ करारांद्वारे २८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला. फिनटेक क्षेत्रात २० पेक्षा जास्त प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग आणि ४ अब्ज डॉलर्सचे विलीनीकरण तसंच अधिग्रहण (एम अँड ए) तसेच २६ युनिकॉर्नची निर्मिती झाली आहे. ज्यापैकी एक डेकाकॉर्न आहे, हे सर्व फक्त एका दशकात घडले आहे जे देशाच्या फिनटेक इकोसिस्टमची शक्ती दर्शवते. उदाहरणार्थ, फोनपेचे ६१० दशलक्षाहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत आणि भारतातील अव्वल स्टॉक ब्रोकर ग्रोवचे १ कोटींहून अधिक सक्रिय ग्राहक आहेत. इतकेच नाही तर पाइन लॅब्स आणि रेझरपे सारख्या फिनटेक कंपन्यांनी इतर देशांमध्येही विस्तार केला आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर देशाचा ब्रँड मजबूत झाला आहे. संशोधनातून असेही सिद्ध होते की भारताचे यूपीआय यश इतर देशांच्यासाठी एक ब्लूप्रिंट देते.
भारत सरकार आणि आरबीआयचा मजबूत पाठिंबा - भारत सरकारने डिजिटल इंडिया, आधार आणि पीएमजेडीवाय सारख्या उपक्रमांद्वारे फिनटेक प्रदान करणारे म्हणून काम केले आहे, ज्यांनी फिनटेकसाठी डिजिटल कणा निर्माण केला. ५५ कोटींहून अधिक जन-धन खाती, बहुतेक ग्रामीण भागात, या परिणामावर प्रकाश टाकतात. सरकारी समर्थनामुळे यूपीआय सारख्या प्लॅटफॉर्मवर विश्वास निर्माण झाला आहे. आरबीआयने डिजिटल पेमेंट्सना सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले आहे—एनपीसीआय लाँच करणे, इनोव्हेशन हब स्थापित करणे आणि MuleHunter.AI तसंच सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम सारखी साधने सादर करणे याद्वारे हे प्रोत्साहन दिले आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये, आरबीआयने केवायसी-अनुपालन वॉलेट वापरकर्त्यांना तृतीय-पक्ष अॅप्सद्वारे यूपीआय पेमेंट करण्यास सक्षम केले आहे, ज्यामुळे इंटरऑपरेबिलिटी वाढली आहे.
यूपीआयची जागतिक ओळख - बिल गेट्स यांनी आधार तसंच यूपीआय सारख्या भारताच्या डिजिटल प्रगतीचे कौतुक केले आणि त्यांना डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हटले. जागतिक बँकेने भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे कौतुक केले, आधार आणि UPI सारख्या साधनांमुळे देशभरातील लोकांना बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश मिळणे किती लवकर सोपे झाले आहे हे दाखवून दिले. अलिकडेच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने स्वस्त डेटा (रिलायन्स जिओ), डिजिटल आयडी आणि बँकिंग प्रवेशामुळे UPI चा उदय कसा झाला याचे कौतुक केले, त्याच्या एकात्मिक क्षमतांमुळे व्यापक प्रमाणात त्याचा वापर झाला. WEF ने अमेरिका आणि युकेसह भारताला एक प्रमुख जागतिक फिनटेक सक्षम देश म्हणून स्थान दिले आहे.
ब्रँड UPI जागतिक स्तरावर - इतर देशांमध्ये UPI निर्यात करण्याचा भारताचा पुढाकार सॉफ्टपॉवरचा धोरणात्मक वापर दर्शवितो, ज्यामुळे देश जागतिक डिजिटल विकासात एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थान मिळवतो. भारतातील UPI च्या उल्लेखनीय यशामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रस निर्माण झाला आहे, UAE, फ्रान्स आणि सिंगापूर सारख्या देशांनी त्यांच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी UPI चा अवलंब केला आहे. भारत आता जागतिक डिजिटल पेमेंटमध्ये ४८.५% वाटा घेतो, जो UPI द्वारे चालवला जाणारा एक टप्पा आहे. त्याचा अवलंब आधीच सात देशांमध्ये करण्यात आला आहे, जो त्याच्या जागतिक क्षमतेला अधोरेखित करतो आणि NPCI सोबत भागीदारीत RBI चे उद्दिष्ट आहे की २०२४ ते २०२८ दरम्यान UPI चा २० देशांमध्ये विस्तार करावा. BRICS+, SAARC राष्ट्रे आणि ग्लोबल साउथ सारख्या प्रदेशांवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणे हे UPI ला जागतिक ब्रँड म्हणून स्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचे असेल. जागतिक स्तरावर UPI ला प्राधान्य देऊन, भारत तांत्रिक कूटनीतिच्या एका प्रकारात गुंतला आहे - यातून निर्दोष सिद्ध झालेले, नेहमीच वाढणारे, परवडणारे आणि सुरक्षित पेमेंट पायाभूत सुविधा प्रदान करत आहे. परदेशात यशस्वीरित्या अंमलात आणल्यास, UPI डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये जगाचं नेतृत्व करणारा म्हणून भारताची प्रतिष्ठा मजबूत करू शकते.
सायबर घोटाळे/व्यवसाय आणि इतर आव्हाने - डिसेंबर २०१४ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान आर्थिक संस्थांनी १ लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या डिजिटल पेमेंट फसवणुकीच्या ६३,३१५ प्रकरणांची नोंद केली, ज्यामुळे सुमारे ७३३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलिकडेच फिनटेक स्टार्टअप्सना देशातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी मोठा धोका बनलेल्या सर्व प्रकारच्या सायबर फसवणुकींना तोंड देण्यासाठी उपाय शोधण्याचे आवाहन केले. आणखी एक आव्हान म्हणजे, व्यवहारातील अपयशांपासून ते अधूनमधून तांत्रिक समस्यांमुळे यूपीआयमध्ये लक्षणीय खंड पडले आहेत, ज्यामुळे लाखो व्यवहार विस्कळीत झाले आहेत आणि देशभरातील वापरकर्त्यांना अनेक तासांची गैरसोय झाली आहे. ज्यामुळे यूपीआयच्या जागतिकीकरणावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
जलद वाढ आणि परिवर्तनशील क्षमता असूनही, भारतीय फिनटेक क्षेत्राला पुढील वाटेवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आरबीआयकडून वारंवार धोरण बदल होत असल्याने नियामक अनिश्चितता ही एक प्रमुख चिंता आहे. डेटा गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा ही तितकीच महत्त्वाची आहे, कारण फिनटेक मोठ्या प्रमाणात संवेदनशील वापरकर्ता डेटा हाताळतात; आगामी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (डीपीडीपी) अनुपालन नियमांची व्याख्या करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. मुद्रीकरण कठीण राहते, कारण अनेक फिनटेक, विशेषतः पेमेंटमध्ये, कमी मार्जिन किंवा आक्रमक रोख बर्नवर अवलंबून असतात, जे कोणत्याही किंमतीत वाढीपासून शाश्वत, फायदेशीर मॉडेलकडे वळण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करते. इतर राष्ट्रांमधील UPI चा प्रवास पाहण्यासाठी सरकारने चांगला धोरणात्मक पाठिंबा, राजनैतिक कूटनीति आणि परदेशी वित्तीय संस्था तसंच वित्तीय तंत्रज्ञानाशी सहकार्य आवश्यक असेल.
(टीप - लेखक रमेश कोटनाना हे इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसच्या ISB सेंटर ऑफ बिझनेस इनोव्हेशनचे वरिष्ठ व्यवस्थापक आहेत. या लेखातील तथ्ये आणि मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)