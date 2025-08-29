चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अलीकडेच नवी दिल्लीला भेट दिली तेव्हा कॅमेऱ्यांनी नेत्यांबरोबरच पंतप्रधानांसोबतचे हस्तांदोलन आणि हसतमुख नेत्यांची छायाचित्रं टिपली. बातम्यांमध्ये "नवीनीकरण केलेले करार", उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे, व्हिसा सुलभ करणे आणि कैलास मानसरोवर तीर्थयात्रा पुन्हा सुरू करणे याबद्दल चर्चा झाली. हे या भेटीचे सामान्य परिणाम होते. तरीही बीजिंगच्या मीडियाने त्यांना भव्य स्वरूपात तिथे दाखवले. चिनी व्यावहारिकता आणि अमेरिकन अविश्वसनीयतेबद्दलची कथाच त्यांच्या माध्यमांनी मांडली.
अधिकृत वृत्तसंस्था शिन्हुआने या चर्चेला "रचनात्मक करार" म्हटले. कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रवादी टॅब्लॉइड ग्लोबल टाईम्सने पुढे जाऊन असे घोषित केले की "ट्रम्प यांच्या शुल्कांमुळे अमेरिका भारताला नैसर्गिक मित्र म्हणून पाहात नाही". त्यांनी नवी दिल्लीला ब्रिक्स आणि एससीओ स्वीकारताना क्वाड कमी करण्याचे आवाहन केले. यातून संदेश स्पष्ट होता. अमेरिका तुम्हाला शिक्षा देते, तर चीन तुम्हाला मदत देतो.
दुटप्पीपणाचा इतिहास - २०१७ मध्ये, डोकलाम संघर्षादरम्यान, मँडरिन भाषेमधील चिनी माध्यमांनी गर्जना केली होती की चीनने "नवी दिल्लीला धडा शिकवावा", एवढंच नाही तर १९६२ पेक्षाही वाईट पराभवाची धमकी दिली. २०२० मध्ये, प्राणघातक गलवान संघर्षानंतर, बीजिंगच्या देशांतर्गत संदेशात पीएलएचा गौरव करण्यात आला आणि भारताला चिथावणी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. तरीही त्यांची माध्यमे इंग्रजी भाषेमध्ये, चिनी लोक संवाद आणि तणाव कमी करण्याबद्दल बोलले. त्यांचा सूर चांगलाच पडलेला होता.
मँडरिन भाषेमध्ये, ते त्यांच्या देशांतर्गत लोकांना सांगतात की, भारत एक प्रतिस्पर्धी आहे आणि कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या धोरणांशी ठाम राहिले पाहिजे. तर इंग्रजीमध्ये, ते भारतीयांना सांगतात की, चीन सहकार्यशील आहे आणि दोघांमध्ये फक्त काही गैरसमज आहेत. भारतीयांना मँडरिन आवृत्ती क्वचितच दिसते. ते फक्त क्युरेटेड इंग्रजी आवृत्ती वापरतात. भारतीय लोक चीनमधील वृत्त इंग्रजीमध्ये वाचतात.
बातम्यांना डबल फिल्टर - भारताच्या सरकार, लष्कर आणि राजनैतिक वर्तुळातील लोकांना बीजिंगचा दुटप्पीपणा मोठ्या प्रमाणात समजतो. त्यांना माहिती आहे की चीन मँडरिनमध्ये जे बोलतो ते बहुतेकदा इंग्रजीमध्ये जे मांडतो त्याच्या विरुद्ध असते. ही समस्या व्यापक राजकीय क्षेत्रात उद्भवते. विरोधी पक्ष, बीजिंग किंवा पाश्चात्य माध्यमांनी पाठवलेल्या निवडक बातम्यांचा फायदा घेत, देशांतर्गत फायद्यासाठी त्यांचा वापर करतात. त्यानंतर सरकारला प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले जाते. अशा प्रकारे, परदेशात रचलेला प्रचार भारताच्या लोकशाहीत शिरतो आणि वादाला तोंड फुटते.
ट्रम्प यांच्या शुल्क वाढीनंतर, एका नेत्याने टीव्हीवर थट्टा केली - “मोदींच्या अमेरिकेशी असलेल्या मैत्रीसाठी खूप काही.” ती क्लिप व्हायरल झाली. इतरांनी बीजिंगने कैलास मार्ग पुन्हा उघडल्याचे कौतुक केले कारण “चीन देते, वॉशिंग्टन शिक्षा करते.” या ओळी खरंतर सत्यावर आधारीत नाहीत. ऑपरेशन सिंदूर, यारलुंग त्सांगपोवरील मेगा धरण किंवा दुर्मीळ वस्तुंच्या निर्बंधांदरम्यान चीनने पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात, 'धारणा' अनेकदा 'धोरणाला' मागे टाकते. भारतात, माहिती युद्ध निवडणूक युद्ध बनते.
दृश्य विरुद्ध वास्तव - कूटनीती देखील उलट फिरते. वांग यी यांच्या चर्चेनंतर, बीजिंगने भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा हवाला देत भारताने “एकत्रित चीन” धोरणाची पुष्टी केल्याचा दावा केला. नवी भारताने ते नाकारले. परंतु बीजिंगची आवृत्ती परदेशात पसरली, त्यातून त्यांचे लोकमत आकारला येत आहे. यातून सकारात्मक गोष्टी मोठ्या होतात, नकारात्मक गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते. त्यावर नियंत्रण ठेवते.
चीनचा खरा चेहरा बातम्यामधून कळतच नाही - भारताला जी माहिती मिळते ती खरं तर एक अंधविश्वास आहे. कारण मँडरिन भाषेशिवाय, भारत दुय्यम स्रोतांवर अवलंबून असतो, चीनच्या क्युरेटेड इंग्रजी सामग्रीवर किंवा पाश्चात्य बातम्यांवर. दोन्ही गोष्टी फिल्टर केलेल्या आहेत. येथे भारताला चौकटीबाहेर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तैवानने चिनी वास्तवाचा उलगडा करण्याची यंत्रणा निर्माण केली आहे. अकादमी सिनिका आणि नॅशनल चेंगची युनिव्हर्सिटी (एनसीसीयू) सारख्या संस्था चीन मँडरिन विरुद्ध इंग्रजीमध्ये कसा बोलतो याचा मागोवा घेतात. त्यांच्या संशोधकांनी दाखवून दिले आहे की, जेव्हा चीन भारताबद्दल मँडरिनमध्ये बोलतो तेव्हा त्यांचा सूर अनेकदा कठोर असतो, जो स्पर्धा आणि "संघर्ष"वर भर देतो. परंतु इंग्रजीमध्ये, तेच मुद्दे "संवाद" आणि "भागीदारी" च्या चर्चेत सॉफ्ट केले जातात. हे फरक लवकर समजून घेतल्याने, तैवानला चीनचा खरा हेतू स्पष्ट दिसू शकतो.
भारत कुठे कमी पडतो - चीनने धारणा व्यवस्थापन आणि मानसिक ऑपरेशन्सला त्याच्या राजनितीचा भाग बनवले आहे. अमेरिका देखील याचाच वापर एक साधन म्हणून करते. येथे मँडरिन भाषिकांची संख्या खूप कमी आहे. रिअल-टाइम देखरेखीसाठी राष्ट्रीय केंद्र नाही. वेळेत प्रतिकूल बातम्यांना तोंड देण्याची मर्यादित क्षमता आहे. धारणेच्या रणांगणावर, भारत बोथट हत्यारांनी लढत आहे तर विरोधक वरचढ आहेत.
पुढे जाण्याचा मार्ग - जर भारताला खऱ्या अर्थाने धोरणात्मक स्वायत्तता हवी असेल, तर ही पोकळी भरून काढली पाहिजे. त्यासाठी तीन पावले तातडीने उचलावीत. पहिले, सरकार, गुप्तचर आणि माध्यमांमध्ये मँडरिन प्रशिक्षण वाढवा आणि तैवानप्रमाणे कौशल्याचा वापर करा. दुसरे, भाषांतर आणि देखरेख केंद्र तयार करा जेणेकरून चिनी भाषेतील मूळ स्रोतातून आशयाचा मागोवा घेतला जाईल. तिसरे, जलद खंडन, समन्वित संदेशन आणि परदेशात भारताच्या भूमिकेचे मजबूत प्रक्षेपण यासह धारणा व्यवस्थापनाला सुरक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे.
वांग यी यांच्या भेटीने दाखवून दिले की प्रभावी बातम्यांच्या माध्यमातून छोट्या गोष्टीही कशा मोठ्या करता येतात. चीनला हे कसे करायचे हे माहीत आहे. अमेरिकेला हे कसे करायचे हे माहीत आहे. भारत यात मागे राहू शकत नाही. धोरणात्मक स्वायत्तता केवळ सीमेवरील सैन्य किंवा समुद्रातील जहाजांबद्दल नाही. ती प्रसार माध्यमातूनही दिसली पाहिजे. सध्या, भारत इतरांना त्याची कहाणी लिहू देत आहे. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे फिल्टर केलेल्या छापांपासून फिल्टर न केलेल्या सत्यांकडे जाणे. त्यातूनच चीनचे सत्य आपल्याला कळेल आणि त्यानुसार रणनिती आखता येईल.
(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)