जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून परतले तेव्हा त्यांनी असा विश्वास बाळगला की देश, गट किंवा प्रदेशांमधील संघर्ष निराकरण त्यांच्या पहिल्या अध्यक्षपदाची व्याख्या करणाऱ्या त्याच बोथट साधनांनी केले जाऊ शकते. ते म्हणजे टॅरिफ, निर्बंध आणि आर्थिक दबाव.
ट्रम्प यांचा नेहमीच असा विश्वास होता की आर्थिक दबाव हेच मुत्सद्देगिरीचं अंतिम सार्वत्रिक चलनी नाणं आहे. ते जुन्या स्पर्धांना झुकवू शकते आणि विरोधकांना सहकार्य करण्यास भाग पाडू शकते. तरीही, त्यांचे दुसरे प्रशासन जसजसे पुढे जात आहे तसतसे हे स्पष्ट होत आहे की संघर्ष निराकरण हे "सोपे काम" नाही.
सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक आणि भौगोलिक वास्तवात रुजलेले जुने वाद, शुल्काच्या धमकीने किंवा तात्पुरत्या व्यापार सवलतीच्या आमिषाने एका रात्रीत बदलता येत नाहीत. ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनाचा गाभा म्हणजे टॅरिफवर एक जबरदस्तीचे साधन म्हणून धोरणात्मक अतिरेकी अवलंबित्व, ज्यावर अवलंबून राहणे हे सर्व आजारांवर रामबाण उपाय म्हणून म्हणून ट्रम्प पाहतात. अगदी दीर्घकाळापासून ज्यांनी निराकरणाला विरोध केला आहे त्यांच्यासाठी देखील हेच उपाय कामी येतील असं त्यांना वाटतं.
परंतु जवळून पाहिलं तर अशा संघर्षांचे एक गोष्ट दिसून येते जिथे ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपांमुळे हिंसाचार किंवा शत्रुत्वाला एक प्रकारचा विलक्षण विराम मिळाला आहे. अंतर्निहित तणाव अजूनही जिवंत आहेत, जे आतल्या आत धुमसत आहेत.
तात्पुरते उपाय, कायमस्वरूपी दोष - ट्रम्प यांनी अनेकदा जागतिक संघर्षांमध्ये स्वतःला तडजोड करणारा म्हणून चित्रित केले आहे. त्यांनी आर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये मध्यस्थी करण्याचे श्रेय घेतले आहे, दोन्ही बाजूंना अस्वस्थ युद्धबंदीपर्यंत नेले आहे.
आफ्रिकेत, त्यांनी काँगो संघर्ष सोडवण्यात पुढाकार घेतला आहे, किवू प्रांतांसारख्या भागात तात्पुरत्या व्यवस्थांना प्रोत्साहन दिले आहे आणि बुर्किना फासोमध्ये राजकीय तोडगे करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. तथापि, परिस्थिती नाजूक आहे.
ट्रम्प यांनी वेळोवेळी भारत-पाकिस्तान वादात स्वतःला सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. वारंवार काश्मीरवर मध्यस्थी करण्याचा सल्ला दिला आहे आणि अमेरिकेला एक अपरिहार्य मध्यस्थ म्हणून स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तरीही, प्रत्येक बाबतीत, ट्रम्प यांची रणनीती ऐतिहासिक वास्तवांच्या आकलनावर आधारित नाही तर व्यवहारिक मुत्सद्देगिरीवर आधारित आहे. ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी काही महिने आधी आर्मेनिया-अझरबैजान गतिरोधात थोडासा दिलासा मिळवला होता. काँगोमध्ये, मिलिशिया आणि राजकीय स्पर्धा कायम आहेत, कथित अमेरिकन दबाव असूनही आफ्रिकेच्या मध्यभागी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
बुर्किना फासोची अस्थिरता कमी झालेली नाही, लष्करी उठाव आणि जिहादी हिंसाचार कोणत्याही क्षणिक तडजोडीला मागे टाकण्याची धमकी देत आहेत. या प्रत्येक प्रकरणात, ट्रम्प यांचे "यश" म्हणजे अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या सावलीत अल्पकालीन युद्धबंदी किंवा तात्पुरते करार किंवा नवीन आर्थिक दरवाजे उघडण्याची शक्यता, याच गोष्टी दिसतात.
वांशिक तक्रारी, राजकीय स्पर्धा, प्रादेशिक दावे आणि संसाधन संघर्षांची मूळ कारणे पूर्वीसारखीच तशीच टिकून आहेत. या वरवरच्या संघर्ष व्यवस्थापन कसरतींना कायमस्वरूपी संघर्ष निराकरण मानले जाऊ शकते का हे पाहावे लागेल.
आर्थिक फायदा घेण्याला मर्यादा - ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्ष पदाच्या काळात मध्यस्थीच्या प्रयोगांमधून दोन धडे मिळतात. पहिला म्हणजे, आर्थिक फायदा खरोखरच संघर्षाला तात्पुरते स्थगित करू शकतो. अमेरिकन बाजारपेठेतून वगळण्याच्या किंवा कठोर निर्बंधांच्या अर्थव्यवस्थेच्या कंबरतोड शक्यतेचा सामना करणाऱ्या लहान अर्थव्यवस्थांना व्यापार, गुंतवणूक आणि मदत मिळवण्यासाठी शत्रुत्व स्थगित करणे तर्कसंगत वाटते.
त्यांच्यासाठी, ट्रम्प यांचे टॅरिफ शस्त्र दुर्लक्ष करणे खूप महागात पडणारे आहे. तथापि, दुसरा धडा अधिक गंभीर आहे. दबाव संघर्ष सोडवत नाही तर त्यांना फक्त दडपून टाकतो. एकदा दबाव कमी झाला किंवा अमेरिकेचे प्राधान्यक्रम बदलले की, हे दबलेले संघर्ष पुन्हा उद्भवू शकतात.
आफ्रिकेतील साहेल प्रदेशात हीच परिस्थिती आहे, जिथे स्थानिक वाद सोडवले जात नाहीत. या करारांची शाश्वतता अमेरिकेच्या दबावावर कमी आणि पक्षांच्या राजकीय इच्छाशक्ती आणि परस्पर विश्वासावर जास्त अवलंबून असते.
इतिहासातील धडे - चिरस्थायी शांततेसाठी दबावापेक्षा जास्त आवश्यक इतर गोष्टी आहेत. इतिहासात डोकावून पाहिले तर ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनातून वास्तव गोष्टी खूप दूर आहेत. १९७८ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी इस्रायलचे मेनकेम बेगिन आणि इजिप्तचे अन्वर सदात यांच्याशी केलेल्या वाटाघाटींमधून कायमस्वरूपी शांतता मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रचंड प्रयत्न, संयम आणि संदर्भ संवेदनशीलतेचे दर्शन घडते.
कार्टर यांनी केवळ आर्थिक धमक्या दिल्या नाहीत तर त्यांनी अरब-इस्रायली संघर्षाच्या ऐतिहासिक आणि भावनिक पैलूंमध्येही स्वतः लक्ष घातले, दोन्ही नेत्यांशी थेट वाटाघाटी करण्यात जवळजवळ दोन आठवडे घालवले. त्यातून आलेला निकाल आदर्श नसला तरी, त्यामुळे इजिप्त आणि इस्रायलमध्ये दशका-नु-दशके टिकणारी कायमस्वरूपी शांतता निर्माण झाली.
त्याचप्रमाणे, उत्तर आयर्लंडमधील अमेरिकन मध्यस्थी, ज्याचा शेवट १९९८ च्या गुड फ्रायडे करारात झाला, त्यात सांस्कृतिक, धार्मिक आणि ओळख-आधारित तक्रारींसह आर्थिक मदत एकत्रित केली. कराराचे यश दबावात नव्हते, तर राजकीय प्रोत्साहने, संस्थात्मक संरचना आणि बाह्य हमींच्या काळजीपूर्वक समन्वयात होते. आर्थिक लाभ संवादासाठी परिस्थिती निर्माण करू शकतो, परंतु तो सहानुभूती, संयम आणि संरचनात्मक उपायांवर आधारित राजनयिकतेची जागा घेऊ शकत नाही.
भारत-पाकिस्तान कोंडी - ट्रम्प यांची कोंडी भारत-पाकिस्तान संघर्षात अमेरिकेला सहभागी करून घेण्याच्या त्यांच्या वारंवार प्रयत्नांपेक्षा कुठेही स्पष्ट नाही. काश्मीरवर मध्यस्थी सुचवून, ट्रम्प यांनी केवळ या प्रदेशाच्या राजकीय संवेदनशीलतेचा गैरसमज केला नाही तर भारतातील राष्ट्रवादी भावनेच्या दृढतेलाही कमी लेखले. विशेषतः, भारतासाठी, कोणतीही बाह्य मध्यस्थी ही एक नकाराची लाल रेषा आहे जी भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्यांना कमकुवत करते. पुढे जाऊन सांगायचे तर, भारत आणि पाकिस्तानला समान पातळीवर आणण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नामुळे अमेरिका-भारत संबंध ताणले गेले आहेत. ट्रम्प यांच्या करांच्या धमक्या आणि संघर्ष मध्यस्थीमध्ये पाकिस्तानच्या बरोबरीने भारताला मानल्याने त्या कष्टाने मिळवलेल्या गतीला कमकुवत केले.
ट्रम्प यांच्या धमक्या केवळ भारतीय राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना कथित अमेरिकन हस्तक्षेपाविरुद्ध एकत्रित करण्याचे काम करतात. या अर्थाने, ट्रम्प यांची जबरदस्त आर्थिक मुत्सद्देगिरी मोठ्या, अधिक लवचिक शक्तींवर लागू केली तर उलट परिणाम करते.
अमेरिकेचीच कोंडी - ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या प्रशासनाला एका गंभीर वास्तवाचा सामना करावा लागतो आहे. आर्थिक दबाव हे एक बोथट शस्त्र आहे, ते काही जालीम उपाय करण्यासाठीच्या 'शस्त्रक्रियेचे' साधन नाही. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देश जसे की इराण आणि रशिया यांनी देखील दंडात्मक वापराने आर्थिक साधनांच्या मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत. ते संघर्ष रोखू शकतात, परंतु त्यांचा अंत करू शकत नाहीत.
त्याहूनही वाईट म्हणजे, जेव्हा त्यांचा अविचारी वापर केला जातो तेव्हा ते दक्षिण आशियामध्ये दिसून आले आहे की, व्यापक अमेरिकन धोरणात्मक संबंधांना कमकुवत करू शकते. लहान अर्थव्यवस्थांसाठी, ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी पडल्याने तात्पुरती शांतता येऊ शकते. परंतु अशा शांततेचा टिकाऊपणा शंकास्पद आहे. भारतासारख्या मोठ्या शक्तींसाठी, शुल्कामुळे पालन करण्यापेक्षा प्रतिकार होण्याची शक्यता जास्त असते.
ट्रम्प यांच्या संघर्ष मध्यस्थीच्या प्रयत्नांची टिकाऊपणाची चाचणी अमेरिकेच्या धोरणातील भविष्यातील बदलांद्वारे केली जाईल. जर आर्थिक दबाव हे प्राथमिक साधन राहिले तर, अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रम बदलल्याने किंवा दबाव कमी झाल्यामुळे संघर्ष पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, ट्रम्प हे ओळखतात की संघर्ष निराकरणासाठी दबावाखाली तडजोड करण्यापेक्षा जास्त आवश्यक आहे आणि त्यासाठी सतत राजनैतिक सहभाग, ऐतिहासिक संवेदनशीलता आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे. संघर्ष निराकरण ही बहुतेकदा एक संथ, गुंतागुंतीची आणि अत्यंत मानवी प्रक्रिया असते, ज्यामध्ये आर्थिक फायदा भूमिका बजावू शकतो, परंतु क्वचितच निर्णायक असतो.
(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)