विश्लेषण : ऑपरेशन सिंदूरचा उद्देश साध्य झाला; यापुढं दहशतवादी छावण्या उभारल्या जाणार नाहीत का?
ऑपरेशन सिंदूर हे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलांनी 7 मे 2025 रोजी सुरू केलेले एक समन्वित अचूक स्ट्राइक ऑपरेशन होतं.
Published : September 27, 2025 at 7:26 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:32 PM IST
- By Lt. Gen. K.R.Rao (Rtd)
यशासारखं दुसरं काहीही यशस्वी होत नाही. अलिकडेच सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय सशस्त्र दलांनी प्रशंसनीय कामगिरी केली आणि पाकिस्तानला युद्धविराम करण्यासाठी भाग पाडलं. काही भागातून लक्ष्यांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केली की नाही, याबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात असल्या तरी, तिन्ही दलांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. ते यशस्वी झाले आहेत, हे पाहण्याची आणि विश्वास ठेवण्याची कारणं आपल्याकडे आहेत. आपल्या पंतप्रधानांनी आणि सरकारनं राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आणि ते स्पष्ट विजेते म्हणून उदयास आले आहेत. देशानंही ते साजरे केले आहे आणि आपल्याला भारतीय सशस्त्र दलांच्या कामगिरीचा अभिमान बाळगावा लागेल. युद्ध हे तिन्ही सैन्य दलांमधील एक समन्वय आहे, ज्यामुळं जवान, साहित्य आणि उपकरणं यांच्या बाबतीत सर्वोत्तम खर्च-लाभ गुणोत्तरासह अनुकूल प्रयत्न होतात. जमीन ताब्यात घेण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी जमिनीवर धारण करण्याची भूमिका आवश्यक असलेल्या युद्धांव्यतिरिक्त, युद्धे सुरू होतील, चालू राहतील आणि अग्निशक्तीच्या वापरानं समाप्त होतील. एकाकीपणं लढणं किंवा कोणत्याही सेवेद्वारे किंवा शाखेद्वारे प्रमुख भूमिका शोधणं युद्धाच्या चांगल्या जुन्या तत्त्वांना नाकारते जसे की प्रयत्नांची बचत, सहकार्य, एकाग्रता इत्यादी.
आता ऑपरेशन सिंदूरचा सुरुवातीचा टप्पा लवकरच इतिहासजमा होणार आहे. ही कारवाई सातत्यानं सुरू असल्यानं, आपल्याला युद्धाच्या या तत्त्वांच्या वापरासारख्या काही मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आत्मपरीक्षण करणं आणि प्रश्नांची उत्तरे शोधणं महत्त्वाचं आहे. इतर पर्यायांचा विचार करून आपण या ऑपरेशनमध्ये काही हजार कोटी किमतीची विमानं वाचवू शकलो असतो का? दरम्यान, भारतीय हवाई दलानं आपल्या प्रतिष्ठेला पात्र असलेली उत्कृष्ट भूमिका बजावली असली तरी, इतर सेवांच्या काही इतर संसाधनांचा कमी वापर झाला का? असे निर्णय घेण्यासाठी पडद्यामागे कोणते विचारविनिमय झाले? ब्राह्मोससारख्या क्षेपणास्त्रांचा वापर का केला गेला नाही? काही संधी गमावल्या? जेव्हा आपण गंभीरपणे विश्लेषण करतो की आपण काही इतर शस्त्र प्रणाली वापरू शकलो असतो का? ज्या अधिक किफायतशीर आहेत आणि चांगल्या परताव्यासह आहेत आणि तरीही आश्चर्य आणि सामर्थ्य टिकवून ठेवतात.
या लेखाचा उद्देश क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत विमानांच्या संदर्भात अग्निशक्तीच्या वापराचे गंभीर विश्लेषण करणं आणि भविष्यासाठी काही धडे काढणं आहे. आपण आपल्या शस्त्रागारातील प्रत्येक सेवेचा आणि शस्त्रांचा सर्वोत्तम वापर केला आहे का? यावर आपण पोहोचू शकलो पाहिजे. भारतीय सशस्त्र दल ऑपरेशन्स सिंदूर दरम्यान शिकलेले धडे बाहेर काढत राहील. ऑपरेशन्समध्ये काही चुका असल्यास आणि भविष्यासाठी शिकलेले धडे बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येक सेवा आत्मपरीक्षण करते. ही एक सामान्य म्हण आहे की संरक्षित क्षेत्रातील कमकुवत बिंदू म्हणजे आंतर-बटालियन सीमा. त्याचप्रमाणे, जेव्हा प्रत्येक सेवा स्वतःचे आत्मपरीक्षण करत असते, तेव्हा बहुतेकदा, प्रत्येक सेवेच्या वापरासाठी ओव्हरलॅपिंग भूमिकांवर एक धूळफेक केली जाते. कधीकधी त्यांच्या संबंधित सेवेचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जातो म्हणून हे घडण्याची शक्यता असते. या सर्वांमध्ये, प्रयत्नांचे ऑप्टिमायझेशन एक मोठी हानी ठरते.
ऑपरेशन सिंदूरचे घोषित उद्दिष्ट दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करणं होतं. ते साध्य झाले आहे का? हो, तात्पुरते, कारण हे छावण्या पुन्हा उभारल्या जातील, कदाचित त्याच ठिकाणी किंवा वेगळ्या ठिकाणी, आणि आपल्याला पुन्हा त्यांना हाताळावे लागू शकते. ऑपरेशन सिंदूर हे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलांनी 7 मे 2025 रोजी सुरू केलेले एक समन्वित अचूक स्ट्राइक ऑपरेशन होतं. भारतीय हद्दीतून लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या वैयक्तिक प्रयत्नांद्वारे ते अंमलात आणण्यात आलं. पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा आणि हिजबुल मुजाहिदीनशी संबंधित दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आलं. भारताविरुद्ध हल्ल्यांच्या नियोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दहशतवादी पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करण्याचा या हल्ल्यांचा उद्देश होता.
भारतीय हवाई दलानं (IAF) उच्च अचूकता आणि कमीत कमी दुय्यम नुकसानासह या ऑपरेशन्स करण्यासाठी SCALP क्रूझ क्षेपणास्त्रे, HAMMER प्रिसिजन-गाइडेड बॉम्ब आणि लोइटरिंग म्युनिशन सारख्या प्रगत प्रणालींचा वापर केला. वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- SCALP क्रूझ क्षेपणास्त्र : इराक, लिबिया आणि सीरियामध्ये वापरले जाणारे SCALP, म्हणजे "स्टॉर्म शॅडो", एक लांब पल्ल्याचे, हवेतून सोडले जाणारे क्रूझ क्षेपणास्त्र. त्याची किंमत सुमारे 10-12 कोटी आहे, जी उच्च-मूल्याच्या, स्थिर लक्ष्यांवर खोलवर, अचूक प्रहार करण्यासाठी वापरली जाते, ज्यामध्ये मजबूत ठिकाणं आणि शत्रूच्या प्रदेशातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.
- HAMMER प्रिसिजन-गाइडेड बॉम्ब : GPS, IR आणि लेसरच्या वेगवेगळ्या मार्गदर्शन प्रणालींसह HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range) क्षेपणास्त्र, जे डायनॅमिक किंवा मोबाइल दहशतवादी स्थळांसारख्या मध्यम-श्रेणीच्या अचूकतेची आवश्यकता असलेल्या लक्ष्यांवर हल्ला करण्यासाठी वापरले जाते. त्याची किंमत जवळपास 3 कोटी आहे.
- लोइटरिंग म्युनिशन्स : लोइटरिंग म्युनिशन्सला (Loitering Munitions) "कामिकाझे ड्रोन" म्हणूनही ओळखलं जातं. ज्यात रिअल-टाइम इंटेलिजेंस आणि युद्धांवर स्वायत्त निर्णय घेण्याचे फायदे आहेत, ते पाळत ठेवण्यासाठी आणि लक्ष्यित लढाईसाठी वापरले जातात, अचूक हल्ले करण्यापूर्वी शत्रूच्या प्रदेशावर फिरतात. हे जवळपास 5 कोटी प्रति पीस आहे.
ऑपरेशन सिंदूरच्या सुरुवातीच्या काळात, भारतीय हवाई दलानं काही विमानं गमावली आहेत, जी कोणत्याही दोन राष्ट्रांमधील कोणत्याही युद्धात सामान्य आहेत. हवाई-विशिष्ट लक्ष्यांमध्ये भारतीय हवाई दलाचा फायदेशीर वापर केला जात असला तरी, काही लक्ष्यांना इतर शस्त्र प्रणाली किंवा जमिनीवर आधारित लाँचर्सनं संबोधित करता आले असते का? याचा विचार करणं आवश्यक आहे. ज्यामुळं किफायतशीर शस्त्रे वापरली जाऊ शकतात, ज्याचा वापर कमी प्रमाणात केला गेला. टॅरिफ युद्ध लढले जात असताना आणि आमच्या नियोजित प्रति-उपायांच्या प्रकाशात किफायतशीरतेचा हा मुद्दा प्रामुख्यानं येतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि आमच्या सैन्याच्या नियमावलीत म्हटल्याप्रमाणं, अग्नि नियोजन नेहमीच एक विशेष विषय राहिला आहे आणि तोफखाना एक शाखा म्हणून त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. जगभरातील काळापासून, ही भूमिका आजही कायम आहे. अग्नि नियोजनात, लक्ष्यासाठी सर्वात योग्य शस्त्रे आणि दारूगोळा वापरण्यासाठी तपशीलवार विश्लेषण केलं जातं. प्रत्येक लाँचर, दारूगोळा आणि लक्ष्यावरील परिणामाच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित असाइनमेंट खर्चाची प्रभावीता लक्षात घेऊन केलं जातं. कोणत्याही ऑपरेशनपूर्वी ही एक जाणीवपूर्वक केलेली प्रक्रिया आहे, जिथं पायदळ शस्त्रांपलीकडे अग्निशक्तीचा वापर दृश्यमान केला जातो.
विशेषतः गेल्या काही दशकांमध्ये, क्षेपणास्त्रांनी मार्गदर्शन प्रणाली, प्रणोदन आणि वॉरहेड तंत्रज्ञानात जलद प्रगती केली आहे. क्रूड विमानांप्रमाणे, जे त्यांच्या वैमानिकांच्या कौशल्य आणि सहनशक्तीवर अवलंबून असतात, क्षेपणास्त्रे स्वायत्त किंवा दूरस्थपणे मार्गदर्शित असतात, ज्यामुळं मानवी चुकांचा धोका कमी होतो. त्या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा आपण तपासतो तेव्हा असं दिसून येतं की, आपल्या तोफखाना प्रणालींद्वारे रॉकेट किंवा क्षेपणास्त्रे, ब्रह्मोस किंवा अगदी पृथ्वी किंवा अगदी अग्नि क्षेपणास्त्रे अशी अनेक लक्ष्ये होती, जी लक्ष्यित केली जाऊ शकतात किंवा त्यांच्यावर हल्ला करायला हवा होता. ही अत्यंत किफायतशीर आहेत आणि तरीही विमानांपेक्षा अधिक शिक्षेशिवाय विनाशाचे समान परिणाम देत आहेत. या पैलूला त्याच्या महत्त्वात कमी लेखण्यात आलं आहे, असं दिसतं. प्रथम आपण सर्वसाधारणपणे क्षेपणास्त्र विरुद्ध विमानांचं विश्लेषण पाहू. शस्त्रे आणि प्रक्षेपण प्रणाली दोन्ही लष्करी रणनीती आणि राष्ट्रीय संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचं स्वतःचे वेगळे स्थान आहे आणि दोन्हीही एकमेकांची पूर्णपणे जागा घेऊ शकत नाहीत. मात्र, क्षेपणास्त्रांनी, अनेक बाबतीत, काही ऑपरेशनल संदर्भात पारंपारिक क्रू विमानांची जागा घेतली आहे, ज्यामुळं वेग, अचूकता, किफायतशीरता आणि टिकून राहण्याच्या बाबतीत वेगळे फायदे मिळतात.
क्षेपणास्त्रांमध्ये अचूक मार्गदर्शन, सर्व हवामान क्षमता आणि कमी संपार्श्विक नुकसान असते. आज, क्षेपणास्त्रे सुपरसॉनिक किंवा अगदी हायपरसॉनिक वेगानं प्रवास करतात, ज्यामुळं लक्ष्यांवर तात्काळ हल्ला करता येतो. तुलनेनं, विमानांना स्क्रॅम्बल करण्यासाठी, ऑपरेशनच्या क्षेत्रात पोहोचण्यासाठी आणि संभाव्यतः शत्रूच्या हवाई संरक्षणापासून वाचण्यासाठी वेळ लागतो. क्षेपणास्त्रं जलद प्रतिसादासाठी ओळखली जातात आणि पूर्व-प्रतिक्रियात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक हल्ले करण्यास सक्षम असतात. लष्करी खरेदीतील प्रमुख बाबींपैकी एक म्हणजे अधिग्रहण आणि ऑपरेशन दोन्हीचा खर्च. क्षेपणास्त्रे, जरी कधीकधी प्रति-युनिट आधारावर महाग असली तरी, युनिट आणि ऑपरेशनल खर्चाचं विश्लेषण केलं असता, अॅडव्हॉन्स क्रू विमानांच्या ताफ्याची देखभाल करण्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक किफायतशीर असू शकतात. कमी ऑपरेशनल खर्च, पायलट प्रशिक्षण किंवा जोखीम नसणं आणि बल गुणाकार यामुळं ते विमानांपेक्षा जास्त आहेत. त्यांच्या स्टँडऑफ क्षमता, कमी असुरक्षितता आणि सुप्रशिक्षित वैमानिकांच्या बाबतीत मानवी जीवितहानी कमी करण्याची क्षमता यामुळं जगण्याची आणि जोखीम कमी करण्याची क्षमता खूपच जास्त आहे.
क्षेपणास्त्रं विस्तृत तैनाती पर्याय देखील देतात आणि विमानांपेक्षा विशिष्ट मोहिमेच्या आवश्यकतांनुसार अधिक सहजपणे तयार केली जाऊ शकतात. ते ऑपरेशन्स, डिटेरेन्स आणि बहुमुखी प्रतिभा यामध्ये प्रचंड धोरणात्मक लवचिकता प्रदान करतात. ब्राह्मोस अनेक अद्वितीय फायदे देतं, जे आक्रमक आणि बचावात्मक दोन्ही ऑपरेशन्सच्या संदर्भात वेगळे करतात. हे एक सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आहे, ज्यामध्ये 500 किमीची स्टँडऑफ क्षमता, स्वतःहून टाळता येणारी, कमी प्रतिक्रिया वेळ, अचूकता आणि प्राणघातकता आहे आणि विमानांच्या वापरापेक्षा त्याची किंमत खूपच प्रभावी आहे. जमिनीवर आधारित लाँचर्स एअरबोर्न लाँचर्स किंवा विमानांच्या वापरापेक्षा जास्त आहेत. इतिहासातील उत्कृष्ट उदाहरणं आखाती युद्धात आहेत. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीनं टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा वापर करून शत्रूच्या पायाभूत सुविधा आणि कमांड सेंटर्सना कमीत कमी जोखीम देऊन, जहाजे आणि पाणबुड्यांच्या सुरक्षिततेपासून इराकी प्रदेशात खोलवर लक्ष्यांवर मारा करण्याची क्षमता दर्शविली. त्याचप्रमाणं, सीरियन गृहयुद्धात क्षेपणास्त्रांचा फायदेशीर वापर करण्यात आला आणि रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-इराण/हमास/हौथी युद्धात त्यांचा वापर केला जात आहे.
क्षेपणास्त्रांचे अनेक फायदे असले तरी, त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेणं देखील महत्त्वाचं आहे. विमानांना अजूनही दीर्घकाळ टिकणारा वेळ, गुप्तचर माहिती गोळा करणं, मालवाहतूक वाहतूक आणि मानवी निर्णय घेण्याची लवचिकता या बाबतीत वेगळे फायदे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, हे समजून घेणं आवश्यक आहे की, क्षेपणास्त्रे आणि विमान दोघांचीही भूमिका आहे आणि त्यांचा वापर त्याच पद्धतीनं करणं आवश्यक आहे. उपलब्धता, पोहोच आणि खर्च इत्यादी समस्या वगळता, प्रत्येकाचा वापर खर्च अनुकूल करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतीनं केला पाहिजे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये, असे अनेक लक्ष्य होते जे आपल्या क्षेपणास्त्र प्रणालींना सोपवता आले असते किंवा सोपवायला हवे होते, जे घडले नाही. युद्ध खर्चिक असतात, ही एक चांगली गोष्ट आहे. पण खर्च कमी करण्यात लष्करी नेत्यांची भूमिका मोठी आहे. आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये वापरलेल्या किंवा वापरल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत विमानांच्या किमतीच्या विस्तृत तुलनेवर नजर मारूया. तर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची अंदाजे युनिट किंमत व्हर्जन आणि कॉन्फिगरेशननुसार, 18-22 कोटींच्या दरम्यान असते. सामान्यतः, पृथ्वी क्षेपणास्त्र ब्रह्मोसपेक्षा स्वस्त असते, ज्याची किंमत अंदाजे 4-7 कोटी असते तर अग्नि युनिटची किंमत रेज आणि टेक्नॉलॉजीनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलतं, अग्नि 1 ची किंमत अंदाजे 35-50 कोटी इतकी असते.
आता आपण राफेलकडे पाहूया, ज्याची किंमत प्रति विमान 800-900 कोटी आहे, ज्यामध्ये शस्त्रे, सुटे भाग आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. तसंच ऑपरेशनल खर्च वगळता, मिराज 2000 ची किंमत 300-400 कोटी आहे. सुखोई-30 एमकेआयची किंमत 450-550 कोटी आहे. व्यतिरिक्त, आपल्याला पायलटचा खर्च देखील पाहण्याची आवश्यकता आहे. पोहोच, अचूकता आणि क्षमता असलेल्या विमानांच्या तुलनेत क्षेपणास्त्र वापरण्याची साधी तुलना केल्यास, आपण राफेल गमावण्याऐवजी सुमारे 40 ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे किंवा दोनशे पृथ्वी डागू शकतो. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये उपलब्ध असलेली हीच धोरणात्मक लवचिकता आहे. हे निश्चितच हवाई शक्तीची आवश्यकता नाकारण्यासाठी नाही, तर केवळ हा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा हेतू आहे की, काही लक्ष्यांवर क्षेपणास्त्रांचा हल्ला होऊ शकतो. अधोरेखित करण्यासाठी, राफेल, मिराज आणि सुखोई या प्रत्येकी दोन विमानांचे नुकसान जवळजवळ 4000 कोटी रुपये होईल, ज्यामध्ये ऑपरेशनल खर्चाचा समावेश आहे. कल्पना करा की त्याच प्रमाणात लक्ष्य नष्ट करणारी 200 ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे डागता येतील.
युद्ध हे कोणत्याही शस्त्रास्त्रं, उपकरणं, रणनीती, रोजगार किंवा अगदी रणनीतींना फील्डिंग आणि अपडेट करण्यासाठी सर्वोत्तम चाचणी केंद्रांपैकी एक आहे. आपण ब्राह्मोस किंवा लपून बसलेल्या दारूगोळ्यासारखी मेड इन इंडिया शस्त्रं आणि उपकरणं स्वतः वापरून पाहण्याचा प्रयत्न केला का? अशा प्रयत्नानं त्यांची रेंज, अचूकता, प्राणघातकता, मार्गदर्शन प्रणाली आणि अगदी संपार्श्विक नुकसान इत्यादी समस्यांसारख्या सर्व कोनातून पडताळणी केली असती. आपण नवीन तंत्रे आणि रोजगार तत्वज्ञान अद्ययावत, परिष्कृत किंवा विकसित करू शकलो असतो. कोणीही त्याची माहिती ठेवत नाही, ज्यामुळं आपण कोणत्याही संधी गमावल्या की नाही अशी शंका निर्माण होते. जेव्हा भारतीय सैन्याचे संपूर्ण लक्ष बंडखोरीविरोधी लढाईकडे वळते आणि पूर्णवेळ युद्धे फारच कमी असतात, तेव्हा तिन्ही दलांचा किंवा सर्व शस्त्रास्त्रे आणि सेवांच्या सैन्यातही सर्वोत्तम वापर कसा करावा हे समजून घेणे कमी होते. एकमेकांचे महत्त्व आणि परस्परावलंबन केवळ युद्धातच चांगले समजते, बंडखोरीविरोधी परिस्थितीत नाही. एका बाजूला काम करणे आणि युद्धाला सेवेत किंवा विशिष्ट शस्त्रास्त्रांमध्ये रूपांतरित केल्याने समन्वय निर्माण होत नाही.
दरम्यान, वरील बाबींवरून तिन्ही सेवांचा समावेश असलेल्या अग्नि नियोजनाचं महत्त्व अधोरेखित होतं. प्रत्येक सेवेच्या व्यापक भूमिका चांगल्या प्रकारे मांडल्या गेल्या आहेत किंवा संकल्पना मांडल्या गेल्या आहेत, तरी सर्वोत्तम लक्ष्यासाठी सर्वोत्तम शस्त्रे, किफायतशीरतेच्या घटकात निर्माण करण्यासाठी तिन्ही सेवांमध्ये चांगला परस्परसंवाद सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर नाट्यीकरणाला महत्त्व प्राप्त होते. युद्धांना वाव नसावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत रचनात्मक सहकार्याचा वापर केला पाहिजे. विशेषतः वरिष्ठ पदांवर बदलांना विरोध करणं, हा सशस्त्र दलांमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी एक अडथळा आहे. आपल्याला किफायतशीर युद्ध लढाई आणि सर्व संसाधनांचा इष्टतम वापर यावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोत्तम लक्ष्यासाठी सर्वोत्तम शस्त्राचा विजय झाला पाहिजे. युद्धात भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांचे मूल्यांकन केले पाहिजे.
(टीप - या लेखातील मतं आणि तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी "ईटीव्ही भारत" सहमत असेलच असं नाही.)