ETV Bharat / opinion

शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार - RIGHT TO PRICE BY FARMERS

भुवनेश्वरमध्ये पाण्याखाली गेलेल्या पिकासह शेतकरी ( ANI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : Feb 15, 2025, 8:25 PM IST

किंमतीतील अस्थिरता ही मागणी आणि पुरवठा असंतुलन म्हणून गृहीत धरली जाते, प्रत्येकाला असं मानण्यास भाग पाडलं जातं की शेतकऱ्यांच्या मालाच्या किमतीत मोठी घसरण ही जास्त उत्पादनामुळे होते. कारण विशिष्ट पातळीवरील किती किंमत कमी करणे योग्य आहे यावर लक्ष ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. खरं तर असा अनुभव येतो की, ५०% किंमत कमी होण्यासाठी फक्त १०% जास्त आवक किंवा अफवा देखील पुरेशी असते. यामुळे शेतकऱ्यांवर पूर्णपणे अन्याय होतो. कृषी उत्पादनांच्या हंगामी आगमन आणि नाशवंत असण्यामुळे शेतकरी बाजारात असुरक्षित होतात. टोमॅटो, कांदा, आंबा अशा आणि इतर पिकांमध्ये हे नियमितपणे घडताना आपण पाहिलं आहे. हंगामी आवक आणि कृषी उत्पादनांची नाशवंत प्रवृत्ती यामुळे शेतकरी बाजारपेठेत असुरक्षित बनतात. हे आपण टोमॅटो, कांदा, आंबा इत्यादींमध्ये अनेकदा पाहिलं आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, मंडईमधील लिलाव पद्धतीमुळे किमतींवरचे नियंत्रण व्यापाऱ्यांना देण्यात आले आहे. यामुळे शेतकरी मूक प्रेक्षक बनले आहेत, लिलावात विक्रेत्याने राखीव किंमत निश्चित करण्याच्या स्वीकारलेल्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. जम्मूतील फ्लॉवरच्या शेतात पोते भरताना शेतकरी (ANI) एपीएमसी कायद्याच्या कक्षेतून अनेक वस्तू काढून टाकल्याने शेतकरी आणि खरेदीदारांना मंडईबाहेर विक्री करण्याची परवानगी मिळते. परंतु, त्यांची सौदेबाजी करण्याची शक्ती म्हणावी तशी चांगली नसते. शेतकऱ्यांना योग्य व्यवस्थेद्वारे किंमत निश्चितीमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. यातील गुंतागुंतीचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्यांना बाजारपेठेच्या हल्ल्यापासून वाचवता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी एमएसपीची मागणी करत आहेत. परंतु, हा त्यांच्या समस्यांवरचा उपाय नाही. कारण सरकारचे काम बाजारपेठेत व्यापार करणे नाही तर नियमन करणे आहे. नाशवंत वस्तूंचे उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने १९६८ चा कृषी उचित पद्धती कायदा लागू केला. या कायद्यामागील तर्क असा आहे की कृषी उत्पादने अनेक वैयक्तिक शेतकऱ्यांद्वारे उत्पादित केली जातात. त्यामुळे, वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या विपणन आणि सौदेबाजीच्या स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. कायद्याने अधिकृत केलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये स्वेच्छेने सामील होण्यास ते स्वतंत्र नाहीत.

जम्मूतील आरएस पुरा येथे, बाजारात विक्रीसाठी शेतकरी कोबी शेतात पॅक करत आहेत (ANI) अमेरिकेत आजही टोमॅटो, बदाम इत्यादींसाठी सौदेबाजी परिषदा आहेत, ज्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या किमतीसाठी एकत्रितपणे सौदेबाजी करण्यास मदत करतात. ऑस्ट्रेलियन स्पर्धा आयोगाकडे कृषी बाजारपेठांशी व्यवहार करण्यासाठी एक समर्पित संचालक आहे, ते शेतकऱ्यांकडून नाशवंत कृषी माल खरेदी करणाऱ्यांच्या 'घ्या किंवा सोडा' या वृत्तीविरुद्ध सौदेबाजी परिषदांना सक्रियपणे प्रोत्साहन आणि समर्थन देतात. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि किमतीतील अस्थिरता रोखण्यासाठी भारतीय कृषी बाजारपेठांना नियमनाची आवश्यकता आहे. सामूहिक सौदेबाजी परिषदेचा (CBC) उद्देश शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षितता जाळे प्रदान करणे आणि राखीव किंमती निश्चित करण्यासाठी सहभागी यंत्रणेद्वारे व्यापाऱ्यांच्या इच्छेनुसार होणारी मुक्त घसरण रोखणे आहे. तर लिलाव आणि वाटाघाटी नेहमीप्रमाणे चालू राहू शकतात, मान्य केलेल्या राखीव किंमतीपेक्षा कमी नसलेल्या किमतींवर सौदे होऊ शकतात. हैदराबादमध्ये शेतमाल गाडीतून नेताना शेतकरी (ANI) आंब्याच्या प्रक्रियेत, सीबीसी हंगामासाठी लागू असलेल्या निश्चित किंमतीवर येऊ शकते, ज्यामध्ये आढावा घेण्याचा पर्याय असू शकतो. कारण मंडई लिलावात आवक खूप कमी असते. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी कायदेशीररित्या अधिकृत मंचाअंतर्गत राखीव किंमतीची वाटाघाटी करतील; कोणत्याही संघटित सौदेबाजी केलेल्या वेतन करारावर किंवा करारानुसार बंधनकारक व्यापार करारावर लागू केलेली राखीव किंमत ठरवता येईल.राज्य कृषी पणन कायदा/एपीएमसी कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सीबीसींची स्थापना, कार्यप्रणाली आणि सक्षमीकरण समाविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. वाटाघाटींच्या निकालांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी नियमावलीद्वारे सीबीसीमध्ये वाटाघाटी केलेल्या किंमतीवरील करार एपीएमसी/खासगी बाजार, लिलाव, थेट शेतकरी खरेदी, निविदा किंवा ई-बाजार किंवा कोणत्याही किंमत शोध बाजारपेठेतील आत आणि बाहेरील सर्व परवानाधारक खरेदीदारांना बंधनकारक असेल. सरकार केवळ सुविधा देणारी भूमिका बजावेल, सरकार प्रशासित किंमत देणारी भूमिका नाही तर स्वीकारार्ह निकालापर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगल्या विश्वासाने वाटाघाटी करण्यास सक्षम करेल. शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात किमतीत चढ-उतार होणाऱ्या तोतापुरी आंब्यावर हे प्रायोगिक तत्त्वावर वापरले जाऊ शकते. स्थानिक प्रशासनाने या दिशेने काही प्रयत्न केले आहेत, जरी ते प्रभावी नव्हते, कारण त्यांच्याकडे कायदेविषयक अधिकार नव्हते. कृषी विपणन कायद्याअंतर्गत असलेल्या विशिष्ट तरतुदीमुळे, वाटाघाटी आता नियमांच्या कक्षेत होऊ शकतात. या प्रक्रियेचा भाग होण्यासाठी शेजारील राज्यांकडूनही पाठिंबा मिळवणे शहाणपणाचे ठरेल. जेणेकरून तोतापुरी राज्याच्या सीमा ओलांडून मुक्तपणे फिरत असल्याने, प्रदेशात किंमतींमध्ये एकसमानता निश्चित करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये समन्वय असेल. अनुभवाच्या आधारे, हे इतर बाबींवर देखील लागू केले जाऊ शकते. (लेखक परिचय - रविशंकर नटराजन हे FPO मार्केट लिंकेज फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत. जे बाजारपेठेत यश मिळवण्यासाठी आणि वाणिज्य पद्धती आणि धोरण वकिलीच्या कार्याद्वारे निष्पक्ष व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी FPOs साठी संस्थात्मक नेतृत्व निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कार्यरत आहेत. लेखकाला भारत आणि आफ्रिकेत व्यापक कृषी व्यवसाय अनुभव आहे, सध्या ते आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांचे सल्लागार आहेत.)